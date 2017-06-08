Калужская область, 4 августа, 2010, 13:05 — ИА Регнум. 651 преступление в состоянии алкогольного опьянения совершено в первом полугодии в Калужской области. В дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных водителей пострадало 96 человек. За семь месяцев текущего года к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения привлечено 1335 человек. Об этом сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM Новости в отделе информации и общественных связей областного управления внутренних дел.

В целях профилактики бытового алкоголизма законодательным собранием региона внесены изменения в закон Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области". Так, закон дополнили статьей 2.1., которая предусматривает установление дополнительного ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% в организациях, осуществляющих розничную торговлю, (за исключением организаций общественного питания).

Запрещена продажа такой продукции в период с 23 вечера до 8 часов утра.

Закон уже вступил в силу. Ежедневно сотрудники центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства УВД в ночное время осуществляют целевые проверки торговых предприятий на предмет соблюдения требований законов Калужской области. Прежде всего, проверялись предприятия областного центра. На территории Калуги действует 65 предприятий, торгующих в ночное время. За период действия изменений в закон проверены практически все. Стоит отметить, что в настоящее время калужские предприниматели отнеслись с пониманием к соблюдению регионального законодательства, и как результат - правонарушений, связанных с несоблюдением ограничения времени продажи алкогольной продукции, не выявлено. В дальнейшие планы милиционеров входит проведение подобных рейдов во всех районах области.