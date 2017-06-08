Все больше признаков того, что США превращаются в такое государство, каким видели прежде всего военные страны Советский Союз, — погрязшее в войнах авторитарное государство, постоянно следящее за своими гражданами, а также страдающее необратимыми проблемами, пишет бывший генерал-лейтенант ВВС США Уильям Дж. Астор в статье для TomDispatch.

Иван Шилов ИА REGNUM Империя зла

Так, отмечает автор, ныне преподающий историю, в мае 2001 года очередное издание журнала the Atlantic Monthly вышло с передовицей, озаглавленной «России пришел конец». В подзаголовке к ней, утверждающем, что Россия переживает «необратимое обрушение в социальную катастрофу», становясь «стратегически пустым место», не было сделано даже попытки смягчить посыл ее названия.

Через шестнадцать лет очевидно, что заявка статьи была немного преждевременна, и страну, относительно которой автор, будучи военнослужащим вооруженных сил США, испытывал опасения во времена холодной войны, не спешат больше хоронить. Более того, в прошлом «империя зла», Россия вновь подобно колоссу бросает тень по меньшей мере на политическую сцену США. Тем не менее настоящее беспокойство в США должно вызывать то, что в 2017 году, спустя чуть больше чем одно поколение после нанесения поражения Советскую Союзу в холодной войне США, похоже, делают все, чтобы сымитировать худшие аспекты своего бывшего потенциального противника.

Безусловно, США сталкиваются с «советской проблемой», но они не имеют никакого отношения к обвинениям Трампа в связях с Россией, получению им финансирования из Москвы или взлому избирательной системы, с помощью которого он смог стать главой США, и другим обвинениям. Все это вызывает и внимание, и гнев СМИ, давая некоторым повод говорить о новой «красной угрозе» в США. Всем этим занимаются целый ряд комитетов Конгресса под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.

Для того чтобы понять то, о чем говорит автор, не нужно комитетов или советов, тайных каналов связи или утечек секретной информации. США, считает автор, скатываются в авторитаризм, очевидный для любого, кто жил во времена холодной войны. Происходит разрушение демократических ценностей, расширяются полномочия силового аппарата, действующего в качестве теневого правительства. Власть характеризуется милитаризмом, слежками, секретностью, тюрьмами и другой структурой доминирования и контроля, а также все расширяющейся пропастью между богатейшим меньшинством и ввергнутым в нищету большинством. И все это на фоне распространения оружия и непрекращающихся войн.

В этом, считает автор, и состоит «красная угроза», и она в самом сердце США. Так, стоит вспомнить, что в феврале 2016 года в интервью Биллу О’Райли, в котором он назвал президента России Владимира Путина «убийцей», Трамп заявил, что у США также есть свои убийцы, а также что США не столь уж невинны в вопросах мировых дел. Президент Трамп сделал большее число вопиющих заявлений, однако в этом вопросе он, похоже, наткнулся на что-то важное.

Автор указывает, что однажды ему довелось присутствовать на секретном брифинге, посвященном Советскому Союзу, в 1986 году, во время правления президента-республиканца Рональда Рейгана. Посещение этого заседания, как он сам отмечает, оставило у него тягостное ощущение. У него сложилась картина глубоко авторитарной страны, полицейского государства, чья экономика зависит от продажи оружия по всему миру, а также убежденность, что страна стремится к доминированию в области ядерного оружия и преследует империалистические и экспансионистские стремления. В ней преследовали критиков и диссидентов, ради достижения глобального доминирования подавлялись серьезные внутренние проблемы, в том числе повальный алкоголизм и наркомания.

В стране было некачественное медицинское обслуживание, сокращалась продолжительность жизни, все острее вставали экологические проблемы, а также существовала широкая система тюрем, в том числе ГУЛАГ. Все эти проблемы обострялись заграничными неудачами, особенно затратной и затяжной войной в Афганистане и поддержкой государств-клиентов, которые потребляли ресурсы, не давая ничего взамен.

Список проблем, с которыми, как отмечает автор, сталкивался Советский Союз, должен показаться знакомым американскому читателю, поскольку он очень сильно смахивает на то, что не так на сегодняшний день с США. И чтобы не быть голословным, автор предлагает разобрать ряд пунктов.

Во-первых, у исполнительной ветви власти в США все больше и больше полномочий, что свидетельствует о превращении президентской должности в имперское правление, чему способствует развитие технологий слежения. Так, последний раз Конгресс объявлял войну в 1941 году, но, несмотря на это, с тех пор президенты США начали целый ряд войн и вмешательств при меньшем надзоре со стороны Конгресса. К тому же в США на сегодняшний день действует 17 разведывательных служб с общим бюджетом $80 млрд.

Во-вторых, экономика США, которые по-прежнему занимают лидирующие позиции на рынке вооружений, зависит от продажи оружия, именно поэтому центральным местом поездки Трампа в Саудовскую Аравию стало соглашение на продажу оружия на сумму $110 млрд.

В-третьих, Вашингтон по-прежнему стремится к доминированию в ядерной области. Так, продолжая курс Барака Обамы, Трамп планирует провести масштабную модернизацию ядерного арсенала США.

В-четвертых, политика США носит империалистический и экспансионистский характер. Многие историки говорят об «неформальной» империи США, что означает, что Вашингтон ведет менее прямой, нежели Римская или Британская империя, курс. Однако, подчеркивает автор, нет ничего неофициального или непрямого в том, что у США имеется 800 зарубежных баз, или в том, что спецподразделения США развернуты в 130 странах.

При этом, с учетом того, что представители вооруженных сил США заявляют о способности действовать по всей планете, глобальной мощи и полном спектре доминирования, можно говорить о традиционном империализме, обернутом в банальные лозунги. Иными словами, советский империализм, которого лидеры США призывали опасаться, никогда не достигал подобных масштабов.

В-пятых, если посмотреть на то, как администрации Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы с помощью Патриотического акта, Закона о шпионаже времен Первой мировой войны преследовали тех, кто изобличал преступления власти, или то, как Трамп нападает на СМИ, можно сделать вывод, что США сейчас намного менее толерантны к несогласным, нежели до развала СССР.

В-шестых, не стоит забывать о внутренних проблемах, таких как наркомания, отсутствие повсеместного доступа к качественному здравоохранению и загрязнение окружающей среды. Да, признает автор, алкоголизм и экологические проблемы по-прежнему широко распространены в России, однако стоит обратить внимание и на сегодняшние США. Там от опиоидов ежегодно погибает более 30 тыс. человек, а отравление свинцом в таких местах, как Флинт, Мичиган и Нью-Орлеан, наносит непоправимый ущерб молодежи.

В-седьмых, ни одна страна в мире не обладает таким же соотношением заключенных к гражданам страны, как США. На фоне того как более двух миллионов граждан США по-прежнему находятся в заключении, американцы продолжают считать свою страну маяком свободы, игнорируя факт наличия тюрьмы в Гуантанамо.

Более того, в кресло главы Белого дома сел человек, который верит в пытки, призывал к убийству семей террористов, а также изъявил желание заполнить Гуантанамо заключенными.

Наконец, подобно Советскому Союзу, США погрязли в затяжных войнах. При этом, подчеркивает автор, нужно отдать СССР должное, поскольку Москва хотя бы проявила способность извлекать уроки из своих неудач в Афганистане, откуда Советская армия вышла в 1989 году. США же, со своей стороны, находятся в Афганистане уже 16 лет, тогда как радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) становится все сильнее. Обычной реакцией на это стали призывы вкладывать больше денег и отправить больше войск.

В свете вышесказанного, отмечает автор, песня Beatles «Назад в СССР» теперь заиграет новыми, более жесткими тонами. Итак, очевидно, что медленно, но уверенно США превращаются в Советский Союз, каким его представляет автор. Налицо все больше признаков этого превращения. И для предотвращения советизации США необходимо сделать ряд шагов.

Для начала нужно начать урезать расходы на оборону по 10% в год на протяжении следующих пяти лет. Затем сократить количество генералов и адмиралов в вооруженных силах наполовину, выведя войска из Афганистана, Ирака и других разоренных войнами стран на Ближнем Востоке и в Африке, а также сократить количество баз за пределами США.

Следующим шагом должно стать глобальное сокращение ядерного потенциала, которое надо начать с урезания собственного обширного ядерного потенциала США и отказа от дорогостоящей программы «модернизации». Для начала нужно избавиться от баллистических ракет сухопутного базирования, поскольку они больше не выполняют роли эффективного сдерживания.

Сэкономленные деньги нужно вложить в развитие инфраструктуры США. Программы слежения сократить. Нужно дать эффективный ответ на проблему наркотизации населения, повысить уровень здравоохранения и пойти на другие шаги, чтобы решить настоящую российскую — вернее, советскую — проблему США.