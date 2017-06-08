Запуски продолжаются, несмотря на то, что 2 июня с. г. Совет Безопасности ООН единогласно в очередной раз расширил санкции против КНДР. Как известно, резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР разработку ядерного оружия и средств его доставки — прежде всего, ракет. Однако северокорейское руководство эти резолюции признавать отказывается, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

Tvoyaohota.com Капкан солнцеобразный

В связи с этим Вашингтон и Токио продолжают активно подталкивать имеющие дипломатические и торгово-экономические отношения с Пхеньяном Россию и Китай к участию в блокаде северокорейского государства, по сути, к удушению его экономики и организации голода для народа. В идеале, как доводилось слышать в Японии, «желательно полное прекращение международной торговли КНДР, лишение ее валютных поступлений». В этих условиях все большее раздражение японских властей и СМИ вызывают признаки увеличения торговли Москвы и Пекина с северными корейцами.

Сегодняшний утренний выпуск отражающей интересы крупного японского капитала газеты «Нихон кэйдзай симбун» обвиняет КНР и Россию в срыве санкций: «Стало известно, что Россия и Китай продолжают предоставлять поддержку КНДР в области торговли. В январе этого года ООН запретила импортировать железную руду из КНДР, однако объемы китайского импорта увеличились в четыре раза. В период с января по март объемы экспорта энергоресурсов из России в КНДР выросли в два раза. Это приводит к снижению эффективности санкций, которые необходимы для того, чтобы воспрепятствовать ядерным и ракетным разработкам КНДР. Похоже, что США и другие страны будут протестовать активнее».

Сообщается, что в объемах импорта железной руды изменения происходят ежемесячно, однако превышение в четыре раза длится уже с января этого года, что позволяет Пхеньяну получать значительные доходы в валюте.

Не нравится Токио и увеличение объема торговли России с КНДР, которая, по данным российского правительства, возросла с января по март текущего года на 85% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Газета сообщает, что, по мнению некоторых экспертов, объемы экспорта российской нефти в КНДР намного больше официальных данных: несколько сотен тысяч тонн в год. Удручают японцев и перспективы торгово-экономического сотрудничества, а именно поставленная Москвой цель к 2020 году увеличить товарооборот с Северной Кореей в десять раз.

Не осталось незамеченным недавнее высказывание президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, где российский лидер заявил: «Маленькие страны считают, что ядерное оружие — это единственный способ гарантировать собственную безопасность, независимость и суверенитет». «Тем самым он поддержал позицию КНДР», — резюмирует «Никкэй симбун».

Свои требования к КНР и России ужесточить позицию в отношении Пхеньяна его противники грозят сопроводить очередными санкциями. Как известно, к этому «оружию», несмотря на его очевидную в случае с Россией неэффективность, уже попыталась прибегнуть администрация Трампа. На это обращает внимание японская газета: «1 мая министерство финансов США включило в санкционный список некоторые российские компании, которые имели отношение к поставкам нефти в КНДР». «Более активной позиции» в отношении северокорейского руководства потребовала от Китая посетившая в мае Пекин исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон. Известны прямые угрозы президента США Дональда Трампа в случае непослушания ввести санкции против китайских компаний и финансовых органов, работающих с КНДР.

В японской прессе отмечают несовпадение позиций по КНДР между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Путин заявляет: «Следует спокойно продолжить вести диалог, не впадая в риторику. Необходимо возобновить шестисторонние переговоры». На что Абэ возражает: «На данный момент нет условий для возобновления шестисторонних переговоров». При этом считается, что «ядерные и ракетные разработки КНДР находятся на завершающем этапе. Если сейчас начать шестисторонние переговоры, это даст КНДР дополнительное время», — указывает японское издание «Сюкан гэндай» в статье «Истинные цели вмешательства Путина в ситуацию вокруг КНДР».

Небезынтересно, что это японское издание позволяет себе в стремлении «отвратить» Москву от Пхеньяна чуть ли не запугивать российское руководство и народ. Выражая надежду, что «все же Россия не будет полностью поддерживать КНДР», автор указанной статьи Юкихиро Хасэгава, что называется «на голубом глазу», стращает: «В случае чрезвычайной ситуации КНДР, обладающая ядерным оружием и ракетами, может направить их на Москву вместо Токио, Вашингтона и Сеула. Можно атаковать также и Пекин. Именно потому, что вблизи есть такая угроза, и Россия, и Китай выступают против того, чтобы КНДР разрабатывала ядерное оружие и ракеты».

Не прочь автор и поинтриговать, попытаться внести раздор между китайским и российским руководителями. Как иначе можно воспринять следующие провокационные сентенции: «…Сейчас ключ к ситуации в КНДР находится в руках России. У президента Путина есть решительность и хитрость, которыми не обладает глава КНР Си Цзиньпин… Президент Трамп использует слабовольного Си по своему усмотрению, однако даже если Китай приостановит нефтяные поставки, дальше придется иметь дело с проблематичным президентом Путиным. В этой ситуации можно рассчитывать только на премьера Абэ. Он играет очень значимую роль». Вот так вот. Не забыл и своего премьера похвалить.

Ну, а Москва как одно из немногих суверенных государств ведет свою политику, отвечающую, прежде всего, собственным интересам. На днях Москву по приглашению МИД РФ посетила делегация МИД КНДР во главе с директором 1-го департамента Европы О Сун Хо. Дипломаты двух стран, как сообщает северокорейское информационное агентство ЦТАК, «обменялись мнениями по поводу напряженной обстановки на Корейском полуострове и обсудили конкретные вопросы стабильного развития двусторонних отношений в духе достигнутых договоренностей и подписанных на высшем уровне совместных документов». Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и посол КНДР в России Ким Хен Чжун подписали план обменов двух министерств на 2017—2018 годы.

Отношения двух суверенных государств будут продолжены.