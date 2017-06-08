



Иван Шилов ИА REGNUM

Новые атаки на Украинскую православную церковь Московского патриархата обсуждала украинская региональная пресса на неделе с 1 по 7 июня.

В Житомире устроили акцию против решения выделить земельный участок для УМП МП, передает «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Депутаты Житомирского областного совета своим решением во время сессии 25 мая выделили земельный участок (30 га) в Малинском районе в пользование УПЦ МП. В ответ на это 7 июня в центре Житомира собрались представители патриотических организаций города, участники «АТО» на акцию протеста против такого произвола. Говорят, что акция предупредительная, но в следующий раз, если ситуация не разрешится, к ней присоединятся и фермеры. «Известно, что другим решением готовятся выделить еще 150 га для УПЦ МП», — объясняют участники акции у стен Житомирской областной государственной администрации. Такие решения называют провокационными, чтобы общество разделилось на две группы — кто поддерживает и не поддерживает УПЦ МП. Также обещают, что на сессию приедут представители общины села Чоповичи Малинского района, которые объявили, что против выделения земли на своей территории для УПЦ МП.

В Коломые возник конфликт из-за церкви УПЦ МП, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). По поручению председателя областной государственной администрации Олега Гончарука руководство района совместно с городскими властями и представителями правоохранительных структур обеспечили соблюдение правопорядка на территории церкви Благовещения Девы Марии. Помещение храма было опечатано до урегулирования проблемы в рамках законодательства. «Межконфессиональные проблемы должны быть урегулированы путем консенсуса и в рамках законодательства Украины. Прикарпатье всегда было примером толерантности и взаимопонимания, — отметил Гончарук. — Мы никому не позволим накручивать ситуацию в области, создавать конфликты между людьми, независимо от причин и участников таких конфликтов». Община города и священники пытались убедить прихожан церкви Благовещения Девы Марии выйти из Московского патриархата (на самом деле на Троицу радикалы и представители Украинской греко-католической церкви захватили старинный Благовещенский храм в городе Коломыя, униаты организовали шествие к могиле Сечевых стрельцов, расположенной неподалеку от храма, попросили у настоятеля церкви разрешения помолиться, но неожиданно окружили алтарь и начали служить литургию — ИА REGNUM ). Напомним, накануне на очередной сессии городского совета подняли вопрос о сохранении исторической ценности храма. Однако мэр заявил: «Московскому патриархату в Коломые помогать никто не будет». Тогда совместно с депутатами пришли к мнению, что прихожане храма должны добровольно выйти из подчинения Московского патриархата. Прошло чуть больше недели, и в городе активисты и священники УГКЦ организовали шествие к могиле Сечевых стрельцов, что у кладбища «Монастырок». После молитвы заявили: хотят, чтобы община приняла мудрое решение и вышла из подчинения Московскому патриархату. Прихожане храма предложением были возмущены. На церковном дворе возник конфликт. Однако священники УГКЦ и участники митинга в храм все же зашли.

(сс)3dman_eu Храм

Русский шансон «запретили», информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). В маршрутках и общественных заведениях Ровенской области больше не должна звучать «русская уголовная музыка», то есть преимущественно шансон. Такое решение депутаты приняли на прошлой сессии областного совета. Идея принадлежала депутату-свободовцу Александру Савчуку. Запрет воспроизведения русского шансона и «другой уголовной музыки, созданной на территории страны-«агрессора», как рассказывает депутат, является заботой о будущих поколениях. Мол, без музыки с таким подтекстом легче воспитывать гражданина-патриота. Несмотря на решение областного совета, юридического принуждения запрет не имеет. Наказание те, кто и впредь будет включать русский шансон в маршрутках и ресторанах или кафе, не понесут. Депутаты рассчитывают больше на моральное давление общества на любителей «уголовной музыки». До 1 сентября Ровенская областная администрация должна отчитаться перед депутатам о выполнении рекомендации. К слову, поддержали такое решение не все избранники — только 39 из 59. В полном составе проголосовала только «Свобода», а фракция «Конкретных дел» не дала ни одного голоса.

Есть право каждого народа уважать своих героев, несмотря на крики оккупантов и их потомков, уверена «Сіверщина» (Чернигов). Знакомьтесь — Менахем Бегин. Почти наш земляк, родом из Брест-Литовска. Лидер боевой организации «Иргун». С точки зрения британской администрации Палестины — руководитель жестокой террористической группировки, которая организовала десятки терактов. Даже раз подорвала отель. Убивала солдат британской армии во время Второй мировой войны, в то время, когда эта армия воевала с гитлеровской Германией. Арабы тоже были очень злы на Бегина и имели свои основания для этого. Успел Бегин повоевать против немцев и посидеть в советском концлагере как «британский шпион». Такая сложная биография объясняется просто. Менахем Бегин имел единственную цель в жизни — создание независимого Израиля. И боролся за осуществление этой цели всеми возможными методами. Борьба оказалась успешной, а Бегин стал премьер-министром Израиля. Даже получил Нобелевскую премию мира. А сейчас в Тель-Авиве существует шоссе Менахема Бегина. Роман Шухевич тоже боролся против всех оккупантов Украины всеми возможными методами. Оккупанты и их потомки до сих пор считают его «террористом». Шухевич тоже имел главной целью своей жизни создание независимой Украины. Он погиб в бою с оккупантами. Ему не удалось дожить до осуществления своей мечты — возникновения украинского государства. Если бы сложилось по-другому, Шухевич вполне мог стать премьер-министром независимой Украины. Может, даже и нобелевским лауреатом. Шоссе Менахема Бегина давно появилось в Тель-Авиве. Наконец-то появился и проспект Романа Шухевича в Киеве. Потому что есть независимая Украина, за которую боролся и за которую погиб Шухевич. И есть право каждого народа уважать своих героев, несмотря на крики оккупантов и их потомков.

Фото Бегина из архивов НКВД

Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области информировало о задержании «пророссийского пропагандиста, который размещал антиукраинские материалы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», рассказывает «Провінція» (Черкассы). Он, в частности, размещал «информацию, которая дискредитирует украинскую власть и силы «антитеррористической» операции, пропагандировал идеи «Русского мира» и поддерживал деятельность «террористических» организаций «ДНР/ЛНР». УСБУ распространила даже видеопризнание «пророссийского пропагандиста», который сообщил, что, «увлекшись российской пропагандой в российских социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», изменил свое отношение к действиям украинской власти, Вооруженным силам Украины». От «признания пропагандиста» вопросов больше, чем ответов. Во-первых, он не признается, а читает текст, написанный для него работниками спецслужб. Обычные люди говорят живым языком, а не бюрократическими оборотами. Во-вторых, критическое отношение к «действиям украинской власти» — совсем не то же самое, что «изменил отношение к украинскому государству». Сейчас действия украинской власти критически воспринимают, наверное, 99,9% населения Украины. При этом подавляющее большинство из них являются лояльными к государству гражданами. В-третьих, слова «я решил дублировать в социальных сетях размещенную на российских ресурсах информацию» говорят только о том, что задержанный занимался банальным копипастом. Копипастер и российский пропагандист — опять не одно и то же. Напомним, что на момент принятия знаменитого указа Порошенко месячная аудитория «ВКонтакте» на Украине составляла 16 миллионов пользователей, «Одноклассников» — 9,5 миллиона. При проявленном подходе УСБУ в Черкасской области половину этой аудитории можно подогнать под статью и заставить читать такие же «признания» на камеру.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

28 апреля был заключен контракт между предприятием «Южмаш» и компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии «Зенит», пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Он предусматривает изготовление 12 ракет для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт». Напомним также, что летом прошлого года в проект SeaLaunch пришел новый инвестор — российская S7 Group — крупнейший частный авиационный холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок и технического обслуживания. Ситуацию прокомментировал известный днепровский политолог Андрей Клячин: «Стало понятно, что без российских заказов «Южмаш» не выживет. Официально, естественно, отношения с Россией прерваны. Что в итоге? Куча людей без работы, страна теряет стратегическое предприятие. То, что происходит, — обычная ситуация обхода существующего запрета. Все понимают, что есть российский инвестор, но заказ делается не напрямую типа «Путин заказал», а опосредованно. Сегодня для предприятия очень важно сохранить рынки сбыта, иначе его просто вытеснят конкуренты. В процветании «Южмаша» заинтересована вся Украина. Представьте, умирающий от жажды просит стакан воды, ему дают, а он вдруг спрашивает: «А воду-то где взяли?» По мнению известного днепровского политолога Владислава Романова, «определенные этические моменты есть. Но, во-первых, это международный консорциум, а не двухстороннее соглашение со страной-«агрессором». Очень важно также то, что компании, участвующие в «Морском старте», не находятся под санкциями. Второй момент — речь идет об исключительно мирном направлении. Ну и самое главное — этот контракт поможет вытащить «Южмаш» из глубокой ямы, из норы. Потому очень важно его получить. В государственных интересах, чтобы Украина оставалась надежным партнером и страной, способной участвовать в таких масштабных космических проектах. Отсюда вывод: контракт «Южмаша» не вступает в конфликт с государственными интересами».

Тернопольская прокуратура взялась за мэра Львова Андрея Садового, передает «За Збручем» (Тернополь). Уголовное производство ведется по ч. 2 ст. 367 УК по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами органов местного самоуправления города Львова. Как известно, в марте 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Садовому могут вручить подозрение относительно служебной халатности со смертельным исходом по делу обвала на Грибовичской свалке. Впоследствии Луценко сообщил, что для «объективного и беспристрастного расследования дела» оно передано в прокуратуру другой области.

На Закарпатье задержали «нелегальный» львовский грузовик с мусором, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Нам самим некуда девать собственный мусор, а тут еще из соседних районов возят. Во вторник, 6 июля, в Иршавском районе на полевой дороге между селами Сельцо и Ольховка местные жители остановили фуру с контейнером с львовскими номерами. От контейнера несло нестерпимой вонью, как выяснилось, он доверху заполнен мусором из Львовской области. «Фура свернула с трассы на боковую дорогу, очевидно, чтобы незаметно сбросить мусор в поле, — рассказал глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. — Но поскольку поля заняты теплицами, выгрузить мусор было негде. Грузовик развернулся, чтобы поискать другое «удобное» место. Здесь его и задержали крестьяне, за километр почувствовав «ароматный шлейф». Когда стали допытываться, что фура с мусором делает возле их теплиц, водитель с напарником сбежали, оставив грузовик в поле. Правда, как только на место прибыла оперативная группа Иршавского райотдела полиции, вернулись… Я дал поручение отправить фуру с мусором под сопровождением полиции назад в Львовскую область. Львовяне уже несколько раз обращались к нам с предложениями принять мусор, но мы каждый раз вежливо отказывали им. Никакой политики в этих отказах нет, единственная причина в том, что нам самим некуда девать собственный мусор. С каждым поднятием воды Закарпатье «экспортирует» через реки тонны хлама в Словакию и Венгрию, за что получаем от этих стран кучу вполне обоснованных претензий».

Разговорами об отмене моратория на продажу земли очень обеспокоены фермеры Херсонщины, информирует «Новий день» (Херсон). «К этому ни один аграрий не готов, — утверждает председатель ассоциации фермеров Бериславского района Александр Гордиенко. — Они относятся негативно к планам правительства отменить мораторий и готовы даже ехать в Киев бастовать, кто на тракторах, кто на чем». По его словам, также в районе сложилась не очень благоприятная ситуация с «залетными» предпринимателями, которые готовы заключать договоры аренды по очень выгодным расценкам. «Они набирают землю, затем право аренды продают другим — и крестьяне не знают, к кому им обращаться. Фирмы просто обманывают людей, — добавляет Гордиенко. — Что касается самих фермеров, то за 24 года они, слава Богу, научились выращивать озимые и не надеяться ни на кого, кроме самих себя. Тем более что каждый год ценовая политика добавляет сюрпризов. Уже сейчас цены на рапс, подсолнечник, пшеницу существенно упали. И, как всегда, на 20% меньше цена установлена для фермерских хозяйств и единоличников, поскольку они не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Также хотелось бы нормального отношения от правоохранителей. Нередко патрульные заезжают в поля и спрашивают у трактористов документы. А они их с собой не берут, чтобы не загрязнять в мазуте и пыли. Во время сбора урожая каждый час на вес золота. Было бы хорошо, чтобы нам не мешали делать свое дело».