Новгородские «Витославлицы» — музей народного деревянного зодчества, расположенный в южных окрестностях Великого Новгорода — дождался комплексной реставрации. В рамках проекта Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России» музей получил на реставрацию чуть меньше миллиарда рублей.

Ольга Ларина ИА REGNUM Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

Миллиард к юбилею

Средства Всемирного банка направят на комплексную реставрацию 24 музейных объектов, которые являются памятниками федерального значения: это 21 памятник деревянного зодчества и три объекта усадебного комплекса графини Анны Орловой-Чесменской. Реставрация ожидает саму усадьбу, флигель, а также усадебный парк площадью 15 га, где планируется восстановить исторический ландшафт, облагородить пруд с мостиком, обустроить дорожки.

Ольга Ларина ИА REGNUM В новгородском музее «Витославлицы» началась масштабная реставрация

По словам заведующей Музеем народного деревянного зодчества «Витославлицы» Олеси Гавриловой, после реставрации в усадебном доме появится экспозиция, посвящённая дворянскому быту. Откроют для посещения и все четыре храма, расположенные на территории музея. Кроме того, планируется восстановить мельницу — не только само строение, но и внутренние его механизмы.

Софинансирование проекта со стороны региона предполагает реконструкцию автомобильной дороги от Юрьева монастыря, близ которого находится музей, до Новгорода. Вдоль дороги появится велодорожка, а у входа в музей обустроят новую парковку.

Ольга Ларина ИА REGNUM Реставрация продлится три года и завершится к 55-летию музея в 2019 году

Работы по проекту начались в «Витославлицах» 20 февраля 2017 года и должны завершиться в июне 2019 года, как раз к 55-летию музея.

Временные неудобства

Заведующая музеем Олеся Гаврилова уверяет, что все реставрационные работы будут вестись поэтапно — закрывать для посетителей «Витославлицы» не будут, однако свои маршруты по музею-деревеньке посетителям придётся корректировать. Сейчас из 38 объектов музея закрыты 11 — в основном расположенные в северо-восточной его части.

На все три года уже закрыты усадебный дом графини Анны Орловой-Чесменской, а также две церкви XVI века — храм Рождества Богородицы из села Перёдки Боровичского района и церковь Успения Богородицы из села Курицко, что в новгородском Поозерье.

Генеральным подрядчиком работ стала компания «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга, работы на одном из сложнейших объектов — церкви Рождества Богородицы — будет вести ООО «Музейные технологии» (Санкт-Петербург).

Ольга Ларина ИА REGNUM На реставрацию закрыт древнейший деревянный храм музея — церковь Рождества Богородицы (1531 год)

Сейчас на территории музея проложена дорога из бетонных плит — на время реставрации она нужна для подвоза материалов. В работе уже три объекта, в том числе гумно с ригой и кузница. Проход сюда закрыт, реставрируемые объекты огорожены высоким забором. Но уже в 2019 году, как обещают музейщики и реставраторы, деревенька вернётся к своему аутентичному облику.

Новодела не будет

Главный архитектор проекта, архитектор-реставратор высшей категории Виктор Попов обвинений в новоделе не боится. По его словам, практически все памятники получат новые кровли — тёсовые, которые изготовят по традиционным технологиям. Кровли деревянных построек в «Витославлицах» менялись и ранее, причём несколько раз — по словам архитектора, это неизбежно, срок их службы невелик.

Ольга Ларина ИА REGNUM Главный архитектор проекта Виктор Попов рассказывает о реставрации памятников

«Новшеством будет то, что между деревянными досками положат изоляционный слой из металла. Такой опыт применяется в музее «Кижи». Это обезопасит памятники от протечек», — пояснил Виктор Попов.

Что касается срубов, реставраторам придётся исследовать их буквально по брёвнышку.

Ольга Ларина ИА REGNUM Старые брёвна максимально сохранят, отреставрируют необходимое

«Мы брёвна не заменяем, мы их защищаем путём установки накладок. Конечно, накладка — новый элемент, но сами брёвна остаются старые. В основном нужно будет расчищать поверхность брёвен от гнили и покрывать их гидрофобным составом. Эта технология будет применяться впервые», — отметил главный архитектор проекта, подчеркнув, что это тоже — опыт, уже опробованный в «Кижах».

Большого внимания реставраторов потребуют культовые постройки — в частности, церковь Успения Богородицы 1595 года из села Курицко. Она будет перебрана и собрана заново, иного способа сохранить уникальное строение учёные не придумали. Что касается самого древнего деревянного храма — церкви Рождества Богородицы из села Перёдки, 1531 года постройки — реставраторы зафиксируют произошедшие с ней деформации, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Ольга Ларина ИА REGNUM Реставрационные работы на кузнице

«Прошло уже больше 40 лет, как этот храм был сюда перевезён. Есть и перекосы стен, и наклоны. Такие деформации обычно устраняются полной переборкой, но в данном случае они не критичны, и многолетние наблюдения за памятником показали, что их достаточно зафиксировать», — пояснил Виктор Попов.

Для будущих поколений

Музейщики надеются, что и новгородцы, и многочисленные туристы с пониманием отнесутся к временным неудобствам трёхлетних ремонтных работ в «Витославлицах».

"Туристы воспринимают это достаточно лояльно, понимая, что памятники нужно сохранять для будущих поколений. В этот туристический сезон продолжают работу все шесть крестьянских изб, открыта новая экспозиция в часовне XVII века из деревни Кашира Маловишерского района, мы дополнили программу мастер-классами», — рассказала Олеся Гаврилова.

По её словам, даже с началом ремонта «Витославлицы» не потеряли в посетителях: в праздники их здесь — до 5 тысяч. Ежегодно новгородский музей деревянного зодчества посещают 240−250 тыс. человек. После реставрации музейщики ожидают рост туристического потока на 10−15%. И уверяют: в 2019 году музей станет ещё интересней.

Марина Захарова ИА REGNUM Интерьер

Несмотря на реконструкцию, новгородский музей под открытым небом по-прежнему открыт ежедневно, а уже в ближайшие выходные, 11 июня, примет гостей традиционного летнего праздника фольклора и ремёсел.

Марина Захарова ИА REGNUM Кровать и сундук