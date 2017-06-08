Миллиард — в дерево: новгородские «Витославлицы» отреставрируют
Новгородские «Витославлицы» — музей народного деревянного зодчества, расположенный в южных окрестностях Великого Новгорода — дождался комплексной реставрации. В рамках проекта Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России» музей получил на реставрацию чуть меньше миллиарда рублей.
Миллиард к юбилею
Средства Всемирного банка направят на комплексную реставрацию 24 музейных объектов, которые являются памятниками федерального значения: это 21 памятник деревянного зодчества и три объекта усадебного комплекса графини Анны Орловой-Чесменской. Реставрация ожидает саму усадьбу, флигель, а также усадебный парк площадью 15 га, где планируется восстановить исторический ландшафт, облагородить пруд с мостиком, обустроить дорожки.
По словам заведующей Музеем народного деревянного зодчества «Витославлицы» Олеси Гавриловой, после реставрации в усадебном доме появится экспозиция, посвящённая дворянскому быту. Откроют для посещения и все четыре храма, расположенные на территории музея. Кроме того, планируется восстановить мельницу — не только само строение, но и внутренние его механизмы.
Софинансирование проекта со стороны региона предполагает реконструкцию автомобильной дороги от Юрьева монастыря, близ которого находится музей, до Новгорода. Вдоль дороги появится велодорожка, а у входа в музей обустроят новую парковку.
Работы по проекту начались в «Витославлицах» 20 февраля 2017 года и должны завершиться в июне 2019 года, как раз к 55-летию музея.
Временные неудобства
Заведующая музеем Олеся Гаврилова уверяет, что все реставрационные работы будут вестись поэтапно — закрывать для посетителей «Витославлицы» не будут, однако свои маршруты по музею-деревеньке посетителям придётся корректировать. Сейчас из 38 объектов музея закрыты 11 — в основном расположенные в северо-восточной его части.
На все три года уже закрыты усадебный дом графини Анны Орловой-Чесменской, а также две церкви XVI века — храм Рождества Богородицы из села Перёдки Боровичского района и церковь Успения Богородицы из села Курицко, что в новгородском Поозерье.
Генеральным подрядчиком работ стала компания «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга, работы на одном из сложнейших объектов — церкви Рождества Богородицы — будет вести ООО «Музейные технологии» (Санкт-Петербург).
Сейчас на территории музея проложена дорога из бетонных плит — на время реставрации она нужна для подвоза материалов. В работе уже три объекта, в том числе гумно с ригой и кузница. Проход сюда закрыт, реставрируемые объекты огорожены высоким забором. Но уже в 2019 году, как обещают музейщики и реставраторы, деревенька вернётся к своему аутентичному облику.
Новодела не будет
Главный архитектор проекта, архитектор-реставратор высшей категории Виктор Попов обвинений в новоделе не боится. По его словам, практически все памятники получат новые кровли — тёсовые, которые изготовят по традиционным технологиям. Кровли деревянных построек в «Витославлицах» менялись и ранее, причём несколько раз — по словам архитектора, это неизбежно, срок их службы невелик.
«Новшеством будет то, что между деревянными досками положат изоляционный слой из металла. Такой опыт применяется в музее «Кижи». Это обезопасит памятники от протечек», — пояснил Виктор Попов.
Что касается срубов, реставраторам придётся исследовать их буквально по брёвнышку.
«Мы брёвна не заменяем, мы их защищаем путём установки накладок. Конечно, накладка — новый элемент, но сами брёвна остаются старые. В основном нужно будет расчищать поверхность брёвен от гнили и покрывать их гидрофобным составом. Эта технология будет применяться впервые», — отметил главный архитектор проекта, подчеркнув, что это тоже — опыт, уже опробованный в «Кижах».
Большого внимания реставраторов потребуют культовые постройки — в частности, церковь Успения Богородицы 1595 года из села Курицко. Она будет перебрана и собрана заново, иного способа сохранить уникальное строение учёные не придумали. Что касается самого древнего деревянного храма — церкви Рождества Богородицы из села Перёдки, 1531 года постройки — реставраторы зафиксируют произошедшие с ней деформации, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
«Прошло уже больше 40 лет, как этот храм был сюда перевезён. Есть и перекосы стен, и наклоны. Такие деформации обычно устраняются полной переборкой, но в данном случае они не критичны, и многолетние наблюдения за памятником показали, что их достаточно зафиксировать», — пояснил Виктор Попов.
Для будущих поколений
Музейщики надеются, что и новгородцы, и многочисленные туристы с пониманием отнесутся к временным неудобствам трёхлетних ремонтных работ в «Витославлицах».
"Туристы воспринимают это достаточно лояльно, понимая, что памятники нужно сохранять для будущих поколений. В этот туристический сезон продолжают работу все шесть крестьянских изб, открыта новая экспозиция в часовне XVII века из деревни Кашира Маловишерского района, мы дополнили программу мастер-классами», — рассказала Олеся Гаврилова.
По её словам, даже с началом ремонта «Витославлицы» не потеряли в посетителях: в праздники их здесь — до 5 тысяч. Ежегодно новгородский музей деревянного зодчества посещают 240−250 тыс. человек. После реставрации музейщики ожидают рост туристического потока на 10−15%. И уверяют: в 2019 году музей станет ещё интересней.
Несмотря на реконструкцию, новгородский музей под открытым небом по-прежнему открыт ежедневно, а уже в ближайшие выходные, 11 июня, примет гостей традиционного летнего праздника фольклора и ремёсел.