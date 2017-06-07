Союзники президента Сирии Башара Асада Россия и Иран смогли добиться сохранения его режима в Сирии: через шесть лет после начала конфликта очевидно, что ситуация в Сирии зашла в тупик пишет Пол Пиллар в статье для The National Interest.

Alexas_Fotos Сирия в огне

По его мнению, и Москва, и Тегеран заинтересованы в том, чтобы успехи в Сирии не были потеряны, однако Асад не может вернуть себе контроль над всей территорией страны. России же удалось с приемлемыми для нее издержками добиться своих целей по поддержанию своего «режима» на Ближнем Востоке, сохранению своего «скромного военно-морского и воздушного присутствия в стране».

Также Москва продемонстрировала, что она по-прежнему является игроком на Ближнем Востоке, с которым нужно считаться. Однако попытка сделать больше и освободить от оппозиционных сил всю Сирию повлечет за собой неприемлемые издержки для Кремля, пишет автор.

Попытка овладеть всей Сирией, также, как это было в случае с Афганистаном в 1980-х годах, не в интересах России. Точно такого же расчет придерживается и Иран, еще один сторонник официального Дамаска.

Как и в случае с Россией, издержки, связанные с необходимостью захвата территорий у оппозиции, в скором времени стали бы неприемлемо высокими для Тегерана. Что касается США, то у них в этом конфликте нет ни одного привлекательного игрока.

На этом фоне политикам США следует помнить себе, насколько мало у США поставлено на карту в сирийском конфликте, кроме озабоченности возможностью экспорта экстремизма и политического насилия. Важную роль будет играть попытка не допустить втягивания США в более масштабный военный конфликт.

США должны согласиться на сохранение Сирии в разделенном состоянии на определенное время. Замороженные конфликты не всегда столь уж плохи, и в этом случае замороженный конфликт будет лучше размороженного.