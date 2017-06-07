Нацбанк Украины

Иван Шилов REGNUM Обзор банковского сектора Украины

Валютное регулирование НБУ остаётся разнонаправленным. С одной стороны, банк в конце мая продлил распоряжение об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортёров на внутреннем валютном рынке. Причём действие распоряжения продлено до 13 декабря, а норма реализации (количество валюты, обязательное к продаже) действительно только до 15 июня. В начале апреля НБУ снизил норму с 65% до 50%, поскольку на валютном рынке и без того избыток долларов. Напомним, что только физлица и только через банки в апреле продали эквивалент 0,5 млрд долл, причём 355 млн составила чистая продажа. И, судя по динамике курса гривны, в мае показатели будут примерно такими же.

С другой стороны, НБУ:

— с 12 июня отменил ограничения на переводы средств физлиц за пределы Украины (неторговые операции); сегодня и до 12 июня такие переводы не могли превышать эквивалент 150 тыс. грн в месяц;

— отменён запрет на покупку валюты физлицами при наличии на счетах более 100 тыс. долл.

Также НБУ в конце мая понизил учётную ставку с 13 до 12,5%. В руководстве отметили, что готовы снижать ставку и дальше, если будет позволять динамика инфляции. А на это решение банка повлияло замедление инфляции по результатам апреля. Мы же отметим, что январь — апрель она составила 4,9%, тогда как за январь — апрель 2016-го — 5%. Иными словами, пока не слишком много оснований ожидать, что по результатам года инфляция будет качественно отличаться от прошлогодних показателей.

Согласно статистике НБУ, за I квартал 2017 года банковская система сработала в плюс на 4,1 млрд грн (суммарный убыток банков — 1,3 млрд грн, прибыль — 5,4 млрд грн). Год назад показатели были гораздо хуже — минус 7,74 млрд грн. «Оздоровить» систему удалось как раз за счёт выведения за скобки неплатежеспособных банков.

О новом главе НБУ определённо известно только одно: вопреки информации СМИ, им точно не будет глава правления «Райффайзен банк Аваль» Владимир Лавренчук. По мнению экономического журналиста Александр Дубинского, предварительное обсуждение его кандидатуры было «успокоительным ходом» перед приездом миссии МВФ на Украину.

Финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире радио «Голос Столицы» заявил, что пост главы НБУ станет предметом политического торга внутри коалиции. Т. е. президент Украины Пётр Порошенко сможет поставить туда своего человека лишь в случае определённой компенсации. Поэтому вполне возможно, что временный глава НБУ задержится на достаточно длительный срок, пока лидеры партий, входящих в коалицию, будут торговаться.

Среди кандидатур в мае уже успели назвать и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка (кстати, он уже работал в этой должности более 10 лет назад), и даже более древнего «ветерана» НБУ — Виктора Ющенко. Впрочем, и то, и другое — скорее дымовая завеса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсений Яценюк

Хроника банкопада

По состоянию на конец мая на Украине насчитывалось 90 банков. Таким образом, с начала года их количество сократилось на шесть, за май — не изменилось. Всего же с 2015 года Украина потеряла около сотни банков.

Но теперь до осени — перерыв. По крайней мере так заявил председатель ФГВФЛ Константин Ворушилин в комментарии информагентству Укринформ: «[Банкротства] супербольших банков не ждём. Есть банки, которые могут не выполнить требования по капитализации. Поэтому мы не расслабляемся — живем в кризисе. Делаем, совместно с НБУ, анализ. До конца лета не ждём ни одного крупного банка».

Однако у НБУ свой взгляд. По состоянию на 1 апреля 36 из 90 оставшихся банков нуждались в докапитализации, и выполнить это требование они должны до 11 июля. Хорошая новость: все они — небольшие, «карманные» банки. А значит, даже если кто-то не справится с требованиями НБУ, глобальных потрясений это не вызовет. С другой стороны, как раз поэтому капитализировать их сложнее: кто же будет «замораживать» деньги в банковском капитале, если НБУ снимает ограничения на вывод денег за рубеж?

Вскоре украинские банки придётся считать как-то иначе, поскольку среди них появились «банки-зомби». Мы уже сообщали о том, что владельцы некоторых финансовых учреждений не смирились с банкротством/лишением лицензии и начали судиться с Нацбанком либо Фондом гарантирования вкладов физлиц. Об очередном таком решении стало известно 15 мая — Окружной административный суд Киева отменил решение о ликвидации банка «Михайловский». (Одно из самых громких банкротств прошлого лета, вкладчики организовывали акции протеста, пробивались к президенту Украины Петру Порошенко, жалуясь, что ФГВФЛ отказывается возмещать им вклады.) В НБУ уже пообещали опротестовать решение суда, как только получат его на руки.

«Сейчас есть 12 судебных решений в отношении неплатежеспособных банков, которыми в одних случаях отменено решение о признании банка неплатежеспособным, в других — решение о ликвидации банков, — уточняет председатель ОО «Общественный контроль банков» Арсен Маринушкин в комментарии для информагентства «Украинские новости». — НБУ не имеет права делать такие высказывания, как и не имеет права указывать на то, что это неправосудные судебные решения. Если в НБУ считают, что решения являются неправосудными, неправомерными или незаконными — нужно исключительно процессуальным способом обжаловать такие решения. Следовательно, я считаю, что такие высказывания на официальном сайте НБУ можно считать давлением на суды».

Давление или нет, однако будущему руководству НБУ не позавидуешь. Команда Валерии Гонтаревой за время работы заложила под всю систему колоссальную мину. И теперь она начинает взрываться. «Воскрешение» части банков — ещё полбеды, они ведь могут начать судиться ещё и за свои активы, которые ФГВФЛ успел за это время продать. И, в случае принятия решений в их пользу, компенсировать убытки Фонду придётся по полной стоимости.

Впрочем, в Фонде гарантирования вкладов не унывают и заявляют, что уже придумали способ борьбы с «банками-зомби». Во-первых, каждое решение о «воскрешении» будет оспариваться в апелляции. Во-вторых, пока идут апелляции, в Фонде планируют ликвидировать такие банки, несмотря на решения судов нижних инстанций. Просто и изящно. Потворствуют им, как ни странно, сами экс-банкиры: обозреватели склоняются к мнению, что они затевают судебные тяжбы не с целью восстановить работу своих банков, а для того, чтобы, прикрываясь решениями судов, получить доступ к активам. Потому что, несмотря на имеющиеся 12 судебных решений, пока что ни один из банкиров не подал иск к ФГВФЛ о компенсации убытков от продажи активов (или к НБУ о компенсации убытков, связанных с процедурой ликвидации банка).

acandraja Фемида

Фонд гарантирования вкладов

Минфин Украины собирается создать своего рода «брата» Фонда гарантирования вкладов. С той лишь разницей, что ФГВФЛ возвращает депозиты, а новый орган будет выбивать кредиты. В том числе чтобы Фонду было чем отдавать вклады клиентам обанкротившихся банков (сам Фонд может эти права требования лишь продавать, как правило с диким дисконтом — 90% и выше). Однако в первую очередь структура будет специализироваться на возврате кредитов работающим банкам. Сумма проблемных кредитов в банковской системе Украины сегодня оценивается в 568 млрд грн (21,65 млрд долл), так что работы хватит.

Минэкономразвития на своей странице в Facebook сообщает, что ФГВФЛ успешно использует «Prozorro.Продажи» (аукционы на базе системы электронных госзакупок Prozorro): «Первый миллиард ProZorro. Продажи! Сегодня сумма дохода на «ProZorro. Продажи» превысила 1 млрд гривен. Пока на аукционах больше заработал Фонд гарантирования вкладов физических лиц — 1 млрд гривен». Фонду гарантирования вкладов предложили реализовывать через «Prozorro. Продажи» имущество и активы обанкротившихся банков. Также эти аукционы должны использоваться для малой приватизации, однако успехи Фонда госимущества пока что более скромны.

Торги через «Prozorro.Продажи» приносят любопытные результаты. Так, в мае украинские СМИ сообщали о продаже Maserati Quattroporte, ранее принадлежавшей банку «Надра». В результате Фонду удалось выручить за него… 14 тыс. долл.

По состоянию на 1 мая Фонд выплатил вкладчикам ликвидированных банков 87,122 млрд грн (6,256 млрд грн с начала года). Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, распространённом в начале июня. При этом, как напоминает финансовый аналитик Виктор Фёдоров в эфире радио «Голос Столицы», с момента начала ликвидационной деятельности Фонду удалось за счёт продажи имущества, активов, прав требования и т.п. накопить всего 13 млрд. Остальное — бюджетные средства, предоставленные Фонду в виде кредитов. Т. е. для того, чтобы только расплатиться с бюджетом, ФГВФЛ необходимо реализовать имущества на сумму не менее 75 млрд грн.

Ставки

По результатам мониторинга портала «ЛИГА. Новости», доходность по депозитам (3−12 месяцев) в настоящий момент составляет: 12,95−13,42% (гривна), 3,03−3,74% (доллар), 2,17−2,88% (евро). Таким образом, за прошедший месяц

jackmac34 Гривна

— средняя ставка по 3-месячным вкладам впервые опустилась ниже 13%; несомненно, это влияние решения НБУ о снижении учётной ставки, банки оперативно пересматривают условия депозитов вслед за решениями НБУ;

— Снижение усреднённой ставки в гривне составило 0,4−0,43%, в долларе — 0,19%, в евро — 0,27%.

Лидерами по доходности, согласно регулярному исследованию портала МинФин, являются депозитные программы дочерних структур российских банков. Так, вклады в долларах тут пока ещё открывают со ставкой более 6%, а в евро — 5,5% и выше, что примерно в 1,5 раза выше средних значений по рынку. Объясняется это беспокойством клиентов за будущее этих банков на Украине и оттоком ликвидности.

Ещё одна категория банков, вызывающих опасения вкладчиков (вот уж парадокс!) — госбанки, которым приходится завышать ставки по депозитам по той же причине, что и банкам с российским капиталом. «Народ доверяет госбанкам зачастую меньше, чем коммерческим банкам, но все-таки разрыв в 500 базисных пунктов между депозитной ставкой банка с иностранным капиталом и госбанка — это странно. Госбанки вряд ли должны задавать верхнюю часть диапазона ставок по депозитам», — комментирует ситуацию зампредседателя Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью FinClub. Завышение выражается в том, что госбанки хотя и снижают ставки, но не так активно, как прочие участники рынка.

Что касается кредитных ставок, то банкиры осторожно говорят об их снижении в течение года на 2−4% — в том случае, если это будет сопровождаться дальнейшим понижением учётной ставки.

К тому же с 20 июня вступает в силу закон, который обязывает банки указывать в договоре эффективную ставку (т.е. с включением всех побочных комиссий и платежей).

Что же касается возобновления массового кредитования, то банкиры ожидают его не ранее, чем через 2−3 года. «…Процесс возобновления кредитования нельзя торопить, он возобновится в 2019—2020 годах… Международный опыт показывает, что кредитование возобновляется, когда процентные ставки дойдут до 6−8%. Если мы читаем инфляционный отчет НБУ, тогда увидим, что в 2019 году инфляция должна составить около 6%, +/ — 2%. До конца 2018 года заканчивается реструктуризация, очищение банковского сектора, и процентные ставки продолжат падать. И это реальность, что в 2019 году они будут не 5%, а 3−4%. Потому что спрос возобновляет кредитование, и здоровая очищенная банковская система вполне будет в состоянии поддерживать этот спрос», — заявил в комментарии изданию «Новое время» глава правления «OTP Банка» Тамаш Хак-Ковач.

Слово «оптимистичный» недостаточно точно характеризует этот прогноз. Даже если допустить, что в 2017—2019 гг. кредитные ставки действительно будут снижаться на 4% в год, то даже в этом случае кредиты под 6−8% годовых нереальны. Средние ставки по автокредитам и ипотеке держатся на уровне 22% и 24% соответственно (без учёта партнёрских программ). Не говоря уж о ставках потребительского кредитования (36−38%). Учётная ставка снижается второй год, это верно, однако приведённый выше процент «плохих» кредитов остаётся. 568 млрд грн — это более половины всех кредитов, выданных банками. Несколько наивно считать, что банки станут охотнее давать деньги бизнесу и населению, если каждый второй клиент не торопится эти деньги возвращать.

«GfK Украина» по заказу Мирового банка провела исследование потребительского кредитования на Украине. Согласно данным исследователей, с 2014 года процент имеющих такие кредиты упал с 13,5 до 8,8%. Это не означает, что украинцы перестали брать в долг и живут по средствам. Просто теперь они стараются одалживать у знакомых и родственников.

Российские дочерние банки на Украине

Среди всех российских дочерних банков наиболее привлекательным всегда был Проминвестбанк — один из старейших банков Украины. Он был приобретён группой ВЭБ на волне кризиса 2008−2009 гг., и в нём до сих пор обслуживаются многие крупные компании, в том числе государственные («Укрзализниця», «Укроборонпром»). Поэтому неудивительно, что продажа ПИБ несколько выбивается на общем фоне: на покупку банка уже есть несколько претендентов. В мае в их число вошёл основатель и собственник холдинга DCH Александр Ярославский. Кроме него, банком интересуются основатель MosCityGroup Павел Фукс и депутат Верховной рады Максим Микитась. Экономический журналист Александр Дубинский утверждает, что Павел Фукс, недавно получивший украинское гражданство, является новым «кассиром» пропрезидентской партии. Также, по его словам, Фукс и Микитась — партнёры, по крайней мере, в покупке ПИБа. А значит, претендентов на банк 2, а не 3.

Как уточнил сам Ярославский российскому «Коммерсанту», вначале он приценивался к Сбербанку, однако его руководство выбрало других покупателей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Банковский бизнес для Ярославского не в новинку. Прежде он владел «Укрсиббанком», но во второй половине 2000-х продал его международной группе BNP Paribas.

Сразу несколько дочерних банков (Сбербанк, «Альфа-банк», ПИБ) могут понести суммарные убытки в размере 2,7 млрд грн. Именно столько им задолжало госпредприятие «Уголь Украины», о ликвидации которого объявлено в конце мая. В теории возврат кредитов банка теперь должно гарантировать государство, тем более что общая сумма задолженности превышает 6 млрд. Однако надеяться, что правительство вдруг надумает вернуть кредиты российским банкам, было бы слишком оптимистично. Скорее всего, им придётся списать эти средства.

Гендиректор компании «ФортеИнвест» Саид Гуцериев сообщил журналистам, что сделка по покупке украинского Сбербанка будет закрыта в течение ближайших двух месяцев. Ранее предполагалось, что бизнесмен станет собственником 55% пакета акций банка, однако затем его партнёр (латвийский Norvik Banka) передумал участвовать в сделке: вероятно, латвийских банкиров напугали погромы отделений банка националистами. Зато руководство самого Сбербанка националистами уже не испугать: финансовый директор Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции заявил, что в банке приспособились к непростым условиям работы и готовы к любым осложнениям.

В Нацбанке в свою очередь уточнили, что на 1 июня не одобрили ни одну из сделок по купле-продаже дочерних структур российских банков. А председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что уход с Украины в ВТБ оценивают в 440 млн долл.

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