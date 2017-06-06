Практически в преддверии Петербургского международного экономического форума произошло событие, которое в тени подготовки к форуму осталось почти не замеченным нашими центральными СМИ. Между тем событие это, если удастся задуманное, может оказаться весьма значимым и для России.

Planetadorog.ru

В Казахстане сегодня состоится заседание глав энергетических ведомств стран Центральной Азии, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении единой энергосистемы региона. В Таджикистане предполагают, что единое энергокольцо будет восстановлено в ближайшее время.

В заседании в Алмате принимают участие главы энерговедомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. По словам источника, до этой встречи все страны региона согласовали проект резолюции Объединенной энергетической системы Центральной Азии.

Изучение этой новости в ее полном объеме нам кажется достаточно интересным, чтобы предоставить вашему вниманию. Разумеется, анализ будет довольно длинным, нам предстоит «пройти путь» от степей Казахстана до Персидского залива, до Пакистана и Индии.

Создание и крушение ОЭС ЦА

По какой причине Узбекистан в 2009 году вышел из ОЭС Центральной Азии, вопрос достаточно сложный. В приведенной статье только вскользь отмечено, что диспетчерское управление ОЭС Средней Азии в советские времена было организовано именно в Ташкенте, столице Узбекистана. Причина была в том, что из пяти республик только Узбекистан граничит со всеми четырьмя своими соседями — такое решение было логичным, организационно и технически оправданным. Пока СССР был единым государством, это всех вполне устраивало, а вот после его распада и появления на политической карте мира, в числе прочих, пяти государств теперь уже Центральной Азии, ситуация резко изменилась. Объединенная Энергетическая Система Центральной Азии только-только была создана, объемного объединения с ЕЭС СССР организовать просто не успели. Сложнее всего ситуация с электросетями выглядела тогда, да и сейчас, в Казахстане. Его энергетическая система состояла из трех частей: южной, северной и западной. Северная была соединена с ЕЭС СССР тогда и с ЕЭС России сейчас, а с ОЭС ЦА была соединена только южная. Между северной и южной частями была только одна ЛЭП, работы по прокладке новых линий идут вот только в настоящее время. В 90-х годах, когда все части бывшего СССР оказались в крайне сложном экономическом положении, было не до таких серьезных работ, само собой.

Основное отличие ОЭС ЦА от нашей, российской, в том, что она была разработана и реализована сразу для двух целей, и не так просто было сказать, которая из них была важнее. Таджикистан и Киргизия — горные страны, с их ледников начинаются многие реки, питающие засушливые степи Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Водохранилища ГЭС Таджикистана и Киргизии в зимнее время накапливали воду, снижая производство электроэнергии, дефицит возобновлялся тепловыми электростанциями южных соседей. Летом вода шла через плотины для того, чтобы обеспечить южанам возможности ее использования для нужд сельского хозяйства, причем больше всего воды требовалось для Узбекистана с его огромными площадями под выращивание хлопка. Никаких межправительственных договоров, о которых говорится в приведенной статье, в 1991 году не было и в помине, поскольку в них не было ни малейшей нужды. Независимость обрушилась, как горный сель, вызвав дезорганизацию во всей экономике вообще и в электроэнергетике в частности. Ташкентское диспетчерское управление честно пыталось выполнять все свои обязанности, но вал взаимных неплатежей делал обычную работу бесконечным героическим подвигом. Кто-то кому-то не платил за перетоки, кто-то выдавал слишком большой аванс, где-то что-то выходило из строя, вызывая внезапные проблемы у ничего не подозревавших соседей. Разбалансировка системы, в обновление и развитие которых практически ничего не вкладывалось, накапливалась год за годом.

Ново-Ангренская ТЭС

Узбекистан начал готовиться к выходу из ОЭС ЦА заранее — запасы газа вполне позволяли построить электростанции, которые восполнили бы дефицит, автоматически возникающий при такой полной «самостийности». В 2009 году дополнительные генерирующие мощности были введены в эксплуатацию, начался монтаж высоковольтной ЛЭП, необходимой для того, чтобы электричество поступало в Сурхандарьинскую область от Новоангренской электростанции напрямую, минуя территорию Таджикистана. Во времена СССР про границы республик никто не думал, действовавшая ЛЭП шла географически по прямой, несколько раз переходя из Узбекистана в Таджикистан и обратно. Летом 2009 года, как вишенка на торт, шлепнулась авария на Нурекской ГЭС, обесточившая на несколько дней не только Таджикистан, но и Узбекистан, и в сентябре Ташкент официально покинул ОЭС ЦА.

Кольцо ЛЭП было разорвано, проблемы начались сразу у всех остальных участников ОЭС ЦА. Больнее всего было Киргизии, каскад Токотогульских ГЭС остался без потребителей, вынужденно начался холостой сброс воды, что привело к проблемам с оросительной системой. От ОЭС ЦА автоматически оказались отключены две области Казахстана, Таджикистан и Киргизия неожиданно оказались энергоизбыточными странами, сам Узбекистан с его единственной ГЭС встал перед проблемой пиковых нагрузок. В общем, скучно никому не было.

За минувшие годы каждая из стран ЦА пыталась решать энергетические проблемы по-своему. Казахстан теснее кооперировался с Россией, Туркмения проложила ЛЭП в Афганистан с перспективой экспорта электроэнергии не только в эту страну, но и далее, в Пакистан. Чуть позднее аналогичный проект стали осуществлять и Таджикистан вместе с Киргизией. В мае 2016 года главы правительств Киргизии, Таджикистана, Афганистана и Пакистана торжественно открыли начало строительства ЛЭП CASA-1000. Строительство планируют завершить в 2018 году, четыре государства вкладывают в этот проект более 1 миллиарда долларов. На этом фоне еще более рельефно выглядит решительность Таджикистана в отношении возобновления строительства Рогунской ГЭС, о чем стоит рассказать чуточку подробнее.

Rogunges.tj Строительство Ронгунской ГЭС

Рогунская ГЭС — прошлое и настоящее

Проект строительства дамбы и электростанции на реке Вахш был сверстан еще в советское время. Горная река, крупнейший приток Амударьи, способна дать энергии даже больше, чем Нурейская ГЭС с ее 3'000 МВт. Мощность Рогунской ГЭС составит 3'600 МВт или, в любимых «Геоэнергетикой» «единицах измерения» — 3 реактора ВВЭР-1200. Проект был создан и утвержден в далеком 1974 году и по праву считается выдающимся творением Среднеазиатского отделения института «Гидропроект». Плотина будет располагаться не просто в горном районе, а в районе постоянной сейсмической опасности, небольшие землетрясения там происходят практически ежемесячно. Горные породы рыхлые, обустройство в них строительных тоннелей было сложнейшей задачей. Мало того, в самом удобном для строительства плотины месте под руслом Вахша проходит разлом, заполненный каменной солью. Но для каждой из этих задач было найдено решение: закачка в пласт солевого раствора, сердцевина плотины из мягкого суглинка, окруженного галечником. Ну, а устойчивость против землетрясения обеспечивается гигантским весом и размерами плотины. 76'000 кубометров грунта и наибольшая в мировой гидроэнергетике высота — 325 метров. Запланированный объем водохранилища должен составить 13'300'000'000 кубометров (13,3 кубического километра), из них рабочий объем — 10'300'000'000 кубометров (10,3 кубического километра.

Впервые Вахш был перекрыт в 1987 году. К этому времени был построен целый город Рогун, с многоэтажными домами, со школой на 1'200 мест, с детским садом, больницей и поликлиникой. На стройплощадке, расположенной на высотах от 1'000 до 1'700 метров, трудились более 300 строительных организаций со всего Советского Союза. По инерции ударная стройка продолжалась и после 1991 года. К 1993-му был пройден 21 км подземных тоннелей, на 70% были готовы подземные помещения трансформаторной (12'800 кубометров) и на 80% — подземные помещения машинного зала (26'400 кубометров). И тут свобода и независимость победили окончательно… В мае 1993-го мощный паводок смыл отстроенную на 40 метров высоты плотину, затопил все подземные помещения.

«Свобода приходит нагая» — так, кажется?

В 2004 году Таджикистан каким-то образом сумел уговорить владельцев «Русала» подключиться к восстановительным работам. Алюминиевый гигант за свой счет составил технико-экономическое обоснование, начал осушительные работы. Но «свадебка» длилась недолго: участники проекта переругались друг с другом, и российская компания прекратила все начатые работы. Но к этому времени таджикские инженеры сумели восстановить поставленные еще в советскую эпоху две гидротурбины производства харьковского «Турбоатома», что подстегнуло ведение работ. Вторичное перекрытие Вахша было намечено на декабрь 2009 года, и это, судя по всему, стало еще одной причиной демарша Узбекистана.

Реакцию Ташкента понять не сложно. Дело в том, что Вахш — крупнейший приток Амударьи, и весь период заполнения водохранилища главная водяная артерия Узбекистана будет испытывать недостаток воды. 16 лет засухи — согласитесь, не самая веселая перспектива. Потому отношения Узбекистана и Таджикистана начали обостряться с 2004 года, к 2009-му превратившись практически в холодную войну. Президент Узбекистана Каримов был настроен весьма жестко, он не только препятствовал реализации проекта на международном уровне, но и при малейшей возможности рвал экономические связи между республиками. Таджикистан был вынужден пойти на то, чтобы за свой счет провести повторную технологическую экспертизу Рогунской ГЭС, что и было сделано специалистами Всемирного банка. Но «Гидропроект» — он и в Центральной Азии «Гидропроект», так что профессионалы из швейцарской Poyry Energy Ltd могли только кивать головами — придраться было просто не к чему. Работы, оцениваемые теперь в 3,9 млрд долларов, были возобновлены в 2012 году. 31 октября прошлого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сев за рычаги бульдозера, в течение полутора часов торжественно закончил перекрытие Вахша. Для его страны завершение столь амбициозного проекта стало практически национальной идеей, люди «фуражкой» собирали деньги, так что 31 октября теперь наверняка войдет в историю Таджикистана.

Владимир Путин с Шавкатом Мирзиёевым

О встречах Владимира Путина с лидерами стран Центральной Азии

Международные наблюдатели ожидали очередных жестких демаршей со стороны Узбекистана, но все, что услышал мир, так это … звонкую тишину. Да, Узбекистан после смерти Каримова готовился к выборам нового президента, но упорно молчал и МИД, и ведущие министры, и специалисты сельского хозяйства. «Геоэнергетика» не так часто следит за чисто политическими событиями, но вот эта странная тишина буквально заставила присматриваться к ситуации внимательно. Чем закончится 20-летнее противостояние некогда братских республик? Но так ни одного заявления Узбекистана и не последовало, тишина продолжала звенеть над Центральной Азией. А потом стали раздаваться государственные гимны по случаю приезда в Астану высокого гостя из Москвы. 27 февраля Владимир Путин провел переговоры с Нурсултаном Назарбаевым, 28 февраля он встретился в Душанбе с Эмомали Рахмоном, 29 февраля в Бишкеке его приветствовал Алмазбек Атамбаев. И нигде — ни слова об энергетике, ни слова о воде, только о том, что пора усиливать взаимную торговлю. А 5 апреля новый президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву, где буквально за один день подписал документы по совместным проектам на общую сумму 15 миллиардов долларов.

«Геоэнергетика» не изучает теорию заговоров, не верит в их существование, поэтому все, что мы предлагаем вашему вниманию, — просто факты.

Через месяц после возвращения президента Узбекистана домой произошло событие, с которого начинался наш рассказ — государства Центральной Азии, забыв обо всех своих многолетних распрях, официально приняли решение о восстановлении ОЭС ЦА, при этом Узбекистан «вынес за скобки» свое недовольство дамбой, остановившей течение Вахша. 18 мая вышел примечательный Указ президента Республики Узбекистан «Об образовании АО «Узбгидроэнерго». В состав этого государственного АО передаются все гидроэлектростанции Узбекистана, ранее подчинявшиеся нескольким разным ведомствам и министерствам. Цель — «привлечение иностранных инвестиций и передовых технологий в реализацию строительства новых и модернизацию действующих ГЭС». Если найдете свободное время, поищите в сети список целей и задач компании «РусГидро» и просто сравните. И припомните о том, как Узбекистан старательно уходил от влияния России — вышел из ШОС, из ОДКБ. Очень хочется со вздохом облегчения сказать: «Давно это было».

Если заявленное восстановление ОЭС ЦА состоится, то гипотетически ЕЭС России через Казахстан, Киргизию и Таджикистан получает возможность поставлять электроэнергию в те самые страны, премьер-министры которых торжественно открывали начало строительства ЛЭП CASA-1000 — в Афганистан и в Пакистан. Вам кажется, что звучит это несколько фантастически, «Геоэнергетика» строит умозрительные заключения? Не будем высказывать эмоции, просто перечислим еще несколько фактов — и вот тогда, уважаемые читатели, делайте ваши выводы самостоятельно.

Мост — это не только Крым

22 февраля 2017 года

В интервью каналу «Россия 24» прозвучали слова министра энергетики России Александра Новака:

«Обсуждается два направления объединения энергосистем: Россия — Азербайджан — Иран и Россия — Грузия — Армения — Иран. Для того чтобы окончательно принять решение об объединении энергосистем, необходимо тщательно проработать технико-экономическое обоснование. В настоящее время две рабочие группы занимаются этим вопросом. По нашим оценкам, эффект от реализации проекта будет положительным».

Эксперты отмечают, что реализация проекта позволит осуществлять взаимный обмен электроэнергией между тремя странами, а также подключить к этому проекту другие государства региона. Так, Иран сможет обмениваться электроэнергией с Россией, а Азербайджан через Иран — с Афганистаном и Ираком.

30 октября 2016 года

Интервью агентству «Спутник» одного из руководителей «Оператора энергетической системы Республики» Армения Гарника Баляна:

«В середине сентября в Батуми состоялась встреча консультативного совета — заместителей министров энергетики четырех стран — России, Грузии, Армении и Ирана. Среди прочего была цель — сделать расчет четырех энергосистем этих стран, чтобы понять, что еще нужно для обеспечения устойчивой связи между ними, и решить вопрос о строительстве второй линии между энергосистемами Грузии и России, которая должна значительно увеличить возможности перетока электроэнергии. Руководители наших стран подписали техническое задание, будут проделаны расчеты по возможностям транзита электроэнергии и созданию общего пусть пока не рынка, но хотя бы технологического моста между нашими четырьмя странами».

Айтен Юран Индия

Российский газ для Индии

Факты, как говорится, имеют место быть, даты вы тоже видите. Если в случае с ОЭС ЦА дорога только начинается, в проектах с закавказскими государствами и Ираном работа над технико-экономическим обоснованием уже началась. Конечные (или только промежуточные?..) пункты для российской электроэнергии, как видите, — Афганистан, Иран, Пакистан, Ирак. Зачем вопрос в скобках?

Россия и Индия в ближайшее время подпишут меморандум по строительству газопровода в рамках межправсоглашения, сообщил ТАСС глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин говорил о том, что Индия интересуется поставками газа из России в объеме до 25 млрд кубометров в год. По его словам, стороны рассматривали варианты доставки газа по трубопроводу, а также через своп-схемы.

О чем говорят руководители российской энергетики? Во-первых, о газопроводе в Индию. Откройте географические карты, посмотрите на то, каким может быть маршрут для такого трубопровода с учетом могучих горных систем, разделяющие наши страны. Можно обойти Афганистан и Пакистан? Нет, нельзя. Во-вторых, речь идет о своп-схемах. Когда ТАСС вспоминает слова господина Сентюрина, оно приводит их не полностью, поскольку они прозвучали еще в прошлом году, 11 мая, в интервью тому же ТАСС:

«Там рассматривается не только возможность поставки по трубе, там рассматривается своп-схема, с учётом того, что сняты санкции с Ирана».

Как увязаны своп-поставки газа в Индию и снятие санкций с Ирана? Снятие санкций означало, что Ирану «развязывают руки» в торговле нефтью и газом. У Ирана газа на месторождениях в Персидском заливе более, чем просто достаточно, своп-схема будет не самой дорогой: Россия поставляет газ на север Ирана, Иран поставляет газ в Индию. «Газпром» расчет такого маршрута уже делал, по предварительной оценке, инвестиции, необходимые для прокладки трубопровода через мелководье Пакистана, составят 5,7 млрд долларов при пропускной способности в 33 млрд кубометров газа в год. Но есть еще несколько деталей: во-первых, не определен ресурсный источник для такого маршрута, и во-вторых, очень не просты отношения Индии и Пакистана.

На всякий случай еще раз повторим, что аналитический журнал «Геоэнергетика.ru» не является сторонником теории заговоров, мы просто перечисляем факты.

Логистически самым удобным ресурсным источником для такого маршрута является месторождение «Фарзад Б». Геологическую разведку в этом районе проводили индийские компании, которые и открыли этот подводный клад общим объемом извлекаемого газа около 360 млрд кубометров. Консорциум этих индийских фирм — ONGC Videsh — и должен был стать оператором этого месторождения, но заключению сделки помешали санкции против Ирана. Однако санкции кончились, и стороны приступили к переговорам. Торги идут с 2012 года, но Иран и Индия никак не могут прийти к соглашению по ценам. Сроком подписания договора, как сообщали мировые СМИ, мог стать апрель нынешнего года, да только так и не стал: Ирану снова не понравилось ценовое предложение Индии. И совсем уж недавно, 25 мая, во время саммита ОПЕК в Вене, министр нефти Ирана господин Бижан Намдар Зангане на прямой вопрос журналиста о том, кто может войти в Farzad-B, если Ирану так и не удастся договориться с Индией, ответил ровно одним словом: «Русские».

Gazprom.ru СПГ-танкер

Геоэнергетические противоречия Индии и Пакистана и фактор России

Сложные отношения Индии и Пакистана во многом завязаны на «дележ воды» великой реки Инд, гидроэнергетический потенциал которой составляет 20 млн кВт⋅часов — и это без учета многочисленных притоков. У Пакистана практически нет своего газа, Пакистану нужна электроэнергия, в Пакистане проживает уже более 190 миллионов человек, тепловые электростанции Пакистана работают на сжиженном газе. Это дорого, это неудобно. Посмотрите на карту Пакистана, и вы увидите, что от порта Карачи, куда прибывают газовозы, до севера страны, где электричество нужно больше всего, расстояние — тысяча километров. Как при таких условиях можно выстраивать мирные отношения с Индией? Не знаете? А кое-кто кое-где — вполне себе в курсе. Минэнерго РФ, 16 октября 2015 года:

«15 октября А. Новак и министр нефти и природных ресурсов Пакистана Ш. Абаси подписали межправительственное соглашение о строительстве магистрального газопровода Карачи — Лахор. Проект ведет дочерняя фирма Ростеха, собственностью которой газопровод будет оставаться в течение 25 лет».

Кому-то этих новостей маловато? Вспомните про ОЭС ЦА и ЛЭП CASA-1000. Все равно мало? Ну, давайте добавим вишенку на торт. По словам господина Ш. Абаси, переговоры о поставках СПГ с «Газпромом» он начал вести летом 2015 года. В январе этого года пришло новое сообщение: договоренность достигнута, запланированный объем поставок — 1,5 млн тонн СПГ ежегодно. Для гурманов к вишенке добавим еще и … ну, допустим, виноградинку. Пакистан договорился с «Газпромом» еще и о том, что российская компания начнет поиски месторождений газа на территории Пакистана, в том числе и на шельфе. Как вы думаете, этого достаточно для того, чтобы Пакистан не имел возражений по поводу прокладки газопровода из Ирана в Индию?

Южное направление развития энергетики России

Восстановление работы ОЭС ЦА займет 2−3 года, строительство ЛЭП COSA-1000 займет 2−3 года, строительство газопровода Карачи — Лахор займет 2−3 года, строительство энергомостов Россия — Грузия — Армения — Иран и Россия — Азербайджан — Иран — Афганистан займет 3−4 года, чуть больше времени потребуется на строительство морского магистрального газопровода из Ирана в Индию. На что это похоже? Да больше всего на то, что именно южное направление реализации заявленного Владимиром Путиным концепта «Россия — энергетическая сверхдержава» ближе всего к реализации. Про энергомост в Японию пока идут переговоры, про азиатское энергетическое кольцо идут переговоры, а все вышеописанное — уже вполне реальная работа, переговоры превращаются в межправительственные соглашения, а соглашения — в контракты.

Надеемся еще вернуться к этой теме, уже хотя бы потому, что не успели рассказать, какое ко всему этому отношение имеет озеро Балхаш, реки Или и Иртыш, и планы развития одной китайской провинции. Глобус — он ведь маленький, крутанешь его в руках, и вот уже не разобрать, где юг, а где восток…