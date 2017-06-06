



Ариф Асалыоглу

Катар, состоящий в близких отношениях с Турцией, обвиняют в связях с терроризмом. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвиняя страну в поддержке террора. Следом за ними прекратили отношения Мальдивы в Индийском океане, ближневосточный Йемен и африканская Ливия. Как же повлияют эти изменения на Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана?

На протяжении долгого времени между Катаром и Эрдоганом наблюдалась тесная взаимосвязь. Встречи проходили примерно раз в месяц. По причине таких крепких отношений Эрдоган назвал Катар своим стратегическим партнером. Новостной сайт Middle East Monitor опубликовал данные о том, что после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года Доха отправила 150 своих военных для охраны турецкого президента. А 23 марта 2017 года американский политолог Майкл Рубин, ранее отвечавший в Пентагоне за ряд ближневосточных стран, написал в своем блоге в Твиттере следующее: «Реджеп Эрдоган близок к своему концу. Интересно, он думает, мы не знаем, где он прячет сворованные деньги? Интересно, когда Эрдоган не сможет расплатиться катарскими деньгами, сколько на самом деле человек последует за ним?»

Эта дата очень важна, и вот почему. 23 марта в США въехал заместитель генерального директора Turkiye Halk Bank Мехмет Хакан Атилла. Преследуемый по пятам ФБР, он был задержан в аэропорту 27 марта на пути в Турцию, а на следующий день суд санкционировал его арест. Turkiye Halk Bank считается одним из крупнейших государственных банков Турции. Атиллу обвинили в сговоре с целью отмывания средств через финансовую систему США в интересах Ирана и иранских компаний, сообщал Bloomberg. В ответ вице-премьер Турции Мехмет Шимшек заявил, что банк «не нарушал национальное и международное законодательство, он не действовал вопреки санкционной политике ООН. За этим банком и всей банковской сферой Турции стоит правительство».

Но Майкл Рубин — это эксперт, располагающий надежными источниками в Турции… Я подозреваю, что он знал о том, что Атилла будет задержан американскими правоохранительными органами, и потому опубликовал свой пост. Причем Рубин написал, что после ареста Атиллы следующим арестованным может стать Билал Эрдоган, бизнесмен и сын президента Турции… Так что на отсутствие Реджепа Эрдогана как представителя Турции на мусульманском саммите против терроризма в столице Саудовской Аравии, на котором присутствовали главы исламских государств и президент США Дональд Трамп, можно взглянуть и с этой стороны. Вспомните также о том, что Вашингтон в Сирии ранее выбрал не Анкару, сражающуюся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а курдов, Отряд народной самообороны (YPG), связанный с курдской партией «Демократический союз» (PYD).

Эжен Делакруа. Турок с седлом. 1825

Будет ли Турция вмешиваться в катарские дела? Существует соглашение о военном сотрудничестве, подписанное между Дохой и Анкарой, предусматривающее создание турецкой военной базы в Катаре. Оно было заключено 19 декабря 2014 года. Турецкие солдаты теоретически способны вмешиваться в кризисные ситуации, которые могут возникнуть в регионе. И в пользу Дохи. Вместе с тем эмир Катара и катарские государственные институты в связи с обвинениями в поддержке терроризма могут сделать заявления, ставящие Турцию и Эрдогана в трудное положение. Например, уже сейчас стали распространяться непроверенные утверждения о том, что якобы обнаружена переписка посла ОАЭ с израильскими представителями (подчеркнем еще раз, далеко не факт, что она подлинная), из которой будто бы следует, что ОАЭ имеют причастность к провалившейся попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

В условиях всеобщего недоверия, охватившего ныне Ближний Восток, и накаленной атмосферы важно избежать вспышки огня, способной выжечь целые регионы. Анкаре придется реагировать на серьезные вызовы. Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя катарский кризис, заявил, что нынешняя ситуация вызывает огорчение, и призвал к «продолжению диалога».