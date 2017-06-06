После того как администрация Дональда Трампа заявила о своем решении выйти из Парижского соглашения по климату, многие представители левого политического спектра США, казалось, начали писать некролог по планете Земля. Однако любой, кто надеялся, что это соглашение может спасти мир, неизбежно должен был бы раньше или позже разочароваться, пишет Джозиа Нили в статье для The American Conservative.

Ecocollaps Выбросы

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Намек на это можно было проследить в утверждении критиков о том, что шаг Трампа был глупостью, поскольку соглашение не требовало от США каких-либо действий. И это так. Участие в Парижском не только носит лишь добровольный характер, но и каждая из стран устанавливает собственные цели по сокращению выбросов так, как считает нужным. Если страна впоследствии решит изменить свою позицию и просто не соблюдать поставленные цели, за этим не последует никакого наказания. Неудивительно, что даже если каждая страна и будет соблюдать свои обязательства в рамках Парижского соглашения, даже тогда выбросы не сократятся в достаточной степени, чтобы избежать опасного, по мнению ученых, уровня потепления. Но и на примере прошлых соглашений очевидно, что страны не будут соблюдать поставленные цели.

Почему Парижское соглашение столь слабо? Потому что оно должно быть таким. Соглашение, которое вводит жесткие и обязательные к исполнению уровни сокращения для стран-подписантов, едва ли найдет многих сторонников. Подобно тому, как Аврелий Августин просил у Бога дать ему «целомудрие и воздержанность, но еще не сейчас!», многие страны очень активно выступают за сокращения своих выбросов, но когда-нибудь в будущем. И понятно, почему так, если учесть, что издержки от этих сокращений будут ощутимы здесь и сейчас, а преимущества — только в будущем и для всех.

Sur.ly Электростанция. США

Даже если то или иное государство решит взвалить на себя эту дорогостоящую обязанность на благо человечества, нет гарантий, что подобная инициатива продержится достаточно долго, чтобы возыметь необходимый эффект. Так, Китай начал XX век в качестве номинальной империи, закончив его страной, возглавляемой прокапиталистической Коммунистической партией, многое пережив в промежутке. Хотя многие надеются, что XXI век КНР будет менее насыщенным событиями, просто невозможно, что нынешнее правительство страны смогло взять на себя обязательства, которые нужно будет выполнять через многие десятилетия. Это вдвойне верно для демократических стран. Само существование президента Дональда Трампа показывает, что политика может быть непредсказуемой.

И эти проблемы связаны не с конкретным международным соглашением. Они присущи самому характеру изменения климата. Именно поэтому Джеймс Хансен, один из ученых, привлекших внимание к проблеме изменения климата, назвал международные соглашения, вроде парижского, «просто бессмысленными словами», не «делом, а пустыми обещаниями».

Тем не менее, отмечает автор, тот факт, что международные соглашения едва ли могут спасти планету от климатической катастрофы, не означает, что все потеряно. Стоит обратить внимание на пример, который с первого взгляда, не кажется связанным с климатом, — мобильные телефоны. Так, за какие-то пару десятилетий мобильные телефоны стали столь распространенным явлением, что их уже столько же, сколько людей. И произошло это не благодаря международным соглашениям, но с помощью рынка.

Аналогичным образом США за последнее десятилетие сократили свои выбросы парниковых газов больше, чем почти любая другая страна. И США пошли на это, несмотря на то, что Вашингтон не подписал Киотский протокол — предыдущее соглашение, целью которого было противостояние изменению климата. Вместо того чтобы вводить затратные меры по сокращению выбросов, США удалось это благодаря новым технологиям, которые оказались более дешевыми и чистыми, чем существовавшие источники энергии.

NASA Выбросы метана. США

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Это не означает, что правительству нет места в том, чтобы продвигать нужные рыночные инициативы в области энергетики. Исследовательский институт R Street Institute, сотрудником которого является автор, на протяжении долгого времени поддерживал инициативу введения соответствующих налогов, а также за финансирование исследований в области разработки экологически чистых источников энергии. Однако это означает, что выше вероятность того, что решение проблемы изменения климата от очередного Билла Гейтса, а не на том или ином всемирном форуме.