



Kazimierz Cuch / echodnia.eu

Польские политики отправились в регионы, где делали важные заявления. Их цитировала польская региональная пресса на неделе с 30 мая по 5 июня.

Президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский совершил в воскресенье, 4 июня, неожиданную поездку в Стараховицы, пишет Echo Dnia (Кельце). Качиньский участвовал в торжествах по случаю 80-летия прихода Всех Святых в Стараховицах и освящении в костеле обновленного Пантеона национальной памяти. Здесь родилась и жила его мама, Ядвига Качиньская. Здесь учились ее дети, Ярослав и Лех, в школе имени Тадеуша Костюшко. После окончания школы семья переехала в Варшаву. Но в Стараховицах помнят пани Качиньскую. Ее именем названа одна из улиц, а в Пантеоне национальной памяти ей посвящена своя табличка. В городе остались родственники Качиньских, которых они навещали, — сестры Шидловские. Вот почему Ярослав Качиньский особо отметил, что его мама чувствовала себя прихожанкой прихода Всех Святых. Торжественные церемонии заняли три часа, в них приняло участие более 20 священников, присутствовал настоятель цистерцианского аббатства отец Евгениуш Августин и вспомогательный епископ Радомской епархии отец Петр Тужиньский. По окончании мессы президент правящей партии прокомментировал недавние теракты в Лондоне. «Или Европа, здесь я процитирую нашего премьер-министра Беату Шидло, встанет с колен и начнет оказывать противодействие, что, прежде всего, означает отказ от политической корректности, или такого рода события будут повторяться, — сказал Качиньский. — Образ жизни европейцев будет меняться в худшую из возможных сторон. Это будет жизнь среди постоянной опасности, контроля. Это не та жизнь, которая строила европейское благополучие, европейскую взаимосвязь, европейскую силу. Поэтому нужно действие. Это будет долгий процесс». Он подчеркнул, что меньше всего хочет говорить о Евросоюзе, а больше — о странах ЕС. Они должны распознать опасность, которая «застряла» внутри Европы, но есть и внешние угрозы, с ними нужно начать жесткую борьбу. Ведь ведется война против Европы. На это нужно ответить соответствующими методами, политическими, и не только, любыми другими. Польша в первую очередь должна охранять мир, который есть. Не соглашаться на навязывание нам чего-либо, и, конечно, следует укреплять силы, которые нас, так сказать, прикрывают. У нас есть такие силы безопасности. Они не настолько развитые, как в другом каком месте, потому что в Польше, к счастью, таких событий не было, но с ними надо считаться. В этой связи, продолжал Качиньский, скажем — чем будем мы сильнее, тем будет для нас лучше. Конечно, мы должны развивать наши Вооруженные силы. Нужно помнить, что это война, определенный тип войны, новый вид войны. Глава «Права и Справедливости» признал, что роль костела в жизни польского общества очень важна. По его словам, воскресные торжества в Стараховице недвусмысленно показывают эту роль костела как связь между Церковью и народом.

Президент оппозиционной партии «Современная» (Nowoczesna) Рышард Петру во время визита в Краков объявил, что хочет открыть в Польше дискуссию о присоединении к зоне евро, потому что, по его мнению, только единая валюта даст стране важное место в Европейском союзе, передает Gazeta Krakowska (Краков). Петру напомнил недавний доклад Европейской комиссии, который, по его словам, показывает, что в ЕС уже есть «две скорости». Он сказал: «На самом деле, после того как Великобритания покинула Евросоюз, зона евро и становится Европейским союзом, вот почему так важно, чтобы Польша начала дискуссию о переходе на единую валюту». Глава «Современной» вступил в дискуссию с вице-премьером Матеушем Моравецким, который говорил — сначала нужно стать богатыми, потом только войти в зону евро. Совсем наоборот, отметил Петру, нужно сейчас более тесное сотрудничество с ЕС, чтобы Польша не оказалась на периферии. По словам политика, положение Великобритании и Греции показывает, что евро является гарантом пребывания в ЕС. Британцы смогли проголосовать за Brexit, потому что имели фунт, а у греков был евро, следовательно, более тесная связь с Евросоюзом. «Я хотел бы быть уверенным в будущем, что никакой Качиньский не вытолкнет Польшу из Европейского союза», — подытожил Рышард Петру. Он призвал политиков оппозиционных партий поддержать его инициативы, которые ускорят присоединение Польши к зоне евро. Члены «Современной» собираются посещать польские города и села, чтобы говорить о преимуществах единой европейской валюты. «Самый быстрый срок введения евро — это 2022 год. Нужно только выиграть выборы, а затем дать старт процедуре», — заключил партийный вождь.

В эфире Radio Szczecin (Щецин) прошла дискуссия о положении в стране с безопасностью. Магдалена Кохан из «Гражданской платформы» (РО) отметила, что Польша — вторая по безопасности страна в мире (вместе с Японией). Однако, добавила она, несмотря на это, мы должны быть бдительными все время и знать, что уполномоченные защищать Польшу лица выполняют свои функции надлежащим образом. Речь идет о полиции и разведывательных службах, добавила Кохан. Между тем координатор спецслужб Мариуш Каминьский является сегодня предметом многих споров. Президент Польши Анджей Дуда не созывает Совет национальной безопасности. Армейский генералитет прорежен так, что занимающие высокие должности в Генеральном штабе офицеры не всегда должным образом подготовлены. С оппозиционным политиком не согласился представляющий PiS Рафал Нибурский, который похвалил Каминьского и спецслужбы. В свою очередь Кшиштоф Рудзкий из движения Kukiz'15 заявил, что отсутствие терактов в Польше связано с отказом принимать исламских мигрантов. Он сказал также, что Европа проиграла битву за мужество и достоинство в столкновении с исламом. Рудзкий напомнил, как во время финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» в Турине произошли трагические происшествия. После того как кто-то в толпе крикнул: «Бомба!», началась паника, пострадало около 300 человек.

В Подкарпатском воеводстве задержали нелегальных мигрантов из Турции, которые шли с Украины, информируют Nowiny (Жешув). Первого поймали неподалеку от села Корчова. Пограничники заметили следы на контрольной полосе. С помощью служебной собаки обнаружили двух граждан Турции в возрасте 40 и 41 года. Тот, что помладше, постоянно проживает в Германии, он легально въехал на Украину, чтобы затем переправить через границу того, что постарше. Спустя некоторое время пограничники задержали в Дуньковицах еще одного турецкого гражданина в возрасте 36 лет. Как выяснилось, он тоже постоянно проживает в Германии, а через украинско-польскую границу хотел нелегально провезти двух своих соотечественников.

Хулиганы напали на украинцев в поселке Хващино, рассказывает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). По свидетельству очевидцев, группа поляков окружила дом, в котором проживали граждане Украины, бросали бутылки и камни, оскорбительно выражались в их адрес и угрожали на почве этнической неприязни. Украинцы позвали на помощь своего работодателя. Когда тот прибыл, нападающие стали разбегаться. Предприниматель попытался догнать агрессоров, но они в ответ напали на него и избили. Также атаковали еще одного украинца. Оба пострадавших находятся в больнице. Полиция выяснила, что нападение произошло в то время, когда в доме была устроена вечеринка. Нетрезвые нападающие обвинили украинцев в том, что те отнимают у поляков работу. Дело находится на особом контроле. Ситуацию прокомментировал директор Центра изучения предубеждений Варшавского университета профессор Михал Билевич. По его словам, социологии известны «групповые риски», которые появляются в случае, когда меньшинство становится настолько многочисленным, что это начинает волновать большинство. Однако такое трудно сказать о Польше, где около 700 тысяч украинцев равномерно расселились по стране и не создали украинских гетто. Профессор также усомнился в том, что дело в конкуренции за рабочие места. «Я никогда не был в Хващино, но я не думаю, что это какой-то анклав крайней нищеты, — заметил Билевич. — Чувство опасности является необоснованным, так как украинцы в Польше обычно занимаются низкооплачиваемой работой, куда не идут поляки». Причины роста ненависти и насилия ученый видит в кампании против мигрантов, которая наблюдается в Польше. В 2014 году с антиукраинской пропагандой в интернете сталкивалось 46% молодых поляков, через два года — уже 71%. Такую пропаганду невозможно встретить в газетах или на телевидении, но она растет в интернете. Ненависть поддерживается в скрытом состоянии, но после приема алкоголя выплескивается наружу. В интернете украинцы изображаются в роли бандеровцев и убийц волынян или людей, которые выполняют грязную работу, следовательно, менее достойные, как поляки в Великобритании или Германии. Отсюда вытекает убеждение, что слабого можно побить безнаказанно.

Поляков не хватает, потому берут людей с Востока. Бюро трудоустройства (PUP) в Броварах испытывает все большие и большие трудности в удовлетворении потребностей работодателей, отмечает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Не хватает рабочих рук, а те, которые зарегистрированы, не всегда имеют соответствующую квалификацию. По словам Марты Идзик, заместителя директора PUP в Згожелеце, в настоящее время на учете состоят 2095 человек, год назад их было 2708. Уровень безработицы в марте сего года составил 7,4%. Работодатели предлагают работу с оплатой в размере 2,5—3 тысячи злотых. Это выше, чем минимальная, но еще недостаточно, чтобы удовлетворить поляков. Поэтому все чаще работодатели нанимают иностранцев, как правило, с Украины, хотя встречаются в районе Згожелеца рабочие из России, Армении, Грузии, Белоруссии и Молдавии. Чтобы привлечь заграничного сотрудника, бизнесмен должен направить в офис воеводы запрос, в котором будет указано, что местные кадры по этой специальности отсутствуют. В прошлом году Бюро трудоустройства выдало 291 такой запрос. По словам Марты Идзик, в этом году наблюдается резкий рост подобных требований. Только с января по апрель 2017 года поступило 132 запроса. Проблемы с поиском работников характерны для всей страны, констатирует издание. Сейчас остро требуются водители грузовиков, которых и ищут среди иностранцев.

В Верхней Силезии торжественно отпраздновали 95-летие вхождения края в Польшу, сообщает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). 20 июня 1922 года польская армия вошла в Верхнюю Силезию. По этому случаю был изготовлен в Кракове значок, который представлял собой силезского орла, держащего на груди корону. Сейчас его отчеканили заново. По словам директора отделения Института национальной памяти в Катовице Анджея Шнайдера, в 1922 году радость охватила не только жителей Верхней Силезии, но и всей Польши. Вхождение края не было чьей-то «добротой» или «подарком», а было результатом хлопот, дипломатических усилий и вооруженной борьбы как местных поляков, так и Польского государства. Как подчеркивает историк Збигнев Голаш, сегодня разрушаются два ложных мифа о присоединении Верхней Силезии — один говорит, что местных повстанцев здесь не было, только пришедшие извне. Второй — что Варшава не проявляла интереса к судьбе силезцев. По словам Голаша, на самом деле около 40% жителей Верхней Силезии оказали неповиновение немецкому государству во время плебисцита по определению принадлежности края. И стали бороться. А Польское государство оказало поддержку логистикой и добровольцами. Непосредственно боевые действия здесь вела Польская военная организация Верхней Силезии, которой занимался сам маршал Пилсудский.

Во Вроцлаве прошел съезд Объединения немецких социально-культурных ассоциаций в Польше (ZNSSK), передает Wochenblatt (Ополе). Председатель ZNSSK Бернард Гайда отметил, что неслучайно делегаты собрались в столице Силезии и это происходит в юбилейный 500-й год Реформации. «Я, как и многие немцы в Польше, убежден в важности этой годовщины в истории Силезии и Германии», — заявил Гайда. На съезде был еще раз обсужден вопрос о расширении границ города Ополя, который поглотит таким образом несколько немецкоязычных деревень, против чего возражает немецкое меньшинство. Делегаты проголосовали за то, чтобы активно отстаивать свои права в этом вопросе с подключением институтов Евросоюза. Член правления ZNSSK Рафал Бартек в своем выступлении подчеркнул, что стратегия развития межкультурных связей должна стать делом каждого активиста. «Важным является не только вопрос, как реализовать стратегию в своем городе. Нужно задать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы очаровывать немецкой культурой?» — сказал Бартек. Отдельной темой обсуждения стали выборы. И не только в бундестаг, в которых могут участвовать немцы, проживающие за пределами Германии. В декабре этого года заканчивается срок полномочий нынешнего правления ZNSSK, поэтому Бернард Гайда призвал выдвигать «идеалистов, которые будут готовы принести в жертву свои амбиции на благо немцев в Польше». В работе съезда приняла участие генеральный консул Германии во Вроцлаве Элизабет Волберс, которая еще раз подтвердила, что Берлин будет помогать немецкому меньшинству.

Сенатор Ежи Висла выразил обеспокоенность слухами о возможном переводе штаба 16-й Поморской механизированной дивизии (PDZ) из Эльблонга в другое месте, передает Dziennik Elblaski (Эльблонг). Об этом сенатор написал в запросе министру национальной обороны Польши Антонию Мачеревичу. В нем Висла указывает, что дивизия дислоцируется в городе с 1949 года, а в 1998 году решающим аргументом в пользу оставления ее в Эльблонге, а не отправки в Ольштын, являлось приветливое отношение к армейцам и поддержка, которую военные получали от местного самоуправления. Поэтому горожане и сам сенатор крайне отрицательно относятся к возможному перемещению штаба PDZ, предполагая, что это ослабит значение Эльблонга. Как указывает Висла, даже если взамен дивизии в городе будет размещен штаб сил НАТО, то «мы в курсе, что наличие его носит временный характер, а штаб польской дивизии является элементом, неразрывно связанным с нашим местом». Сенатор напомнил, что в настоящее время правительство приняло решение о строительстве морского канала через Балтийскую косу, который напрямую соединит порт Эльблонга с Балтийским морем. «Есть ли согласованность между решениями о размещении штаба НАТО в Эльблонге и строительстве канала в целях безопасности страны, что означает укрепление обороноспособности нашего региона, и решением о выводе штаба 16 PDZ из Эльблонга, что значит ослабление города?» — задается вопросом Ежи Висла.