Напряженность на Ближнем Востоке побила очередные рекорды — на этот раз, фактически без всяких реальных на то причин, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Маврикий и Мальдивы в одночасье разорвали дипломатические отношения с вполне себе союзным суннитским Катаром, который входит вместе с вышеуказанными государствами в коалицию стран, воюющих с проиранскими повстанцами-хуситами в Йемене. Кроме того, разорвали дипломатические отношения с Катаром Ливия (а точнее, её восточная часть — государство находится в раздробленном состоянии) и Йемен (в данном случае речь идёт об официальном просаудовском правительстве, тогда как заметная часть страны контролируется хуситами).

Катар

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Помимо разрыва дипломатических отношений, страны ввели продовольственную блокаду Катара — фактически речь идёт о максимально жестких санкциях, учитывая то, что небольшая страна имеет сухопутную границу лишь с Саудовской Аравией. Официальной причиной произошедшего называется поддержка Катаром террористических группировок, в том числе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вмешательство во внутреннюю политику вышеперечисленных стран, а также желание сблизиться с ненавистным шиитским Ираном. При этом если первые два утверждения как минимум крайне лицемерны — уж точно не Саудовской Аравии кого-то осуждать за поддержку террористов и дестабилизацию ближневосточных стран, то с Ираном всё еще интереснее — обвинения основываются на сообщении, опубликованном неделю назад Катарским агентством новостей. Тогда на сайте агентства появилось заявление от имени эмира Катара о том, что необходимо налаживать отношения с Тегераном, а также слова в поддержку «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом МИД Катара сделал заявление о том, что сайт агентства был взломан и эти слова не принадлежат руководству страны. Впрочем, этот момент саудовцы и их союзники «пропустили мимо ушей». Что же всё-таки произошло и к чему это может привести?

Хорошо спланированная акция?

Судя по столь высокой координированности действий нескольких стран, а также информации о хакерской атаке на Катарское агентство новостей, можно предположить, что происходящее планировалось как минимум в течение нескольких недель. Есть вероятность, что имелась и некоторая связь с недавним визитом в Саудовскую Аравию Дональда Трампа. Судя по всему, суннитские гиганты — Саудовская Аравия и ОАЭ — решили «поставить на место» «выскочку» под названием Катар, так как Доха зачастую проводила достаточно независимую политику, которая соответствовала финансовым возможностям страны, но не её политической, популяционной и военной «весовой категории». Чем закончится сегодняшнее обострение, пока сказать сложно — нам пока доподлинно неизвестны задачи, поставленные Саудовской Аравией и её союзниками. Возможно, конечная цель — смена власти в Катаре. Или же акция носит демонстративный характер, с целью припугнуть соседа и добиться каких-то политических уступок и снижения суверенитета Катара. Если в первом случае нас может ожидать достаточно долгое и непредсказуемое развитие событий, то во втором варианте всё достаточно скоро закончится восстановлением отношений с подачи общего союзника — США.

До победного конца: сможет ли Саудовская Аравия «задушить» Катар блокадой?

Теперь подробнее остановимся на сценарии, в котором Саудовская Аравия и ОАЭ пойдут «до конца», поставив цель сместить нынешнее руководство Катара. Здесь может быть два пути: либо военная оккупация, либо долгая и максимально жесткая блокада Катарского полуострова, в том числе и морская. Остановимся сначала на сценарии с блокадой. На данный момент блокированы только сухопутные границы Катара, через которые страна получала продовольствие из Саудовской Аравии. Это достаточно болезненный удар, но далеко не смертельный, учитывая тот факт, что Катар имеет выход к морю — в Персидский залив. Соответственно, на данном этапе возможно использование морских путей сообщения с целью восстановить необходимый поток товаров (к слову, Иран уже заявил о готовности начать поставки продовольствия по морю). Учитывая огромные финансовые ресурсы Дохи, проблемы могут быть лишь временными, до тех пор, пока потоки не будут переориентированы. Что же касается более жестких действий — то они могут включать попытку блокировать порты Катара с помощью военно-морских сил, что уже является элементом военной агрессии. В одиночку Дохе против такого развития событий противопоставить почти нечего — из относительно серьезных кораблей можно отметить 4 британских ракетных катера класса Vita и 3 ракетных катера французской постройки класса LaCombattante III. Все эти корабли вооружены французскими противокорабельными ракетами (ПКР)MM-40 Exocet, в том числе и в самой последней модификации MМ-40 blok 3 (дальность стрельбы до 180 км).

Саудовские же ВМС имеют на вооружении 3 французских фрегата класса AlRiyadh (модернизированные LaFayette, несут ПКР MM-40 Exocet) и 4 корвета американского производства класса Badr (несут ПКР RGM-84C Harpoon) в Персидском заливе, и 4 фрегата класса AlMadinah (вооружены итальянскими ПКР OtomatMk2 с радиусом действия 180 км) французской постройки в Красном море. И это помимо множества различных катеров. Еще 11 корветами, оснащенными французскими ПКР, и различными катерами располагают ОАЭ. Понятно, что этого, в сочетании с многочисленными военно-воздушными силами (ВВС) стран, располагающими в сумме сотнями современных американских истребителей F-15 и F-16, и европейских Eurofighter Typhoon, вполне достаточно, чтобы «размазать по стенке» любое сопротивление ВМС Катара. Впрочем, такие же расклады ждут Доху и при сухопутной операции Саудовской Аравии, направленной на оккупацию государства, — хоть Катар и вооружен самым современным оружием, например, танками Leopard-2A7 и зенитными ракетными комплексами Patriot, в количественном измерении всего этого очень мало, как и личного состава (всего около 12 000 человек).

Иран может помешать Саудовской Аравии в реализации военной интервенции или морской блокады

Всё было бы просто, если бы в игру не мог вмешаться всё тот же Иран, за который, по официальной версии, и «досталось» Катару. К большому сожалению для Саудовской Аравии, Иран контролирует Ормузский пролив, блокировав который на значительный срок, Тегеран может привести страны Залива к экономической катастрофе и потере европейского и китайского рынков сбыта нефти и газа. И самое печальное для Эр-Рияда здесь то, что Иран обладает такой возможностью благодаря наличию достаточно мощного военного флота. Имеются 3 подлодки проекта 877 «Палтус», по 2 дизель-электрические субмарины собственного производства Besat и Fateh, и ещё 26 малых субмарин местного производства, несущих мины и торпеды, 5 фрегатов, 6 корветов (все своего производства), более 50 ракетных катеров (китайского, иранского и немецкого производства). Что интересно, на всех иранских ракетных кораблях используются ПКР китайского производства — С-701 (дальность 35 км, противолодочная) и YJ-82 (дальность до 120 км). Очевидно, что такое развитие событий не нужно никакой из стран Персидского залива, поэтому Эр-Рияд, скорее всего, не решится пересечь «красную черту». Для Ирана же эта игра опасна возможным военным вмешательством США.

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Военное присутствие США в Катаре может сыграть стабилизирующую роль

Известно, что в Катаре дислоцированы американские войска, а именно центр управления американской авиации. Помимо минимум 8000 человек личного состава, здесь базируются 6 стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, военно-транспортная авиация и 2 батареи зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3. Со стороны Эр-Рияда было бы большой наглостью открыто провести военную операцию (будь то только морской или сухопутный компонент) в этих условиях — появляются реальные шансы оказаться в ситуации, схожей с «Бурей в пустыне», когда Ирак оккупировал соседний Кувейт.

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В этом смысле, мы видим, что американское присутствие обладает стабилизирующей ролью. Без согласования с Вашингтоном дальше сухопутной блокады Саудовская Аравия пойти вряд ли рискнёт. Заинтересованность США в разжигании войны между своими союзниками едва ли проглядывается — это может привести к полной потере контроля над регионом, от которого, в краткосрочной перспективе, выиграют только производители нефти, расположенные не на Ближнем Востоке. Пострадают больше всех страны Евросоюза, которые получат ещё больше беженцев и очень высокие цены на нефть, которую они закупают, а не добывают. Маловероятно, что нынешняя администрация в Вашингтоне планирует столь масштабные и непредсказуемые изменения в мировом укладе. Так что единственным сколь-нибудь возможным военным сценарием остается согласованная с США молниеносная интервенция в Катар с последующей сменой там правящего режима и сохранением де-юре независимости государства.