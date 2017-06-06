Говоря о последних событиях, хотелось начать с предложения президента Египта ас-Сиси, высказанного им 13 мая во время встречи с генералом Хафтаром, командующим Ливийской народной армией. А предложил ас-Сиси снять эмбарго ООН на поставку вооружения подразделениям Ливийской Народной Армии. Конечно, генерал горячо поддержал это предложение. Ведь он давно и с разной степенью успеха пытается получить оружие и боеприпасы от различных стран, в том числе от России, неоднократно встречавшись с высшими должностными лицами Министерства обороны и Министерства иностранных дел нашей страны. И хотя официальная позиция России, даже потдвержденная самим Хафтаром, состоит в том, что поставки вооружений возможны только после снятия эмбарго ООН, были некие неподтверждённые сообщения о поставках вооружений в начале 2017 года Белорусью в Алжир, конечными получателями которых являлись бойцы ЛНА. Но, учитывая, что Алжир скорее тяготеет к поддержке западной части Ливии, которая ближе к Алжиру территориально, а с генералом Хафтаром существовали определенные противоречия, скорее поддержка вооружением Ливийской народной армии оказывалась по другим каналам.

Флаг Ливии

В последней декаде мая российский ВМФ проводил учения в Средиземном море с пуском ракет в районе Тобрука, то есть в зоне ответственности Халифы Хафтара. По международным правилам были уведомлены все соответствующие структуры о запрете полетов в зоне пуска ракет. Конечно же, сразу начались конспирологические публикации, что русские готовятся поддержать Хафтара вплоть до военной интервенции. Учения прошли по плану командования с удачными пусками ракет по морским целям, а не по целям в глубине Ливии, как ожидали некоторые конспирологи. Пожалуй, можно согласиться с мнением, что, кроме задач боевой подготовки, подобные учения всегда преследуют цели демонстрации силы и возможностей современного российского вооружения.

Последовавший после учений двойной визит российских министров иностранных дел и обороны в Египет и встречи их на самом высоком уровне подтверждают заинтересованность Египта в возможных поставках российского оружия. Но для кого? Армия Египта со времен Садата оснащена американским вооружением, причем за счет американских налогоплательщиков, по различным программам, утверждаемым американским Конгрессом. Всего с 1979 по 2013 год США оказали военной помощи Египту на сумму $41,8 млрд. После» арабской весны» 2011 года и прихода к власти «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте власть военных пошатнулась, но с запретом «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после уличных протестов 2013 года и приходом к власти военных, а также приходом к власти президента ас-Сиси порядок в стране был восстановлен. Президент Обама после избрания ас-Сиси отказывался признавать власть в Египте законной и, как следствие, запретил поставку вооружения, в том числе по уже существующим контрактам, например, самолетов F-16, вертолетов Apache, ракет Harpoon и танков M1A1. Однако весной 2015 года, после серии террористических атак в Египте, под нажимом ряда конгрессменов США президент Обама после телефонного разговора с президентом ас-Сиси распорядился возобновить поставки оружия в полном объеме.

Kremlin.ru Абдул-Фаттах ас-Сиси

После победы президента США Трампа диалог с Египтом интенсифицировался, президенты переговорили по телефону в январе, встретились в Белом доме в апреле, было подтверждено сотрудничество, объявлено о возобновлении совместных учений.

Какое отношение имеет вся эта информация об американо-египетских отношениях к визиту министров Лаврова и Шойгу в Египет? Самое прямое. По результатам визита была заявлена с обеих сторон заинтересованность в продолжении сотрудничества, в том числе в военной сфере. Спрашивается, зачем Египту закупать вооружение у России, если на данный момент подтверждено на самом высоком уровне продолжение поставок современного американского вооружения на безвозмездной основе? У России уже существует контракт на поставку вооружений в Египет, а именно вертолетов и другого оборудования для дооснащения злополучных «Мистралей», которые Франция отказалась передавать России после событий 2014 года, а в 2015 году приобрел Египет. Другое вооружение Египту закупать для своей армии нецелесообразно, поскольку стандарты вооружения США и России абсолютно разные, и в дальнейшем возникнут вопросы обслуживания, поставки запасных частей и ремонта техники, различных регламентов обслуживания, требующих переучивания личного состава.

Поэтому можно предположить, что вооружение, планируемое к закупке у России Египтом, может быть предназначено для ливийцев, в частности для генерала Хафтара, которого Египет активно поддерживает в его борьбе против исламских экстремистов, в том числе и против «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которыми у нынешних властей Египта непримиримые противоречия. Приверженность борьбе с исламским терроризмом Египет подтвердил, разорвав 5.06 отношения с Катаром, солидарно выступив с ОАЭ, Саудовской Аравией и Королевством Бахрейн. Катар в регионе активно поддерживает «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бомбардировка египетскими ВВС лагеря боевиков в Ливии после террористических актов в конце мая в Египте, направленных против коптов, подтверждает укрепление сотрудничества между властями Египта и Ливийской народной армией, возглавляемой генералом Хафтаром. Было также объявлено о создании единого штаба управления воздушными операциями под управлением генерала Хафтара. Все это говорит об усиливающейся кооперации между Египтом и Ливийской народной армией. А для проведения войсковых операций, безусловно, ливийской армии потребуется увеличение поставок оружия и боеприпасов, часть из которых может иметь российское происхождение. Конечно, предложение президента ас-Сиси о снятии ООН эмбарго на поставку оружия в Ливию может дополнительно поддержать правительство Тобрука в борьбе против террористов, но, вероятно, в ближайшее время этого не произойдет, это вопрос будущего, а пока Египет усиливает ливийцев через свои возможности.

Россия, скорее всего, будет в основном прилагать дипломатические усилия по восстановлению единой власти в Ливии. Как уже неоднократно отмечало ИА REGNUM, российская дипломатия в Ливии ведет переговоры со всеми сторонами, включая так называемую третью силу. Поставки оружия напрямую в Ливию невозможны без отмены эмбарго ООН, а контракт с Египтом вполне реален, но пока никто не может сказать достоверно о его содержании.

Конечно, у Генерального штаба РФ существуют планы на различные варианты развития событий. Напомним, что в августе 2016 года представители главного управления тыла Министерства обороны Арабской Республики Египет посетили подразделения тылового обеспечения Министерства обороны РФ, где, как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, ознакомились с вопросами организации продовольственного обеспечения Вооруженных сил России в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации, организации вещевого обеспечения военнослужащих и банно-прачечном обслуживании. Учитывая разницу в подходах обеспечения питания, вряд ли египтянам необходим подобный опыт для своих подразделений, скорее это подготовка для возможного взаимодействия воинских подразделений двух стран. А в октябре 2016 года прошли совместные российско-египетские учения, где кроме подразделений ВДВ РФ принимали участие военнослужащие Сил специальных операций РФ. Российские военнослужащие выступали в роли руководителей учений и инструкторов.

На мероприятиях в Египте Россия отрабатывала взаимодействие подразделений Сил специальных операций РФ, усиленных ВДВ, и парашютно-десантных войск Египта по локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях пустыни с оперативной переброской групп силами военно-транспортной авиации. То есть вариант совместной деятельности в Ливии египетскими и российскими военными отрабатывался, но на сегодняшний день такое развитие событий является маловероятным.

В любом случае ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и не исключен никакой вариант развития событий. Учитывая разрыв дипломатических отношений с Катаром, имеющим сильное влияние на последователей ваххабизма, последователей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переход к переговорной стадии урегулирования ситуации внутри Ливии может быть не таким быстрым, как этого хотелось бы многим заинтересованным сторонам, а военная сила объединенных подразделений Ливийской народной армии и египетских войск может оказаться решающим фактором нормализации ситуации в Ливии. Президент Египта ас-Сиси в борьбе с террористами на территории Ливии заручился поддержкой как США, так и России.

Кроме того, похоже, визит Трампа в Саудовскую Аравию не ограничился только рекордным контрактом на поставку вооружения.