Белоруссия

Gov.by СНГ

Эксперты Евразийского банка развития на днях оспорили не слишком оптимистичные прогнозы ЕБРР и МБ в отношении экономики Белоруссии в 2017 году (-0,5% и — 1% соответственно). Собственно, изначальный прогноз ЕАБР на текущий год был таким же (-0,5%), но после пересмотра увеличился до 1,3%. Экономика республики восстанавливается быстрее, чем можно было ожидать: внешнеторговый оборот РБ в январе — апреле 2017 года вырос до 18,3 млрд долл (+21,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). При этом объём торговли со странами СНГ рос опережающими темпами (+29,8%).

Хотя эксперты также отмечают, что большинство рисковых факторов (недостаточный сбыт, высокий уровень закредитованности, слабая платежеспособность) никуда не делись. «Мы ожидаем, что качество активов продолжит ухудшаться, поскольку операционная среда остается сложной, для восстановления объемов и доходов бизнеса потребуется время», — такую оценку старшего директора московского офиса международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ольги Игнатьевой приводит портал БелаПАН. К тому же даже такой резкий рост экспорта пока не позволил внешней торговле выйти из минуса. За I квартал внешнеторговое сальдо составило минус 1,02 млрд долл.

Ни рост экспорта, ни позитивные ожидания экспертов из ЕАБР пока не оценили сами белорусы. Согласно результатам опроса, проведённого «Белорусской социологической мастерской» в марте — апреле, менее 4% опрошенных склонны считать экономическую ситуацию в республике «хорошей» и «очень хорошей». Ещё 38,4% считают ее «средней», 54,3% — «плохой» и «очень плохой». Почти треть опрошенных готова к эмиграции для поправки своего материального положения.

И, похоже, это уже происходит. Согласно данным Национального статистического комитета, численность занятых в экономике республики (апрель 2016/апрель 2017) снизилась на 56 тыс. человек: 4,423 и 4,366 млн человек соответственно. К тому же численность безработных за тот же период уменьшилась на 14 тыс. человек (53,8 и 39,8 тыс). Логично предположить, что при общем сокращении занятости в экономике, сопровождающейся сокращением безработицы, в экономике существует своего рода «выпускной клапан» для избыточной рабочей силы.

В Белоруссии начали «расти» турецкие помидоры — только за I квартал импорт томатов в республику из Турции превысил 32 млн долл. Эксперты единодушны во мнении, что «растут» они там с прицелом на рынок РФ, на котором пока ещё сохраняется запрет на импорт помидоров из Турции с целью позволить отечественным аграриям вернуть средства, вложенные в развитие тепличных хозяйств. Сама же республика попросту не нуждается в таком количестве турецкой продукции, поскольку получает томаты из Европы и с Украины.

ИА REGNUM Конфликт

Закавказье

Экономическая ситуация в Азербайджане — одновременно и угроза очередного витка напряжённости в регионе, вплоть до боевых действий, и гарантия мира. Такой вот парадокс. Угроза, потому что самый верный способ отвлечь население от экономических проблем — переключить внимание на войну. Сценарий испытанный, на Украине работает уже четвертый год, и не сбоит. Гарантия в том, что война — это всегда расходы, и немалые. Сегодня долговая нагрузка Азербайджана выросла, однако всё ещё невелика — 32% ВВП на начало года, однако долги всегда растут быстрее накоплений. Кроме того, как указал на пресс-конференции старший научный сотрудник отдела международных отношений Института востоковедения Национальной академии наук Армении Армен Манвелян, «…если Азербайджан пойдет на широкомасштабную войну, он окажется в зоне серьезного риска, поскольку вся его нефтегазовая система будет под прицелом армянских войск».

Ситуация с приостановкой выплат по обязательствам Международного банка Азербайджана прояснилась, но кредиторам от этого не легче. Руководство в обращении к ним настаивает на следующих моментах:

— государство отказывается гарантировать долг МБА;

— власти настойчиво предлагают держателям облигаций реструктуризацию с 20%-ным дисконтом; второй вариант — обмен на новые облигации с 15-летним сроком погашения под крайне низкий процент (3,5%).

Если план удастся, то банк сможет сэкономить на погашении облигаций 0,66 млрд долл.

Moody's Investors Service успокаивает азербайджанские элиты экономическим прогнозом на 2018 год. По оценке агентства, экономика республики вырастет на 1,8%.

«В первую очередь [на] это [повлияют] большие запасы нефти и газа, значительные объемы иностранных активов и золотовалютных резервов в SOFAZ и Центральном банке Азербайджана. Кроме того, у Азербайджана приемлемый уровень долговых нагрузок, несмотря на его рост в последние два года», — объяснил аналитик агентства свой прогноз. Также он напоминает, что валютные резервы республики вдвое превышают её госдолг. Как раз поэтому кредиторы крайне неохотно ведут переговоры о реструктуризации долга МБА.

В правительстве и сами ожидают роста экономики, причём уже в этом году (+1%).

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на минувшей неделе посетил Минск. Одной из целей визита было открытие торгового дома Азербайджана в Минске — президент республики Ильхам Алиев давно поставил перед своими чиновниками задачу перестать надеяться на то, что нефть выручит, и искать иные источники наполнения бюджета.

Тут вот что важно. Торговый дом в РБ — первый, других пока нет. Как правило, в таких случаях место подбирают с особым тщанием. Почему именно РБ? Во-первых, Алиев явно пытается копировать действия Александра Лукашенко, который отстаивает интересы белорусской промышленности аналогичными методами — в Азербайджане есть торговые дома РБ. Во-вторых, это может быть тонкий восточный ход: комплимент пополам с условием. РБ заинтересована в поставках нефти, а Азербайджан заинтересован в наращивании доли не-углеводородного экспорта. «Баш на баш», тем более что северной республике всегда найдётся что купить в южной.

Второй такой дом, по всей видимости, откроется в РФ — азербайджанская делегация в конце мая поехала договариваться об этом в Архангельскую область.

Для увеличения экспорта из Армении в Иран власти республики создают Мегринскую СЭЗ в Сюникской области, непосредственно граничащей с исламской республикой. Предполагается, что основным профилем СЭЗ будет производство и поставка с/х продукции, что позволит создать около 2,5 тыс. рабочих мест в регионе, нарастив экспорт в Иран на 30%.

Прогноз экспертов ЕАБР в отношении роста экономики Армении на 2017 год не изменился — 2,9%. Причем по итогам января — апреля экономическая активность в Армении опережала этот прогноз (+5,7%), а инфляция составила всего 0,1%. Усиление экономической активности сказалось и на внешнеэкономическом обороте за указанный период (+15,1%), он вырос до 1,689 млрд долл. С другой стороны, нельзя не отметить, что собственно экономика республики будет иметь к этому опосредованное отношение. «Существенный вклад в восстановление экономической активности ожидается со стороны денежных переводов, положительная динамика которых, по нашим оценкам, сохранится на протяжении всего прогнозного периода», — говорится в квартальном отчёте организации. Так, несмотря на то, что экспорт растёт активнее импорта (+16,4% и +14,6% соответственно), внешнеторговое сальдо Армении за 4 месяца отрицательное (-472 млн долл).

Наиболее активно развивающаяся статья экспорта — туризм. Согласно данным главы Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и интеграции Армении Зармине Зейтунцян, «…число туристических посещений в Армении только в апреле 2017 года увеличилось на 45% по сравнению с прошлым годом. Рост в этом году обеспечили туристы из стран, являющихся нашими основными целевыми рынками, Ирана, России, Китая и Филиппин». Рост за первый квартал 2017 года более скромный — +18,2%, однако это всё равно больше, чем рост экспорта в целом. В прошлом году туризм принёс республике 25% её экспортных поступлений. Если туроператоры сумеют хотя бы сохранить темпы, взятые в январе — марте, то по итогам года вплотную подойдут к 30%.

Наиболее интенсивно экспорт растёт в страны ЕАЭС, что неудивительно: Союз как раз и создавался с целью интенсификации экономических отношений на постсоветском пространстве. Как заявил замминистра экономического развития Армении Ованнес Азизян на бизнес-форуме «Евразийский экономической союз: Армения-сотрудничество», за I квартал экспорт в страны ЕАЭС вырос более чем на 40%.

Любопытный экономико-политический треугольник складывается между Белоруссией, Азербайджаном и Арменией. РБ в развитии экономических отношений, очевидно, заинтересована, что, видимо, стало причиной некоторой обтекаемости её позиции в отношении карабахского вопроса в последнее время. На это обстоятельство обратил внимание посла РБ Игоря Назарука вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, подчеркнув, что единственно приемлемой позицией по этому вопросу может быть позиция ОДКБ, членом которой является Белоруссия.

Лев Коровин ИА Красная Весна Астана

Средняя Азия

Экономика Казахстана также выходит из кризиса. По итогам I квартала 2017 года рост ВВП составил 3,4%, что даже несколько опережает прогноз ЕАБР на текущий год (после пересмотра увеличен с 2,3% до 2,8%). На подъёме почти все основные отрасли экономики: производство товаров (+5,6%), обрабатывающая промышленность (+6,5%), горнодобыча (+5,6%), строительство (+7,1%).

Возможно, темпы роста могли бы быть и выше, однако банки опасаются кредитовать бизнес: рост кредитного портфеля банков Казахстана (март 2017/март 2016) вырос всего на 0,2%, непосредственно кредитование бизнеса увеличилось на 0,4%.

Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нуржан Альтаев считает, что в скором будущем Казахстан может получить дополнительную специализацию в бизнес-контактах с арабским миром.

«Казахстан может в перспективе стать халяль-хабом для арабских стран. Рынок халяль-продукции является динамично развивающимся в мире, и объём данного рынка составляет более 33 млрд долларов… Мы предлагаем нашим арабским коллегам рассмотреть создание нескольких совместных предприятий на территории Казахстана для того, чтобы с этой продукцией выходить на рынок КНР», — рассказал он во время казахстанско-эмиратского бизнес-форума.

Две страны региона — Казахстан и Киргизия — в скором времени начнут извлекать дополнительную пользу от членства в ЕАЭС: согласован и готовится к принятию порядок использования членами Союза внутренних водных артерий всех входящих в него государств. Для того чтобы добраться речным путём из Киргизию в Казахстан, а затем и в РФ, будет достаточно лишь заблаговременно подать заявление (за 10 суток до пересечения водных границ). Это должно упростить и активизировать речную логистику между членами ЕАЭС. Сейчас проект решения находится на согласовании у министров транспорта республик и РФ.

Нечто похожее ждёт и авиасообщение. В течение 2018−2020 гг члены ЕАЭС намерены сформировать общий рынок авиаперевозок. Такое решение было принято на совещании в Евразийской экономической комиссии. Черновой вариант решения вскоре получат министры транспорта стран, входящих в ЕАЭС, после чего начнётся его согласование с национальными законодательствами.

В ближайшие годы структура с/х экспорта из Казахстана может существенно измениться. Аграрии отказываются от посадки пшеницы в пользу зернобобовых и масличных культур. Они позволяют с/х производителям зарабатывать больше и проще за счёт более высокой цены (разница стоимости тонны от 5 до 8 раз) и короткого транспортного плеча: продукция сбывается преимущественно соседям.

«Вся надежда у нас сейчас на чечевицу. Шесть лет мы сеем пшеницу, и видим, что прибыли нет. Посеешь и ждешь — вернешь осенью свои затраты или нет. Чечевица намного перспективнее. Мы всё просчитали, и получилось, что можем на этих 200 га чечевицы заработать столько же, сколько на 2900 га пшеницы. Естественно, планируем со следующего года увеличивать площади под новой культурой», — объясняет управляющий ТОО «Едрей» Асылбек Мухамедиаров журналисту Forbes.kz. Такая разница объясняется просто. Затраты на выращивание одинаковые, урожайность чечевицы примерно вдвое выше (20−25 ц/га против 10−12 ц/га). Но главное — разница в цене за тонну может составлять 5−8 раз.

Правительство поддерживает подобные инициативы: предусматривается, что в течение ближайших 5 лет площадь посевов пшеницы сократится с 12,4 до 10,1 млн га.

Оценивая перспективы экономики Киргизии в текущем году, ЕАБР увеличил предварительный прогноз её роста с 3,6 до 4%. На прогноз экспертов повлияла динамика экспорта республики (+28,5 по итогам I квартала), который достиг 433 млн долл. Однако мигранты пока приносят больше. За I квартал они перевели в республику эквивалент 444 млн долл., что не только на 68% больше, чем год назад, но и в принципе является историческим рекордом. Прежний был зафиксирован в 2013 году (411 млн долл).

Наращивать экспорт в республике планируют за счёт ОАЭ. Министр экономики обхаживает арабский бизнес, зазывая инвестировать в Киргизию. Кроме того, он рекламирует республику как надёжного поставщика овощей и питьевой воды (сегодня ОАЭ покупают воду в Австрии и Швейцарии).

Поставки с/х продукции в Россию также вырастут. Если в прошлом году РФ закупила 30% выращенной в республике фасоли, то в этом году — 50%. По крайнем мере именно такие данные озвучил на правительственном совещании министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.

Заместитель министра экономики Киргизии Эльдар Абакиров во время пресс-конференции указал экспортёрам на основные моменты, которые не дают им зарабатывать на внешней торговле больше: «У предпринимателей… недостаточно навыков по поиску международных мероприятий, какие необходимы документы для вывоза товара. Также слабые навыки по проведению маркетинга конкурентов и недостаточная осведомленность о банковских операциях. Нам не хватает средств для продвижения экспорта. Кроме того, многие не знают иностранных языков. Продукция неконкурентоспособная по калибровке, цене, упаковке, маркировке. Из-за этого товар не может войти в большую сеть».

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая с отчётом о проделанной работе на заседании верхней палаты парламента республики, заявил, что с сентября 2016 года по настоящее время Узбекистан заключил свыше 320 торгово-инвестиционных соглашений и контрактов на общую сумму порядка 44 млрд долл.

Львиная доля этой суммы — 37,7 млрд — приходится на 4 страны (Туркмения, Казахстан, РФ, КНР). Ещё 1,5 млрд приходится на совместные проекты с ЕБРР.

Один из самых высоких прогнозов роста экономики по странам СНГ от ЕАБР — Таджикистан. И хотя после последнего пересмотра эксперты снизили его с 6,7% до 6,2%, это всё равно больше, чем у кого-либо ещё в СНГ или в Среднеазиатском регионе. Поэтому непросто поверить, что такую экономику можно критиковать. Тем не менее прогнозы директора научно-исследовательского центра «Шарк» Саодат Олимовой самые мрачные.

«В Таджикистане сейчас уникальная ситуация, когда вся экономика основана только на денежных переводах мигрантов… сложилась модель экономики, в которой экспорт рабочей силы почти равен импорту товаров, в основном китайских», — приводит её оценку 365info.kz. Причём система вполне самодостаточна: работы для молодёжи в республике нет, поэтому каждый год на заработки уезжает новая волна мигрантов. В обратном направлении идут переводы, за которые приобретается импорт. Что хорошо для роста экономики, оказывается, может быть плохо для государства, делает вывод Олимова: «…Большой поток денежных переводов от мигрантов разрушает не только государственное управление, но и социальную ответственность».