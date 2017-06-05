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Иван Шишкин. Молодые сосны

«День эколога» в России был учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина 21 июля 2007 года по инициативе Комитета по экологии Государственной думы РФ

День эколога — профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов.

Накануне Всемирного дня эколога жители свободного порта Ванино провели масштабную генеральную уборку. Из парков, скверов и с побережий ручьев вывезли 5 КамАЗов мусора. А в правительстве Хабаровского края в этот день вручили награды лучшим экологам порто-франко, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Ванино за борьбу с мусором, несанкционированными свалками взялись всерьез. Незаконные помойки в окрестностях Ванино, еще недавно в прямом и переносном смысле отравлявшие жизнь местным дачникам и владельцам гаражей, ликвидируют.

В минувшую субботу, 3 июня, на призыв общественной экологической организации «Побережье» откликнулись десятки жителей порто-франко. С самого раннего утра на улицы, в парки и скверы, на берега ручьев вышли люди в рабочей одежде и с инструментом в руках.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

Возглавил субботник недавно назначенный глава СПВ Ванино Александр Наумов.

«В субботнике приняли участие и взрослые, и дети. Очень порадовали наши юные спортсмены — боксеры во главе со своим тренером Сергеем Урюмцевым. Летняя трудовая бригада школьников, сотрудники прокуратуры, администраций, просто жители. Стало намного чище и, что самое главное — безопаснее. Но впереди еще очень много работы. Главное — есть понимание важности экологического движения. Есть такое понимание у главы СПВ Ванино Александра Наумова. Мы обсуждали необходимость создания в районе собственного предприятия по озеленению. За время работы экологической организации «Побережье» мы вместе с жителями высадили в общей сложности более 1000 саженцев деревьев. Но этого мало. Район развивается, появляются и будут появляться еще новые промышленные предприятия. «Зеленый пояс» для Ванино — не прихоть, а жизненная необходимость. И мы обязательно будем его создавать. Есть и трудности, и проблемы. Например, в ходе генеральной уборки мы собрали целый КамАЗ старых выброшенных шин. А ведь их можно использовать — из шин можно делать отличную добавку для асфальта, он становится более эластичным и служит дольше. Есть проблема — куда сдавать тонны битого стекла, вообще проблема — в сборе стеклотары. К сожалению, в России утрачены производства, которые занимаются таким видом деятельности. И это, повторяю, огромная проблема. Но я считаю, что мы — в начале пути. Уверена в том, что совсем скоро свободный порт Ванино станет свободным от мусора и прочих экологических проблем благодаря неравнодушию наших жителей», — рассказала руководитель общественной экологической организации «Побережье» Анжела Брянкина.

В свой профессиональный праздник — Всемирный день эколога — лучшие экологи СПВ Ванино, Анжела Брянкина и начальник отдела промышленной безопасности и экологического контроля крупнейшего в регионе угольного порта АО «Дальттрансуголь» (СУЭК) Ирина Егорова удостоились награды Министерства природных ресурсов Хабаровского края и благодарственных писем главы региона.

Накануне Ирина Егорова, ее коллеги Юлия Долгополова и Диана Калабина вместе с детьми из школы в маленьком поселке Токи, вблизи которого базируется порт, привели в порядок близлежащий лес, а порт помог с техникой, которая вывезла тонны мусора и старого валежника.

А в самое ближайшее время угольный терминал «Дальтрансуголь» приступит к одному из самых масштабных социальных проектов в своей истории — строительству Водно-парковой зоны в Ванино. Благодаря реализации проекта жители получат комфортабельную зеленую зону отдыха. Эта же компания в содружестве с экологической организацией «Побережье» опекает уже имеющийся старый парк «Победы» — экологи впервые за много лет добились придания парку официального статуса «Особо охраняемой территории местного значения», а угольщики провели реконструкцию центральной площади парка, где установлен обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Но далеко не все в СПВ Ванино радеют за чистое настоящее и будущее. Именно в субботу, 3 июня, когда жители Ванино убирали несанкционированные свалки и чистили парки и ручьи, активисты ОНФ провели свой рейд по окрестностям. И обнаружили новые стихийные свалки. Заброшенный карьер в районе поселка Октябрьский мусорные «пираты» облюбовали для новых незаконных свалок. Активисты разбирали мусор практически вручную, чтобы установить — кто «автор» безобразия. Во многих случаях сделать это удалось, и общественники очень надеются, что вандалы, решившие сэкономить на пользовании официальным полигоном ТБО, получат строгое наказание.

Жители Ванино устали от подобного вандализма — все чаще в местных социальных сетях звучат требования ужесточить соответствующее законодательство и увеличить размеры штрафов за выброшенный в неположенных местах мусор.

Читайте подробнее: К Всемирному дню эколога жители СПВ Ванино провели масштабный субботник

ЕАО, Амурская область и Хабаровский край оказались в последней 20-ке федерального экорейтинга, составленного «Зелёным патрулём» по итогам весны 2017 года. Если первые два дальневосточных региона потеряли 1−3 строки в федеральном списке, то Хабаровский край просел сразу на 9 позиций — с 60 на 69 место, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Такое падение, указывает «Зелёный патруль», было вызвано кризисной ситуацией в порту Ванино, загрязнением мазутом Петропавловского озера и разливом нефтепродуктов в районе впадения в Амур реки Курча-Мурча.

Wallspaper.ru Пятно на воде

Наиболее благоприятная ситуация с состоянием окружающей среды на Дальнем востоке — в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Камчатском крае, в списке субъектов РФ эти регионы заняли 11, 16 и 24 места соответственно. Вместе с тем, на Чукотке и Колыме экологические проблемы усугубились (регионы потеряли в рейтинге 1 и 3 места соответственно).

Не менялось состояние окружающей среды в Приморском крае, хотя авторы исследования указали важным событием в регионе неблагоприятную экологическую ситуацию в городе Находка и просьбу его жителей президенту РФ Владимиру Путину повлиять на ситуацию.

Улучшили свои места в федеральном рейтинге Камчатский край (с 21 на 24), Сахалин (с 63 на 60), Якутия (с 66 на 64), Амурская область (с 72 на 71) и Еврейская автономия (с 77 на 73).

Читайте подробнее: Хабаровский край обрушился на 9 позиций в экорейтинге

Опасные для жизни и здоровья человека бактерии обнаружены в Анивском заливе на Сахалине. В залив возбудители опасных болезней попали из впадающей в него реки Сиговки. Опасные отходы предположительно сливает в реку крупное островное предприятие, передает корреспондент ИА REGNUM.

В мае журналисты сахалинского Citysakh.ru выехали на побережье впадающей в Анивский залив речки Сиговка по жалобе своих читателей. Люди сообщали, что речка издают чудовищно зловонный запах — «просто находиться рядом невозможно». Писали также, что вода в реке приобрела странный красновато-бурый оттенок.

Журналисты вместе с депутатом Облдумы Галиной Подойниковой выехали на место. Запах в районе речки Сиговка стоял такой, что участникам рейда приходилось сдерживать дыхание.

«Мы сразу обратили внимание на отвратительную пену в воде сточного канала, который впадает в Сиговку. Неподалеку расположена база отдыха «Таранай», сама речка впадает в Анивский залив — любимое место пляжного отдыха сахалинцев! Пробу воды мы взяли и отдали на анализ в лабораторию. Мы тогда даже не понимали, какой опасности подвергаемся», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM коллега Алексей Лукашевич изCitysakh.ru.

Полученный из лаборатории результат анализов поверг журналистов в шок: в воде речки Сиговка обнаружен целый «зоопарк» опаснейшей для здоровья человека «живности»: сальмонеллы, энтерококки, общие колиформные бактерии в количестве 70 000 КОЕ на 100 мл, при норме не более 100 КОЕ на 100 мл. Термотолерантные колиформные бактерии в таком же устрашающем количестве.

Заключение экспертизы: доставленный образец воды по результатам проведенных испытаний не соответствует СанПИН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

«Результаты лабораторных анализов мы отправили в контролирующие структуры. Очень надеемся, что меры будут приняты, пляжи закрыты до полного устранения нарушений природоохранного законодательства. Рядом с речкой Сиговкой базируется известное животноводческое хозяйство. Мы пока его не назвали. Уверены, что природоохранные органы проведут проверку и установят виновных. Но для нас главное — чтобы люди, отдыхающие на Анивском заливе, не подвергали свою жизнь и здоровье опасности», — заявил Алексей Лукашевич.

Читайте подробнее: Смертельно опасные бактерии ждут туристов на пляжах юга Сахалина

Министерство охраны окружающей среды КНР опубликовало результаты исследования, посвященного проблеме загрязнения воздуха в крупных городах Китая. В ходе исследования было установлено, что главным источником загрязнения воздуха стали автомобильные выхлопные газы.

По состоянию на декабрь 2016 года на территории КНР было зарегистрировано более 295 млн транспортных средств, которые ежегодно выбрасывали в атмосферу до 44,72 млн тонн вредных веществ, что на 1,3% больше по сравнению с 2015 годом, пишет «Чанъе цзинцзи».

По прогнозам экспертов, в 2017 году ситуация будет лишь усугубляться по мере роста общего количества легкового и грузового транспорта. Власти КНР принимают активные меры по улучшению экологической обстановки в ряде регионов, в частности, власти склоняют граждан к приобретению электромобилей и гибридных авто путем снижения налоговой нагрузки и расширения сети электрозаправочных станций.

Анализ источников загрязнения воздуха в 15 крупнейших городах КНР продемонстрировал, что от 13,5% до 41% от общего объема загрязнения приходится на выхлоп автотранспорта. Власти КНР сообщили об усилении надзора за регистрацией автомобильного транспорта, данная мера, по мнению властей, позволит улучшить экологическую ситуацию на севере страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Читайте подробнее: Чиновники из КНР назвали главную причину возникновения смога

«Единая Россия» приступает к мониторингу исполнения лесного законодательства в регионах Российской Федерации.

«В течение июня в регионах страны мониторинговая группа «Единой России» «Живой лес» проведет мониторинг исполнения лесного законодательства. Речь идет о поправках, внесенных в Лесной кодекс Федеральным законом №218-Ф3 в 2016 году. Результаты проверки будут представлены 3 июля», — заявил руководитель мониторинговой группы «Единой России» «Живой лес» Николай Николаев.

По словам депутата Госдумы, техническое задание для мониторинга содержит все положения федерального закона.

«Проведенная работа позволит нам понять позицию регионов, выявить существующие проблемы и внести необходимые коррективы, для того чтобы исполнялись требования законодательства», — подчеркнул Николай Николаев.

«Активистам мониторинговой группы «Живой лес» предстоит повысить уровень информированности самих лесопользователей. Подобная работа должна пройти в формате «круглых столов» в регионах. У нас есть положения законодательства, которые нужно исполнять: например, по дистанционному зондированию и приложению к отчету лесопользователей материалов фото-, видеофиксации. Некоторые лесопользователи даже не имеют представления о таких процедурах», — отметил парламентарий.

Перед региональными руководителями мониторинговой группы поставлена задача провести рабочее совещание с управлениями, которые занимаются работой многофункциональных центров.

«Нужно понять, готовы ли МФЦ работать с лесопользователями. Ведь именно в МФЦ поступает большинство документов», — пояснил Николаев.

Кроме того, Николай Николаев заострил внимание на проблеме лесных пожаров. В связи с этим он призвал коллег проверить, насколько корректно проводится зондирование, на основании которого местные власти принимают решение о целесообразности тушения лесных пожаров.

«К этой работе нужно привлечь и общественников», — уверен политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас режимы чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами действуют на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области и в одном районе Республики Тыва. В Иркутской области особый противопожарный режим продлен до 1 сентября. Здесь массовые пожары уничтожили не только деревья, но и 59 жилых домов в поселке Бубновка Киренского района и еще около 100 строений в других населенных пунктах. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, наиболее сложная лесопожарная обстановка в 2016 г. также складывалась именно в Иркутской области, где было ликвидировано 1,2 тыс. пожаров на площади 668,8 тыс. га.

Читайте подробнее: «ЕР» начинает мониторинг исполнения лесного законодательства в регионах

С 5 по 7 июня 2017 года в Подмосковье во второй раз пройдет Слет юных экологов РДШ.

В этом году его участниками станут 480 человек из 65 субъектов РФ. Среди них финалисты Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд РДШ», участники Всероссийского детско-юношеского экологического Совета РДШ, представители экологических отрядов, экспертное сообщество.

5 июня в рамках торжественного открытия форума состоится «День эколога». Участники посетят ряд тематических площадок, на которых поделятся друг с другом своими наработками по защите окружающей среды и получат новые знания от ведущих экспертов в области экологии и природоохранной деятельности.

Кроме того, в этот день запланирована панельная дискуссия с участием почетных гостей — Сергея Донского, министра природных ресурсов и экологии РФ, министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. В ходе дискуссии эксперты обсудят роль Российского движения школьников в системе экологического воспитания подрастающего поколения.

6 июня юные экологи примут участие в разработке проекта плана экологических мероприятий на 2017−2018 учебный год.

Кроме того, образовательная программа дня включает в себя мастер-классы, встречи с известными натуралистами, интеллектуальные экологические игры, квесты, выставку современных энергоэффективных технологий, работ победителей всероссийского конкурса «ЭКО комиксы» и арт-объектов участников Форума.

В заключительный день слета, 7 июня, состоится финал Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд РДШ» — одного из самых масштабных проектов по экологическому направлению РДШ этого года, в котором приняли участие 16 000 человек из 81 субъекта РФ. В работе форума в этот день примет участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Слет — это финал конкурса, в котором принимало участие более 800 экотрядов по всей стране. Во время слета ребята смогут рассказать о своих отрядах и проблемах, которые они решают — начиная от уборки дорог и дворов и заканчивая шефством над контактными зоопарками», — рассказала журналиста исполнительный директор Российского движения школьников, глава Российского детско-юношеского центра (Росдетцентр) Алиса Крюкова.

«Для педагогов будет организована работа площадок по обмену опытом и лучшими практиками организации работы детских экологических объединений, образовательные семинары по грантовой поддержке добровольческих инициатив в сфере экологии», — цитирует ТАСС слова Алисы Крюковой.

Читайте подробнее: В Подмосковье стартовал Слет юных экологов РДШ

Министерство экологии и природопользования Московской области решило рассказывать детям сказки про экологию и разместило первую онлайн книгу серии экологических сказок про хранимиров, сообщили в Минэкологии.

А с 8 июня каждый четверг на странице первого экологического фэнтези про хранимиров в Фэйсбук будут размещаться главы аудиоверсии книги. Историю приключений экогероев читает автор, детский писатель и психолог Елена Журек.

В 2017 году Минэкологии Московской области запустило уникальный проект — серию детских экологических книг в жанре фэнтези. На страницах сказок создан целый мир существ, стоящих на защите природы, — хранимиров.

Главные герои — пять обаятельных персонажей разных возрастов и психотипов, в одном из которых каждый ребенок может узнать себя.

Сказки издаются в двух сериях: для дошкольников и младшего школьного возраста.

Вторая книга выйдет через две недели, будет рассчитана на возраст 3−6 лет и посвящена лесным пожарам.

Кроме экологических сказок в 2017 году Минэкологии намерено делать мультики для детей на тему охраны окружающей среды.

Читайте подробнее: Минэкологии Подмосковья разместило первую сказку про хранимиров

Тамбовская область снова стала лидером экологического рейтинга по версии общественной организации «Зеленый патруль», на этот раз — по итогам весенних исследований, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В Международный День защиты окружающей среды общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов по итогам весны 2017 года. Возглавляет его с большим отрывом Тамбовская область. Напомним, регион признается самым экологичным в России с 2011 года.

Второе и третье места рейтинга с одинаковым результатом поделили между собой Алтайский край и Республика Алтай. Также в десятке лучших находятся Чувашия, Ульяновская, Белгородская области, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Курская области. Регионами с самой неблагополучной экологической обстановкой стали Челябинская (85-е место) и Свердловская области (84-е место).

По мнению губернатора Тамбовщины Александра Никитина, экологическая безопасность и благополучие — залог инвестиционной, туристической привлекательности региона, а также конкурентоспособности производимой на его территории продукции. Стабильность экологической ситуации достигается совместной работой органов власти, экологов, научного сообщества, бизнеса и общественности. Эта работа направлена на привлечение инвестиций в модернизацию производства, внедрение природоохранных технологий, реализацию перспективных экологических проектов.

Так, по данным региональных властей, за последние 10 лет в области на фоне активного роста производства в три раза сокращены объемы выбросов в атмосферный воздух. Почти наполовину сокращены объемы водопотребления, объемы водоотведения снижены на четверть. Доля обезвреживаемых и направляемых на переработку отходов в общей массе образовавшихся увеличена почти в 7 раз (по итогам 2016 года — 73%). В регионе ведется работа по дальнейшему увеличению объемов переработки. Кроме того, экологическую реабилитацию прошли более 100 км водных объектов. Также в Тамбовской области реализуется проект по переводу на газомоторное топливо тяжелого автотранспорта. Расширяется сеть особо охраняемых природных территорий, создание которых способствует сохранению видового разнообразия животного и растительного мира.

Напомним, что экологический рейтинг составляется с 2007 года 4 раза в год, по итогам каждого сезона. Председатель правления «Зеленого патруля», член общественного совета Росприроднадзора России Андрей Нагибин отмечает, что особое внимание при методике расчета организация уделяет жалобам жителей, которые также влияют на позиции регионов.

Fonstola.ru Берег

Читайте подробнее: Тамбовская область сохранила лидерство в экологическом рейтинге

2−4 июня в Брейтовском районе Ярославской области прошел субботник по очистке побережья Рыбинского водохранилища. Об этом сообщает интернет-портал breytovo.ru. Мероприятие организовали волонтеры из центра водного спорта «Ветрено» и Разведывательно-Водолазной Команды Константина Богданова. Поддержку субботнику оказало Русское географическое общество. В экологической акции приняли участие около 50 человек, причем участники мероприятия приехали на побережье Рыбинского водохранилища из Брейтова, Рыбинска, Ярославля, Москвы, Подмосковья, Воронежа.

Несмотря на плохую погоду волонтеры собрали двенадцать мешков различного мусора, десять куч из бревен и досок, плававших до этого в воде, шесть куч представляли собой вытащенные дайверами из моря старые брошенные рыболовецкие сети. Со дна была поднята старая ржавая лодка и ее мотор. Всего было очищено от мусора около километра береговой линии.

«Много это или мало? Протяженность береговой линии Рыбинского водохранилища — 2,47 тыс. километров. Получается, что в этот раз удалось очистить от мусора лишь 0,04% территории. Население Брейтовского района — чуть больше шести тысяч человек, получается, что участники субботника составили около 0,7% его населения на тот день. Должно пройти еще немало времени, чтобы это сознание перевернулось в другую сторону: мы — не наблюдатели процесса наведения порядка в природе, мы — активные участники этой работы. Даже если намусорили не мы сами, а кто-то давно до нас», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов акции Андрей Тутариков.

Субботник был приурочен к Международному дню очистки водоемов, который отмечается 4 июня. Организаторы остались довольные прошедшим мероприятием и планируют и дальше проводить подобные мероприятия.

Читайте подробнее: Состоялся субботник по очистке Рыбинского водохранилища

Нижегородская мэрия обещает воздержаться от строительства жилья на месте бывшей свалки, расположенной в рамках Шуваловсокй промзоны.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии об этом заявила директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына, говоря об утвержденном проекте планировки и межевания территории Шуваловской промзоны в Канавинском, Ленинском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода.

Ранее на официальном сайте мэрии появилась информация о том, что администрация Нижнего Новгорода утвердила проект планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах, подготовленный МП «НижегородгражданНИИпроект».

В соответствии с документом, в северо-западной части Автозаводского района создается крупный планировочный район с развитой инфраструктурой: социальной, инженерной и транспортной. На проектируемой территории предлагается разместить четыре основных типа жилой застройки: индивидуальную низкоплотную жилую, индивидуальную высокоплотную, многоквартирную среднеплотную среднеэтажную и многоэтажную застройку.

Кварталы жилой застройки формируются как на свободных от застройки территориях, так и на реконструируемой территории, занятой в настоящее время малоэтажной застройкой. Предусматривается полный комплекс объектов социального и коммунального обслуживания, благоустройства, озеленения.

Жилые зоны располагаются в юго-восточной части проектируемой территории. В южной и центральной частях района на базе существующих озер проектируется рекреационная зона. Большую часть территории района занимают существующие и проектируемые производственные зоны. Документацией также предусмотрено создание автостоянок.

По словам Коновицыной, появившаяся в СМИ информация о том, что жилье может быть построено непосредственно на территории бывшей свалки, законсервированной в 1993 году, не соответствует действительности.

«Подчеркну, что проект неравнозначен проекту планировки Шуваловской свалки. Свалка в общем проекте занимает совсем небольшую часть, а целиком территория промзоны находится в трех районах города. Планировка и межевание территории, выполненные «НижегородгражданНИИпроектом», полностью соответствуют Генеральному плану города. Это касается и зон, предусмотренных под индивидуальное жилищное и многоквартирное строительство, и под промышленные, производственные и коммунальные нужды», — заявила Коновницына.

По ее словам, речи о строительстве домов непосредственно на территории бывшей свалки не идет. Эта земля сможет в дальнейшем использоваться исключительно под коммунальные или промышленные нужды. Но первоначальным условием для освоения участка, вне зависимости от целей, является рекультивация территории.

Читайте подробнее: Жилье на свалке: нижегородская мэрия обещает воздержаться от строительства