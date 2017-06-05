Менее чем за полгода до президентских выборов, разговаривая с членом Национального бюро соцпартии Жераром Филошем в Париже я услышал от него в ответ на вопрос о шансах Эмманюэля Макрона стать президентом, что «во Франции традиционно и исторически политический центр не имеет веса и самостоятельности; он связан либо с левыми, либо с правыми». На самом деле, данной точки зрения до последнего времени придерживались очень многие левые и правые политики, равно как журналисты и политологи. Весенние президентские выборы, однако, показали, что политический центризм во Франции не только обладает серьёзной социальной и электоральной опорой. Они показали, что это направление сегодня — на фоне явного кризиса левых сил и умеренно правых — весьма востребовано в современном французском обществе.

Франция

Такого в Пятой Республике ещё не было: лидер созданного буквально с нуля объединения («Вперёд!», сразу после второго тура президентских выборов переименованного в «Республика, вперёд»!, РВ), не имеющего собственной политической базы на местном и департаментском уровне, не располагающего своими группами ни в Национальном Собрании, ни в Сенате, вдруг, с первого захода избирается президентом. Причём, если говорить о результате второго тура от 7 мая, весьма уверенно: Э. Макрон набрал тогда более 66% голосов.

Но и итог первого тура, после которого бывший министр финансов Э. Макрон уже стал лидером президентской гонки, набрав 24,0% голосов, определённо показал, что центризм после очень длительного перерыва превратился во Францию в мощную самостоятельную силу. Э. Макрону удалось привлечь на свою сторону большую часть избирателей, голосовавших в 2012 г. за Франсуа Олланда, он заключил электоральный союз с главой ведущей до последнего времени центристской партией Демократическое движение (ДД) Франсуа Байру. Но подобный успех в первом туре означал также, что Э. Макрону отдала голоса и часть умеренных правоцентристских избирателей.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Талантливый политик и опытный, несмотря на молодой для президентского поста возраст, коммуникатор Э. Макрон, продолжил грамотную и дальновидную политику по расширению влияния своего лагеря и после победы 7 мая, Он включил в состав Совета Министров не только членов своей политической ассоциации РВ, но также представителей ДД и Левой радикальной партии. Вбивая клин в левый и правый центр, он назначил на ключевые должности как членов партии «Республиканцы» (премьер-министр Эдуар Филлип, министр экономики Брюно Лё Мэр), так и социалистов (министр внутренних дел Жерар Колломб, министр иностранных дел Жан-Ив Лё Дриан).

Одновременно РВ, выдвинув кандидатов на июньские парламентские выборы, сделала ставку как на обновление состава парламента собственными силами (из официального списка лишь 5% кандидатов являются действующими парламентариями, тогда как более половины выдвиженцев представляют различные сегменты «гражданского общества»), так и очень умело решила поддержать во многих округах тех представителей соцпартии и «Республиканцев», которые в мае заявили о своём стремлении работать с победившим Э. Макроном.

Очевидно, что эффект президента-победителя может сыграть за Э. Макрона в ходе выборов в Национальное Собрание. Такова уж традиция V Республики: когда законодательные выборы следуют сразу за президентскими, всегда победу одерживает президентский лагерь. При этом отметим, что «Республика, вперёд!» не сильно озабочена рекламированием своей парламентской платформы. Собственно, она представляет собой откровенный слепок с президентской программы Э. Макрона и подтверждает, что существующее всего год, но насчитывающее уже более 300 тысяч членов политическое движение верно принципам социал-либерализма, прогрессизма и европеизма. За кампанию к парламентским выборам в РВ отвечают председатель движения Катрин Барбару и его Генеральный секретарь Ришар Ферран, только что назначенный на пост министра сплочённости территорий. Честно сказать, эти политики мало знакомы французской общественности. Но все понимают, что «стягом» кандидатов РВ на парламентских выборах является всё же личность самого Э. Макрона.

En-marche.fr Макрон и «Республика, вперёд»!

Если же говорить о той платформе, с которой центристы идут на июньские выборы, то там содержится очень много слишком общих и призванных привлечь избирателей из разных кругов обещаний. Так, РВ обязуется в будущем сделать культуру и образование приоритетом, осуществить «социальную гармонизацию» во французском обществе, модернизировать экономику через амбициозные инвестиционные программы, «примирить экологию, промышленность и сельское хозяйство», усилить национальную безопасность, защищая принципы светскости и способствуя повышению авторитета государства.

В то же время, выступая объективно против атакующих Э. Макрона сил левого и правого популизма, РВ вовсе не чужда обращения к некоторым популярным среди отдельных кругов избирателей темам. В данной связи можно привести в качестве примеров такие лозунги центристов, как запуск инвестиционного плана на 50 млрд евро, снижение налогов на предприятия со ставки 33% до 25%, превращение Франции в мирового лидера исследований в природоохранительной сфере, рекрутирование дополнительно 10 тысяч полицейских и жандармов, создание «полиции ежедневной безопасности».

Очевидно, мы имеем здесь дело как с некоторыми левыми, так и правыми постулатами, что совершенно не смущает макроновцев. Не даром же сам Э. Макрон в ходе президентской кампании пообещал, что его будущее правительство и по составу, и по реализуемой политике «будет и левым, и центристским, и правым.» И, надо думать, в этом вопросе мсье Макрон никого не обманул. Он уже создал такое правительство и стремится создать весьма неоднородное президентское большинство в нижней палате парламента. И вполне может добиться этого. Опросы показывают, что РВ в связке с ДД могут рассчитывать на поддержку 29−30% избирателей. С учётом мажоритарной избирательной системы в два тура, такой расклад вполне может принести центристам абсолютное большинство в Национальном Собрании. Тем более, уже очевидно, что к нему готовы примкнуть умеренные социалисты и «мягкие» «Республиканцы». Иными словами, «центристская волна» вполне может «поглотить» Французскую Республику в середине этого месяца.