Похоже, что Трамп в своей обычной манере окончательно раскачал Ближний Восток. Его визит и вправду зажег пламя, но не совместной жажды борьбы с терроризмом, а вражды — он обострил противоречия и скорее подлил масла в огонь.

E-sushi.fr Катар на карте Ближнего и Среднего Востока

В своем выступлении, направленном на активизацию арабских и мусульманских лидеров в отношении экстремистов и Ирана, президент Трамп потребовал единства от своей аудитории… «Одна цель превосходит все другие… — сказал он собравшимся в столице Саудовской Аравии лидерам. — Мы молимся, чтобы эта встреча могла бы когда-нибудь вспомниться как начало мира на Ближнем Востоке».

«Но вместо мира Ближний Восток в последующие дни оказался погружен в конфликты, наводненные обвинениями и репрессиями, которые заставили предположить, что это далеко не объединило регион, а скорее наоборот, слова Трампа только усугубили его разделение. — Катар и Саудовская Аравия начали странную и неожиданную словесную войну, в которой проявилась их давняя конкуренция за региональное влияние и резко противоположные мировоззрения», — пишет The Washington Post.

Лидеры Бахрейна и Египта приступили к жестокому подавлению политических оппонентов в своих странах, убив пять человек и арестовав сотни. В Иране (главном сопернике Саудовской Аравии, чьи избиратели в начале этого месяца переизбрали президента-реформиста) лидеры страны тоже пошли в наступление, осудив покупку оружия и объявив о существовании подземной баллистической ракеты.

«Аналитики говорят, что напряженность почти наверняка стала следствием визита Трампа в Эр-Рияд: очевидное одобрение американским руководством Саудовской Аравии в арабском мире, сопровождавшееся продажей оружия, вызвало беспокойство, если не панику, среди конкурентов и противников королевства», — пишет издание The Washington Post.

Призыв Трампа к борьбе с терроризмом вряд ли способствовал снятию напряжения, говорят аналитики: «Это было преподнесено аудитории, состоящей из арабских лидеров, которые так широко и небрежно применяют этот термин (и к боевикам, и к антиправительственным блогерам), что почти нивелировали значение этого слова.

«Дональд Трамп теперь принимает точку зрения Саудовской Аравии как стратегического бастиона в арабском и исламском мире, — говорит Фаваз Гергес, специалист по Ближнему Востоку из Лондонской школы экономики. — И его визит связан с тем, что произошло». «Теперь все увидели, что коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, наделена полномочиями. Они перешли в наступление. Это новая эра. Каждый должен теперь присоединиться к этому альянсу», — подытожил он.

По словам аналитика, последствия этого «сдвига» могут осложнить положение в регионе на много лет, усиливая прокси-войны в Йемене или Сирии, где Саудовская Аравия и Иран поддерживают противоположные стороны. Также могут появиться и новые фронты — между Израилем и «Хизбаллой», союзником Ирана, и в таких местах, как южный Ливан. «Все стороны готовятся к следующему раунду», — считает Гергес.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Первоначально иранские официальные лица не обращали внимания на громкие антииранские комментарии Трампа в Эр-Рияде. Иранский министр иностранных дел, Джавад Зариф, высмеял оружейную сделку США с Саудовской Аравией в своем твиттере. Но затем иранское правительство сменило тон, осудив рейд против активистов оппозиции в Бахрейне, возглавляемых шиитами, как прямое следствие визита Трампа.

На днях Иран обнародовал информацию о третьем подземном баллистическом ракетном комплексе страны. Именно это ракетное производство является источником разногласий между Ираном и Соединенными Штатами. «Американские должностные лица должны знать, что всякий раз, когда нам необходимо ракетное испытание по техническим причинам, мы его будем производить, и мы не будем ждать их разрешения», — заявил президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции в Тегеране 30 мая. Это явный отход от примирительного тона, который Рухани взял на вооружение в ходе предвыборный кампании…

По мере того как арабский мир стремится к конфронтации между Саудовской Аравией и Ираном, между Саудовской Аравией и Катаром разразилась еще одна «битва» — давнее соперничество, начавшееся еще во времена арабских восстаний в 2011 году. На веб-сайте государственного информационного агентства Катара 31 мая якобы был процитирован эмир Катара, который раскритиковал сообщения, произнесенные на конференции в Эр-Рияде, в том числе нападки Трампа и других на Иран и осуждения ХАМАСа и «Хизбаллы», а также палестинских и ливанских боевых групп.

Катар позже сообщил, что эмир никогда такого не говорил и что Государственное информационное агентство было взломано. Это не помешало Саудовской Аравии начать свои резкие нападки на Катар через средства массовой информации, настаивая на том, что Саудовская Аравия не потерпит никаких расхождений со своей позицией.

В статье под названием «Кто управляет Катаром» обозреватель из Саудовской Аравии Саид аль-Сурайхи, пишущий на новостном сайте «аль-Арабия», заявил, что Катар «самолично вышел из консенсуса по вопросам, представляющим собой общую опасность для всего региона».

Визит Трампа также вызвал опасения по поводу активизации внутренних репрессий: в Саудовской Аравии и в странах в ее орбите, включая Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Недавнее насилие в Бахрейне подчеркнуло эти проблемы. Крошечная островная страна (союзник Саудовской Аравии и близкий партнер Соединенных Штатов) часто подвергалась критике за подавление правительством инакомыслия и систематическую дискриминацию в отношении шиитского большинства. Трамп встретился с королем Бахрейна в Эр-Рияде и пообещал, что их отношения более не будут отягчены «напряжением» предыдущих лет — периодическими замечаниями администрации Обамы о нарушениях прав человека в Бахрейне.

Напомним, что 30 мая, через два дня после встречи, в Бахрейне совершили нападение на оппозицию, было убито пять человек… В тот же день в Египте правительство президента Абдель-Фаттаха аль-Сиси арестовало одного из самых известных оппозиционных адвокатов страны и вероятного оппонента Сиси на выборах, которые пройдут в следующем году.

Сиси, который фигурировал на широко растиражированной фотографии вместе с Трампом и королем Саудовской Аравии во время встречи в Эр-Рияде, ловя светящиеся шары в недавно созданном контртеррористическом центре, получал политическую поддержку и миллиарды долларов в помощь от саудовцев последние несколько лет.

В Египте был арестован и Халид Али, адвокат, который сыграл заметную роль в усилиях по блокированию плана правительства по передаче двух островов в Красном море [незаселенные острова Тиран и Санафир] Саудовской Аравии. Неясно, был ли арест связан с саудовской конференцией или нет. По словам египетского правозащитника Гамала Ида, в Египте в последние недели были задержаны десятки человек, в том числе левые и либеральные противники правительства, а также профсоюзные активисты.

Власти также заблокировали как минимум 21 новостной сайт, в том числе «Мада Маср», новостной портал, который был широко известен как «последнее независимое издание Египта». Репрессии не были чем-то необычным, говорит Ид, но «после встречи в Эр-Рияде и «зеленого света» Трампа кампания арестов и цензуры начала быстро развиваться», — цитирует правозащитника Washington Post.

Эжен Делакруа. Арабский всадник подает сигнал. 1851

«Саудовская Аравия и трое ее арабских союзников разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня, будучи в ярости от того, что они считают толерантным отношение крошечного эмирата к Ирану и исламистским группировкам, таким как «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет применили подобные шаги едва через неделю после того, как президент США Дональд Трамп посетил регион», — подчеркивает издание Bloomberg.

1. Что вызвало дипломатический раскол? — Во-первых, Государственное новостное агентство Катара критиковало нарастающие антииранские настроения…

2. Опять напряженность между суннитами и шиитами? — Частично. Шиитская Исламская Республика Иран — это региональный соперник Саудовской Аравии. Это два крупных экспортера нефти, которые находятся на противоположных сторонах конфликта: от Сирии до Ирака. Саудиты ссылались на поддержку Катаром «террористических групп, направленных на дестабилизацию региона», включая «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они обвинили Катар в поддержке «поддерживаемых Ираном террористических групп», действующих в восточной части королевства, а также в Бахрейне.

3. Почему именно теперь? — Температура заметно повысилась после посещения Трампа. Через несколько дней после того, как Трамп и король Саудовской Аравии Салман выделили именно Иран в качестве главного спонсора терроризма в мире, Саудовская Аравия и ОАЭ обвинили Катар в попытках подорвать усилия по изоляции «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Газеты, священнослужители и даже знаменитости «атаковали» шейха Катара Тамима; филиал газеты «Аль-Джазира» в Эр-Рияде обвинил Катар в том, что тот «ударил своих соседей кинжалом Ирана».

4. Что говорят аналитики? — Ободренные более близкими связями с США, Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся сокрушить любую оппозицию, которая может ослабить единый фронт против Ирана на Ближнем Востоке. Обе страны оказывают давление на Катар, чтобы положить конец его поддержке исламистских движений, таких как «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и палестинская группировка ХАМАС, которая управляет сектором Газа.

5. Что говорит Иран? — Президент Ирана Хасан Рухани, умеренный священнослужитель, который был переизбран на второй четырехлетний срок в прошлом месяце, говорит, что его страна готова к переговорам по урегулированию кризиса. Несмотря на то, что верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, обладающий большей властью, чем Рухани, сказал, что режим Саудовской Аравии сталкивается с определенными последствиями из-за своей политики в Йемене. В 2015 году Саудовская Аравия собрала коалицию стран, возглавляемых суннитами, для борьбы с йеменскими шиитскими повстанцами, лояльными Ирану, после того как те свергли правительство, поддерживаемое странами Залива. Война продолжается.

6. Где еще сталкиваются Саудовская Аравия и Иран? — Они вовлечены в прокси-войны на противоположных сторонах конфликтов по всему региону — от Сирии до Йемена. Подозрения, что кибератаки на правительственные учреждения в Саудовской Аравии исходят из Ирана, угрожали усилить напряженность между двумя державами еще в конце 2016 года. Ранее в том же году после того, как Саудовская Аравия казнила видного шиитского священнослужителя, иранские протестующие подожгли саудовское посольство в Тегеране, и Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном.

Эжен Делакруа. Схватка арабских лошадей в конюшне. 1860

7. Новы ли разногласия с Катаром? — В 2014 году Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн временно отозвали своих послов из Катара. Из-за Египта, где Катар поддерживал правительство «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как Саудовская Аравия и ОАЭ финансировали его свержение под руководством армии. В Катаре также располагается правительство ХАМАСа в изгнании, а также должностные лица движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аналитики говорят, что Саудовская Аравия и ее союзники хотят показать Катару (стране с населением 2,6 миллиона жителей), что он берет на себя больше, чем может нести.

8. Но разве это не то, что и пытается делать Катар? — Не в такой мере, как в прошлом. Во время «арабских весен» Катар однозначно был среди тех ближневосточных правительств, которые широко поддерживали группы «за перемены» — пока они были за пределами Персидского залива. С тех пор группы типа «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном потерпели поражение. Катар вновь поддержал их в 2014 году, столкнувшись с дипломатическими угрозами со стороны своих соседей в Персидском заливе…Катар также стремится стать незаменимым посредником в регионе. Его лидеры имеют связи с широким кругом сторон — враждующие племена в Ливии, а также США и талибы. С другой стороны, выбор стороны во время восстаний «арабской весны» ослабил его положение как нейтральной страны.

9. Что еще имеет значение? — Катар — крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, он имеет самый высокий доход на душу населения в мире (129 700 долл. США в год); он проведет чемпионат мира по футболу 2022 года, в нем также расположен телеканал «Аль-Джазира». Когда в 2003 году Саудовская Аравия выдворила центр управления действиями американской авиации из своей страны, воздушный центр США для региона был учреждён в Катаре. Сегодня в эмирате находятся 10 000 военнослужащих США. Трамп в прошлом месяце провел переговоры с шейхом Тамимом, чтобы обсудить покупку Катаром американской военной техники, и сказал, что две страны уже давно «дружат».

10. Каковы последствия для рынков? — Любой спор в регионе заставляет нефтяные рынки нервничать. Внутренние споры между странами Персидского залива могут ограничить их обращение к иностранным инвесторам. Еще до визита Трампа — Citigroup заявила, что растущая напряженность между США и Ираном может также иметь «значительные» последствия для нефтяных и финансовых рынков. Акции Катара упали более чем на 5%.

11. Чем этот спор может отличаться? — «Внутренние различия и разногласия не являются чем-то новым, но интересно здесь время и беспрецедентный уровень давления», — говорит Мехран Кабрава, директор центра международных и региональных исследований Джорджтаунского университета в Катаре, имея в виду недавний визит Трампа. Это говорит о том, что «Саудовская Аравия и ОАЭ хотят полного подчинения Катара».

Эжен Делакруа. Арабы путешествуют. 1855

«Катар экономически и социально уязвим во всем, что касается продовольствия и другого неэнергетического импорта», — говорит Пол Салливан, специалист по Ближнему Востоку из Джорджтаунского университета. «Если будет настоящая блокада, это может стать для них большой проблемой. Правила, запрещающие гражданам ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейна производить транзит через Катар, могут вызвать значительные сбои», — цитирует ученого издание Bloomberg.

Официальный Вашингтон пока ответил так: Госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что важно, чтобы государства Персидского залива остались «едиными», и призвал различные стороны рассмотреть разногласия. Выступая на пресс-конференции в Сиднее, он сказал, что кризис не подрывает борьбу с терроризмом. «То, что мы видим, — это растущий список разногласий в регионе, которые были там в течение некоторого времени, — сказал Тиллерсон. — Очевидно, что сейчас это поднялось до уровня, когда страны решили, что необходимо принять меры в целях устранения этих разногласий».

Пытаясь объяснить происходящее, израильское издание Haaretz доносит до читателей слухи в виде версий: «Говорят, что это был заговор между ОАЭ и произраильским лобби, работающим в Вашингтоне вместе с бывшими должностными лицами администрации…

Просочившиеся в СМИ электронные письма показывают связь между послом ОАЭ в Вашингтоне Юсефом аль-Отайбой и «Фондом защиты демократий» — научно-исследовательским институтом, основанным и финансируемым еврейскими бизнес-лидерами. Этот неоконсервативный мозговой центр был создан после 11 сентября и имеет прекрасные отношения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими лидерами в израильском правительстве и вооруженных силах.

Согласно этим утечкам, ОАЭ и аналитический центр обменялись идеями по мерам в отношении Катара в связи с поддержкой ХАМАС и Ирана. Аль-Отайба, считающийся одним из самых влиятельных и уважаемых дипломатов в Вашингтоне, поддерживает крепкие связи с Джаредом Кушнером, зятем Трампа. По сообщениям, он также имеет связи с послом Израиля в Вашингтоне Роном Дермером…» — пишет Haaretz.

Эти новые «откровения» выталкивают администрацию США на менее знакомую арену, на которой «баланс сил» между государствами Персидского залива может начать диктовать ошибочную политику. Администрация понимает, что полагаться исключительно на Саудовскую Аравию или ОАЭ не стоит, поскольку подобные интриги могут повредить американской политике в регионе и, возможно, даже могут нанести ущерб арабской коалиции против Ирана или войне с терроризмом. Следует отметить, что Кувейт и Оман не являются частью «антикатарского фронта» и что египетско-саудовские отношения также являются напряженными из-за того, что в Египте считают, что Саудовская Аравия присвоила себе монополию на управление региональной политикой.

«Теперь вопрос заключается в том, кто бы мог стать посредником между Катаром, с одной стороны, и Саудовской Аравией и ОАЭ, с другой, и каковы уступки, на которые бы согласился Катар… Кувейт пытался быть посредником между ними на этой неделе, но пока не помог. Похоже, что на сей раз Саудовская Аравия не удовлетворится лишь устранением ХАМАСа и «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она также будет искать серьезные обязательства в отношении канала «Аль-Джазира» — самого важного политического рычага Катара, а также четких заявлений по Ирану. На данный момент трудно поверить, что Катар согласится надеть намордник на «Аль-Джазиру» или сможет отречься от Ирана, с которым он является совладельцем крупнейшего в мире месторождения природного газа», — пишет израильское издание Haaretz.