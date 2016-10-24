С 1 июля Липецкая область переходит на региональную безналичную систему оплаты проезда с использованием специальной электронной карты, которая заменит действующий единый социальный проездной билет. Одновременно стоимость проезда в общественном транспорте областного центра повышается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

Как сообщает ИА REGNUM, липчанам, как и два года назад, обещают улучшения в сфере пассажирских перевозок, а транспортникам — честную конкуренцию.

Согласно приказу начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Николая Киреева, в муниципальном транспорте стоимость проезда с 1 июля составит 22 рубля (если оплачивать наличными), а при оплате транспортными картами — 17 рублей. Продажу транспортных карт департамент городского департамента транспорта обещают в середине июня. Льготники уже оформляют свои проездные документы.

Сейчас, по данным мэрии, транспортной картой уже пользуется примерно каждый десятый житель Липецка. По словам председателя городского департамента транспорта Александра Алынина, проезд наличными оплачивают около 87% липчан, а власти хотят, чтобы 90% городского населения перешли на транспортные карты.

Предполагается, что такая мера поможет вывести сферу пассажироперевозок из «серой» зоны. Ежегодный оборот наличных средств в сфере общественного транспорта только областного центра составляет более двух миллиардов рублей, а жесткого контроля за этими средствами до сих пор нет.

Сами липчане сомневаются, как бы из-за «внезапных поломок» терминалов у водителей-частников им не пришлось платить на пять рублей больше. Также мэрия собирается создать «реальную конкуренцию» в сфере пассажирских перевозок. Напомним, в 2015 году мэрии этого сделать не удалось.

Перевозчик снова в убытке?

Как уже сообщало ИА REGNUM, Липецк стал единственным регионом, в котором тарифы за проезд не повышались, а понижались — это произошло в 2015 году из-за того, что частные компании-перевозчики не выполнили требования мэрии и не перешли на новые стандарты обслуживания пассажиров. Транспортные фирмы не выполнили требования обновить транспорт, оборудовать его системами безналичной оплаты и объявления остановок. Охотнее всего они выполнили самое простое требование — закупить форму водителям.

Почти в течение полугода проезд в муниципальном транспорте стоил больше, чем у частников — к троллейбусам и трамваям претензий у мэрии не было, поэтому им снижать тариф не стали, поэтому липчане предпочитали ездить там, где проезд стоил дешевле.

В конце 2016 года МУП «Липецкпассажиртранс» направило в управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области документы, на основании которых попросило повысить тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте до 25 рублей. Причиной стали убытки предприятия и большие траты регионального бюджета на поддерживающие его субсидии.

Горожане просят остановить рост цен

Липчане активно выступают против повышения стоимости проезда. В интернете была опубликована петиция в адрес президентаВладимира Путина и Минтранса РФ. За три дня подписи под ней оставили более четырех тысяч человек.

Горожан не устраивает количество терминалов, в которых можно будет пополнить транспортные карты: пунктов продаж и пополнения карт всего 25, а в городе 513 остановок. Таким образом, число терминалов составляет менее 5% от общего количества остановок. Если средства закончились, а на нужной остановке терминала нет — придется переплачивать. Хотя мэрия уже заявила о готовности расширять сеть и ставить новые терминалы.

«Такое повышение тарифов попросту ужасает. Должен быть положен конец такому беспределу! У большинства липчан нет возможности систематически класть на транспортную карту по кругленькой сумме. При зарплате в 13−15 т. р. затраты на транспорт возрастут на 400 р., и это не считая поездок по личным делам», — заявляет автор петиции.

Впрочем, жителей города вряд ли услышат — на проведенном 5 июня брифинге, считают власти, на все вопросы были даны ответы, поэтому пересматривать решение управления потребрынка смысла нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

Нового транспорта до сих пор нет — зато будет «экспериментальный» электробус

Чуть ранее на Петербургском международном экономическом форуме глава Липецка Сергей Иванов и заместитель генерального директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Афанасьев подписали соглашение о совместной работе в сфере новых технологий, направленных на повышение уровня обеспечения безопасности дорожного движения и защиты окружающей среды, использование транспортных средств экологического класса — Zero Emission (нулевой выброс). В рамках этого соглашения в Липецк летом 2017 года на тестирование приедет электробус.

Мэр Липецка не отрицает, что существуют трудности, связанные с отсутствием способной обеспечить эффективное обслуживание электробусов сети. Кроме того, они стоят немалых средств, но у администрации есть надежда на программу государственного субсидирования проекта. Сами же представители КамАЗа оценили Липецк как самый подготовленный город для продвижения экотранспорта.

А пока безвредные для окружающей среды электробусы являются только предметом мечтаний, администрации города приходится возвращаться в реальность.

Устройства для безналичной оплаты стоят на всех 575 маршрутках, которые курсируют по городу. По мнению чиновников, разница в 30% между безналичным и наличным расчетом не только побудит горожан оформлять карты, но и поможет перевозчикам обновлять стареющий подвижной состав.

«В Липецке в замене нуждается 60% транспортного парка. Новый автобус стоит до шести миллионов рублей. Средний возраст автобусов превышает 14 лет — а надо, чтобы он не превышал семи лет. Эту проблему надо решать», — заявил вице-мэр Дмитрий Аверов на брифинге 5 июня.

Однако то, что частные перевозчики, которые не смогли обновить автопарк во время кратковременной «реформы», заинтересованы в покупке нового транспорта и одновременно в сохранении прежних тарифов, которые даже муниципальные компании называют убыточным, — вызывает сомнения.

Льготники стали проявлять больше интереса к общественному транспорту

Заявки на оформление льготных транспортных карт разных видов (красные, желтые, зеленые — в зависимости от льготной категории) к 5 июня подали уже 27 тыс. липчан. Новая льготная транспортная карта будет персонифицированной. Документы на ее получение подаются в органы соцзащиты. На изготовление карты требуется до 20 дней.

При наличии карты не нужно будет подтверждать другими документами своё право на льготный проезд. Кроме того, она изготавливается один раз и действует с момента ее активации и пополнения и может использоваться как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте.

Основная доля пользователей транспортных карт приходится на областной центр, ведь там живут около 118 тысяч федеральных и региональных льготников. Раньше льготный проездной приобретали около 23 тыс. липчан, но, судя по поданным на конец мая заявкам, интерес льготников к транспортным картам стал больше.