Минувшая, 22-я неделя 2017 года выдалась на редкость бедной в отношении реальных политических действий 45-го президента Америки. То ли результаты заграничного турне потребовали тщательного и долгого анализа, то ли на консультации по Парижскому климатическому соглашению ушло больше времени, чем планировалось. Создавшийся вакуум с радостью заполнили СМИ, всегда готовые питаться отбросами вашингтонской жизни, выдавая их за ее плоды.

Иван Шилов ИА REGNUM «Лидеру свободного мира» нужно подвинуться?

По меткому выражению выдающегося актера Роберта Де Ниро, американцы сейчас живут как будто в «печальной тупой комедии». Вот только смешными, тупыми и печальными видятся не дела нового президента, которые имел в виду его давний противник Де Ниро, а ситуации, когда крупные СМИ, призванные освещать события и доносить до народа разные точки зрения, вместо этого превращают политику в балаган, занимаются явным подлогом, агитацией и считают необязательным даже вникнуть в официальную позицию Белого дома.

В самом начале недели в духе тупой комедии выступила Кэти Гриффин — известнейшая американская юмористка. Она нашла невероятно остроумным опубликовать в интернете свои новые креативные фото, а конкретно те, где она позирует с… бутафорской окровавленной головой Дональда Трампа. Особенно веселой шутка не вышла, так как комедианткой, которой, видимо, не давали покоя лавры Мадонны, хотевшей «взорвать Белый дом», тут же занялась Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц США. Сам президент заявил, что подобные изображения причиняют вред его детям, особенно младшим. Даже крупные американские СМИ, рутинно поливающие грязью главу государства, сочли отрубленную голову ударом ниже пояса и осудили экстравагантную фотосессию и ее автора.

Уже на следующий день Кэти Гриффин принесла публичные извинения, удалила фото, и, казалось бы, инцидент был исчерпан. Но не тут-то было. Медиасфера так не работает. Спустя три дня CNN заявила об увольнении Гриффин и прекращении всякого сотрудничества с ней. Сама Гриффин, видимо, проконсультировавшись с опытными и политически подкованными имиджмейкерами, предстала перед прессой в новом образе — как невинная жертва кровожадного и мстительного диктатора, единожды оступившаяся и сломленная давлением Трампа и его семьи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

На фоне этого скандала, настолько важного, что каждый поворот его освещался всеми крупными СМИ, начался новый, менее острый, но куда более комичный переполох. Внимание СМИ привлёк твит Трампа, опубликованный посреди ночи и, видимо, второпях. Сообщение содержало опечатку, до неузнаваемости изменившую задуманное президентом слово и превратившее его в непонятное «covfefe». С легкой руки американских медиа этот самый covfefe тут же стал популярнейшим мемом американского сегмента Сети, а к концу дня разнесся по всему миру. Чуть позже скандальный твит был удалён, а на его месте появился призыв угадать, что же на самом деле имел в виду президент.

Именно в этой атмосфере легкомысленного веселого балагана, почти дождавшись конца рабочей недели, Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. По его словам, это будет сделано для защиты американских рабочих и экономики в целом. Кроме того, он заявил, что его администрация немедленно приступит к разработке и согласованию нового климатического соглашения, которое будет куда совершеннее Парижского.

Парижское соглашение, подписанное 194 государствами, является рамочным и подразумевает, что каждый участник будет брать на себя обязательства сам, сообразуясь с реальными возможностями. Администрация Обамы и сам 44-й президент США сильно продавливали соглашение как на международной арене, так и дома, в результате чего за рубежом соглашение начали воспринимать как в основном американскую инициативу, а сами США ратифицировали соглашение и объявили о планируемых масштабных реформах по «озеленению» экономики. Кроме того, при Обаме США успели внести 3 миллиарда долларов в экологический фонд ООН, созданный в рамках соглашения и рассчитывавшийся под сбор 100 миллиардов со всех участников.

Дональд Трамп критиковал само соглашение и роль США в его раскрутке ещё в бытность кандидатом в президенты. Саму теорию глобального потепления, на которой основано соглашение, он критикует и того дольше. Помимо вполне обоснованного с научной точки зрения и абсолютно безумного с точки зрения большинства американских «ученых для TV» неверия в глобальное потепление, президента США очень волнуют сами реформы, которых требую «зеленые». Эти реформы предполагают резкое сокращение использования ископаемых источников энергии и огромные вложения в так называемые восполняемые. В действительности, предлагается убить одну индустрию и насильно, то есть в обход традиционно любимых западом рыночных механизмов, оживить другую, куда менее продуктивную. О наиболее продуктивном источнике электроэнергии — мирном атоме — в этом споре и заикнуться нельзя, ведь это страшная угроза и, следовательно, табу.

Всем остальным производствам необходимо будет минимизировать выбросы так называемых парниковых газов и доказать эту оптимизацию, для чего придётся закупить соответствующие фильтры и пройти надлежащие проверки. Тут, как говорится, и зарыта собака Парижского соглашения, ведь экологические министерства и ведомства всего мира, тесно связанные с производителями «озеленяющей» продукции для предприятий, должны получить нескончаемый поток денег и реальную власть над бизнесом.

Все эти соображения и выразил Дональд Трамп в скупых фразах о вреде для экономики, потере рабочих мест и защите рабочих. Но американские СМИ, в своей излюбленной манере, не утрудили себя разгадкой посыла главы своего государства. Для них очевидно, что для президента все это лишь отговорки, а его истинная цель — убить Землю. А если и не так, то хотя бы помочь Путину нормализовать климат в морозной России. Весьма серьёзные статьи такого рода заполонили американское инфопространство. Самое безобидное, что можно встретить, — предположение, что Америка теперь потеряет мировое лидерство, с ней не будут считаться. Некоторые журналисты даже уверены, что после холодного приема Трампа в НАТО и выхода из Парижского соглашения титул «лидер свободного мира» переходит к Ангеле Меркель.

На самом же деле, кроме вышеописанных пагубных последствий для экономики США и недоказанности самой концепции глобального потепления, на которой строится соглашение, у Трампа мог быть и ещё один мотив для выхода из него. Дело в том, что США — второй в мире «загрязнитель» атмосферы, а первый — Китай, где вовсю используются угольные электростанции. В соответствии с этим пьедесталом распределяется и экономическая нагрузка, необходимая для минимизации «вредоносных» выбросов. Однако, в отличие от США, где про экологические проблемы (все до единой пришитые белыми нитками к пресловутому потеплению) знают в основном из телевизора и интернета, Китай, чьи города по несколько раз в год застилает ядовитая пелена, не имеет политической возможности выхода из соглашения. Таким образом, Трамп оставляет своих главных конкурентов наедине с огромными обязательствами, которые те были вынуждены взять на себя, конкурируя в «зелености» с администрацией Обамы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Следы

Буря неодобрения, вероятно, не стихла бы ещё долго, но была резко прервана новым терактом в Лондоне, в связи с которым вновь заговорили о неудавшейся инициативе Трампа — запрете на въезд в США граждан нескольких мусульманских стран, не предоставляющих исчерпывающей информации о своих жителях — соискателях американских виз. Соответствующий указ, заблокированный несколькими федеральными судьями, сейчас направлен на рассмотрение Верховным судом США и после теракта в Лондоне обрёл шанс на одобрение.

На этой неделе Америка также должна «порадовать» мир: перед конгрессом должны будут давать показания экс-директор ФБР Коми и экс-советник безопасности Флинн, который все-таки согласился сотрудничать со следствием. Кроме того, вполне возможно, станет ясна позиция сената по новому законопроекту о здравоохранении, что повлечёт массу последствий как в случае принятия, так и в случае отклонения.

Америка Трампа взяла курс на независимость не только от мира, но и от собственных прошлых решений, этот курс и многообещающ и опасен, особенно в условиях сильного Китая и объединяющейся под немецким флагом Европы.