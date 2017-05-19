Провал реновации в Санкт-Петербурге

Olxkz-ring09.akamaized.net Урбанистика. Новый ландшафтный дизайн Москвы. Строительный мусор на поколение вперёд

В Петербурге 10 тысяч хрущевок. Это почти треть от жилого фонда. И 600 тысяч собственников. Программа реновации или, по-официальному, «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге» на 2008−2018 годы была утверждена в мае 2008 года. Начало было, как и в Москве, оптимистичное, но вскоре программа забуксовала.

Последний опубликованный бюллетень хода питерской реновации за второй квартал 2016 года извещает, что в Щемиловке проект не может стартовать из-за нерешенности проблемы стартовых пятен под застройку и увеличения земельного участка под строительство общеобразовательного учреждения.

На Тихорецком, Гражданском, в Автово, Ульянке, Дачном и других проект остановлен из-за тех же или новых проблем: отсутствия «пятен» под строительство детских садов и школ, дефицита машино-мест, в связи с судебными разбирательствами по исковому заявлению жителей, протестующими по проекту планировки, проекту межевания территории квартала, жалоб жителей на шум и причиняемый вред здоровью при производстве строительных работ, необеспеченности постоянным электроснабжением, незавершенности работ по реконструкции системы наружного освещения и освещению пешеходных дорожек, придомовых территорий, замене электроосветительного оборудования и электрических сетей.

В результате на середину 2016 г. построено только 9 домов площадью 65 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 0,78% от изначально запланированных показателей. В 2017 году городская власть в Петербурге признала: программа нереализуема и будет прекращена.

Что в Москве?

Через несколько дней федеральный реновационный законопроект будет принят. На двадцать страниц депутатского законопроекта правительство Российской Федерации направило 26 страниц поправок. Четыре фракции консолидированно подготовили поправки в защиту прав граждан при реновации столичного жилья, занявшие еще 16 страниц текста. Итого — 42 страницы диагноза авторам законопроекта — депутатам и членам Совета Федерации: абсолютная некомпетентность.

Приведшая к остроконфликтной социальной ситуации в Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

9 июня состоится пленарное заседание Государственной думы. Закон, переписанный правительством России, будет принят во втором чтении. Затем — юридико-техническое, третье чтение. Совет Федерации. Президент.

Это не конец истории. Начало

Московская реновационная история только начинается. Анализ федерального закона, а затем — откорректированного московского закона обязательно последует. Уже сейчас ясно, какие нормы закона ни работать, ни цитироваться не будут. Не понадобится сформулированное в правительственных поправках к будущему закону понятие реновации жилого фонда.

«Совокупность мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда в городе Москве, обеспечения устойчивого развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, создания общественных пространств и благоустройства территории и предусматривающих комплексное обновление среды проживания граждан» — формула звучащая, но не работающая.

Реновация — это одно, а совокупность мероприятий по ее осуществлению (что надо делать, кому, в какие сроки) — это другое. Это просто план. Совокупность — не система. Значит, план, к тому же — без системного подхода. Не стоит ориентироваться и на прописанные цели. Вместо цели — мыслимого результата — сформулированы цели-движения. Они пересекаются, поглощают друг друга, а на практике будут конкурировать друг с другом и даже взаимоисключать. Множество целей создаст проблемы при формулировании задач, показателей и пр., при подборе мероприятий, одинаково подходящих к каждой из заявленных.

И последнее. План — многоцелевой, то есть бесцельный. План — функция, план — процесс. Сугубо организационный, прикладной, мероприятийный подход.

Второе понятие — программы реновации — никак не связано с первым. Это просто перечень многоквартирных домов под снос. Снос длиной в десятки лет.

Лист ожидания сноса длиной в двадцать лет

Пока — одни сомнения и вопросы. Нельзя ориентироваться на цифры, сообщаемые властью. Цифры, которые заявлены авторами законопроекта, неверны. 1651 московская пятиэтажка была снесена не за 16 лет, как сообщается, а за 21 год. Хотели пораньше завершить, но не получилось. Потом хотели к 2005 году. Не срослось. Затем срок опять перенесли на 2010 год. Теперь, может быть, получится к 2018 году. А можно уже и не хотеть.

Новый закон обнулит и этот срок. Заявлена новая фантастическая цель — 25 миллионов квадратных метров. Почему именно эта цифра — выяснить не удалось.

Для чего нужен был опрос москвичей, начавшийся, как сообщали СМИ, 12 апреля со сплошного обзвона, взволновавшего жителей 8875 пятиэтажек? Нет ответа. Почему эта цифра затем сократилась до 7,5 тысячи домов, а теперь — и до 4,5 тысячи? Я не телепат.

Для чего же нужен федеральный закон, федеральные сверхполномочия, для чего объявлять недействующими в Москве более 20 законов и подзаконных актов? Приблизительный ответ дала Ю. Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Без закона снос растянется на 50 лет, с законом — на 20 лет. Получается, в год — по 225 многоэтажек.

Ссылка на «значительный объем морально и физически устаревшего жилищного фонда, требующего срочной реновации», применима только к какой-то части из 4,5 тысячи домов. Госпрограмма Москвы «Жилище» на 2012−2018 годы оперирует данными конца 2012 года и приводит один показатель о состоянии домов: износ более 31%. Для чего будоражить москвичей — жителей всех пятиэтажек, если значительная часть из них по объективным причинам не сможет просто дождаться конца очереди? Кому нужен этот лист ожидания длиной в двадцать лет?

А что в регионах страны?

Член фракции «Единая Россия», бывший ранее заместителем председателя Московской областной думы, внес в Государственную думу законопроект «О столице Российской Федерации». О Москве, но уже без ее права на исключительность. Столичные функции — не награда, а труд. Функции, которые не наносят ущерба интересам других субъектов Российской Федерации, не увеличивают резкость в отличии между уровнем жизни, как материальным, так и культурным, в Москве и в «провинциальном захолустье». Так депутат понял статью 5 Конституции Российской Федерации, которая провозглашает равноправие субъектов Российской Федерации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Город Москва, по его проекту, остается местом нахождения главы государства — президента Российской Федерации. Остальные органы власти предлагается рассредоточить по территории России с учетом особенностей их деятельности. Что касается трудностей в работе органов власти в случае их перемещения, то единственной оставшейся из них, по мнению депутата, — передача взяток из одного конца страны в другой.

Депутат сообщил, что действует в интересах москвичей, которым надоело то, что происходит с жилищным строительством, дорожным строительством в Москве, как следствие гипертрофированного развития столицы.

«Я не уверен, что сегодня вы проголосуете за этот законопроект, но я думаю, что проблема важна и нужна, и рано или поздно этот вопрос опять будет в повестке дня».

Было это в 2004 году. Тогда представитель профильного комитета Госдумы усмотрел угрозу в самой идее. Москва ведь является олицетворением определенного этапа развития страны. Именно с Москвой связано создание единого государства и исторически складывающееся единение, собирание земель. Законопроект был отклонен.

В отношении реновационного законопроекта субъекты Российской Федерации не высказались. Точнее, свою поддержку выразили только семь региональных парламентов, включая Мосгордуму. Возможно, из-за того, что реализация законопроекта не потребует средств из федерального бюджета. Да, сама по себе реализация законопроекта не потребует материальных затрат, если бы он был принят сразу в трех чтениях.

Потребует ли материальных затрат законопроект, реновированный ко второму чтению правительством Российской Федерации и межфракционной рабочей группой, неизвестно. Правительство обязано давать заключение на этот счет только в отношении законопроекта, вносимого в Государственную думу.

Известно другое. Уже сейчас подпрограмма «Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки» госпрограммы «Жилище» на 2012−2018 годы предусматривает финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета в объеме 132 146 718 тыс. рублей.

Москва, как и любой субъект Российской Федерации, получает финансовую помощь из федерального бюджета.

В 2016 году общая сумма поступлений составила чуть менее 72 миллиардов рублей. Около 27,5 миллиарда рублей — субвенции на выполнение городом делегированных федеральных полномочий. 4,8 миллиарда — субсидии из федерального бюджета на софинансирование городских полномочий. Другие межбюджетные трансферты составили около 34 миллиардов рублей. Они освоены практически полностью. Аналогичные расходы предусмотрены федеральной казной на 2017, 2018 и 2019 годы.

В 2017 году С. Собянин не принял трансферты из федерального бюджета, которые перешли в резервный фонд правительства Российской Федерации. Жест знаковый и может быть предметом исследования.

Продолжение следует.