Газ

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 1 июня составляли порядка 10,091 млрд кубометров. Таким образом, с 23 мая в ПХГ Украины закачано 548 млн кубометров природного газа — в среднем по 60,9 млн кубометров в сутки, а с конца отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 1,991 млрд кубометров топлива.

29 мая на Украине громко отметили сразу два «юбилея». Во-первых, 1000 дней работы словацкого реверса. Во-вторых, 35 млрд кубометров газа, поставленного на Украину по этой схеме. Свыше 4 млрд из них поступили в 2017 году.

Желающих продавать Украине российский газ по разным схемам хватает. Недавно на Украине была зарегистрирована дочерняя структура международной трейдинговой компании DufEnergy. Напомним, в ноябре прошлого года DufEnergy подписала соглашение с «Укртрансгазом» о хранении и транспортировке природного газа. Видимо, компания будет участвовать в поставках газа на Украину в новом отопительном сезоне.

Останавливаться на достигнутом в Минэнерго не планируют: энергетическая стратегия предусматривает намерение обходиться без покупки газа непосредственно у России как минимум до 2035 года. Потребности в этом виде топлива будут удовлетворяться реверсом и собственной добычей, которую планируется нарастить до 27−30 млрд кубометров в год. Однако со своей добычей возникают проблемы.

Начальник управления международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства энергетики Александра Козловская заявила о том, уже есть устойчивый спрос на хранение в ПХГ Украины газа европейских государств.

«Интерес есть в рамках Вышеградской группы ([Польша, Словакия, Чехия, Венгрия — Ред.). Меморандум был подписан с Италией, со Словакией относительно возможностей совместного менеджмента нашей ГТС. Возможность хранения газа в ГТС — это шаг к энергетической независимости. Когда у вас есть транзит и прокачка, вы определенным образом зависимы от транзитера и поставщика. А закачав газ в хранилища, вы получаете уверенность в прохождении отопительного сезона — это интересно и европейским странам, и Турции», — приводит её слова информагентство «Укринформ».

Решение — вполне в общей логике развития украинского экономического потенциала. Точно так же прежние гиганты индустрии превратились в торговые центры и склады. Одна из функций ПХГ в прежние времена — обеспечивать сырьём украинский химпром. Теперь весь химпром остановлен, и ПХГ остаётся только работать в качестве газового склада.

Пресс-служба компании «Укргаздобыча» (госкомпания, на которую приходится примерно ¾ газа украинской добычи) распространила заявление о том, что исполнительная служба арестовала её счета. Арест вызван судебным решением по иску компании «Арабский энергетический альянс» к госкомпании. Суть спора — исполнение договора о совместной деятельности, в рамках которого компаниями в 2012—2014 гг. было добыто некоторое количество углеводородов. Госкомпания их реализовала, однако забыла разделить выручку с партнёром по добыче (договор в «Укргаздобыче признают, делиться отказываются). Следствием спора может быть снижение добычи, поскольку если арест не будет оперативно снят, то рано или поздно это начнёт сказываться на деятельности компании. Однако пока ещё динамика добычи газа положительна: в январе — апреле государственные и частные предприятия добыли 6,8 млрд кубометров (+1,2% к аналогичному периоду прошлого года).

Украинские чиновники продолжают обсуждение вердикта Стокгольмского суда по спору с российским «Газпромом». 4 июня глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что окончательные расчеты сумм компенсации в споре будут известны после завершения так называемого «транзитного дела».

Regalacademy.org Суд

«Мы ожидаем два окончательных решения — по делу о поставках газа, по которому было первое отдельное решение, и по «транзитному делу», которое по графику должны были принять до конца июня. По нашим ожиданиям, это (решение) будет дольше, поскольку затянулось решение по первому делу», — отметил Коболев.

Он также отметил, что в случае, если «Газпром» откажется выполнять решение арбитража, это будет «беспрецедентным решением», подчеркнув, что российская компания «имеет много активов за рубежом, на которые можно накладывать арест через другие суды».

«Но, на самом деле, не это для «Газпрома» самое тяжелое. Для «Газпрома» самое тяжелое — признать факт, что ту цену, которую Владимир Путин называл европейской, какой-то там «братской» или специальной для Украины, арбитраж пересмотрел в меньшую сторону. Это означает, что цена, которую мы платили, не была «братской», не была низкой, не была специальной. Вот для этого уже никакого суда не нужно. Это уже факт доказанный. Нравится это «Газпрому» или не нравится», — заявил также Коболев.

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля по состоянию на 1 июня составляли 2,577 млн тонн, из которых 1,943 млн тонн — угли газовых марок и 634 тыс. тонн — антрацит. Это означает, что с 24 мая запасы увеличились на 111 тыс. тонн антрацита и 37 тыс. тонн газовых углей. Резкий рост запасов антрацита частично достигнут за счёт разгрузки первого судна с южноафриканским углём. Согласно утверждению главы компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна, с 27 мая из МТП «Южный» (Одесская область) отправлялось примерно по 100 вагонов с углём (весь груз — 1055 вагонов). Т.о., теоретически, к 1 июня половина груза могла доехать до ТЭС. Следовательно, оставшиеся 73 тыс. тонн в промежутке 24 мая — 1 июня приехали из РФ — других морских поставок в этот период не было.

В энергосистеме Украины по состоянию на 4 июня во время прохождения суточных пиков работали блоки ТЭС общей мощностью 3085 МВт (примерно 21,9% от общей мощности украинской тепловой генерации).

«По Приднепровской станции два энергоблока должны быть переведены до ноября. В следующем году мы планируем сделать рывок и перевести еще три энергоблока. Я думаю, к 2019 году мы завершим проект по переводу всей Приднепровской станции, — сообщил гендиректор «ДТЭК Энерго» Максим Тимченко журналистам во время «Второго энергетического конгресса». — В среднем мы рассчитываем стоимость одного блока (перевода с марки «А» на «Г» — Ред.) в районе 100−150 млн грн». Всего на станции установлено 8 энергоблоков мощностью от 150 до 310 МВт.

Тем временем пресс-служба «Центрэнерго» уже отчиталась о завершении работ по переводу энергоблока №2 Змиевской ТЭС на уголь марки «Г». До конца лета блок будет работать в тестовом режиме.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский предупреждает, что такая массовая переделка блоков на уголь другой марки продлевает режим ЧП в энергетике, а также может привести к тому, что проблема повернётся другим боком: «…На Украине нет такого количества угля газовой группы для того, чтобы мы могли сказать: вот мы откажемся сейчас от антрацита и перейдем на собственный уголь марки «Г». То есть в таком случае нам придется еще импортировать и уголь марки «Г».

Президент Порошенко публично пообещал подписать закон «О рынке электроэнергии», принятый в конце апреля Верховной радой. Напомним, закон не только устанавливает новые нормы на рынке (вводит стимулирующее тарифообразование для поставщиков электроэнергии, позволяет потребителям выбирать между поставщиками), но и разблокирует приватизацию энергоактивов, чего от Украины давно и безуспешно добивается МВФ.

В конце мая Минэнерго опубликовало обновлённый прогноз экспорта электроэнергии на 2017 год. Он скорректирован в сторону увеличения на 9,8%, до 6,109 млрд кВт⋅ч. Это более чем в 1,5 раза превышает объёмы экспорта в прошлом году (4,014 млрд кВт⋅ч). Такое сочетание роста экспорта с ЧП в энергетике, объявленным ещё в феврале, не должно удивлять, поскольку экспорт вытягивают Бурштынская ТЭС, изолированная от энергосистемы Украины, и атомная энергетика, нарастившая в этом году выработку до 55−60%.

Уголь

Стоимость закупки угля на внутреннем рынке Украины в очередной раз возросла — с 1730 до 2000 грн/тонна. «Это позволит дополнительно привлечь в отрасль 45−50 млн грн. А это — залог увеличения заработной платы для шахтеров», — заявил министр энергетики Игорь Насалик во время рабочего совещания на предприятии «Львовуголь». И даже после повышения цена тонны на 500−600 грн меньше, чем обходится Украине уголь на внешних рынках.

bycfotografem Уголь

Рассказывая, как энергетическая компания Ахметова ДТЭК собирается решать проблемы с накоплением запасов угля, Максим Тимченко заявил, что ежемесячный объём поставок антрацита с шахтоуправления «Обуховское» (Ростовская обл., принадлежит «ДТЭК Энерго») составит 100 тыс тонн. Между тем, судя по динамике запасов в последнюю неделю мая, компания близка к выполнению заявленных месячных показателей импорта. Также Тимченко уточнил, что компания будет стремиться снизить потребление антрацита до 2 млн тонн в год (потребление в 2016 году — 5 млн тонн).

Помешать в этом ему собирается партия «Самопомощь» (ранее активно поддерживали самовольную блокаду активистами ж/д сообщения с ЛДНР в январе — марте 2017 года).

«Фракция «Самопомощь» поддерживает позицию премьер-министра относительно отказа от закупки угля в России. Требуем от правительства срочно запретить поставки угля из России, чтобы предотвратить поставки угля с оккупированных территорий, а также дать правовую оценку заявлениям компании ДТЭК», — такое сообщение появилось на сайте партии 1 июня. .

Из-за угольной блокады Украина уже потеряла 1% ВВП, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, будучи с рабочим визитом в Мариуполе.

Минэнерго неоднократно грозило проводить химический анализ импортируемого угля, а также конфисковывать его, если окажется, что он добыт на неконтролируемых Украиной территориях. Однако выяснилось, что украинская таможня пока что… не имеет для этого необходимого оборудования.

«Мы планируем закупку оборудования, необходимого для проверки химического состава импортных нефтепродуктов и угля. В течение последних пяти лет на таможенную лабораторию вообще не выделялись средства. И даже при наличии оборудования у нас не было реактивов, с помощью которых можно проводить исследования. Сегодня мы рассматриваем вопрос и, я думаю, в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку дополнительного оборудования по определению содержания серы в угле и товарах нефтепереработки», — такое заявление на последнем заседании Кабмина сделал и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

Добыча угля на украинских шахтах в январе-апреле, по данным Минэнерго, составила 13,07 млн тонн (-3,2% к аппг). Только 1,673 млн тонн было добыто на государственных шахтах (-20,6% к аппг). Между тем, потребление угля просело значительно сильнее. Так, в апреле было израсходовано 2,823 млн тонн угля, что на 30% меньше, чем в апреле прошлого года.

Профсоюзные деятели, оценивая реформу угольной отрасли, утверждают, что она повлечёт за собой закрытие 10−15 шахт (из 49, находящихся на территории Украины) и сокращение 25 тыс. шахтёров. Такие цифры корреспонденту «РБК-Украина» назвал представитель глобального союза IndustriALL Global Union Вадим Борисов.

Кстати, ликвидируются не только шахты. В конце мая заявило о ликвидации госпредприятие «Уголь Украины», созданное в конце 90-х для выравнивания стоимости угля на энергорынке и поддержки малорентабельных шахт. В последние годы предприятие функционировало за счёт кредитных ресурсов (задолженность перед банками превысила 6 млрд грн). Стоит отметить, что почти половину этой суммы (2,7 млрд) предприятие должно российским банкам («Альфа-банк», Сбербанк, ПИБ).

Нефть

Нефтедобывающая отрасль Украины привычно стагнирует. Добыча за январь — апрель сократилась до 508,6 тыс. тонн (-4,7% к аппг). Как ранее сообщалось, в этом году к уже привычным проблемам нефтяников (исчерпание месторождений, необходимость масштабных инвестиций в технику, разведку, бурение) прибавились и причины бюрократического свойства. Госслужба геологии и недр отказывается продлевать лицензии на добычу крупнейшей нефтедобывающей компании — «Укрнафте», мотивируя это налоговыми долгами компании. По всей видимости, причина этого лежит в структуре собственности: 42% акций компании принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, имеющему давний конфликт с президентом Украины Петром Порошенко. Компании создают искусственные проблемы либо в надежде выжить оттуда Коломойского, либо с целью заставить его заплатить налоги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Компания на днях даже обратилась к Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию и поспособствовать продлению лицензий: «…Государство потеряет собственную добычу нефти и миллиарды гривен налогов. Эти действия противоречат экономическим интересам и интересам энергетической безопасности страны. Мы просим поручить Кабинету министров Украины немедленно начать процесс финансового оздоровления «Укрнафты», что позволит сохранить компанию и возвратить средства в государственный бюджет», — говорится в обращении.

В противном случае, по словам руководства компании, «…потери достигнут 290 тысяч тонн нефти и конденсата, 128 миллионов кубометров нефтяного газа, 88 миллионов кубометров природного газа в год. При этом, после остановки, часть добываемых объёмов будет потеряна безвозвратно. Приблизительно 1500 сотрудников в Сумской области могут потерять стабильную работу уже в ближайшие месяцы».

1 июня в Одессе встал на разгрузку очередной танкер с грузом азербайджанской нефти (83,3 тыс. тонн). «Укртранснафта» (компания-оператор украинских нефтепроводов) уточняет, что в период с 10 марта по 1 июня было перекачано на Кременчугский НПЗ 207,3 тыс. тонн азербайджанской нефти. Таким образом, вместе с очередным танкером, перевалка которого завершилась 3 июня, Украина в этом году получила 290,6 тыс. тонн нефти из закавказской республики. Всего же в этом году завод должен получить 1,3 млн тонн сырья.

Ранее в наших обзорах сообщалось о возобновлении работы завода «Карпатнефтехим» на Западной Украине. Его собственником был российский «Лукойл», однако в начале года завод выкупили бизнесмены Игорь Щуцкий и Ильхам Мамедов. Ходят самые разные слухи о том, каким образом министр энергетики участвует в перезапуске актива, который простаивал последние несколько лет. В пользу версии заинтересованности Игоря Насалика говорит то, что ранее он был городским головой Калуша, где находится завод, а также то, что при его непосредственном участии завод получил квоту на импорт СУГ, объём которой в 1,5−2 раза превышает годовую потребность в сырье. В последнее время также стало известно, что завод получит собственный таможенный пункт — также стараниями Насалика. Наконец, экономический журналист Александр Дубинский на своём сайте dubinsky.pro опубликовал материал, из которого следует, что поставщиком сырья на завод станет скандально известный бизнесмен Сергей Курченко, близкий к окружению экс-президента Украины Виктора Януковича.

Горячая вода и отопление

«Я обратился к правительству с тем, чтобы немедленно урегулировать ситуацию — поручить «Нафтогазу» восстановить энергоснабжение ТЭЦ. Пока государство не проведет взаиморасчеты с тепло‑ и газоснабжающими предприятиями, должен быть установлен мораторий на отключение от газоснабжения объектов, обеспечивающих жителей Киева необходимыми коммунальными услугами», — приводит пресс-служба Киевского горсовета слова городского головы Виталия Кличко. Причиной обращения стали дальнейшие отключения горячей воды в столице Украины. Если в середине мая её подачу приостановили только 40 котельных в историческом центре, то после отключения киевской ТЭЦ-6 «моржуют» ещё и жители крупных спальных районов.

Зинаида Серебрякова. Женщина с коромыслом

Отключение одной из киевской ТЭЦ создало дефицит мощности в энергетике, и «Укрэнерго» было вынуждено дать команду на запуск одного из блоков Трипольской ТЭС, ранее остановленной из-за недостатка запасов угля.

Сезонные гидравлические испытания в Киеве в этом году проходят с огоньком: всего за неделю уже два крупных прорыва. Сначала мощный фонтан повредил несколько автомобилей и разбил стёкла в близлежащих домах. Затем из-за прорыва трубы под проезжей частью под землю ушла иномарка. «Киевэнерго» признало свою вину и пообещало компенсировать убытки собственникам автомобилей и квартир.

Солнечная энергетика

Министерство экономического развития и торговли кратко сообщает о намерении индийского бизнеса инвестировать 500 млн долл. в строительство СЭС на Украине. Соответствующая договорённость была достигнута во время встречи вице-премьер-министра Степана Кубива с послом Индии на Украине. О мощности будущей станции (станций), а также локализации строительства пока не сообщается.

Председатель Госслужбы по вопросам энергоэффективности Сергей Савчук через пресс-службу своего ведомства заявил о буме строительства солнечных электростанций в этом году. В I квартале 2017 года в строй введены 66 МВт. При этом за весь 2016 год было построено и подключено к ОЭС 90 МВт станций, получающих энергию от Солнца.

К июню следующего года в Одесской области построят три СЭС суммарной мощностью 86 МВт. Меморандум об этом был подписан между компанией Kness Group и Одесской областной администрацией. После этого мощность СЭС в области составит примерно 316 МВт. К слову, Энергостратегия предполагает, что доля возобновляемой энергетики к 2020 году возрастёт до 5,5% (0,9% в 2016 году) вырабатываемой электроэнергии.

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