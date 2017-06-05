Многие посчитали, что решение президента Трампа о выходе из Трансихоокеанского партнерства (ТТП) поставило крест на торговом соглашении, однако страны продемонстрировали нежелание отказываться от этого договора. Более того, они оставили Вашингтону открытой дверь на случай, если тот передумает, в то время как набирает обороты альтернативное ТТП соглашение, выдвинутое Китаем, пишет Энтони Фенсом в статье для The National Interest.

US Embassy Транстихоокеанское партнерство, 4 февраля 2016 г

Исполнительный указ Дональда Трампа от 23 января о выводе США из соглашения о свободной торговле с двенадцатью государствами стал одним из первых его шагов в качестве президента по выполнению данных им во время предвыборной кампании обещаний.

«Мы положим конец смехотворным торговым соглашениям, из-за которых из нашей страны ушли все — предприниматели и компании», — заявил Трамп на церемонии в Овальном кабинете, в которой приняли участие лидеры профсоюзов.

Включающий в себя такие страны, как Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Вьетнам и прежде США, ТТП был нацелен на создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с общим населением в 800 млн человек. На долю этой зоны свободной торговли должно было приходиться 40% мирового объема экономического производства.

Соглашение рассматривалось как часть «поворота» администрации Обамы к Азии, благодаря которому США могли бы сохранить свое экономическое влияние на регион в связи с тем, что Китай стал крупнейшей экономикой Азии. ТТП также стал бы контрапунктом Всестороннему региональному экономическому партнерству, к которому должно подключиться шестнадцать стран, в том числе Китай. Оно тем не менее исключает США.

Если учесть, что демократы, в том числе бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон, также выступают против ТТП, решение о выходе из него, принятое Трампом, было скорее формальным шагом, поскольку соглашение вряд ли прошло бы через Конгресс.

Первоначальная реакция от остальных членов ТТП была смешанной: премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал соглашение «бессмысленным» без участия США. Тем не менее Япония, Австралия и Новая Зеландия со временем пришли к консенсусу относительно так называемого проекта «ТТП-11» — созданию того же партнерства, только без США. Так, на встрече министров на форуме Азиатско-тихоокеанском экономического сотрудничества в Ханое делегация Новой Зеландии провела встречу одиннадцати потенциальных членов ТТП, которые пообещали продолжать работу над соглашением. При этом только Япония и Новая Зеландия ратифицировали торговое соглашение, ставшее результатом пяти лет переговоров.

В то время как одиннадцать потенциальных членов ТТП находятся на разных стадиях рассмотрения соглашения, они стремятся добиться общих позиций, с которыми могут согласиться лидеры соответствующих стран, заявил министр торговли Новой Зеландии Тодд Макклей в интервью the New Zealand Herald.

Министр экономики и фискальной политики Японии Нобутеру Ишихара отметил, в свою очередь, во время общения с журналистами, что «11 стран четко подтвердили свои обязательства», поэтому он не ожидает, что США «настолько легко присоединятся к этой сделке», однако Япония продолжит работу, чтобы Вашингтон вновь стал членом ТТП.

Своим заявлением одиннадцать министров стран, намеривающихся создать ТТП, открыли дверь для возможного возвращения Вашингтона, пообещав «начать процесс оценки вариантов для скорейшего вступления в силу всеобъемлющего и высококачественного соглашения, в том числе о том, как облегчить членство для тех, кто подписал соглашение изначально».

Группа также заявила о возможности приема новых членов, таких как Китай, заявив, что они «подчеркнули свое видение расширения ТТП, в которое входят и другие страны, способные принять высокие стандарты ТТП».

«Эти усилия будут направлены на нашу озабоченность протекционизмом, содействие поддержанию открытых рынков, укрепление международной торговой системы на основе правил, рост мировой торговли и повышение уровня жизни», — заявили министры.

В июле Япония планирует провести совещание одиннадцати участников переговоров по ТТП, тогда как на ноябрь на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнам планируется подписание соответствующего соглашения. Участники Всестороннего регионального экономического партнерства также планируют объявить о соглашении на той же конференции.

Однако не все члены ТТП-11 убеждены, что у соглашения есть будущее без США. В то время как Австралия, Чили, Япония, Новая Зеландия и Перу приветствуют новое соглашение, другие члены ТТП, такие как Малайзия, Сингапур и Вьетнам, выразили сомнения относительно его ценности без США.

«Нам нужно принять все меры, чтобы наши интересы были защищены, а выгоды от соглашения по-прежнему перевешивали потери», — заявил министр торговли Малайзии Мустапа Мохамед.

Мексику и Японию также подталкивают к тому, чтобы заключить двусторонние соглашения с США в рамках торговой программы Трампа «Америка прежде всего!». Тем не менее многие убеждены, что даже без участия США ТТП все еще может предложить значительные преимущества его частникам. Например, Новая Зеландия сможет ежегодно сэкономить на тарифах до 220 миллионов новозеландских долларов ($155 млн).

«Это по-прежнему значительная экономия для нас — и это первое соглашение о свободной торговле для нас с Японией, Мексикой, Перу и Канадой», — заявил Макклей.

Даже самый бедный член союза Вьетнам мог бы извлечь выгоду благодаря снятию тарифов, таких как 9,5% тариф Австралии на импортные купальники.

Премьер-министр Японии Абэ инвестировал значительный политический капитал в ТТП, который считается частью его программы структурной реформы в рамках «Абэномики». Министр торговли Австралии Стивен Чиобо также был убежденным сторонником, сославшись на необходимость «пожать плоды, которые приносит ТПП».

«С выходом США оценки ТЭС изменились. Тем не менее, есть сильное желание, чтобы задуманное все же было воплощено», — сказал он. «Поэтому нам нужно следовать методическому подходу для реализации этих преимуществ».

В свою очередь, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил на встрече в Ханое, что администрация Трампа не вернется на ТТП в ближайшее время.

«США вышли из ТТП и собираются менять свое решение. Это не значит, что мы не будем участвовать в делах этого региона», — сказал Лайтхазер на пресс-конференции в Ханое. «Президент принял решение, с которым я, безусловно, согласен, что двусторонние переговоры лучше для США, чем многосторонние».

Вместо этого, Вашингтон пошел на двустороннюю торговую сделку с Японией, которая могла бы дать сопоставимые с ТТП преимущества. Перспективы такой сделки, тем не менее, кажутся ограниченными, поскольку вице-премьер Японии Таро Асо заявил журналистам, что Токио с большей готовностью пойдет на уступки в рамках многостороннего пакта.

«В двусторонней сделке… нельзя вернуть то, что теряешь из-за компромисса с США», — сказал он.

Тем временем Трамп продвинул двустороннюю торговую сделку с Китаем, а также недавно с гордостью заявил о сделках на «миллиарды долларов» с Вьетнамом во время визита в Белый дом премьер-министра Вьетнама Нгуена Сюаня Фука.

При этом, комментируя выход администрации Трампа из ТТП и его сближение с Пекином по вопросу разрешения угрозы со стороны Северной Кореи, японская газета Nikkei заявила, что Китай «играет Трампом, как на скрипке».

«Если внимательно прислушаться, то можно услышать мелодию доктрины Си Цзиньпиня», — говорится в статье этой финансовой ежедневной газеты, которая утверждает, что Пекин воспользовался преимуществом «закрытых каналов» связи с администрацией Трампа, сосредоточившись на устранении влияния США в регионе.

«Чтобы противостоять амбициям Китая в Азии, бывший президент США Барак Обама выступал за «перебалансировку» потенциала США в сторону Азии и протолкнул соглашение о Транстихоокеанском партнерстве», — указал Кацухико Мешино из издания Nikkei.

«Трамп теперь вывел США из ТТП и теперь рассчитывает на то, что Китай будет иметь дело с Северной Кореей. Администрация Трампа также публично заявила, что рассмотрит позиции Китая в своих многочисленных спорах в Южно-Китайском море. Нетрудно услышать, как играет эта скрипке».

Тем не менее Джеспер Колл, исполнительный директор компании WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, подчеркнул, что Трамп стал занимать «гораздо более прагматические, нежели идеологические позиции».

«США дали понять, что если Япония хочет возглавить многосторонние торговые соглашения вместе с Австралией и Новой Зеландией, пожалуйста, возглавляйте — это не обструкционистский подход, это просто «Добро пожаловать в новый мир», — сказал Колл.

«Но если вы думаете, что США собираются руководить комнатой из двадцати стран, сидевших вместе, нет, у них нет терпения. Но будут ли США мешать? Ответ — абсолютно нет».

Отвечая на вопрос о перспективах заключения торговой сделки между США и Япония, экономист из Токио отметил, известно, что «переговоры между Японией и США на торговом фронте прошли хорошо», а также что есть сильное взаимопонимание не только между Абэ и Трампом, но и между [вице-президентом США] Пенсом и Асо и [министром торговли США] Уилбуром Россом и его японским коллегой».

«Таким образом, вполне реалистичным будет предположение, что двусторонние торговые отношения между США и Японии станут золотым стандартом для будущих двусторонних сделок, которые будут заключать США», — сказал Колл.

В то же время, страны, стремящиеся создать ТТП-11, делают шаги к воплощению этого союза, с Америкой или без нее. То же самое можно сказать и Всестороннем региональном экономическом партнерстве. Тем не менее администрации Трампа лучше пойти на уступки другим странам, в том числе Китаю, чем поддаться на действия внутриполитических противников.