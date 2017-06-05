Человек на инвалидной коляске едет по набережной города и снимает на камеру дорогу перед собой. Для Воронежа, как для города, где в принципе не так уж и часто встретишь на улице человека с инвалидностью, эта картина кажется немного странной. Еще больше удивляешься, когда узнаешь, что снимают не видео для социальной сети, а процесс аудита городских улиц, чтобы после на месте, где сейчас в принципе сложно пройти, были организованы туристические маршруты, адаптированные для людей с инвалидностью. Камера — в руках у руководителя регионального учебного ресурсного центра «Доступная среда» Александра Попова. Несколько лет назад он начал адаптировать свою квартиру и дом, а поняв, насколько это тяжело с точки зрения документации, организовал экспертный центр на базе Всероссийского общества инвалидов. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, почему адаптация туристических маршрутов важна не только для людей с инвалидностью, но и для всех горожан.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Туристические объекты должны быть доступны всем жителям и гостям Воронежа, — считают активисты центра Доступная среда

Анна Кумицкая ИА REGNUM Руководитель центра Доступная среда Александр Попов

От вокзала до корабля

Работа над маршрутами началась зимой 2017 года. Как рассказывает Александр Попов, процесс включает в себя несколько этапов: нужно определиться с концепцией, зафиксировать все барьеры, которые есть на маршруте и которые необходимо устранить, после пройдет работа над ними, затем — поиск экскурсоводов, их обучение и широкая рекламная кампания.

Сейчас активисты уже разработали три маршрута, которые должны стать доступными для передвигающихся на колясках, слабовидящих и слабослышащих туристов. Первый начинается от железнодорожного вокзала «Воронеж-1» и проходит по улицам Мира, Феоктистова, проспекту Революции по площади Ленина и обратно. Его протяженность — 5,6 км. Второй маршрут идет от СК «Юбилейный» до Покровского собора. А затем — обратно через улицу Плехановскую. Протяженность второго маршрута — 6 км. На третьем маршруте туристы смогут увидеть Адмиралтейскую площадь и набережную.

Региональный учебный ресурсный центр «Доступная среда» Активисты наносят все барьеры на карту

В конечном варианте человек с инвалидностью должен иметь возможность без особой помощи гулять по городу. В данный момент во время прогулок требуется серьезная помощь волонтеров. Это подтвердилось во время пробных экскурсий.

Сейчас активисты провели аудит маршрутов. По двум проверкам уже структурированы все недочеты и барьеры, которые есть на пути. Результаты оказались не очень радостными. К примеру, на первом маршруте на каждые 100 метров приходится 1,5 барьера, на втором — препятствия есть на каждых 50 метрах.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Барьеры

Однако проблемы не являются критичными. В большинстве случаев речь идет о незакрытых ливневых стоках, отсутствии пандусов-съездов, завышенных бордюрах, а также ямах и выбоинах на тротуарах. Исправить их вполне можно, не тратя на это миллиарды рублей.

«Я не думаю, что адаптация потребует глобальных денег. Более того, я уверен, что использовать можно не только бюджетные деньги. Если проект будет правильно развиваться, то появятся и спонсорские деньги. Конечно, потребует какого-то финансирования занижение бордюров, нормальное закрытие ливневых стоков, восстановление дорожного покрытия и плитки. Но это совсем не глобальные затраты», — рассказывает Александр Попов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Адмиралтейская площадь в Воронеже только на первый взгляд кажется удобной для людей с инвалидностью

Прогулка зигзагом

Аудит третьего маршрута прошел 1 июня. Его провели Александр Попов и активист молодежного движения Центрально-Черноземного банка Сбербанка Игорь Черноусов. Из-за того, что маршрут короче других, барьеров оказалось не так много. Но все равно его состояние оставляет желать лучшего — проверяющим то и дело приходилось объезжать ямы на дороге, применять силу, чтобы преодолеть спуск или вовсе останавливаться и смотреть на площадки с высоты крутых ступенек. Хуже всего обстоят дела именно со ступеньками — в большинстве случаев из-за того, что строились они очень давно, пандусов-съездов нет. А это значит, что человеку на коляске просто недоступна, к примеру, прогулка на теплоходе.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Спуститься к теплоходам человеку на коляске почти невозможно

К тому же, большие проблемы есть и на местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью. К примеру, северной части Адмиралтейской площади, где заканчивается площадь и начинается набережная, человек, передвигающийся на коляске, натыкается на почти непреодолимое препятствие. Мало того, что у бордюра нет съезда, так еще и разбит асфальт. Получается, что высота бордюра составляет примерно 10−12 сантиметров.

«Некоторые из тех препятствий, которые мы проехали, очень серьезные. На коляске их сложно преодолеть, — рассказывает по ходу движения Александр Попов. — Бордюр здесь тоже достаточно высокий. Мы говорим о том, что надо делать бордюры на пешеходных переходах «в ноль». По нормам же допускается несколько сантиметров. Но это было сделано по нескольким причинам. Во-первых, чтобы слабовидящие люди, идя с тростью, могли понимать, что начинается дорога. А вторая причина — чтобы машины, которые очищают улицы, понимали, что здесь бордюр. И если с незрячими людьми вопрос решается другими методами, то делать барьерную среду ради машин, — нельзя категорически».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Первый барьер ждет активистов уже на выходе с Адмиралтейской площади

Кроме того, ситуация с Адмиралтейской площадью усугубляется ее географическим положением. Она находится около водохранилища. От центра к ней ведут спуски, по которым нелегко пройти даже здоровому человеку. Проблема может разрешиться совсем скоро — в рамках проекта реконструкции Советской площади планируется оборудовать спуск к Адмиралтейской площади. Однако в любом случае на площади необходимо адаптировать стоянку, чтобы людям с инвалидностью было удобно добираться на экскурсионных автобусах.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Либо по проезжей части, либо никак

Еще одна проблема, по мнению активистов, заключается в недостаточном количестве лавочек на площади и набережной — они должны быть через каждые 50 метров, чтобы уставший человек мог отдохнуть.

Все эти предложения и зафиксированные барьеры также будут структурированы, обозначены на карте и переданы вместе с обращениями в администрацию города и правительство области.

Только плюсы

По данным активистов центра «Доступная среда», для 11% населения безбарьерная среда на маршрутах жизненно важна, примерно для 30% жителей города она необходима. А удобна — для 100% жителей города.

«Только в редких случаях, когда приобретается специализированное оборудование, это делается не для всех, — говорит Александр Попов. — Если улица удобна, то по ней будут гулять. А это значит, что улучшается восприятие города жителями и гостями. Он уже воспринимается как город, заботящийся о своих жителях, как современный и следящий за тенденциями мегаполис, как город, у которого есть долгосрочная концепция развития. К тому же, это однозначное увеличение потока клиентов, увеличение прибыли организаций, которые находятся на адаптивных улицах. Даже наличие порожка на входе в магазин снижает трафик на 15%, а у полностью адаптированной торговой точки увеличивается средний оборот на 18%. Это очень серьезные суммы, которые приносят маломобильные люди и их окружение. А это, в конечном результате, увеличение налогов, которые идут в бюджет».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Корабль Гото Предестиция — образец доступности для людей с инвалилидностью

И если в ситуации с музеями адаптация уже началась и идет достаточно активно — к примеру, полностью адаптирован музей имени Крамского, некоторые музеи в районах области, — то с улицами работа только начинается.

Кроме того, по мнению активиста, необходима норма, согласно которой в работу по строительству и реконструкции улиц включались бы и специалисты, занимающиеся вопросами доступной среды. Причем необходимо, чтобы контроль с их стороны начинался на самых ранних этапах — с проверки техзадания и проекта. Такая практика, к слову, уже есть при строительстве зданий за государственный счет. Специалистам центра «Доступная среда» зачастую приходится вносить достаточно много правок в проекты.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Ямы и закат

«Должна выстроиться система, в которой будет понятно, как должны выглядеть улицы, как должны проводиться работы по их адаптации. Мы очень надеемся, что, адаптировав две улицы, мы покажем, что вот так, как они, должны выглядеть остальные улицы нашего города, зададим новый стандарт их качества и удобства для всех жителей и гостей нашего города», — говорит Александр Попов.