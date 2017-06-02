1. Казахстанцы начинают все чаще обращаться в суд. К примеру, количество заявлений и дел, поданных в суды с 2010 года до 2016, выросло на 39,5% — с 868 616 до 1 212 144. А если взять количество оконченных дел, то рост составил 51,4% — с 766 662 до 1 160 456. Интересно, что если в 2010 году из поданных заявлений и дел окончено было 88,3%, то в 2016 году уже 95,7%. Общая тенденция — казахстанцы стали чаще подавать на обидчиков в суд и доводить дело до конца.

По данным Верховного суда РК

2. В основном увеличение количества дел в судах произошло за счет увеличения гражданских дел — казахстанцы судятся друг с другом и с работодателями, юридические лица судятся друг с другом и так далее. Увеличение произошло почти на 300 тысяч дел в год. То есть в экономике и человеческих взаимоотношениях многое решается именно через суд.

По данным Верховного суда РК

3. В отличие от гражданских дел количество уголовных дел сначала падало, а затем стабилизировалось на уровне около 49 тысяч. Это интересный феномен, потому что количество преступлений с 2010 года увеличилось как минимум в два раза — а значит, упало и количество раскрытых преступлений, что говорит об очень плохой работе правоохранительных органов.

По данным Верховного суда РК

4. Однако есть тренд на гуманизацию — хотя и очень слабенький. В 2015 году появился тренд на увеличение количества оправданных по уголовным делам: если раньше это был примерно один человек на 100 уголовных дел, то потом стал один человек на 60 уголовных дел. Также снижается число людей, осужденных на лишение свободы, — если раньше это было 40%, то сейчас 25%. Правда, снижается и число получивших условный срок — с 24 до 9%. Преобладающими наказаниями становятся штрафы и ограничение свободы.

По данным Верховного суда РК

По данным Верховного суда РК

5. Но этот тренд на гуманизацию подрывается другим трендом, связанным с судом присяжных. За семь лет количество дел, которые рассмотрели присяжные, снизилось в семь раз из-за изменения законодательства. В общем, складывается ощущение, что судебная система не хочет допускать обычных граждан до отправления правосудия из-за их неподконтрольности: очевидно, что 12 человек гораздо труднее напугать или подкупить, чем одного.

По данным Верховного суда РК

6. Еще один новый феномен — медиация. Если в 2011 году еще не было судебных дел, решенных медиаторами, а в 2012 году — всего 122 таких гражданских дела, то в 2016 году с помощью медиаторов было разрешено 19 798 гражданских дел и 7 523 уголовных дела, то есть всего 27 321 дело. Пусть не с помощью присяжных, но хоть с помощью медиаторов люди могут как-то решить свои дела вне судебной системы.

7. Количество оконченных административных дел дошло в 2015 году до 396 тысяч, но затем упало до 346 тысяч. Вообще это очень интересно, потому, что в Казахстане с 2012 года реализуется политика нулевой терпимости к мелким правонарушениям, и стабилизация количества административных дел, и уж тем более снижение их числа, должна была бы произойти после существенной работы местной полиции. Но на улицах городов не видно, что мелкие правонарушения исчезли, так что означать это может лишь ухудшение работы полиции как по административным правонарушениям, так и по уголовным.

По данным Верховного суда РК

8. Самая интересная и печальная вещь — это вопрос отмены или изменения решений суда первой инстанции. Все показатели меньше 5%. И это в лучшем случае — где-то они не достигают и 1%. Таким образом, получается, в вышестоящих судах и апеллировании к ним нет особой необходимости — статистика показывает, что они все равно не изменят решение суда первой инстанции. Как это укладывается в понятия справедливости и законности, непонятно.

Доля отмененных или измененных решений судов первой инстанции

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Доля отмененных решений по гражданским делам

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

0,5

Доля измененных решений по гражданским делам

1,2

1,4

1,3

1,1

1,1

0,8

Отменено приговоров по уголовным делам в отношении лиц, %

0,6

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

Изменено приговоров по уголовным делам в отношении лиц, %

1,9

2,4

4,3

4,3

4,3

2,3

Отменено постановлений по административным делам, %

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Изменено постановлений по административным делам, %

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1