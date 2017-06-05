После терактов, потрясших британскую столицу, президент Дональд Трамп заявил, что США необходимо быть «умными, бдительными и решительными», тем не менее воплощение стратегии по борьбе с терроризмом главы Белого дома может столкнуться с трудностями из-за недоукомплектации правительственных должностей, не говоря уже об отсутствии постоянного директора ФБР, пишет Эндрю Рестукшия в статье для Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Так, вакантными по-прежнему остаются ведущие посты Государственного департамента, как и не названы кандидаты на должности послов США. Трамп не назвал ни одного человека, который бы встал во главе Управления транспортной безопасности США, занимающегося досмотром людей в аэропортах. Не назначил он и главу Министерства национальной безопасности, в чьи обязанности входит защита физической и киберинфраструктуры страны. При этом его выдвиженец на пост главы Федерального агентства по урегулированию чрезвычайных ситуаций ожидает одобрения Сената.

Трамп также до сих пор не назвал помощника генерального прокурора по вопросам национальной безопасности. Неизвестны имена заместителя главы Управления директора Национальной разведки или директора управления Национального контртеррористического центра. И, может быть, важнее всего то, что новый глава Белого дома до сих пор не назначил того, кому предстоит возглавить ФБР — агентство, которое играет ключевую роль в борьбе с терроризмом на территории США. Собеседования с потенциальными кандидатами на этот пост продолжались почти месяц после увольнения Джеймса Коми.

«Это командная игра, — отметил Макс Тегеран, глава внепартийной организации «Партнерство в общественном служении», которая предоставляла Трампу рекомендации по заполнению постов во время передачи власти в США. — Важно иметь полную команду».

Безусловно, отмечает автор, Трамп заполнил довольно быстро некоторые крупные должности, в том числе в Пентагоне, заменив своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, уволенного в феврале. Однако процесс найма в его администрацию идет медленно по всем направлениям, будучи завязшим в куче дел и в связи с разногласиями среди его помощников. В некоторых случаях — особенно в Государственном департаменте, в котором Трамп назвал имена госсекретаря и его заместителя, но оставил многие должности вакантными, — идут разговоры о необходимости реорганизации, с помощью которой можно сократить ряд должностей.

Трамп объявил в январе, что он намеревался назначить Роберта Джонсона, владельца компании New York Jets, послом США в Великобритании, однако Трампу еще предстоит официально направить их кандидатуры в Сенат, несмотря на то, что он провел у власти уже более четырех месяцев. Вакуум руководства по всему федеральному правительству уже несколько раз не позволял Трампу выполнять взятые перед приходом к власти обещания. Так, он не смог за 90 дней создать стратегию по борьбе с хакерством, и непонятно, кто занимается выполнением этого поручения.

Ряд экспертов отмечает, что медлительность Трампа в заполнении постов не помешает федеральному правительству ответить на террористическую угрозу, поскольку в ФБР и Министерстве национальной безопасности по-прежнему работает большое число опытных сотрудников.

«В том, что касается непосредственного ответа на теракт, ведомства, скорее всего, справятся без проблем, — отметил Дэниэль Бенжамин, работавший при президенте Бараке Обаме координатором по борьбе с терроризмом в Государственном департаменте США. — Настоящие проблемы начнутся потом, когда администрации придется перестраивать стратегию для ответа на угрозу, а также когда придется заниматься тяжким трудом выяснения того, имела ли место та или иная уязвимость в системе обеспечения безопасности или миграционной системе, а затем устранения ее».

По словам Кристиана Маррона, занимавшего пост главы администрации бывшего секретаря Министерства национальной безопасности Джея Джонсона, больше всего опасений вызывает предложенный Трампом бюджет, в рамках которого увеличивается финансирование пограничной безопасности, однако сокращается финансирование программ, которые предоставляют гранты на борьбу с терроризмом.

«Предлагаемые сокращения финансирования правоохранительных органов на местном уровне и уровне штата опасны, — отметил он. — Мы должны сделать все возможности, чтобы мужчины и женщины «на передовой» имели необходимые инструменты и подготовку для ответа на эти вызовы».

В свою очередь, Дональд Трамп после теракта стал призывать в своем микроблоге в Twitter к решительному ответу на терроризм, а также не преминул раскритиковать мэра Лондона Садика Хана.

«Нам пора перестать быть политкорректными и заняться делом обеспечения безопасности нашего народа. Если мы не поумнеем, все будет только хуже», — написал он.

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