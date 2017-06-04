5 июня 1967 года, ровно пятьдесят лет назад, израильские самолеты уничтожили египетскую авиацию превентивным ударом. Так началась грандиозная Шестидневная война.

Израиль

Известный своим рационализмом и скептицизмом израильский военный историк Ури Мильштейн любит повторять, что не видящий в случившемся Высшего Провидения просто не знает хода событий или не умеет мыслить реалистично. Череда удачных совпадений, перемежающаяся с рассказами очевидцев с поля боя, указывает на надрассудочный аспект произошедшего. Тот же Мильштейн красочно описывает рейд израильских самолётов с тыла. И ровно в то же время египетский министр обороны Амер вылетел в сторону Синайского полуострова для проверки состояния готовности собственной армии и велел отключить систему ПВО для беспрепятственного полёта.

Очень чутко уловил дух времени Александр Солженицын:

«Израильтяне пришли к Стене Плача — и это был звездный час, дохнуло Библией в радиопередачи двадцатого века. И мы радовались вместе с израильтянами: разве не справедливость их возврат в Иерусалим?.. Мне кажется, обязанность всех наций мира, как имеющих дом к бездомному — помочь евреям этот дом построить. Крайняя дикость, что советское правительство сделало из израильского вопроса свою политическую игрушку…»

После передачи всех документов тех громких дней в открытый доступ мы можем только подкрепить новыми фактами то, что стало чудом даже для побывавших там исконно сомневающихся своемыслов. Сегодня мы знаем, что арабские страны не намеревались изначально идти на Израиль войной на уничтожение. Но свойственный нашим соседям угар подвиг их на риторику «сбросим евреев в море». Каирское радио настраивало массы именно на такого рода победу. А глава ООП Ахмед Шукейри, предшественник Арафата, всерьёз заявил, что пощадит всех израильтян, которые уцелеют в ходе войны, и позволит им убраться откуда пришли. А потом глубокомысленно добавил, что сомневается, будут ли уцелевшие.

Правда и то, что в Израиле начали готовить места для массовых захоронений. Израильские военные, как и израильская разведка, считали, что страна сможет устоять, но многие ожидали тяжелых потерь. Советская разведка предрекала Израилю разгром, а американцы были уверены в способности израильтян выстоять и одолеть.

На днях газета «Нью-Йорк Таймс» подробно рассказала о планах Израиля применить атомное оружие в ходе войны 1967 года. Согласно американским источникам, Иерусалим уже располагал к тому времени ядерным потенциалом. Во главе правительства стоял тогда нерешительный и склонный к пессимизму премьер Леви Эшмола. Вместе с депрессивным в ту пору начальником Генштаба Ицхаком Рабином он готовился к возможному сценарию военного поражения. План был проработан на самый чёрный час, но и он не подразумевал прямого использования неконвенционального оружия против врага. Готовилась операция по проникновению в глубь Синайского полуострова с целью произведения в безлюдном пустынном месте ядерного взрыва, который должен был напугать египтян и обратить вспять. Но столь радикальное применение силы не понадобилось, как и не пришлось воспользоваться местами для захоронения.

Блистательная победа Израиля на всех фронтах изучается в военных академиях мира как образец изобретательности, отваги, техничности и смекалистости. Однако никто ещё не предложил научной методики для оценки сверхъестественного. Оно проявлялось не только в нечеловечески вихревых темпах победы, но и в сущностных вопросах, касающихся азов всемирной истории.

Как известно, с 1948 года по 1967 год Восточный Иерусалим и территории Иудеи и Самарии были незаконно оккупированы Иорданией. Там должно было размещаться еврейское государство, согласно решению Лиги Наций, или же арабское палестинское государство, согласно рекомендации ООН, но никак не Иордания. В ту пору евреев вовсе не пускали к их святым местам, а права христиан сильно ущемлялись. Но нерешительный премьер Эшколь решил, что достаточно удара по Египту и по Сирии, а Иордании предложил мир. Это было в начале войны, когда египетские СМИ возвещали сокрушительную победу. Тогда король Иордании Хуссейн решил, что и он хочет поучаствовать в растерзании сионистского врага, и он открыл огонь. Так были заняты Израилем те территории, которые являются предметом споров и перепетий даже полвека спустя. Размещавшийся на двадцати одной тысяче квадратных километров Израиль расширился в несколько раз, но дюжину лет спустя отдал Египту весь Синайский полуостров, а потом ушёл и из Газы. Оставшиеся под израильским контролем Голанские высоты, Иудея, Самария и Восточный Иерусалим составляют сегодня двадцать восемь тысяч квадратных километров вместе с территорией, освоенной еще в 1948 году. Мизерность территории Израиля не мешает кривобаям и сегодня называть Израиль территориальным агрессором.

Сам факт возвращения евреев на Землю Израиля, закреплённый иррационально блистательной победой, не может рассматриваться вне религиозного и историософского библейского контекста. Многочисленные пророчества сбылись на глазах у тех, кто видел ясно и кто смотрел в корень.

Поэтому и полвека спустя многие израильтяне не решаются ограничиваться упрощенными привременными и рационалистическими оценками случившегося. Они передают свое отношение к шести дня победы словами 126-го псалма.

Песнь восхождения.

По возвращении Господом плена Сиона, мы были как грезящие:

Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пения; тогда между народами сказали: «Возвеличил Господь соделать над ними!»

Возвеличил Господь соделать над нами: мы радовались.

Возврати, Господи, пленников наших, как потоки пустыне.

Сеявшие со слезами будут пожинать с пением.

Идет плача, нагруженный сумой с семенами, вернется он с радостью, нагруженный снопами.

Тель-Авив