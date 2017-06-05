



Neldekstop.ru

Федеральная политика в отношении регионов

Если в период с января по апрель 2017 года преобладал тренд на перезагрузку губернаторского корпуса, то в мае Центр предпринял ряд шагов, позволяющих успокоить и стабилизировать региональные элиты.

Так, в новый состав Президиума Госсовета вошли не только чувствующие себя достаточно уверенно Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кувшинников (Вологодская область), Владимир Печеный (Магаданская область), Алексей Орлов (Калмыкия), но и Рамазан Абдулатипов (Дагестан), Виктор Зимин (Хакасия), Алексей Островский (Смоленская область), которые в течение нескольких месяцев находились в конфликтной зоне. Часть журналистов и экспертов не исключали их замены в ближайшем будущем. Теперь вероятность их отставок заметно снижается. Кроме того, в Президиум Госсовета включен президент Татарстана Рустам Минниханов. Этот шаг демонстрирует, что разногласия между ним и Центром на данный момент улажены.

После прошедшего в начале месяца совместного заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу выполнения «майских указов» не были официально названы губернаторы, получившие выговоры, например, за недочеты по программе переселения из аварийного и ветхого жилья.

Центр явно настроен вывести региональные элиты из режима ожидания губернаторских отставок. Замены глав регионов до Единого дня голосования в сентябре в принципе возможны, однако, вероятнее всего, такие шаги будут вызваны либо реакцией на очень серьезные провалы в работе губернатора, либо проводиться в рамках «пакетных» перестановок (когда происходит перемещение на другие должности сразу группы управленцев, как это было в июле 2016 года).

При этом Кремль дает понять, что период стабилизации положения губернаторского корпуса не означает ослабления контроля за региональными властями — непосредственно и с помощью различных инструментов. Подчеркивается укрепление роли ОНФ в региональной политике. Так, Владимир Путин призвал усилить участие движения в независимой оценке качества работы организаций, оказывающих соцуслуги. Возможно, усилится роль ОНФ и при реализации некоторых резонансных программ регионального уровня, например, реновации в Москве.

Повысилась роль Дмитрия Медведева в работе с регионами — и в качестве главы Правительства РФ, и в качестве председателя «Единой России». Позитивные отзывы премьера о губернаторе часто предшествуют усилению позиций последнего (например, Алексей Островский был включен в Президиум Госсовета после посещения Медведевым Смоленской области). Усиление региональной активности премьера укрепляет его позиции на федеральном уровне. Анонсированные поездки главы Правительства РФ в летний период в регионы, в которых пройдут выборы, показывают, что этот тренд в ближайшие месяцы продолжится.

Уровень стабильности социально-экономической и политической ситуации в регионах

Можно выделить несколько групп региональных лидеров, позиции которых оказались в той или иной степени ослаблены в течение мая.

Во-первых, это губернаторы, в регионах которых прошли крупные акции протеста на фоне социально-политической напряженности. К ним относятся Сергей Собянин в Москве (акции против реновации), Дмитрий Овсянников в Севастополе (митинг против проекта Генплана города), Николай Меркушкин в Самарской области (акции оппозиции против губернатора и социально-экономической политики областных властей).

Тем не менее пока последствия этих акций для данных глав регионов не являются фатальными. После критических замечаний Владимира Путина о реализации реновации в столице («нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе в сфере их имущественных прав») последовало заявление пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова о том, что «сам проект действительно получил позитивную оценку, эта инициатива… очень нужна». Необходимость вмешательства Центра в проблему, которая должна была решать мэрия, ослабила позиции Сергея Собянина, но столичный градоначальник сохраняет шансы восстановить позиции в случае, если добьется снижения напряженности по поводу реновации в ходе муниципальных выборов.

Вопреки множественным сообщениям и инициированным информационным волнам, Центр по-прежнему не собирается заменять врио главы Севастополя. Судя по всему, именно Дмитрий Овсянников выйдет на губернаторские выборы в сентябре. Несмотря на длительный нисходящий тренд для Николая Меркушкина, отставка чиновника не состоялась в период массовых перестановок в губернаторском корпусе, что несколько снижает ее вероятность и в ближайшее время.

Во-вторых, ухудшаются позиции губернаторов, находящихся в центре публичных конфликтов. Отметим главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Информационные атаки против него в региональных СМИ идут не первый месяц. Однако высказывания о ситуации в области секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова и его заместителя Евгения Ревенко показывают, что недовольство волгоградским губернатором растет и среди федеральных фигур. Пример с Бочаровым демонстрирует усиление влияния федерального руководства «Единой России» на региональную политику.

В-третьих, серьезно влияют на развитие ситуации коррупционные скандалы в командах глав регионов. Самое резонансное из подобных дел — арест вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, курировавшего строительство и архитектуру. Безусловно, опыт показывает, что уголовные дела даже против нескольких вице-губернаторов не всегда проводили к отставкам самих глав регионов. Однако Гриценко пришел в администрацию края в октябре 2015 года — при нынешнем главе региона Вениамине Кондратьеве. Это ослабляет позиции последнего.

В-четвертых, влияние оказывают длящиеся региональные резонансные конфликты. К лету обсуждение ситуации вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, скорее всего, станет менее интенсивным. Тем не менее в течение мая оппозиция в заксобрании города пыталась добиться решения о проведении референдума по данной теме. Вопрос поднимался и на «Марше в защиту города», проходившем 1 мая. Однако в течение лета резонанс вокруг проблемы может несколько снизиться, дав передышку и региональным властям.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Важную роль в качестве инструмента регуляции внутриэлитных противоречий в регионах сыграли праймериз «Единой России». Предварительное голосование зафиксировало серьезный тренд на обновление даже там, где в выборах приняло участие значительное число действующих депутатов. Например, на праймериз в Госсовет Удмуртии из 43 действующих региональных парламентариев, принявших участие в процедуре, смогли победить только 25.

Обновление депутатского корпуса часто происходило за счет усиления позиций муниципальных элит. В той же Удмуртии среди победителей — представители местных предприятий АПК, три депутата Ижевской гордумы и три бывших руководителя муниципальных образований. Другое подтверждение той же тенденции — на праймериз в горсовет Омска усилились позиции деятелей движения «Оплот», связанных с командой экс-мэра города Виктора Шрейдера.

При этом среди победивших в ходе предварительного голосования оказались и региональные политики, находящиеся в напряженных отношениях с властями своих регионов. Показательна победа экс-спикера муниципалитета Ярославля Павла Зарубина на праймериз в этом городе. Таким образом, предварительное голосование становится инструментом сохранения и расширения политических коалиций в рамках «Единой России». Эта партия еще раз подтвердила, что на уровне регионов способна иметь зачастую более широкую опору в элитах, чем команда губернатора.

Другим фактором, продолжающим оказывать влияние на ситуацию в региональных элитах, остается кадровая политика врио губернаторов, назначенных на свои посты с начала 2017 года. Большинство назначенных в нынешнем году руководителей регионов по-прежнему проводят перестановки в правительствах соответствующего уровня предельно осторожно. Отправляются в отставку министры из прежних команд, подвергавшиеся наиболее острой критике. При этом свои посты сохраняет заметная часть высокопоставленных чиновников, работавших при предыдущих губернаторах. Такой подход характерен, например, для Александра Евтифеева в Марий Эл, Александра Бречалова в Удмуртии, Николая Любимова в Рязанской области.

Тем не менее активизируются информационные атаки против врио губернаторов даже в достаточно спокойных регионах. Заметными стали появление видеоролика против Максима Решетникова в Пермском крае. Чем ближе выборы, когда новый руководитель еще достаточно уязвим, тем активнее представители старых экономических и политических элит регионов могут оказывать информационное давление на губернаторов, чтобы добиться от них уступок. Вероятно, летом Центр задействует дополнительные возможности для поддержки врио губернаторов, впервые занявших эти посты — например, визиты в их регионы премьер-министра или Президента.

Протестные настроения

Май-начало июня — как правило, последний период всплеска протестной активности накануне спада, который обычно продолжается до начала сентября.

Наибольший резонанс приобрели акции протеста против градостроительной политики властей: митинг против проекта Генплана в Севастополе, прошедший 27 мая, и серия акций против реновации в Москве. При этом в столице успех крупнейшего митинга по проблеме, состоявшегося 14 мая, привел к обострению конкуренции между оппозиционными политиками за контроль над протестом против реновации. Итогом стало проведение нескольких нишевых уличных акций, отличавшихся гораздо меньшей массовостью, что в итоге может привести к относительному спаду протестной активности по этой проблеме, даже на фоне потенциально конфликтных муниципальных выборов.

Среди резонансных проявлений протеста в мае — выступления горняков в Забайкальском крае и Ростовской области, которые по-разному могут сказаться на будущем вовлеченных в ситуацию высокопоставленных чиновников. В сибирском регионе губернатор Наталья Жданова, а также полпред Президента в СибФО Сергей Меняйло вступили в переговоры с работниками золотодобывающего «Дарасунского Рудника», отказавшимися подняться на поверхность, и в итоге добились прекращения конфликта. Примечательно, что Меняйло ушел с поста главы Севастополя именно на фоне серьезной напряженности в городе (хотя и в большей степени политического характера). Однако в ходе инцидента в Забайкайлье он продемонстрировал умение оперативно реагировать на сложные ситуации, что может быть учтено Центром в будущем (неоднократно распространялась информация о возможности перехода этого чиновника на губернаторский пост).

Напротив, шахтеры компании «Кингкоул» в Ростовской области в мае продолжали протестовать против невыплат долгов по зарплате. Наряду с проблемами горняков весной в центре внимания СИ оказывалось недовольство рабочих, задействованных на строительстве стадиона «Ростов-Арена».

Предвыборные кампании

Стоит отметить состоявшиеся 21 мая 2017 года довыборы в Архангельскую городскую Думу по округу №4, на которых с результатом 61,39% голосов победила Ирина Чиркова, бывшая депутатом от ЛДПР в Госдуме РФ 6-го созыва. В ходе нынешней кампании она была кандидатом от «Справедливой России». Это пример того, что региональные и даже муниципальные выборы будут использоваться депутатами, не сумевшими пройти в Госдуму нынешнего созыва, для возвращения в политику. В то же время в 2016 году приход Ирины Чирковой в «Справедливую Россию» и борьба за выдвижение от этой партии в парламент вызвали недовольство у части представителей регионального отделения «эсеров». Итоги нынешних выборов дают Ирине Чирковой новый статус для участия в региональной политике, но в будущем это может породить новые противоречия с частью «справороссов» области.

Довыборы в Архангельское областное собрание подтвердили крепкие позиции «Единой России» в регионе — во всех трех округах первые места заняли кандидаты этой партии (Олег Сидоровский, Олег Назаров, Николай Тараканов). ЛДПР подтвердила статус второй по влиянию партии в регионе. Ее кандидаты заняли второе место в двух из трех округов, причем с достаточно небольшим отрывом от лидеров.