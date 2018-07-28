



Hurriyet.com.tr Обнаружение гроба с «русским генералом» вызвало большой интерес жителей Ардогана

Министерство культуры и национального наследия Польши связалось с польским посольством в Турции, чтобы начать переговоры с Анкарой о перенесении в Польшу останков полковника российской имперской армии Карла (Кароля) Ржепецкого. Как ранее писало ИА REGNUM со ссылкой на турецкую газету Hurriyet, в апреле сего года в провинции Ардаган на северо-востоке страны во время рытья котлована под строящийся жилой дом в районе Карагель был обнаружен гроб с телом русского военного, обутого в красные ботинки и одетого в мундир с массивными эполетами предположительно XIX — начала XX века. Вызванные из Карса турецкие археологи определили, что это захоронение может насчитывать 140 лет и относится к периоду, когда этот регион после Русско-турецкой войны 1877−1878 годов вошел в состав Российской империи. Останки русского военного были доставлены на судмедэкспертизу, после чего перевезены в музей Карса.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Захват Гривицкого редута под Плевной. 1885

Первоначально говорили, что во время строительных работ рабочие обнаружили гроб с телом русского генерала. «Мы считаем, что гроб принадлежал русскому генералу, который жил после 1878 года, основываясь на том факте, что русские войска стояли здесь в то время. Русский солдат был найден похороненным в соответствии с христианскими традициями», — рассказывали археологи. Выглядело все так, что этим генералом мог быть участник покорения Кавказа и Русско-турецкой войны 1877−1878 годов Василий Александрович Гейман. Российский журналист Борис Акимов заявил, что уверен: «Российский офицер, чье захоронение найдено, — это мой прапрадед». По словам Акимова, он длительное время изучал историю жизни своего предка, который «прошел со своей армией до турецкой провинции Карс, где в 1878 году умер от тифа». Журналист добавил, что запросил информацию из московского Военно-исторического архива и ждет выдачи необходимого формуляра о захоронении Геймана в России. «Нужно в конце концов добиться проведения анализа ДНК», — заявил Акимов. Этой историей заинтересовалось и посольство России в Турции.

Но затем уже российские издания сообщили, что речь идет предположительно о подполковнике Ржепецком, имя которого вычислили сотрудники Российского военно-исторического архива. Эту информацию нам подтвердили власти Ардагана, с которыми мы связались по телефону. Помимо того, на российских форумах цитируют удостоверение о смерти подполковника, выписанное священником Ардаганской Армяно-Католической во имя Св. Богородицы церкви: «Дано сие от меня священника Ардаганской Армяно-католической во имя Св. Богородицы церкви, Тер-Степана Закаряна в том, что мною похоронен в Ардаганском русском кладбище Подполковник 78 пехотного Навагинского полка Карл Карлович Ржепецкий, Волынской губернии, Римско-католического вероисповедания, родившийся 10 августа 1847 года, женат, умерший 12 ноября 1894 года от кровоизлияния в мозгу, обусловленного хроническим воспалением спинного мозга, как это усматривается из выданной мне старшим врачом того же полка, коллежским советником Эндруайтесом, записки о погребении от 15 того же ноября за №378, и что о кончине и похоронении покойного Подполковника Карла Карловича Ржепецкого записано в книге означенной церкви за 1894 год на странице 8 под №12, в чем подписью и приложением церковной печати удостоверяю. 19 ноября 1894 года М. Ардаган».

Теперь с инициативой возвращения Ржепецкого в Польшу выступили его польские потомки. Как заявил в интервью польской католической газете Nasz Dziennik прямой родственник подполковника Дариуш Тыминьский, «было бы хорошо знать, что останки нашего прародителя где-то рядом, чтобы можно было отдать ему честь, зажечь свечу и прочитать молитву над могилой». К делу подключился Институт национальной памяти Польши. Его директор, Ярослав Шарек, считает, что Польша является наилучшим местом для перезахоронения Ржепецкого. Шарек предложил избрать в этих целях католическое кладбище в Граево (Подляское воеводство), где в 1968 году была похоронена дочь подполковника Хелена Тыминьская. Что касается Дариуша Тыминьского, то он готов предоставить свой генетический материал для проведения экспертизы и подтверждения личности найденного в Ардагане русского военного.

Отметим, что Ржепецкий не был каким-то особо известным поляком на службе Российской империи. Почему же тогда к нему такое внимание? В последнее время в российской историографии постепенно пробивает себе дорогу понимание того факта, что «польский аспект российской истории XIX — начала XX века принадлежит к числу тех, недооценка которых не просто обедняет наши представления о прошлом Отечества, но делает принципиально невозможным воссоздание его целостной и жизненно достоверной картины». Война 1877−1878 годов между Российской и Османской империями была серьезным событием, значительно повлиявшим на расклад сил в Европе, закрепленный Сан-Стефанским мирным договором. Это не могло остаться без внимания польской патриотической общественности, пребывавшей в деморализованном состоянии после поражения Январского восстания 1863 года.

Но у польских патриотов отношение к борьбе южных славян было двойственным. Часть из них сочувствовала болгарам, сербам, македонцам и присоединилась к восставшим. Другие видели в османах союзников против России, поэтому с готовностью влились в ряды турецкой армии, помогая ей расправляться с балканскими народами. Но была еще третья категория поляков, причастных к тем событиям, — солдаты и офицеры царской армии польского происхождения. Среди высокопоставленных поляков-военных можно назвать начальника штаба Дунайской армии Артура Непокойчицкого, его заместителя Казимира Левицкого, генералов Дмитрия Нагловского, Адама Квецинского, Константина Бискупского. К сожалению, нам не удалось выявить, сколько именно поляков, солдат и офицеров, состояло в рядах российской Кавказской армии, воевавшей против Османской империи, но сам факт их активного участия не вызывает сомнений.

Данута Седзикувна

И вот еще один важный нюанс, о чем сегодня говорят в Польше. Правнучкой подполковника Ржепецкого и внучкой Хелены Тыминьской является «героическая связная» Армии Крайовой Данута «Инка» Седзикувна. «Инка» родилась в 1928 году в поселении Гущевина недалеко от нынешней польско-белорусской границы, участвовала в борьбе против нацистов, а затем и против советских властей и ПНР. В 1946 году по приговору польского министерства общественной безопасности была расстреляна в возрасте 17 лет. В августе 2016 года польские власти выставили останки «Инки» в Королевской часовне Гданьска для поклонения, рядом же Институт национальной памяти установил специальную палатку с просветительской и организационной информацией. Судя по всему, связь Ржепецкого с его ныне прославленной в Польше правнучкой и стала поводом для интереса польских властей к судьбе останков подполковника. Но это уже другая история.