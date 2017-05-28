Трамповский намек «всем опереться на свои силы и радоваться», позднее озвученный Меркель, вызвал массовое ликование в рядах партнеров-союзников, лучших партнеров, просто партнеров и бывших партнеров Соединенных Штатов Америки. Все дружно задумались о том, как теперь жить по-новому. Новое решение мирового лидера приведет к гораздо более разумному и справедливому распределению нагрузки на всех участников мирового политического процесса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Я — твой соковыжиматель

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сейчас опять начнутся упреки, нелепые подозрения

Но не только лишь некоторые оказались не готовы взглянуть в наступающее завтра. Предложение экономного президента США застало врасплох, например, натовцев, не успевших замаскировать свои накопления под что-нибудь менее вопиюще затратное. Приходится пока что объясняться жестами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Злая судьба

А вот Ангела Меркель с радостью подхватила тезис о возвращении собственности. Европейская судьба-злодейка, до сих пор шлявшаяся незнамо где, должна, по мысли фрау канцлерин, немедленно вернуться в европейские руки. Вот прямо вот в эти вот. И начать с того, что раз «старший брат» предоставил Европу самой себе, то пришло время выдать больше самостоятельности восточным евросоюзовцам. Прибалтам, например.

Александр Горбаруков ИА REGNUM И шпротики копченые в глазах

Прибалты как раз закончили подготовку к самостоятельному полету. Уничтожив свою промышленность уже задолго до нынешнего момента, они на примере Литвы доказали, что никаких пределов не должно быть, если речь идет о качественном выполнении команды.

Принятие некоторыми евросоюзовцами позы «упор лежа», по мысли исполнителей, должно усилить тенденцию к обретению прочной опоры. Так, например, давнишняя мечта Литвы о полном разрыве экономических отношений с Россией приобретает все более зримые очертания. Вместе с сопутствующими этому процессу экономическими провалами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летите, голуби

Санкции, введенные против России сообществом не по годам развитых стран, работают, но не так, как того требует новая политика. Прессуют — Штаты, убытки несет — Европа, а производство восстанавливается в России. В этом смысле слова бывшего посла США в РФ Майкла Макфола о том, что в России смеются над американскими санкциями, которые «лишь помогают русским с их политикой», имеют смысл. И хотя господин бывший министр финансов Кудрин и предлагает России перестать «нервировать западных партнеров», для чего требуется всего-то капитулировать на всех направлениях, остается надеяться на торжество здравого смысла. Когда выигравшие делились преференциями с проигравшим?..

Впрочем, в рамках общей тенденции опираться на собственные силы, часть российской администрации придумала выход. Если санкции снаружи не работают, будем применять их изнутри. Для начала принято решение разозлить обитателей столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Если б мишки были пчёлами

Опыт Лужкова, предвосхитивший реновации Собянина, состоял «всего лишь» в сносе гаражей, но возмущения граждан хватало уже и тогда. А в Воронеже реновация уже и вовсе провалилась. Правда, Воронеж — не Москва, и что-то подсказывает, что столичные инвесторы куда охотнее восприняли бы возможность «очистить» целые пятна застройки под собственные проекты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наши Сети притащили мертвеца

Лучше всех подготовилась к наступлению новой эпохи предугадавшая события на три года вперед, значительно опередившая время Украина. Стащив своими силами уже практически всю наличную реальность в зоне досягаемости, украинский кадавр пытается по классическому рецепту остановить время, свернуть пространство и как следует оттянуться в виртуальности. Обвинения СБУ в государственной измене «Яндекс» опровергает, но до чего же эффектная получается картинка показательных люстраций. «Газпром», «Яндекс», Сбербанк, далее повсюду. Видимость сильного государства налицо, только вот сомнения в том, что «западные партнеры» оценят многоходовку, лишь увеличиваются после последних вояжей Трампа. На обоих саммитах, НАТО и G7, тема Украины его вообще не волновала. От заваренной при предыдущей администрации киевской каши США самоустранились.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закрома родной Турции

В то время как большая часть мирового сообщества задумалась о возможностях нанесения себе посильного вреда с опорой на собственные силы, президент Эрдоган проявляет постыдный эгоизм, приобретая всякие дорогие предметы, вроде нефтяного танкера за 2,5 миллиона долларов. Как вам такой нецелевой расход средств и куда смотрит дежурный по Евразии господин Навальный?

Хотя, если турецкому президенту удастся доказать незаконность своих махинаций, то вся двусмысленность разрешится и все вздохнут с облегчением. Он просто хотел помочь родной стране опереться на собственные силы… по украинскому образцу.