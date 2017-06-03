



Группа молодежи из Белостока направляется в агитационный велопробег, посвященный выборам в Народное собрание Западной Белоруссии. Октябрь 1939 г.

В Минске прошло заседание белорусско-польского круглого стола на тему «Диалог истории — история диалога. Сложные вопросы в истории Белоруссии и Польши, их отражение в историографии обеих стран и перспективы для сближения научных позиций». Мероприятие, первое в таком роде, состоялось на историческом факультете Белорусского исторического университета. В его работе приняли участие проректор по учебной работе БГУ Сергей Ходин, посол Польши в Белоруссии Кондрад Павлик, декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский, проректор по образованию Университета в Белостоке Войцех Слешиньский, директор Польского института в Минске Матеуш Адамский. В релизе Белорусского государственного университета говорится, что «проведение белорусско-польского круглого стола направлено на организацию систематического научного диалога. Историки не только обсудят различные оценки определенных сложных и спорных исторических проблем, но и представят свои научные подходы к их решению. В обсуждении примут участие представители более десяти вузов Белоруссии и Польши». Весной следующего года пройдет второе заседание в рамках диалога историков, на этот раз в польском Белостоке.

Варшава последовательна в своей восточной политике. «Разморозку» контактов на уровне государственном и экономическом, начатую в прошлом году, польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) сопровождает урегулированием вопросов исторической памяти, и одно зависит от другого, что видно на примере Украины. Несмотря на то, что Варшава очень не хочет, с одной стороны, оттолкнуть Киев (вдруг он «упадет» в объятья Москвы?), с другой стороны, процесс героизации сотрудничавших с нацистами украинских националистов становится поводом для заявлений со стороны руководства PiS и государственных инстанций, что такой Украине не место в Европейском союзе. В этом смысле с белорусами полякам проще, поскольку в их общей истории конфликтных элементов в отличие от украинцев мало. Хотя есть нюанс. Мало в той версии, в которой поляки и белорусы мирно сосуществовали в Речи Посполитой, а после «страдали под гнетом Российской империи и СССР». Если Минск продолжит выстраивать собственную историческую концепцию, выводя истоки белорусской государственности от Полоцкого княжества, то это неизбежно вступит в противоречие с польской версией.

Варшава

Судя по сигналам, поступающим от Варшавы, там принято решение минимизировать конфликтный исторический потенциал. По словам профессора Слешиньского, он не ждет быстрого сближения позиций белорусских и польских историков, главное, чтобы диалог продолжался. Ученые и преподаватели хотят разработать дорожную карту, установив различия в оценках между сторонами. Одно из таких исторических событий, которые рассматриваются по разному в Варшаве и Минске, это «советское вторжение в Польшу 17 сентября 1939 года», хотя на фоне споров с Украиной или Литвой польско-белорусские расхождения скромны. Более расширенно об этом говорил в недавнем интервью порталу TUT. BY посол Павлик:

«Мы вошли в процесс нормализации отношений. Он начался с визита министра Ващиковского. За полгода до этого в Польше сменилась власть, пришло новое правительство. Общая обстановка в Белоруссии, отношения с ЕС и с Польшей — все это повлияло на запуск парламентского диалога. В Белоруссии тоже прошли выборы в парламент, мы видим определенные, может не такие большие, но изменения в его формате. Туда попали независимые депутаты Белоруссии госпожа Канопацкая, госпожа Анисим. И польские депутаты ведут диалог не только с белорусским парламентом, но и с так называемыми независимыми кругами, оппозицией, НПО. Есть и другие вопросы исторической памяти, о которых мы говорим, и мы готовы говорить о них спокойно. Между Польшей и Белоруссией, польским и белорусским народами, сложных исторических вопросов нет. Тяжелые исторические моменты, которые мы прошли, мы не создали сами себе. Это была политика тоталитарных режимов — оккупация со стороны нацистской Германии и репрессии сталинского СССР. Поэтому надо выяснять, что случилось, искать архивы».

Обвинить во всем «тоталитарные режимы», конечно, решение простое, ведь тогда и поляки, и белорусы предстают в образе жертв. Но в этом случае Варшаве придется переписать большую часть собственной истории о воссоединении Западной Белоруссии с Восточной, советской. Потому что польские же свидетельства о той поре рассказывают, как внезапно появились портреты Сталина и Климента Ворошилова, а на улицах — транспаранты с лозунгами «Красная армия, добро пожаловать!» и «Хай живут красные освободители!». Крестьяне выходили радостно приветствовать красноармейцев, говоря, что наконец-то пришло для них спасение и освобождение из-под власти «панской Польши», букеты цветов бросали на броню танков и целовали нарисованные на них красные звезды. Вспоминая эти события, многие поляки с восточных земель признавались, что для них это было самым унизительным и страшным опытом в жизни. Так что представить белорусов такими же «жертвами», какими были поляки, будет трудно. Хотя, конечно, можно все свалить на евреев, они радовались красноармейцам, с них спрос.

В любом случае, свою часть пути навстречу Варшаве должен пройти и Минск. Готов ли он? На днях, комментируя белорусской редакции Заграничной службы Польского радио итоги визита польского президента Анджея Дуды в Грузию, посол Польши в Тбилиси Мариуш Машкевич вдруг вспомнил о Белоруссии. «Мне кажется очень ясным, что Белоруссия хоть сейчас могла бы начать активно интегрироваться с европейскими структурами, — заявил посол. — Это возможно, потому что люди к этому готовы, они чувствуют себя европейцами. Проблема только на самом высоком политическом уровне. Папа Римский Иоанн-Павел II сказал, что Европа должна дышать двумя легкими — и восточным, византийско-православным, и западным — католическо-протестантским. Только объединенная Европа будет завершенной и свободной». Религиозный вопрос — еще одна тема в контексте продвижения униатства в Речи Посполитой и борьбы с ним после раздела Польши в польско-белорусском диалоге об исторической памяти. Неужели Варшава готова и здесь предложить Минску начать разговор? Время покажет.