События последней недели, с 29 мая по 3 июня, заставили обратиться к проблемам Арктики многие зарубежные СМИ. Заявления президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения о климате буквально взорвали новостные и аналитические рубрики иностранных медиа — лидер Штатов, по их словам, поставил экономику государства выше глобальных проблем планеты, где самым острым вопросом стоит таяние льдов Северного Ледовитого океана. В этой подборке материалов иностранных медиа мы предлагаем познакомиться с мнением зарубежных журналистов о происходящем в российской части Арктики, экологии и китайско-российском партнерстве в регионе.

Sir48 Айсберг

4010600 Арктика

Huffpost

Трамп покупается на планы Путина расплавить Арктику

Гений Владимира Путина заключается в том, что он делает свои планы кристально чистыми, столь же ясными, как кусок льда в Арктике. Лед и холод всегда определяли и ограничивали его огромную страну. На протяжении веков основным геополитическим императивом России был поиск портов с «теплыми водами».

Но сейчас курс России изменился из-за климатических сдвигов. Теперь главная цель — позволить глобальному изменению климата расплавить Арктику и превратить воду в прибыльное нефтегазовое месторождение и сеть эффективных морских линий, которые Россия будет контролировать.

А президент России не скрывает своих планов. «Изменение климата приносит более благоприятные условия и улучшает экономический потенциал этого региона, — сказал Путин в интервью CNBC во время участия в Международном арктическом форуме в Архангельске. — Сегодня ВВП России является результатом экономической активности этого региона».

По сути, Путин получает поддержку США в этом намерении — его приятель президент Дональд Трамп дает отчетливо понять, что Америка выйдет из Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. Кроме того, Россия начала внезапно расширять присутствие своей армии в Арктике — как сухопутных, так и морских военных сил.

«Мы видим, что делают россияне, — сказал анонимный источник в дипломатическом корпусе в Вашингтоне. — Кажется, что президент Трамп хочет, чтобы Путин добился успеха. Может быть, мы получим дешевый бензин, но какой ценой для всего мира?»

(сс) tpsdave Арктика

Business Insider

Северный флот Росси наращивает свой потенциал «в противовес НАТО в Арктике»

Россия заявила, что увеличивает ядерный потенциал своего Северного флота для того, чтобы противостоять НАТО в Арктике. К существующему флоту добавились две ядерные подлодки. Еще несколько судов, включая флагман Северного флота «Петр Великий», будут капитально модернизированы с использованием современной электроники, радаров и бортового навигационного оборудования.

Северный флот сегодня — это больше, чем просто флот. Он включает в себя ракеты и артиллерийские дивизии, моторизованную пехотную бригаду, подразделение противовоздушной обороны и ряд других наземных сооружений. Вместе они контролируют весь арктический регион, за исключением своей восточной части. Сухопутные войска Северного флота также получают противокорабельные ракеты «Бал» и «Бастион», ракетные комплексы С-400 и передовые средства электронной и гидроакустической разведки. Россия также планирует построить в регионе ряд военных аэродромов, чтобы предоставить своим судам Северного флота воздушную поддержку в случае вооруженного конфликта.

Noel_Bauza Недоступная Арктика

NewsDeeply

Прагматическая экология в российской Арктике

Плохая репутация России по управлению экологическими проблемами в Арктике не совсем заслужена, утверждают Мария Лагутина и Надежда Харлампиева, два доцента мировой политики в Санкт-Петербургском государственном университете. Если вам интересно, действительно ли в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) проблемы с окружающей средой являются самыми острыми, ответ — «да» и «нет». Поскольку российский сегмент —самый крупный, наиболее промышленно развит и наиболее населен, неудивительно, что такие проблемы здесь более значительны, чем в других арктических регионах. Но Россия ни в коем случае не является «черной овцой» среди арктических стран.

Российский подход к экологическому риску очень прагматичен. Эта стратегия имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, российские законодатели, как правило, разрабатывают всеобъемлющее законодательство, в котором рассматриваются не только симптомы, но также причины деградации окружающей среды в АЗРФ. Но, с другой стороны, поскольку Арктика воспринимается как связующее звено будущего процветания России из-за крупных месторождений ресурсов, транснациональные усилия по защите окружающей среды не берутся во внимание. Иногда западных защитников подозревают в том, что они выступают против экономических и политических интересов России.

Экологический риск в Арктике в основном поднимается лицами, принимающими решения, с точки зрения непосредственного загрязнения местными субъектами деятельности, а не в более широких условиях изменения климата и транснациональных проблем.

Экологическая осведомленность среди российского населения в целом также ограничена. Для Лагутиной это разъединение логично. «Только в политически и экономически стабильных странах люди заботятся об экологии, — сказала она. — Когда вы заинтересованы в том, чтобы зарабатывать достаточно, окружающая среда не попадает в ваш список приоритетов».

Rear Admiral Harley D. Nygren, NOAA Corps Арктика

NewsDeeply

При помощи Китая Россия реализует мечту десятилетия — об Арктических железных дорогах

Архангельская область России надеется на экономический поворот, вызванный инвестициями Китая в новую железную дорогу и глубоководный порт. Проект в основном финансируется китайской компанией China Poly Group Corporation с ожидаемой стоимостью 5,5 млрд долларов. Такие проекты России, которая справляется с последствиями западных санкций, очень нужны. Они предполагают создание более 40 000 рабочих мест в регионе, где безработица и нищета так высоки, что самостоятельно Россия справиться с ней не способна.

В течение многих десятилетий подобные планы уже предлагались в России, но не были осуществлены. Об этом говорит Павел Джозефсон, профессор советской истории в Колби-колледже в Уотервилле:

— Многие из документов, которые выдает российское правительство, во многом являются списком пожеланий: «Мы хотим этого, потому что будет больше рабочих мест». Я думаю, что планы на китайско-российское сотрудничество утопично, учитывая экономическое положение России, сложность среды инвестора, обязательство полагаться на китайцев. Президент Путин также хочет иметь лунную базу к 2030 году. Это произойдет? Я так не думаю. Кажется, очень сложно будет реализовать этот масштабный проект. Эта железная дорога, эти трубопроводы, эти деньги из Китая … Это просто кажется немного надуманным. В некотором смысле у Китая почти нет ресурсов, особенно нефти и газа. Он пытается отучить себя от угля. Он хочет больше воды. Ему нужно больше древесины. Его леса находятся в опасности. Для его компьютеров и других отраслей нужны разные редкие металлы. Он считает Россию отличным источником этого, поэтому инвестирует в нее. Китайцы чувствуют, что могут работать с русскими и не разочароваться в ней, как случилось со многими западными компаниями, которые были в России и ушли из-за непрозрачных законов и внезапных нападений со стороны налоговиков в полночь. Но почему вы считаете, что будущее России будет сильно отличаться от прошлого? Прошу прощения.