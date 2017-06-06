«Трамп выполняет план Путина по растоплению льдов в Арктике»
События последней недели, с 29 мая по 3 июня, заставили обратиться к проблемам Арктики многие зарубежные СМИ. Заявления президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения о климате буквально взорвали новостные и аналитические рубрики иностранных медиа — лидер Штатов, по их словам, поставил экономику государства выше глобальных проблем планеты, где самым острым вопросом стоит таяние льдов Северного Ледовитого океана. В этой подборке материалов иностранных медиа мы предлагаем познакомиться с мнением зарубежных журналистов о происходящем в российской части Арктики, экологии и китайско-российском партнерстве в регионе.
Трамп покупается на планы Путина расплавить Арктику
Гений Владимира Путина заключается в том, что он делает свои планы кристально чистыми, столь же ясными, как кусок льда в Арктике. Лед и холод всегда определяли и ограничивали его огромную страну. На протяжении веков основным геополитическим императивом России был поиск портов с «теплыми водами».
Но сейчас курс России изменился из-за климатических сдвигов. Теперь главная цель — позволить глобальному изменению климата расплавить Арктику и превратить воду в прибыльное нефтегазовое месторождение и сеть эффективных морских линий, которые Россия будет контролировать.
А президент России не скрывает своих планов. «Изменение климата приносит более благоприятные условия и улучшает экономический потенциал этого региона, — сказал Путин в интервью CNBC во время участия в Международном арктическом форуме в Архангельске. — Сегодня ВВП России является результатом экономической активности этого региона».
По сути, Путин получает поддержку США в этом намерении — его приятель президент Дональд Трамп дает отчетливо понять, что Америка выйдет из Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. Кроме того, Россия начала внезапно расширять присутствие своей армии в Арктике — как сухопутных, так и морских военных сил.
«Мы видим, что делают россияне, — сказал анонимный источник в дипломатическом корпусе в Вашингтоне. — Кажется, что президент Трамп хочет, чтобы Путин добился успеха. Может быть, мы получим дешевый бензин, но какой ценой для всего мира?»
Северный флот Росси наращивает свой потенциал «в противовес НАТО в Арктике»
Россия заявила, что увеличивает ядерный потенциал своего Северного флота для того, чтобы противостоять НАТО в Арктике. К существующему флоту добавились две ядерные подлодки. Еще несколько судов, включая флагман Северного флота «Петр Великий», будут капитально модернизированы с использованием современной электроники, радаров и бортового навигационного оборудования.
Северный флот сегодня — это больше, чем просто флот. Он включает в себя ракеты и артиллерийские дивизии, моторизованную пехотную бригаду, подразделение противовоздушной обороны и ряд других наземных сооружений. Вместе они контролируют весь арктический регион, за исключением своей восточной части. Сухопутные войска Северного флота также получают противокорабельные ракеты «Бал» и «Бастион», ракетные комплексы С-400 и передовые средства электронной и гидроакустической разведки. Россия также планирует построить в регионе ряд военных аэродромов, чтобы предоставить своим судам Северного флота воздушную поддержку в случае вооруженного конфликта.
Прагматическая экология в российской Арктике
Плохая репутация России по управлению экологическими проблемами в Арктике не совсем заслужена, утверждают Мария Лагутина и Надежда Харлампиева, два доцента мировой политики в Санкт-Петербургском государственном университете. Если вам интересно, действительно ли в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) проблемы с окружающей средой являются самыми острыми, ответ — «да» и «нет». Поскольку российский сегмент —самый крупный, наиболее промышленно развит и наиболее населен, неудивительно, что такие проблемы здесь более значительны, чем в других арктических регионах. Но Россия ни в коем случае не является «черной овцой» среди арктических стран.
Российский подход к экологическому риску очень прагматичен. Эта стратегия имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, российские законодатели, как правило, разрабатывают всеобъемлющее законодательство, в котором рассматриваются не только симптомы, но также причины деградации окружающей среды в АЗРФ. Но, с другой стороны, поскольку Арктика воспринимается как связующее звено будущего процветания России из-за крупных месторождений ресурсов, транснациональные усилия по защите окружающей среды не берутся во внимание. Иногда западных защитников подозревают в том, что они выступают против экономических и политических интересов России.
Экологический риск в Арктике в основном поднимается лицами, принимающими решения, с точки зрения непосредственного загрязнения местными субъектами деятельности, а не в более широких условиях изменения климата и транснациональных проблем.
Экологическая осведомленность среди российского населения в целом также ограничена. Для Лагутиной это разъединение логично. «Только в политически и экономически стабильных странах люди заботятся об экологии, — сказала она. — Когда вы заинтересованы в том, чтобы зарабатывать достаточно, окружающая среда не попадает в ваш список приоритетов».
При помощи Китая Россия реализует мечту десятилетия — об Арктических железных дорогах
Архангельская область России надеется на экономический поворот, вызванный инвестициями Китая в новую железную дорогу и глубоководный порт. Проект в основном финансируется китайской компанией China Poly Group Corporation с ожидаемой стоимостью 5,5 млрд долларов. Такие проекты России, которая справляется с последствиями западных санкций, очень нужны. Они предполагают создание более 40 000 рабочих мест в регионе, где безработица и нищета так высоки, что самостоятельно Россия справиться с ней не способна.
В течение многих десятилетий подобные планы уже предлагались в России, но не были осуществлены. Об этом говорит Павел Джозефсон, профессор советской истории в Колби-колледже в Уотервилле:
— Многие из документов, которые выдает российское правительство, во многом являются списком пожеланий: «Мы хотим этого, потому что будет больше рабочих мест». Я думаю, что планы на китайско-российское сотрудничество утопично, учитывая экономическое положение России, сложность среды инвестора, обязательство полагаться на китайцев. Президент Путин также хочет иметь лунную базу к 2030 году. Это произойдет? Я так не думаю. Кажется, очень сложно будет реализовать этот масштабный проект. Эта железная дорога, эти трубопроводы, эти деньги из Китая … Это просто кажется немного надуманным. В некотором смысле у Китая почти нет ресурсов, особенно нефти и газа. Он пытается отучить себя от угля. Он хочет больше воды. Ему нужно больше древесины. Его леса находятся в опасности. Для его компьютеров и других отраслей нужны разные редкие металлы. Он считает Россию отличным источником этого, поэтому инвестирует в нее. Китайцы чувствуют, что могут работать с русскими и не разочароваться в ней, как случилось со многими западными компаниями, которые были в России и ушли из-за непрозрачных законов и внезапных нападений со стороны налоговиков в полночь. Но почему вы считаете, что будущее России будет сильно отличаться от прошлого? Прошу прощения.