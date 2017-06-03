



Модест Колеров ИА REGNUM Исторический вид здания на углу улиц Житная и Большая Полянка

Сочувствуя декабристам, великий русский поэт призывал: «Товарищ, верь: взойдет она — заря пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья напишут наши имена». Знал бы он тогда, что под знаменем свободы будет свергнуто самодержавие, как мечтали декабристы, и в самый разгар Второй отечественной войны, так тогда называли Первую мировую в России, наступит хаос безвластия. Что под флагом демократии и гражданских свобод советское союзное государство, созданное на месте империи и стоившее огромных народных жертв, так же будет разрушено ради новых фантазий и надежд. Но где же обещанная свобода на обломках старой власти? Кто ее получил? Кому на Руси живется хорошо?

Огромная масса людей, простых обывателей оказалась в положении лузеров-лохов-лопухов, не ориентирующихся в противоречивых законах и административных нормах. Их продолжают кормить беленой мнимой свободы.

Коррупции нет, есть государственные услуги

В начале погромной перестройки 90-х бывший мэр Москвы, экономист глобального масштаба Гавриил Попов предложил оригинальную доктрину борьбы с коррупцией. Согласно его тезисам коррупции как таковой нет, а есть услуги государственных чиновников частным лицам и предприятиям. Стало быть, взятка есть не что иное, как гонорар за услугу, и ее надо бы узаконить, даже установить налог на этот вид доходов. Без таких услуг рыночная экономика оказывается не достаточно эффективной. Другими словами, для построения безгрешного общества надо отменить грехи, как понятие.

Правда, без грехов не будет и покаяния. А кому оно вообще нужно при свободе-то? Чиновники и бизнесмены Попова услышали — ученый все-таки.

Спустя некоторое время при президенте Медведеве в 2010 году было узаконено юридическое понятие государственных услуг. Если покопаться поглубже в происхождении этого нового термина, то можно обнаружить его сходство с американским понятием государственный сервис. Слово сервис на русский переводится и как служба, и как услуга. При переводе на русский американских научных рекомендаций по реформе экономики РФ, видимо, был взят второй вариант значения слова сервис.

Дмитрий Анатольевич — кандидат юридических наук, специалист по римскому и гражданскому праву. И человек он не простой, исходя из его полномочий. Его слова отливаются в граните, и уже много лет свободная Россия грызет гранит юридической науки питерской школы. Правда, началась эта грызня еще со времен питерского мэра Анатолия Собчака и его тезки питерца Анатолия Чубайса, оказывавшего госуслуги на поприще приватизации госсобственности государственным служащим и их родственникам.

С тех пор, как государственная служба вылилась в государственные услуги, наше веками черствое государство стало чрезвычайно услужливым в отношении народа. Государственных услуг стало много. Весь секрет перемен в том, что за услуги, хоть они и государственные, надо теперь платить не за счет казны, как оплачивается госслужба бюджетников, а за счет тех граждан, кому услуги эти оказываются частным образом. А можно ли гражданам отказаться от таких услуг и не платить? Нельзя! Власть законодательно этого не позволяет, хотя согласно пункту 3 статьи 16 Федерального закона «О защите прав потребителей» от услуги можно отказаться, если она ущемляет права или приносит убыток потребителю услуги.

Например, все медсправки для обязательного предъявления в госучреждения, стали для граждан платными. Это платная услуга минздрава, без которой не получишь платную услугу ГИБДД или разрешительной системы МВД. Чтобы доказать, что ты не псих, надо заплатить несколько сот рублей за справку из психдиспансера, в котором ты никогда в жизни не был. Не учтенному в диспансере алкоголику и наркоману с психопатией достаточно заплатить за госуслугу и он здоров для государства. Это часть стратегии по коммерциализации медицинских услуг со стороны государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Услуги БТИ и Росреестра — это особенная тема. Особенная потому, что Росреестр по закону предоставляет услуги бесплатно — госпошлина не в счет. Но постановка на учет имущества в ЕГРН, который формирует и ведет Росреестр, требует расходов на выполнение пакета требований, установленный процедурой учета и регистрации прав. Государству нужен учет сделок, движимого и недвижимого имущества, доходных частных предприятий для взимания налогов и, как нам говорят, для защиты имущественных прав собственников. Но это только говорят. Несоблюдение обязательного пакета требований по процедуре регистрации является основанием для отказа в регистрации и, как следствие, в ограничении прав собственности при сделке или наследовании.

Если раньше реестр или кадастр (перечень в обоих смыслах) налогооблагаемого имущества (ревизская сказка) составлялся государством за счет госказны, то теперь при широкой демократии и свободе это стало по факту платной государственной услугой с привлечением частных коммерческих компаний, курируемых теми же чиновниками. Есть ли у граждан потребность в такой услуге, никто никого не спрашивает. Более того, отказ от государственной услуги влечет ограничение имущественных прав по решению ведомства, того же Росреестра, без всякого суда. То есть, по инструкции. В народе это называется выкручиванием рук. А как же гарантии, записанные в статье 35 Конституции РФ о праве собственности и ее наследования?

Все старо как мир. Для всякой власти и политических карьеристов страна и народ это не объект заботы, а ресурс, стадо, которое надо стричь и доить по закону. Такова природа власти. Советской власти не стало потому, что природа взяла своё.

Дачная амнистия без «дачного» суда

В России мы уж как-то привыкли считать, что амнистия означает помилование или прощение заключенных, осужденных судом граждан без взятия под стражу и подследственных. Это формально. А что такое дачная амнистия или амнистия дачников? Кто дачников причислил к преступникам, чтобы их по-барски миловать только за то, что они дачники? Очевидно, это характерное словосочетание — оговорка по Фрейду, своеобразная форма антисоветизма. Мол, получили граждане участки на халяву при советах, а при антисоветской демократии стали крутыми землевладельцами и собственниками загородных вилл. Халявщики избегают пользоваться платными государственными услугами (госпошлина не в счет) при регистрации прав собственности, которых в советское время как бы не было вовсе. Совки, что с них взять. Без санкций не обойтись. Пустяк, что налоги на собственность они платили и платят всегда! Так советские буржуа стали потенциальными противниками не только пролетариата, но и правильной не совковой демократии.

Однако дело было не в самой приватизации дач, то есть в обретении прав собственности по-новому. Пока избранные демократы приватизировали заводы и пароходы, остальное население, чтобы не было обидно, было ориентировано властью реформаторов на приватизацию своего муниципального жилья и собственных дач, на забытую теперь ваучерную кампанию.

И «все бы шло хорошо, пока не вмешался генштаб», как говорил бравый солдат Швейк.

Процедура оформления прав собственности на муниципальное жилье была вполне приемлемой и не дорогой, хотя отнимала много времени для сбора нужных документов. О бремени собственности в виде налогов и расходов на содержание жилья и прилагаемой к нему частной управляющей компании вместо ЖЭК никто не думал. А вот с оформлением прав собственности на дачи картина была иная.

Граждане дачники вполне резонно считали, что право собственности переходит к ним автоматически на основании тех документов, по которым они многие годы владели земельным участком и строениями на нем задолго до появления закона о приватизации. Прежде всего, к ним относились: решение райисполкома о выделении земли под дачи, генеральный план дачного кооператива с делением выделенной земли на участки, решение общего собрания членов дачного кооператива о распределении участков.

Переименование кооперативов на некоммерческие товарищества в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». сути проблемы с правами дачников не меняло. Казалось бы, государству ничего не стоило перенести данные по уже существующим кооперативам-товариществам в государственный реестр или кадастр и дело с концом. Тем паче, дачники-товарищи уже платили налоги на землю по этим данным и продолжают их платить — государство этим признает их право собственности де-факто и де-юре. Да и сам закон обратной силы не имеет.

Не тут-то было! Федеральное стадо дачников насчитывает десятки миллионов голов и, если правильно поставить дело с госуслугами, то с них можно настричь и надоить сотни миллиардов рублей в бюджет и карманы частных лиц, привлеченных к предоставлению государственных услуг.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Никакого облегчения жизни дачникам-огородникам-садоводам он не принес. Бюрократия этим законом оформила свое верховенство в вопросах реализации конституционного права собственности и упростила при этом несколько упростив формальности для населения в рамках концепции «единого окна». Расходы дачников на регистрацию не сократились и даже выросли за счет обязательного межевания и геодезической привязки строений. В правовом государстве права не защищаются, а определяются государством, если кто этого не знал. Граждане не отделяют Росреестр от других инстанций и ведомств — в «одном окне» всё едино.

Только в Московской области, по словам экс-губернатора Бориса Громова, насчитывается более 5 млн дач. По самым скромным подсчетам дачники оставляют в области около 50 млрд рублей в виде членских взносов и 5 млрд рублей от уплаты налогов на землю. Обязательное межевание с топогеодезической привязкой каждого участка по системе ГЛОНАСС стоит 8 тысяч рублей, а внесение в росреестр одного строения — 12 тысяч рублей. В сумме надо заплатить 20 тысяч рублей с каждого участка с летним садовым домиком, всякий раз как за отдельный хутор, а не разделенные общей межой территории. Капитальные строения стоят дороже. Всего только по Московской области оборот за счет навязанных и излишних для дачника госуслуг составит ещё 100 млрд рублей к годовому обороту в 55 млрд рублей.

Такой же инвентаризации с межеванием и занесением в государственный реестр подлежат и деревенские дома с приусадебными участками независимо от времени постройки. Дачникам, само собой, деваться некуда, хотя и тарифы для них другие, повыше.

Вложив немало труда и средств в освоение участков, выделенных на болотах и неудобьях, поросших то березкой, то рябиной, кустарником, проявив трудолюбие и энтузиазм, дачник вряд ли откажется от «загородного отдыха и прибавки к столу», и рано или поздно оплатит навязанную ему госуслугу по регистрации собственности. Так думают чиновники. Для стимуляции процесса они ограничивают дачника в праве передавать дачное имущество по наследству и совершать иные сделки с ним, если дачник не прошел новую регистрацию с межеванием, даже если платит налоги по уведомлению налоговых органов. Откуда у налоговиков налоговая база без регистрации? Тайна!

Чтобы стимулировать регистрацию, демократическое государство придумало дачную амнистию — упрощенную форму регистрации. По сути, упрощалась процедура подачи документов. Для регистрации дачного или садового дома по амнистии достаточно было заполнить декларацию и заплатить госпошлину 350 рублей. Но платное межевание по госуслуге не отменялось, хотя техник-землемер никаких редких межевых споров, на которых строят сенсацию СМИ, а чиновники — дутую проблему, не решал. Вызов землемера — услуга платная.

Амнистию в очередной раз продлили до марта 2018 года, то есть до начала президентских выборов, но дачных строений она уже не коснулась. Заявлять о миллионных доходах в декларации по-прежнему можно, а регистрацию строений на дачных или садовых шести сотках по декларации отменили. Почему? А чтобы обмана не было со стороны владельцев и уклонения от разницы в налоге в несколько рублей, поясняют авторы закона. Закон суров, но справедлив?

Поначалу амнистия стоила дачнику от 40 до 60 тысяч рублей с участка. Президент Путин уменьшил аппетиты бюрократии на порядок, но не надолго. Теперь амнистия после правительственных поправок в процедуре регистрации для дачника Московской области в лучшем случае стала стоить всего лишь 20 тысяч — карманный пустячок с точки зрения госчиновника и депутата. В других регионах может быть дороже. Да и по районам Подмосковья цены разные.

После бюрократической прихватизации заводов и пароходов, шахт и рудников, земли и лесов, банков и профсоюзных здравниц трудящийся народ не утрачивает надежду на справедливые законы по отношению к нему со стороны демократического в доску государства. Ну, хотя бы оставили без пресловутых госуслуг с платным прицепом владельцев 6 соток, за которые они уже давно платят налоги. Для корректировки данных в реестре имущества было бы вполне достаточно простой декларации, как это делают чиновники и миллиардеры. Чем дачники хуже? Не вписываются в перестройку по Гайдару-Чубайсу?

Дачи становятся обузой. Время на дачах в основном проводят пенсионеры и безработные, которых последнее время народные депутаты пытаются записать в класс самозанятых граждан (не работающие и бомжи), то есть людей лишних в государстве. Социальный дарвинизм приживается в России основательно и надолго?

Правда, на шести сотках проворные граждане, бывает, строят дворцы и многоквартирные дома. С ведома чиновников, то есть государства. Но таких мало. Иногда эти строения показательно сносят из-за отсутствия каких-то нужных бумаг. По закону и по телевизору. Чиновники же остаются в стороне.

Пожилая дачница сокрушается, что надо заплатить полторы пенсии за регистрацию участка и типового садового домика, которому около 30 лет. Сотрудница геодезической конторы с болонским образованием сказала ей на приеме: «Вы профукали амнистию за 350 рублей, придется платить сполна». Ездить на дачу и по району общественным транспортом стало дорого и трудно для ее возраста. Законов она не читала. Детям и внукам дача не нужна. А спроса на участок в ее районе нет, чтобы продать, да и хлопот с продажей много.

ГЛОНАСС думает о нас

Помните рекламу «Тефаль думает о вас»? Теперь о нас думает и ГЛОНАСС — это глобальная спутниковая система навигации и определения географических координат на местности с точностью около трех метров в линейных размерах. Не путать с разрешающей способностью спутниковых фотографий. Такая точность вполне приемлема для навигации и целеуказания для ракет с мощным зарядом. А чем она полезна дачникам?

Государственные услуги с коммерческим использованием наземных элементов отечественной системы спутниковой навигации ГЛОНАСС стали оказываться по решению правительства. Услуги стали внедрять везде, где только можно по аналогии с NAVSTAR GPS, но патриотично и согласованно с принципами частной инициативы, принятой в России.

Vitaly V. Kuzmin Спутник системы ГЛОНАСС

Широкие коммерческие перспективы открыло межевание приватизируемых земельных участков в селах, деревнях, пригородах и дачных поселках. И неважно, что погрешность ГЛОНАСС в несколько метров соизмерима с размером, например, стандартного дачного участка 20×30 метров и услуга становится сама по себе абсурдной. Сотни лет обходились без спутников в землеустройстве и никаких проблем у государства в этой области не возникало. Земли в России много, не мелочились. Что же теперь при широкой демократии в правовом государстве прибавило столько забот? Другое дело, когда надо привязывать к местности большие участки бывших сельхозугодий под застройку коттеджами. Или выделенные земли под новые садовые и дачные товарищества, застраиваемые по утвержденному генплану. Но зачем перемерять уже давно промеренное и учтенное? Только ради денег, не иначе.

Межеваться принуждают и собственников гаражей размерами 3×6 метров. Даже тех, что подлежат сносу. При этом угрожают, если не будет межевания и технического плана, то при сносе гаража по государственной нужде право собственности на него не будет признано и компенсации за его снос тоже не будет.

Знаменитая система Платон также обязана своим появлением программе коммерциализации ГЛОНАСС. А еще в Москве на некоторых остановках общественного транспорта можно увидеть электронные табло, отражающие график движения автобусов и троллейбусов. Это ГЛОНАСС оказывает услугу москвичам и московскому правительству. Уборочные и поливальные машины с тракторами контролируются чиновниками коммунального хозяйства тоже с помощью системы ГЛОНАСС по компьютеру. Всё это удобство делается за плату из городского бюджета богатой Москвы. Эффект от инвестиций в рублях пока никто не считал.

После президентских выборов, наверное, все-таки будет оказываться уже публично объявленная госуслуга для автовладельцев под названием «тревожная кнопка». Сама идея неплохая. В автомобиле необходимо устанавить оборудование, с помощью которого нажатием кнопки водителю можно будет передать сигнал тревоги и своё местоположение по ГЛОНАСС в полицию и МЧС. Установка такой кнопки обойдется владельцу автомобиля примерно в 40 тысяч рублей, как пишут в СМИ. Установка ее будет обязательной на все автомобили независимо от года и места выпуска, даже на старые «жигули», иначе техосмотр не пройти, полис ОСАГО не получить, и вообще на дорогу не выехать.

Дело партии — дело народа?

Демократия — это когда много политических партий. Чем больше партий, тем больше демократии. Так нас поучают цивилизованные партнеры, так нас учит телевизор. Но обыватели думают иначе или вообще об этом не думают. Дачники в большинстве своем считают существующую партийную систему бестолковой. Явка избирателей снижается и приблизилась к 40 процентам. Премьер Медведев, он же лидер партии ЕР, считает это явление нормальным, «соответствующим мировой практике».

С началом избирательной кампании политические партии будут громко кричать о том, как они денно и нощно не покладая рук работают на благо избирателей и на улучшение качества жизни россиян. Но после выборов партии снова уйдут в другую политику: Крым, Трамп, Порошенко, турецкие помидоры… Куда же народу и дачнику в частности податься со своими обидами?

Единоросы — в народе заединщики, являются правящей партией. Это они придумывают противоречивые законы, принимают их в Госдуме и проводят в жизнь. Это их правительство оказывает государственные услуги гражданам. Разным гражданам по-разному. Банкирам и олигархам оно не дает разориться, помогает немалыми деньгами из бюджета. Остальным глубоко сочувствует: «Денег нет. Но вы держитесь!». Иногда прибавит сотню-другую рублей к пенсии или социальному пособию.

Рыцари справедливости, так называемые новые эсеры, мало чем отличаются от заединщиков. Разве что риторикой. Это близнецы-братья одного происхождения — «птенцы гнезда Петрова и юристы из Тамбова».

КПРФ живет ностальгией по прошлому и критикой мирового империализма. Будить Россию ото сна в очередной раз КПРФ не собирается — партию могут запретить за экстремизм. До дачных и гаражных мелочей и другой жизненной конкретики партия не опускается.

ЛДПР круто оппонирует КПРФ. Эти партии тоже близнецы, но только сиамские. Идейный симбиоз, так сказать. Политическая борьба либеральных демократов России — борьба за места в Госдуме за счет КПРФ. Борьба нанайских мальчиков. До дачников ли им в этой жестокой схватке?

Как появляются депутаты в Госдуме от партий, избирателям малопонятно. Это те же чиновники. Только от партии. Появились и всё. Среди них много юристов. Особенно столичных, особенно от ЕР и СР.

Можно было бы дачникам и вообще народу обратиться в министерство юстиции. Юстиция в переводе с латинского — справедливость, тогда министерство юстиции по-русски звучало бы как государев приказ справедливости. Но разбирать жалобы на законы не дело министерства справедливости. Его удел — разработка и экспертиза законов, исполнение наказаний.

До судов не добраться: сложно и долго. Быстро и просто — только в качестве обвиняемого.

Вот на этом все мечты поэта о «заре пленительного счастья» и заканчиваются. Вместо зари сплошная бюрократическая серость и тьма. Для дачников — просто мрак.