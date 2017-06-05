Если первый день ПМЭФ считать «разминочным», то, похоже, что в этом году он станет для энергетического сектора российской экономики действительно огромным событием. Уже сразу после полудня 1 июня новостные агентства оповестили нас о подписанном соглашении между «СИБУРом» и РусГидро.

Our-russia.com Амур

«Сибур» и «Русгидро» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения энергетическими ресурсами Амурского газохимического комплекса (ГХК), строительство которого в настоящее время прорабатывает «Сибур», передал корреспондент ТАСС с места события.

Пресс-служба ПАО «РусГидро» Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов (справа) и Председатель Правления ООО «СИБУР» Дмитрий Конов на подписании соглашения о сотрудничестве

Предполагается, что «Русгидро» обеспечит Амурский ГХК энергетическими ресурсами. Соглашение создает условия для надежного энергообеспечения одного из крупнейших возможных нефтехимических проектов и для повышения загрузки действующих и перспективных генерирующих объектов «Русгидро», а также оптимизации параметров работы энергетического оборудования компании.

Казалось бы — суммы не названы, ничего выдающегося. Но давайте присмотримся внимательнее, о чем же именно идет речь, начав анализ с географии. Проект Амурского газохимического комплекса, детальная проработка которого начнется только в следующем году, четко «привязан» к славному городу Свободный Амурской области. Не слышали о таком? Не мудрено, поскольку на Дальнем Востоке только площади огромны, а вот города все больше маленькие. Но, несмотря на свои всего 50 тысяч жителей, Свободный — второй после Благовещенска промышленный центр Амурской области. А еще Свободный — крупный узел Забайкальской железной дороги и место ее пересечения с дорогой автомобильной, а в советские времена тут имелся и собственный речной флот. Чем городок приглянулся господину Конову, главе СИБУРа? Да ровно тем же, чем и господину Миллеру. Неподалеку от этого транспортного узла пройдет трасса «Сила Сибири», нашего грандиозного газового трубопровода в Китай.

Мы уже рассказывали о существовании правительственной «Комплексной программы социально-экономического развития Дальнего Восток и Забайкальского региона», которую, мы уверены, многие из вас уже неоднократно прочитали. Документ невероятно конкретен и удивительно краток — в нем насчитывается … 1'695 страниц. Но «Геоэнергетика» не спасовала перед этим монументом бюрократического искусства, поэтому мы сможем делиться секретами этого многотомника. В Таблице — основные показатели для Амурской области, которые должны быть достигнуты за время действия этой Программы.

Таблица: Плановые показатели по Амурской области на 2017-2025 годы

Самые интересные строки — «Доля в структуре ВВП России», «Доля обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта», «Энергоемкость ВРП» и «Индекс роста экспорта». По плану правительства все, что в 2025 году сможет выдать на-гора Амурская область — унылые 0,7% от ВВП России, при этом энергоемкость производства упадет чуть ли не вдвое, экспорт особо не вырастет. Правда, населения прибавится на 170 тысяч человек — такое впечатление, что исключительно за счет каких-то бездельников. Объем обрабатывающей промышленности увеличится в 2,35 раза, прирастая на 2−3% ежегодно. В общем — план как план, пусть логически и не состыкованный. Но это — план правительства. Оно, конечно, контролирует государственные концерны, вот только про планы этих концернов, судя по всему, мало осведомлено.

Gazprom.ru Газпром

Есть у России, в числе прочих, и такая небольшая компания, как «Газпром». С учетом всех преимуществ города Свободного, этот концерн планирует вложить 800 миллиардов рублей в строительство крупнейшего в России и одного из самых больших в мире газоперерабатывающего завода, и в 2015 году эта стройка уже началась. Проектные мощности переработки — 42 млрд кубометров природного газа, производство 60 млн кубометров гелия, 2,5 млн тонн этана и так далее. Ну, а кроме 800 гектаров, на которых разместится завод, Газпром намерен расширить железнодорожные коммуникации, построить причал на Зее и микрорайон для 5'000 будущих работников завода со всяческими школами, больницами, кинотеатрами и прочим. Сопоставьте это с «таблицей от Медведева», а мы продолжим.

Какое отношение это имеет к СИБУРу? Да самое прямое: концерн намерен синхронизировать возведение своего комбината с реализацией плана Газпрома. К 2022−2023 на ГПЗ должны закончить введение в эксплуатацию третьей очереди — и вот тогда СИБУР планирует построить первую очередь своего комбината. Дело в том, что сырьем для комбината станет продукция завода. Два концерна намерены последовательно увеличивать степень переработки природного газа, аккуратно и последовательно. Со всеми отсюда вытекающими, которые мы привыкли называть для краткости «слезть с сырьевой иглы». Комбинат СИБУРа — это еще 4'000 рабочих мест только непосредственно на самом производстве, не говоря уже про все остальное. Резкое увеличение транспортного потока, рост населения города — думаем, подробно расписывать все «сопутствующие» направления развития города и региона нет нужды, вы и сами все это представляете.

Пресс-служба ПАО «РусГидро» Строительство Нижне-Бурейской ГЭС, март 2014 года

Два газоперерабатывающих предприятия и строка Программы развития про энергоемкость промышленного производства связаны между собой … никак. Оба предприятия будут замечательными потребителями электроэнергии, им ее надо очень много на протяжении всего календарного года. И именно по этой причине к делу подключается РусГидро. Неподалеку все от того же Свободного — Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС, рядом идет строительство Нижне-Бурейской ГЭС. Согласованные действия Газпрома, СИБУРа и РусГидро в таких объемах — это, по сути, план ГОЭЛРО для отдельно взятой Амурской области. При этом план не бумажно-теоретический, а уже сейчас воплощаемый при помощи бульдозеров и экскаваторов, работающих на Нижне-Бурейской ГЭС и в котлованах газоперерабатывающего завода Газпрома.

Остается заметить, что участие в энергетически-промышленном колоссальном проекте у РусГидро уже имеется. Это — проект БЭМО, Богучанского энерго-металлургического объединения, реализуемый гидроэнергетиками на паритетных началах РусАлом. В 2012 году была полностью завершена приемка в эксплуатацию Богучанской ГЭС, а осенью 2016-го в Богучанском районе Красноярского края начала работу первая линия алюминиевого завода (БОАЗ). Планируемая мощность очередного гиганта Сибири — 600 тысяч алюминия в год, установленная мощность гидроагрегатов Богучанской ГЭС — 3'000 МВт. Количество новых рабочих мест в Богучанском районе увеличится на 10 тысяч человек, которые будут заняты непосредственно на производстве. Пока все идет по графику, металлурги и энергетики вполне довольны друг другом.

Пресс-служба ПАО «РусГидро» Монтаж гидроагрегата Богучанской ГЭС, апрель 2013 года

Так что, подписав 1 июня 2017 года соглашение, СИБУР получил партнера не только надежного, но и имеющего весьма серьезный практический опыт. Собственно говоря, именно это и позволяет надеяться, что все будет правильно и с этим новым проектом, благодаря чему инициатива Владимира Путина о нашем Дальнем Востоке как о национальном проекте XXI века будет наполняться смыслом, а не только гигантского размера программами.

Остается пожелать энергетикам и газохимикам удачи. Большому кораблю — большое плавание, как говорится. Корабль называется «Россия» и, как мы видим, он все активнее меняет курс, разворачиваясь от скандальной, погрязшей в бессмысленных спорах и интригах Европы к региону, потенциал которого намного масштабнее, а перспективы интереснее — к Азии. В страны именно этого региона будет идти экспорт продукции Газпрома и СИБУРа, а наш Дальний Восток будет становиться все более интересным для нас самих. При этом есть уверенность, что это далеко не последний масштабный проект, который будет создаваться и воплощаться в жизнь, причем вне зависимости от бумажного творчества чиновников нашего правительства.