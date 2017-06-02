Первый тур президентских выборов во Франции 23 апреля показал, что по политическим пристрастиям населения Франция остаётся «правой страной». Ведь в целом за правых кандидатов отдали голоса более 46% избирателей. Однако, Эммануэль Макрон, сумев пройти во второй тур, одержал в нём достаточно лёгкую победу над Марин Ле Пен, спутав карты французским правым политикам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Президентские выборы показали, что многолетней гегемонии правоцентризма в правом движении Франции пришёл конец. Кандидат партии «Республиканцы» Франуса Фийон занял в итоге лишь третье место, набрав 20% голосов и пропустив вперёд на второе место председателя крайне правого «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен, получившую в первом туре 21,3% голосов. Как известно, «Республиканцы» сразу же призвали голосовать во втором туре президентских выборов за Э. Макрона. После его победы и НФ, и «Республиканцы» объявили о своей оппозиции новому президенту-центристу. «Республиканцев» не прельстил даже тот факт, что Макрон назначил премьер-министром представителя их партии Эдуара Филиппа.

Евгения Пикус ИА REGNUM Народное творчество

Сегодня, однако, очевидно, что на назначенных на 11 и 18 июня выборах в нижнюю палату французского парламента — Национальное Собрание — будет иметь место ожесточённое противостояние практически во всех округах между кандидатами от «Республиканцев» и НФ. Ставка весьма велика — борьба за доминирование во французской правой, расколотой, но всё ещё мощной в электоральном плане. Разумеется, и «Республиканцы», и НФ, и правосуверенистское движение «Вставай, Франция!» (ВФ), чей лидер депутат Николя Дюпон-Эньян 23 апреля выступил вполне прилично и набрал 4,7% голосов, настроены на реванш на парламентских выборах.

Но при этом нужно учитывать, что все эти силы вступили в парламентскую кампанию не в самом замечательном расположении духа. «Республиканцы», имея сегодня в союзе с праволиберальным Союзом демократов и независимых (СДН) под своим контролем большинство департаментов, регионов, крупных и средних городов республики, очень рассчитывали на победу на президентских выборах, но скандал с их кандидатом Ф. Фийоном и его женой, а также фактор результата Дюпон-Эньяна не дал правоцентристам возможности оказаться во втором туре. Лидер их списка бывший министр внутренних дел, мэр Труа и сенатор Франсуа Баруэн заявляет: «Мы готовы к разделению ответственностей», намекая на опцию политического сосуществования с президентом-центристом. НФ ещё недавно в качестве задачи ставил для себя получение свыше ста парламентских мандатов. Но сегодня это кажется вряд ли возможным вариантом — с учётом невозможности договориться о партнёрстве между двумя ведущими правыми партиями. У ВФ амбиций поменьше, ведь до сих пор в Национальном Собрании движение представляет лишь его лидер; но и «Вставай, Франция!» выдвинула уже более 400 кандидатов в одномандатных округах.

Конкуренция между правыми имеет не только организационный и персональный, но и программно-политический характер. Можно согласиться с французскими журналистами о том, что и «Республиканцы», и НФ после избрания Э. Макрона придали своим платформам на парламентские выборы более «мягкий» характер — по сравнению с тезисами, с которыми Ф. Фийон и М. Ле Пен шли на президентские выборы. И всё-таки цоколь электоральных инициатив двух ведущих французских правых партий остался сущностно тем же.

Если «Республиканцы» в институционально-политической сфере делают лишь невнятное обещание способствовать «морализации общественной жизни», снизить вес бюрократии и сократить число парламентариев, НФ, в свою очередь, предлагает упростить проведение референдумов по инициативе граждан и оставить в схеме государственного управления лишь три элемента (коммуны-департаменты-государство). Обе правые партии соревнуются друг с другом в обязательствах рекрутировать новых полицейских и жандармов, а также увеличить места в тюрьмах Франции. «Республиканцы» согласны на более строгую политику в сфере иммиграции, националисты в принципе требуют отказа от иммиграции во Францию.

Марина Захарова ИА REGNUM Сад Тюильри, Париж

Заметные отличия имеют социально-экономические разделы парламентских программ «Республиканцев» и НФ. Пожалуй, сходятся эти партии лишь в том, что необходимо снижение налогов и упрощение условий доступа бизнесменов к кредитам. Однако, если «Республиканцы», например, требуют полностью покончить с 35-часовой рабочей неделей, дальше либерализировать Трудовой кодекс, обещают в течение пяти лет снизить общественные расходы на 100 млрд евро и сократить общественный сектор на 300 тысяч рабочих мест, то НФ и ВФ выступают за отмену Закона Эль-Хомри (то есть Трудового кодекса), возвращение к выходу на пенсию в 60 лет, увеличение пенсий и поддержание государственных обязательств в сфере здравоохранения.

Между правоцентристами и крайне правыми непреодолимые противоречия по европейской интеграции. Если первые хоть и критикуют отдельные аспекты евростроительства, но всё-таки принципиально его поддерживают, то вторые ставят вопрос о возвращении Франции полной «свободы рук». Даже если после президентских выборов М. Ле Пен заявила о том, что в её партии позже пройдёт дискуссия об отношении к евро, очевидно, что европейская тема сильно разделяет разные отряды французской правой.

Опросы общественного мнения, проведённые на днях, показывают, что борьба за лидерство на французском правом фланге носит очень упорный характер. Уровень поддержки союза «Республиканцев» и СДН составляет 22%, рейтинг НФ снизился до 18%, ещё 2% в активе движения «Вставай, Франция!» Да, французские правые, в своей совокупности, по-прежнему опираются на поддержку свыше 40% избирателей. Но с учётом их глубокого раскола формирование в нижней палате парламента правого большинства кажется сейчас задачей очень и очень непростой.