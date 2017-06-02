Dmitry A. Mottl Су-27

СССР — главное наследие ВПК России

В течение последнего десятилетия военно-промышленный комплекс (ВПК) России начал активно работать в интересах собственных Вооруженных сил. Достаточно высокими темпами идёт перевооружение многих видов войск, в особенности это касается Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил (ВКС), в меньшей степени — Военно-морского флота (за исключением подводного флота). На финальной стадии разработки находятся многие перспективные системы вооружений, процесс создания которых был начат уже после распада СССР. Тем не менее, реально в войска пока в основном поступает техника, являющаяся глубокой модернизацией советских разработок. Это стало возможным благодаря отличному модернизационному потенциалу многих видов вооружений, а также возможностям, которые открываются благодаря «оцифровке» советской техники (цифровое оборудование тогда применяли редко) с использование современной элементной базы. Тем не менее, представить себе ВПК России без наследия СССР невозможно — преемственность в этой области имеет важнейшей значение. Да и большинство предприятий остались с советских времен, в большинстве случаев сохранив свои названия. Это будет продемонстрировано на конкретных примерах из ключевых отраслей ВПК.

Военное авиастроение: советские платформы Су-27 и Ми-8 приносят России миллиардные прибыли

После начала российской военной кампании в Сирии в сентябре 2015 года в крупнейших мировых и российских СМИ постоянно появляются кадры применения фронтовых бомбардировщиков Су-34, а также многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35С. На данный момент эти самолёты являются самыми современными и эффективными машинами в составе ВКС России, привлекая внимание многих покупателей на мировом рынке вооружений. И все они созданы на базе тяжелого истребителя четвёртого поколения Су-27, принятого на вооружении военно-воздушных сил СССР в 1985 году.

Что касается создания этих глубоких модернизаций Су-27 — то сделано это было, во многом, на средства иностранных заказчиков в инициативном порядке, так как до 2010-х годов гособоронзаказ на новые боевые самолёты практически отсутствовал. Особенно это касается двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ, который вряд ли бы появился без крупнейшего индийского заказа (на данный момент законтрактовано 272 машины, около 250 из них поставлены). Этот самолёт в скором времени принесёт еще до $8 млрд российскому ВПК — столько, вероятно, будет стоить контракт на модернизацию всего индийского авиапарка Су-30МКИ до уровня SuperSukhoi.

В итоге, на сегодняшний день, новые боевые самолеты, созданные на базе советской платформы, являются основой ВКС России, поступая в войска в большом количестве. Назвать полностью «самостоятельным» проектом можно только истребитель пятого поколения Т-50 ПАК ФА, который впервые поднялся в воздух 29 января 2010 года, а первые работы по его созданию начались в 2002 году. Хоть самолёт полностью создан уже в Российской Федерации, сами работы по созданию истребителей пятого поколения начались еще в начале 1980-х годов в СССР. Были выработаны технические требования к машинам этого класса, кроме того, традиционно конкурирующие опытно-конструкторские бюро (ОКБ) «МиГ» и «Сухой» начали работу над созданием своих самолётов. Строго говоря, изначально истребителем пятого поколения занималось только ОКБ «МиГ» с проектом МФИ (многофункциональный фронтовой истребитель), а «Сухой» получил проект нового палубного истребителя С-32 с крылом обратной стреловидности. Позже (уже после распада СССР), С-32 был переименован в С-37 или Су-47 «Беркут» и стал экспериментальным самолётом для отработки технологий истребителя пятого поколения. Судьба же МФИ оказалась достаточно печальной — единственный летный прототип МиГ 1.44 осуществил всего два полёта — в феврале и апреле 2000 года, после чего проект был закрыт, став «жертвой» дезорганизации и низкого государственного финансирования 1990-х годов. Затянувшаяся разработка машины привела к её существенному техническому отставанию от американского F-22 Raptor, который уже активно летал и в 2005 году был принят на вооружение ВВС США.

В итоге, было принято решение начать разработку истребителя пятого поколения «с нуля» — уже силами ОКБ «Сухого», сохранившего дееспособность, благодаря масштабным экспортным проектам. Собственно, речь уже идёт о Т-50 ПАК ФА, в создании которого использовали все те технические наработки, которые накопились при испытаниях С-37 и МФИ. На данный момент построено 9 прототипов Т-50, из которых 7 летных. К 2020 году ожидается поставка первой партии из 6 серийных машин.

Похожее положение дел сохраняется и в вертолётостроении — лучше всех на международном, да и на внутреннем рынке, реализуются военно-транспортные вертолёты Ми-8/Ми-17 в современных модификациях, например Ми-8АМТШ. Стоит отметить, что первые Ми-8 поступили в эксплуатацию еще в далеком 1965 году, тем не менее, машина актуальна и по сей день. Всего было выпущено более 16 000 Ми-8, что делает его самым распространенным двухдвигательным вертолётом в мире. Другие популярные современные российские военные вертолёты — ударные Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52 также являются прямыми потомками советских машин. Первый полёт Ми-28 был совершен еще 10 ноября 1982 года, а Ка-52 является двухместной модификацией вертолёта Ка-50, совершившим первый полёт 17 июня 1982 года. Ми-35М же является модернизацией массового советского ударного вертолёта Ми-24, принятого на вооружение в 1972 году. «Исконно» российские проекты, такие как транспортные вертолёты Ми-38 и «Ансат» пока не вызывают уверенности в том, что они получат столь широкое распространение, как их советские предшественники, до сих пор пользующиеся большим спросом в мире.

Что касается военно-транспортной авиации — то в этой сфере и вовсе отмечается полная зависимость от самолётов советского производства. Новые машины постройки ГП «Антонов», по понятным причинам, для российской армии более недоступны, да и в целом дела украинской компании идут неважно. В итоге приходится поддерживать в летном состоянии огромный авиапарк из таких машин, как Ан-124, Ан-26, Ан-22 и т.п. Освоить же производство на территории России удалось пока только для машин «Ильюшина» (производство было перенесено из Ташкента в Ульяновск). В последние годы стартовало мелкосерийное производство Ил-76МД-90А, наиболее совершенной модификации советского военного транспортника Ил-76. Единственный российский проект лёгкого транспортного самолёта Ил-112, создаваемый на замену Ан-26, пока только готовится к своему первому полёту. Замены же Ан-124 и Ил-76 на горизонте пока совершенно не видно.

Серийно производящаяся российская сухопутная техника — прямое наследие СССР

На данный момент, Россия является безусловным лидером по количеству поставляемых на мировой рынок новых танков. Такой успех «Уралвагонзаводу» принесли основные боевые танки Т-90С. Танк Т-90 был принят на вооружение в 1992 году, а его разработка началась в конце 1980-х годов на базе Т-72, являющегося самым массовым танком второго поколения в мире (выпущено более 30 000 единиц). В 2001 году была создана экспортная модификация танка — Т-90С, которая стала пользоваться огромным спросом, благодаря отличному соотношению цена-качество. Во многом это было связано с тем, что российских, «рыночных» денег в стоимости разработки машины практически не было — базовые работы были сделаны в СССР, то же самое касается и создания производственных мощностей. В итоге, Индией законтрактовано более 2000 танков, более 300 машин приобрел Алжир и др.

Vitaly V. Kuzmin Т-90

Что же касается новшеств на бронетанковом рынке — то здесь надо отметить разработку перспективного танка нового поколения на универсальной тяжелой гусеничной платформе «Армата». Некоторое количество танков Т-14 уже находятся в опытной эксплуатации в Вооруженных силах России. Напрямую Т-14 с советскими разработками не связан, однако работы по танку с «необитаемой» башней, которая является главной особенностью «Арматы», велись и до распада СССР. Создание реальной машины с такой компоновкой, когда экипаж вынесен в изолированнуюбронекапсулу в нижней части танка, стало возможным только с развитием компьютерных технологий.

Похожая ситуация имеется и с боевыми бронированными машинами — боевыми машинами пехоты (БМП) и бронетранспортёрами (БТР). Пока перспективные изделия на базе средней гусеничной платформы «Курагнец-25» и средней колесной платформе «Бумеранг» только начинают проходить испытания и имеют не вполне ясные перспективы, российская армия вооружена еще советскими БМП-2, БМП-3, БТР-80 и т.п. Эти машины проходят различные модернизации, например, до уровня БТР-82А или БМП-3М, тем не менее, принципиального нового в них ничего нет. Эти же изделия и пополняют бюджет российских предприятий при экспортных поставках.

Мощная система ПВО России — наследие Советского Союза

Одной из самых известных российских систем вооружений является зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности действия С-400, поступивший на вооружение Вооруженных сил России в 2007 году. Однако разработка этого ЗРК, изначально именуемого С-300ПМ3, началась в 1987 году, на основе его предшественника — С-300ПМ. Несколько позже ЗРК был переименован в С-400 «Триумф», а разработка была доведена до конца уже в современной России, во многом благодаря финансовым средствам, поступавшим от экспорта ЗРК С-300 (большая часть изделий была приобретена Китаем — по некоторым данным, до 36 дивизионов).

Другие средства противовоздушной обороны (ПВО), активно поступающие на вооружение Воздушно-космических сил России, такие как зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Панцирь-С1», ЗРК малой дальности «Тор-М2», ЗРК средней дальности «Бук-М3» и др. являются модернизациями советских систем, что видно и из их названий. Все эти высокоэффективные средства ПВО, считающиеся одними из самых эффективных в мире, являются наследием СССР. Использование новой элементной базы и технологий в условиях современной России позволило в разы улучшить их характеристики — как по дальности действия и вероятности поражения, так и по количеству одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

Mil.ru C-300

Ядерное сдерживание обеспечивается вооружениями, являющимися развитием советских изделий

Пожалуй, самым важным компонентом российской армии являются стратегические ядерные силы (СЯС), обеспечивающие сдерживание от глобальных конфликтов. В них входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), стратегический подводный флот и стратегическая авиация.

Что касается РВСН, представленных шахтными и мобильными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) наземного базирования, то здесь все стоящие на вооружении образцы имеют прямую связь с советским ВПК. Тяжелые жидкостные ракеты Р-36М2 «Воевода», способные нести по 10 тяжелых ядерных боеголовок (мощностью 800 килотонн в тротиловом эквиваленте) индивидуального наведения, были построены в период с 1988 по 1992 год на предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Заменить этот важный компонент СЯС должна МБР РС-28 «Сармат», которая фактически является прямой ветвью эволюции «Воеводы». Правда, работы несколько осложнены тем, что производство ракет было налажено на «Южмаше», который остался на Украине, однако ГРЦ им. Макеева вполне способно разработать и освоить производство новой МБР. Кстати, еще одним важнейшим проектом является создание управляемого гиперзвукового планера-боеголовки для «Сармата» (такую боевую часть практически невозможно перехватить с помощью средств противоракетной обороны). По имеющимся данным, она носит название «изделие 4202», а над её предшественницей — проектом «Альбатрос», работали еще в конце 1980-х, однако из-за недофинансирования, или других проблем, программа была закрыта. Есть и другая интересная стратегическая «реанимация» — система обороны шахт МБР «Мозырь». По данным некоторых источников, с 2012 года работы по её созданию возобновлены. Возможности современных радиолокационных станций дали возможность довести работы до конца, и обеспечить перехват боеголовок противника залпом облака металлических стрел и шариков на огромной скорости в сторону цели.

Mil.ru «Воевода»

Что же касается легких твердотопливные МБР «Тополь-М» и, наиболее современных, РС-24 «Ярс», то они являются эволюцией МБР «Тополь», произведенных с 1980 по 1994 год. Тоже самое можно сказать и про сверхлёгкую МБР РС-26 «Рубеж».

Теперь обратимся к морскому компоненту ядерной триады России. Здесь мы встретим несколько больше российской «новизны», чем в РВСН. В первую очередь, речь о подводных лодках четвёртого поколения проекта 955 «Борей» и баллистических ракетах, которыми они оснащаются — Р-30 «Булава». Если разработка «Борея» в нынешнем облике началась в 1989 году, то ракета для подлодки разрабатывалась уже в современной России — с 1998 года. И получилась она очень неудачной — пока из 26 пусков 9 оказались аварийными, что составляет целых 34,6%. И это при том, что «Булава» не обладает какими-то выдающимися характеристиками: та же американская ракета TridentII, принятая на вооружение еще в 1990 году, забрасывает вдвое больший вес, а ее боеголовки наводятся на цель точнее. Такая ситуация сложилась из-за того, что проект Р-39УТТХ «Барк», разрабатываемый традиционным «морским» ракетостроительным КБ им. Макеева, был закрыт в связи с дороговизной, а в 1998 году создание твердотопливной ракеты для «Борея» доверили «Московскому институту теплотехники», не обладавшему никаким опытом создания ракет морского базирования.

В итоге, на данный момент, основой морского компонента ядерной триады России остаются произведенные еще в советское время атомные подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» с модернизированными в России жидкостными баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер».

Стратегическая же авиация России представлена бомбардировщиками исключительно советского производства — Ту-95МС и Ту-160. В современной России запущена программа модернизации существующих самолётов, а также созданы новые стратегические крылатые ракеты Х-101/102 (традиционная/ядерная боевая часть). К тому же, в начале 2020-х годов планируется восстановить производство бомбардировщиков Ту-160 в исполнении Ту-160М2 (кардинально обновлена бортовая электроника), однако создание нового самолёта под названием ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), судя по всему, отложено на неопределенный срок.

Заключение

Естественно, мы поговорили далеко не обо всех отраслях российского и советского ВПК. Однако, приведенных примеров вполне достаточно для того, чтобы понять имеющиеся тенденции:

1.Основой российского ВПК остаются советские предприятия и советские наработки. Большая часть новой техники, которая принимается на вооружение, является модернизацией образцов, созданных в СССР, или же доводкой до уровня серийных изделий проектов, заложенных еще советскими конструкторами. В некоторых случаях, реанимируются закрытые в 1990-х проекты.

2. Техника, полностью разработанная в условиях современной России, только начинает свой путь — большинство этих изделий находятся на стадии испытаний и еще не приняты на вооружении российской армии. Некоторые из них имеют заметно более туманные перспективы, нежели глубокие модернизации проверенных временем советских образов.

3. Несмотря на свою эффективность и популярность, технику, созданную в 1970—1980-х годах в СССР, все же придется заменять. Имеющийся модернизационный потенциал многих изделий хоть и был огромен, но всё же подходит к концу. Именно поэтому российский ВПК оказывается перед серьезным вызовом — необходимо создать новое поколение техники почти во всех отраслях. Причем созданные вооружения должны стать основой для Вооруженных сил России на ближайшие полвека. Естественно, в процессе разработки важнейшую роль играет и советский опыт и школа — без них даже создание нового танка очень затруднено, а в таких отраслях как ракетостроение онии вовсе жизненно необходимы.

4. Смена поколений требует серьезных финансовых вложений, которые были заложены в государственную программу вооружений (ГПВ) 2011−2020. Однако экономический кризис, падение курса рубля и снижение нефтегазовых доходов, привели к некоторому падению темпов выполняемых работ. Теперь поспешное принятие на вооружение новых российских вооружений в срок до 2020 года стало маловероятным — в эти сроки упор будет сделан на модернизированную советскую технику. Более понятными перспективы станут после принятия ГПВ-2025, которое планируется в 2017 году.