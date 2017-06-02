В конце марта на сайте Центрального банка традиционно появилась свежая отчётность об экспортных поставках российского газа. Согласно этим данным, в 2016 году в дальнее зарубежье было отправлено 164,7 млрд кубометров. В то же время сам «Газпром» заявлял о рекордных объёмах в 178,3 млрд кубометров.

Kremlin.ru Газпром ЛПУМГ

Это расхождение данных появилось давно и не является для постоянных наблюдателей чем-то новым (рис.1).

Источник: ЦБ РФ, «Газпром», СМИ.

Издержки среднеазиатского импорта

Чтобы объяснить это расхождение, критики монополии даже предполагали, что в отчётности «Газпром» приписывает к экспортируемым из России объёмам свои трейдинговые операции с «чужим» газом. Тем не менее наиболее рациональное объяснение, которое подтверждали и сами представители монополии, заключается в следующем. Эта разница обусловлена закупками газа из Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Туркмения) и Азербайджана. Эти закупки «Газпром» проводит как реэкспорт газа, а следовательно не уплачивает по ним таможенную пошлину, этого газа нет и в таможенной статистике. (В скобках отметим, что при этом в данной статистике есть поставки по газопроводу «Голубой поток», где экспортная пошлина обнулена).

В последние годы объёмы закупок газа из Средней Азии снизились (в частности, монополия отказалась от импорта газа из Туркмении), и эта динамика хорошо коррелирует с различием в экспорте по различным данным, что видно на рис. 2. (Для «чистоты эксперимента», сравнение идёт по данным для суммарного экспорта (в том числе и в страны бывшего СССР), а не только для поставок в дальнее зарубежье).

Источник: ЦБ РФ, «Газпром».

Логика в том, почему «Газпром» не уплачивает по этим поставкам пошлину, действительно есть. Компания покупает среднеазиатский газ по достаточно высоким ценам (в 2015 году — 180 долл за тыс. кубометров на границе со страной-поставщиком), а потому возможная оплата экспортной пошлины с этих объёмов привела бы даже к убыткам монополии.

В то же время определённые вопросы к статистике остаются и при данной трактовке: как видно из рисунка, всё равно среднеазиатского газа оказывается чуть больше, чем разница в данных ФТС и «Газпрома». Выходит, часть газа из Средней Азии идёт не в рамках реэкспорта? Отметим, что, согласно данным российской монополии, в последние годы весь поступавший в ГТС центральноазиатский газ шёл на поставки за пределы России.

Так или иначе, важно отметить, что весь газ, который «Газпром экспорт» декларирует как поставки на экспорт в дальнее зарубежье, действительно является трансграничными поставками газа с российской территории. Сомнений здесь быть не может. Эти объёмы находятся в хорошем соответствии как со статистикой из ежегодного сборника компании BP, так и с данными по трансграничной прокачке газа от европейских газотранспортных операторов.

И каким бы ни было исходное происхождение части газа, именно данные «Газпром экспорта» по поставкам в дальнее зарубежье являются наиболее референтными. Во-первых, именно они нужны для оценки доли России на европейском рынке. Ведь при определённых обстоятельствах эти объёмы могут быть заменены российскими поставками. А поставок газа из Средней Азии в обход России на европейский рынок пока в обозримой перспективе не ожидается. Во-вторых, именно данные «Газпрома» нужно использовать при оценке необходимого количества газопроводных мощностей при трансграничных поставках.

На этом фоне «Газпром» действительно активно занимается трейдинговыми операциями и с чужим газом. Данных за 2016 год пока нет, а в 2015 году Группа «Газпром» продала суммарно 184,4 млрд кубометров в дальнее зарубежье (сравним с 158,6 млрд кубометров экспорта газа с территории России).

Таким образом, говоря о продажах газа российской монополией, приходится держать в уме три цифры — данные таможенной службы, данные «Газпрома» по поставкам российского газа, данные «Газпрома» по продажам всей группы с учётом маркетинговых операций.

Туманные поставки на Альбион

Основная часть маркетинговых операций с газом пришлась в Европе на британский рынок, где «Газпром» активно занимается трейдингом газа. В том же 2015 году «Газпром» продал в рамках маркетинговых операций в Великобританию (то есть здесь и «свой», и «чужой» газ) 22,5 млрд кубометров. В то время как поставки российского (по происхождению) газа в Великобританию (по данным «Газпромэкспорта») составили 11,1 млрд кубометров.

Но уже в прошедшем, 2016 году только чисто российские поставки в Великобританию составили целых 17,9 млрд кубометров (за счёт активного потребления газа в электроэнергетике спрос в Великобритании вырос на 8,5 млрд куб).

Такие объёмы объяснить прямыми российскими поставками стало ещё сложнее, что вновь дало наблюдателям повод для спекуляций о «приписках»: мол всё же в российских поставках в Великобританию попадает «трейдинговый» газ.

И дело здесь не только в удалённости рынков сбыта. С континента в Великобританию газ поступает по двум маршрутам. Это газопровод BBL из Нидерландов и Интерконнектор из Бельгии. В теории их мощность способна прокачать все необходимые объёмы, но реально за 2016 год с континента в Великобританию пришло — 4,3 млрд по BBL и 1,4 млрд по Интерконнектору. Итого, всего 5,7 млрд за год.

Каким же образом российский газ попадает в Великобританию?

С большой вероятностью речь здесь идёт о своповых (обменных) поставках с норвежским газом — Норвегия поставляет больше газа по российским обязательствам в Великобританию, в то время как «Газпром» закрывает обязательства Норвегии по поставкам на европейский рынок.

Об этом говорит несколько косвенных признаков, среди которых — неожиданно большие объёмы поставок норвежского газа в Великобританию. А по данным статистического ежегодника BP (за 2015 год) «Газпром» не экспортировал российский газ в Великобританию, но продавал его в Бельгию, практически ровно в тех объёмах, которые «Газпром» заявлял для своего британского экспорта. Любопытно при этом, что, по данным «Газпром экспорта», в саму Бельгию российское топливо вообще не поставляется. Получается, газ для Великобритании здесь оказался «приписан» к Бельгии.

Таким образом, физических молекул российского газа в Великобританию действительно не приходит, но тем не менее эти продажи обусловлены вполне физическими дополнительными объёмами российского газа, которые пришли в Европу. И, кстати, в таком случае, и Норвегия, и Россия экономят на транспортировке.

На пути к прозрачной статистике?

Статистические данные, в том числе и в секторе энергетики, во всех странах далеки от идеала. К примеру, американская энергетическая статистика крайне обширна и в беспрецедентной степени открыта — но и там можно найти свои странности. В качестве наиболее яркого примера можно вспомнить, что исчисление всех жидких топлив (в том числе этанола, лёгких углеводородных фракций) проводится в баррелях вне зависимости от энергетического содержания. В результате средний баррель в такой отчётности в энергетическом плане заметно уступает «классическому» баррелю нефти.

Но это детали. А в целом открытая статистика в США очень подробна. К примеру, регулярно обнародуются подробные данные по недавно начавшемуся американскому экспорту СПГ, в том числе направление поставок и их цены по каждому газовозу в отдельности.

Российские же статистические данные такой же открытостью похвастаться не могут. Но и те данные, что обнародуются, иной раз вызывают дополнительные вопросы — как приведённые выше примеры. Хотя, казалось бы, минимальные разъяснения и примечания сняли бы неудобные вопросы.

Вдвойне обидно, что «недоговорки», внутренние противоречия часто в конечном счёте играют против компаний или государства. К примеру, здесь мы видим, как указанные аспекты дают основания для заявлений о том, что реальный российский экспорт газа меньше заявленных объёмов. Подобных проблем можно было бы избежать, давая нормальную качественную статистику. А получается, что, наоборот, статистические данные по газовой отрасли в последние годы только ухудшаются.

Это особенно досадно, если учесть, что тот же газовый экспорт является сильной стороной нашей страны на международной арене, и качественная открытая статистика здесь позволила бы дополнительно популяризировать этот фактор.

Ещё в 2009 году Минэнерго в рамках реализации концепции открытости приняло решение о создании ГИС (государственной информационной системы) ТЭК. Цена вопрос — 600 млн рублей, работы по созданию ГИС ТЭК должны были быть завершены к 1 октября 2015 года. В конце марта 2017 года СМИ сообщили, что запуск ГИС ТЭК уже просрочен на полтора года. Заказчик (Российское энергетическое агентство) подал на подрядчика в суд (с целью взыскания неустойки), в свою очередь последний заявил встречный иск. Когда же в таких обстоятельствах реально будет функционировать сама система — вопрос открытый.