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Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров выступил в бакинских СМИ с небольшой статьей под громким названием: «Постепенно и незаметно Россия уходит из Азербайджана». Мы обратили внимание на эту публикацию потому, что в ней показана квинтэссенция мировоззрения большей части азербайджанской политической элиты в отношении перспектив нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в целом и по многолетнему нагорно-карабахскому конфликту в частности.

Набор аргументов, используемых Зульфугаровым для защиты и подтверждения своей позиции, является типичным для азербайджанских политиков и национальных СМИ. Вот как он структурирует проблемы и элементы политики, которые, по его мнению, наиболее характерны во взаимоотношениях между Баку и Москвой (по очередности): российская политика в отношении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта; экономический блок, включающий в том числе и тесно связанное с армяно-азербайджанским конфликтом военно-техническое сотрудничество (закупки вооружений); гуманитарная сфера, в которой отдельно можно выделить положение азербайджанской диаспоры в России, русской общины в Азербайджане, статус и значение русского языка в Азербайджане, научные и культурные контакты; разноуровневые отношения российской власти и российских элит с азербайджанскими властными структурами и группами политических и экономических элит в Азербайджане. Так Зульфугаров, подобно древним философам, создает взаимосвязанный «экстракт» всех обозначенных направлений, вытянуть каждый из которых в как бы гигантской политической алхимической лаборатории бывает непросто. Но мы попробуем. И начнем с первого элемента, касающегося российской политики урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Сразу отметим, что по определению взаимоотношения между Москвой, Баку и Ереваном не могут носить паритетный характер. Армения — член ОДКБ и Евразийского экономического союза. Отношения России с Азербайджаном носят «добрососедский характер». В том заключается и принципиальное отличие в отношении перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта. На этом направлении Москва действует вместе с США и Францией в формате Минской группы ОБСЕ, которая за долгие годы своей деятельности наработала ряд принципов и сценариев действий, что лежат в основе сложного, но все же имеющего место быть переговорного процесса. Конечно, это не исключает выработку Баку и Ереваном взаимоприемлемого двухстороннего решения. Но этого не происходит на практике — из-за непреодолимых противоречий между конфликтующими сторонами. Мы это к тому, что нагорно-карабахский конфликт в политико-дипломатическом отношении выведен Россией в отдельную самостоятельную проблему, хотя в Азербайджане и Армении существуют силы, которых такая политика Москвы не устраивает. В адрес России там звучат призывы к следованию в том или ином направлении по грузино-украинскому сценарию. Ситуация усугублена и тем фактором, что Нагорный Карабах в Баку и Ереване стал, с одной стороны, своего рода национальной идеей, с другой, Степанакерт активно используют в качестве механизма, с помощью которого проводится консолидация общества. Это затрудняет для президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна возможность выходить самостоятельно на двусторонний диалог, они фактически сами являются заложниками ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Перейдем ко второму элементу, экономическому блоку, включающему в том числе и тесно связанные с армяно-азербайджанским конфликтом закупки вооружений. Свою политическую философию экс-министр выразил следующими словами: «Многие российские дипломаты пытаются использовать практику параллельных «треков» (параллельного движения), утверждая, что другие группы, составляющие перечень направлений многогранных российско-азербайджанских отношений, могут независимо друг от друга развиваться и не противоречить друг другу. Азербайджанская практика склоняется к тому, что любой компонент взаимоотношений с той или иной зарубежной страной находится в прямой зависимости от позиции этой страны в отношении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Такая позиция азербайджанской стороны мало подвержена другим факторам, которые как бы составляют интерес азербайджанской стороны». Говоря иначе, Баку выстраивание любых отношений с другими странами ставит в зависимость от отношения к подходам к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Но и тут проявляются важные особенности, прежде всего, в отношениях между Азербайджаном и странами-сопредседателями Минской группы, которые, с одной стороны, не отказываются от декларирования принципа территориальной целостности и права наций на самоопределение, с другой, не выстраивают свои отношения с Баку только в контексте нагорно-карабахского урегулирования.

Россия продает вооружение Азербайджану. Как заявлял глава правительства России Дмитрий Медведев, «оружие может и должно приобретаться не только для того, чтобы его когда-то использовать, а для того, чтобы оно было фактором сдерживания, и вот этот момент нужно оценивать всем сторонам конфликта». Попытка Баку перетянуть на свою сторону Москву в формате МГ ОБСЕ, используя закупки российского оружия, не увенчались успехом. После апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе Россия организовала поставки вооружения в Армению с целью «восстановления регионального баланса сил». Точно так же действовал и действует другой сопредседатель Минской группы, США, которые призывали и стимулировали Азербайджан к созданию альтернативных российским энергетических коммуникаций в Европу, не меняя при этом свою позицию в отношении нагорно-карабахского конфликта. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к участникам международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2017» в Баку, заявил, что США остаются приверженными реализации «Южного газового коридора» и напомнил Азербайджану, что «Вашингтон привержен мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы». А дальше что? На днях посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье призвал «приложить максимум усилий для поиска наиболее оптимального, приемлемого для обеих сторон и основанного на трех известных принципах решения». Но он считает, что «само решение зависит не от МГ ОБСЕ: именно стороны конфликта должны его принять». Так вновь образуется своеобразный замкнутый круг.

Третий пункт — гуманитарная сфера, положение азербайджанской диаспоры в России, русской общины в Азербайджане, статус и значение русского языка в Азербайджане, научные и культурные контакты. Баку болезненно отреагировал на закрытие в России Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК), квалифицируя это как «первый в современной истории России случай, когда принимается решение о ликвидации диаспоральной организации народа страны, находящейся с Россией в дружественных отношениях». Но при этом Баку не обратил на тот факт, что Москва имела очень серьезные основания поступить так, как поступила, будучи связанной проблемами национальной безопасности, о чем предпочитает не говорить громко. И дело вовсе не в стремлении каких-то политических кругов «нарушить баланс между Азербайджаном и Арменией, поскольку в России продолжает беспрепятственно функционировать такая организация, как Союз армян России». По этому поводу посол Российской Федерации в Баку Владимир Дорохин дал в интервью агентству Sputnik-Азербайджан соответствующие разъяснения. В то же время, намеки Баку на некие ответные санкции против русской общины в Азербайджане, объединяющей в своих рядах более 120 тысяч русских, выглядят откровенным шантажом. Когда глава русской общины, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин заявляет, что «в Азербайджане оказывается поддержка сохранению русского языка, традициям русского народа, и это очень высоко ценится представителями общины», что «в Азербайджане сохранены все школы с русским языком, 16 тысяч студентов обучаются на факультетах с русским языком обучения», то возникает вопрос: это политическое одолжение Москве или отражение потребностей Баку в квалифицированных кадрах?

Четвертый аспект Зульфигарова — разноуровневые отношения российской власти и российских элит с азербайджанскими властными структурами и группами политических и экономических элит в Азербайджане. Этот фактор действительно сказывался и сказывается на выстраивании отношений между Баку и Москвой. Одно время ему придавалось чуть ли не решающее значение, хотя сейчас ситуация меняется. В силу того, что Россия в Закавказье должна проводить политику уже «южнее Аракса», когда военные действия между Азербайджаном и Арменией воспринимаются как «осложнения в тылу», а не просто приграничный конфликт. Не случайно было заявлено об изменении задач российской военной базы в Гюмри. Это означает, что отношения Москвы с Ереваном и Баку выстраиваются с учетом новых региональных факторов. Господин Зульфугаров, видимо, чувствует и понимает это, заявляя, что «Азербайджан может играть более активную роль в процессе переформатирования» Ближнего Востока. Но что из этого может выйти? Экс-министр указывает на таких партнеров Азербайджана как Анкара, Тегеран, Эр-Риад, Тель-Авив, Исламабад и даже Астану. «Для этой переориентации совсем не обязательна смена элит, — считает Зульфугаров. — Сегодняшние политики, подвергая критике российскую политику в отношении Азербайджана, получат аргументы, понятные для азербайджанской общественности, в пользу новых ориентиров внешней политики». Не вдаваясь в детали, приведем некоторые суждения на сей счет директора одного из ведущих израильских аналитических центров Мааяна Яффе-Хоффмана.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

В своей статье «Геополитическая акупрессура», опубликованной The Jewish Press и растиражированной некоторыми бакинскими СМИ, израильский политолог рассматривает Азербайджан в качестве региональной «точки давления» и призывает подключиться к ней, учитывая, что «для вновь возрождающегося Шелкового пути Азербайджан является единственной дорогой между Средней и Южной Азией, которая позволяет обойти Россию и Иран». По словам Яффе-Хоффмана, «для того, чтобы США использовали и присоединились к этой евразийской точке давления, необходима разумная и экономичная стратегия построения дипломатических и политических мостов и мира» и «поскольку этническое азербайджанское население Ирана, по оценкам, составляет от 25 до 30 миллионов человек, Азербайджан является уникальными воротами в Иран и имеет прочные связи с Израилем». Что же, осталось попробовать. Пока же Международная кризисная группа опубликовала доклад, в котором констатируется возможность полномасштабной войны в Нагорном Карабахе, в нее «могут включиться другие силы региона, в частности, Турция и Россия, которые связаны договорами о военной помощи с Азербайджаном и Арменией соответственно».

Война и дестабилизация региона создадут самые благоприятные условия для активизации международных террористических организаций, превративших обширные территории в непосредственной близости от Закавказья в зону военных действий, анархии и хаоса. Согласно выводу Группы, главная задача посредников на фоне продолжающегося противостояния должна заключаться в следующем: обеспечить постоянную связь между лидерами Армении и Азербайджана, заставить Ереван и Баку смягчить позиции и начать переговорный процесс. Но кто и когда услышит этот призыв?