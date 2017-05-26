Решение министерства обороны Нагорного Карабаха не публиковать ежедневные сводки о ситуации на линии соприкосновения, а выступать с еженедельной информацией, вызвало довольно негативную реакцию в армянском обществе. Особенно резкой критике данное решение подвергли те, у кого в армии служат родные и близкие.

Коллаж ИА REGNUM

На этом фоне информация о происшествиях вызывает большую тревогу, чем раньше, когда можно было довольно оперативно ознакомиться с реакцией оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по поводу того или иного инцидента.

Самый свежий пример — ранение 30 мая в Карабахе от выстрела противника военнослужащего срочной службы Алика Аванесяна.

О ранении стало известно со слов начальника управления медицинской службы Вооруженных сил Армении Камавора Хачатряна. Кроме факта ранения, никакой другой информации предоставлено не было. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил лишь, что состояние военнослужащего стабильно тяжелое, он находится в больнице. При этом Ованниссян не поведал, при каких условиях произошло ранение.

Образовавшуюся информационную неразбериху дополняет дезинформация азербайджанской стороны. При этом при опровержении того или иного информационного вброса у армянской стороны возникают противоречия.

Так, опровергая информацию о том, что ВС Азербайджана якобы 1 июня уничтожили два армянских военных объекта, начальник управления оборонной политики Минобороны Армении Левон Айвазян сказал, что на линии соприкосновения неспокойно. «На линии соприкосновения по-прежнему звучат выстрелы, периодически продолжаются нарушения режима прекращения огня. Стреляют из стрелкового оружия, минометов. Стабильная ситуация, но не очень спокойная», — отметил он.

Однако в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, в котором также опровергается информация о том, что Азербайджан уничтожил командно-наблюдательный пункт и систему видеонаблюдения, говорится, что на передовой продолжает сохраняться относительно спокойная ситуация.

Множество сетевых ресурсов в Армении, которые называют себя СМИ, пытаются пополнить образовавшийся информационный вакуум, распространяя сообщения Минобороны Азербайджана и азербайджанской прессы. На этом фоне складывается впечатление, что пресс-службы военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха целый день только и заняты опровержениями азербайджанской дезинформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Как только в зоне нагорно-карабахского конфликта будут расследоваться инциденты, чему упорно противится Баку, армянская сторона сможет информировать общественность о ситуации на линии соприкосновения по своему усмотрению. Но пока Азербайджан продолжает ежедневные провокации как на границе, так и в медийном пространстве, решение о приостановке публикации ежедневных сводок выглядит довольно необдуманным.

В этой связи можно процитировать статью из «Википедии» про Ошибку 404 или Not Found («не найдено»). Ошибка 404 — это стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу. Ошибку 404 не следует путать с ошибкой «Сервер не найден» или иными ошибками, указывающими на ограничение доступа к серверу. Ошибка 404 означает, что запрашиваемый ресурс может быть доступен в будущем, что однако не гарантирует наличие прежнего содержания.

И действительно, «клиенты» в состоянии общаться с Минобороны Нагорного Карабаха, но ведомство не может найти данные согласно запросу.