На фоне недавнего шокирующего теракта, произошедшего в Кабуле 31 мая, и военных успехов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно говорить о том, что миссия США в этой стране все ближе к провалу. Поражение же в этой стране может сказаться на США так же, как оно сказалось на Советском Союзе, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Militaryphotos.deviantart.com ВС США

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Автор отмечает, что США находятся сейчас в такой ситуации, в которой страна была во время войны во Вьетнаме. Тогда бывший государственный секретарь США Дин Раск заявил, что если США уйдут из страны, это станет первым поражением США в их истории со всеми последствиями для Юго-Восточной Азии и позиций Вашингтона в мире.

Так, разрушительный теракт, произошедший в столице Афганистана 31 мая и унесший жизни 90 человек, стал посланием и афганскому народу, и США. Акт насилия, настолько вопиющий, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергло свою к нему причастность, стал сигналом гражданам страны, что их правительство не может защитить их даже в самом центре столицы страны. Для США же послание было следующим: вложив сотни миллиардов долларов, пожертвовав жизнями 2 тыс. граждан США за прошедшее с терактов 11 сентября время, Вашингтон дальше от победы, чем когда-либо.

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Бывший президент США Барак Обама считал, что война в Афганистане была правильной войной, чего нельзя было сказать о войне в Ираке. Поэтому он в 2011 году повысил численность военного контингента США в стране до 100 тыс. военнослужащих. Его план состоял в том, чтобы нанести непоправимый ущерб движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подготовить афганскую армию и силы безопасности, стабилизировать правительство и вывести войска к концу своего второго срока.

План Обамы не увенчался успехом, в результате чего его преемник Дональд Трамп остался с 8,5 тыс. военнослужащих в Афганистане, правительство которого слабее, чем когда-либо, удерживает территории страны. Радикалы удерживают больше территорий и ведут себя активнее в большем числе провинций, чем когда-либо с момента свержения их власти в 2001 году. Вооруженные силы страны при этом несут самые значительные потери. Грубо говоря, США мало-помалу проигрывают войну в Афганистане.

Действительно Трампу в наследство досталась война, в которой, похоже, нельзя одержать верх, если он не готов направить новую армию США, чтобы не дать радикалам захватить власть. И сложно себе представить, что народ США одобрит какую-либо масштабную отправку вооруженных сил США.

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Так, командующий войсками США в стране генерал Джон Николсон затребовал по меньшей мере 3 тыс. дополнительных военнослужащих для подготовки афганской армии и стабилизации страны, пока не будет найден способ закончить войну путем переговоров.

Таким образом, Трамп оказался в непростой ситуации, поскольку три или пять тысяч военнослужащих США могут в лучшем случае помочь армии Афганистана удержать ситуацию. При этом если Вашингтону не удалось одержать верх над «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2011 году со 100 тыс. военнослужащих, США не победить движение с помощью седьмой части их прежней группировки. А если партизанская армия не проигрывает, то она выигрывает.

The U.S. Army Военные США

Все же сложно представить себе, как Трамп может отказаться от отправки дополнительного контингента. Если он заявит, что США вложили достаточно человеческих и финансовых ресурсов, дальнейшее развитие событий будет предрешено. Более того, появившиеся сведения о том, что Россия и Иран уже поддерживают связь с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорят о том, что Москва и Тегеран считают, что приход «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти неизбежен.

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И если Трамп объявит о плане вывода, это приведет к потрясениям для всего афганского правительства, армии и общества. Понимание, что такой союзник Кабула, как США, уходит — сейчас или вскоре — или отказывается делать дальнейшие инвестиции после 15 лет конфликта, станет психологическим ударом, от которого правительство Ашрафа Гани может не устоять.

В случае же победы радикалов гражданам Афганистана, сотрудничавшим с США, придется столкнуться с тем же, что пришлось пережить жителями Южного Вьетнама и Камбоджи. Для США это станет поражением почти столь же далеко идущим, каким оно было для Советского Союза, когда Советская армия была вынуждена, как отмечает автор, выйти из страны после десятилетия войны. Для СССР поражение в Афганистане оказалось почти смертельным ударом.

Если же США решат выйти из Афганистана, исход из страны окажется значительным, а Вашингтон столкнется с моральным кризисом: сколько беженцев страна сможет принять, а скольких придется оставить на произвол судьбы.

Пятнадцать лет назад некоторые эксперты в США, в том числе автор, указывали на то, что попытка переделать Афганистан и Ирак по своему образу была утопической глупостью, которая, почти без сомнения, приведет к провалу с учетом истории и культуры региона. И, несмотря на это, США решили воплотить свои намерения. В 2001 году в Афганистане, в 2003 году — в Ираке. Затем был удар по Ливии и свержение ее лидера Муаммара Каддафи. После этого Вашингтон вмешался в конфликт в Сирии, поддержал Саудовскую Аравию в Йемене.

С учетом влитых в эти конфликты триллионов долларов и сотен тысяч, если не миллионов, погибших возникает вопрос, каким образом это пошло на пользу США или народам этих стран. Таким образом, заключает автор, уход США с Ближнего Востока неизбежен. Он неотвратимо приближается так же, как это было в случае с британской, французской и советской империями, и от последствий США вряд ли быстро оправятся.