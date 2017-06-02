



В Москве в рамках фестиваля польского кино «Висла» прошел премьерный показ в России фильма режиссера Войцеха Смажовского «Волынь» / «Wołyń». 149 минут экранного времени посвящено самой страшной трагедии в истории Польши в XX веке — Волынской резне, истреблению польского населения в 1943—1944 годах украинскими националистами и украинским крестьянством на Волыни. В этой бойне сгинуло 80−100 тысяч поляков, несколько тысяч украинцев погибло в результате «слепых акций возмездия» от рук польских отрядов Армии Крайовой и сил самообороны. Предваряет фильм эпиграф: «Кресовян (поляки, которые жили на территориях нынешних Западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Второй Речи Посполитой — ИА REGNUM ) убивали дважды. Первый раз — ударами топоров. Второй раз — замалчиванием. И эта вторая смерть была намного хуже первой».

Не случайно Волынская резня или Волынь была предметом жесточайшего замалчивания в Польской Народной Республике. Считалось, что ни к чему вспоминать эту историю, ведь она могла повредить дружбе польского и украинского народов. После того как на смену ПНР в 1989 году пришла Третья Речь Посполитая, коммунисты уступили власть демократам, о событиях 1943−1944 годов политики старались не говорить, чтобы не подталкивать независимую Украину к Российской Федерации. Заговор молчания все эти годы мужественно преодолевали патриотические движения и организации кресовян. Отдадим должное ксендзу Тадеушу Исааковичу-Залесскому, который настойчиво и упорно много лет со всех трибун призывал помнить погибших. И сколько бы ни было политической конъюнктуры в том, свою роль в прорыве плотины сыграли ныне правящая партия «Право и Справедливость» и движение Kukiz'15, чьи лидеры и депутаты на государственном уровне поддержали инициативу установления дня поминовения жертв Волынской резни (11 июля) на общенациональном уровне.

Сухой дате должны соответствовать слово и образ. Ими стал фильм «Волынь». Смажовскому удалось сделать немыслимое: эмоции и чувства его лента вызывает, но основа — документальная. Режиссер тщательно выверял каждый кадр по историческим источникам. Конечно, российский зритель может придраться к некоторым деталям, спросив: неужели нельзя было найти хотя бы одного сочувствующего полякам советского человека? Ведь советские партизаны в ряде случаев во время Волынской резни защищали поляков от нападений украинцев. Впрочем, что мы, что немцы в фильме являемся скорее фоном, непреодолимой силой, которая реализует свои интересы, не обращая внимания на копошащихся на земле мурашек. Главные герои — это соседи. Поляки, украинцы и евреи, которые живут вместе, а затем — начинают убивать друг друга.

Стоит сказать и о культе, сложившемся в Польше в последние годы, связанном с катыньским расстрелом. По всей стране в конце апреля — начале мая проходят многочисленные реконструкции, когда даже школьники изображают пленных польских офицеров, которых ведут на место казни советские НКВДисты. Это выглядит красиво. Как не поиграть в благородного воина? Волынь о другом. Здесь нет ни героизма, ни чести. 80% фильма — повествование о грубом социальном контроле, тяжелом крестьянском труде, ничтожности личной судьбы человека в его жерновах. Скучно для реконструкции, неинтересно, не зрелищно.

Соседская вражда в реальности некрасива. И такой ее показывает Смажовский. Он очень многое смог показать в эпизодах и деталях. Один из персонажей объясняет, что польская честь — это когда даешь обещание и должен его исполнить, несмотря ни на что. Польские хуторяне «успокаивают» друг друга словами, что «их» украинцы обещали их не трогать, а в следующем кадре польская деревня уже горит, а поляков истребляют самым жестоким образом. Польская крестьянка в отчаянии кричит бойцу польского, столь театрально прославленного подполья: что же за мужчины вы, если не можете защитить свои семьи? Одинаковые зверства творит и «свидомый» националист, и обычный мужик, вчера своим серпом срезавший колосья пшеницы, а сегодня ночью вспарывающий животы своим польским соседям. И фоном на смерть идут несчастные евреи, не нужные вообще никому, как будто не существующие в социальном пространстве волынского села. И поляки уничтожают мирных украинцев только потому, что они украинцы.

Луцкое воеводство. Свезённые на идентификацию и похороны трупы поляков — жертв резни, 26 марта 1943 года

Фильм «Волынь» должен быть показан и детально обсуждён на российских центральных телеканалах. Не только потому, что в 1943—1944 годах убивали наших советских граждан польского происхождения и уже поэтому нам есть до того дело. Важно понять генезис того, что сегодня происходит на Украине. Что этот украинский национализм не сводится исключительно к русофобии, а настроен агрессивно и враждебно к любому, кого не считает «своим». Ведь тогда на Волыни были и те украинцы, которые пытались спасать поляков, за что их убивали боевики УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это ключ к осознанию происходящего сейчас в Донбассе. Как и в 1943—1944, для «героев» украинской «АТО» что Донбасс, что Крым — просто территории, которые нужно «очистить». России нужно снять и свою «Волынь». Снова напомнить гражданам нашей страны, с чем мы имели дело во Второй мировой войне. С чем именно мы имеем дело сегодня на Украине. Потому что на советских фильмах уже не выедешь, а человеческая память — вещь непрочная.

Почему же Москва боится исторической правды о той Волыни и о современной Украине, власть которой официально и последовательно присягнула своему прогитлеровскому, нацистскому и геноцидному прошлому? Видимо, потому, что ещё более 10 лет назад она должна была начать решительную борьбу против исторического ревизионизма отвергаемого ею президента Ющенко и покровительствуемого ею премьера и затем президента Януковича, который и начал настоящее прославление прогитлеровской, нацистской и геноцидной бандеровской Украины. НИКТО в официальной Москве НИКОГДА не поставил в вину этому Януковичу его преступную историческую политику, которая на самом деле и привела современную Украину к катастрофе.

Может ли официальная Москва быть честной с самой собой и со своим народом? Может ли она наконец понять, что поддержка (может быть, по невежеству) прогитлеровского Януковича, который, кстати, продолжил и вражескую политику Ющенко по созданию украинской «единой поместной церкви», увековечение памяти соорганизатора блокады Ленинграда и организатора геноцида русского населения Карелии финского фельдмаршала Маннергейма — несовместимы с присягой «Бессмертному полку»? Может ли она понять, что её историческая ложь — самоубийственна для государства?