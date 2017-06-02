Выбрав путь восхваления «диктаторов» и поношения демократических лидеров, президент США Дональд Трамп может поставить крест на либеральном миропорядке, сложившемся после 1945 года. По меньшей мере он своими действиями может сделать так, что США больше не будут играть в этой системе центральную роль, пишет Фарид Закария в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

Так, отмечает автор, теперь появилась возможность ознакомиться с Доктриной Трампа, о которой, по меньшей мере по ее концепции и первостепенному исполнению, можно сказать, что она является наиболее радикальным отходом от межпартийной внешней политики США с 1945 года. Автор ссылается на совместную статью в The Wall Street Journal директора Совета по национальной экономике Гэри Кона и советника по национальной безопасности Трампа Гилберта Макмастера, в которой указывается, что у президента Трампа есть «четкое понимание того, что мир является не «глобальным содружеством», а ареной, на которой страны, неправительственные игроки и бизнес взаимодействуют и соперничают за первенство». Они добавили, что вместо того чтобы отвергать этот характер международных дел, его нужно принять. Именно это, считает автор, и привело к тому, что США вышли из Парижского соглашения по климату, подписанному 194 странами.

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«Элементальный» аспект международных отношений существовал на протяжении тысяч лет. История человечества — это история соперничества и конфликтов, и внешняя политика США, обладающих самыми многочисленными вооруженными силами и разведывательным аппаратам в мире, развернувших свои контингенты и базы в десятках стран по всему миру и ведущих несколько миссий, прекрасно отражает этот факт. Поэтому нельзя сказать, что США — государство, которому неизвестны ни политическое, ни военное соперничество.

Однако в 1945 году мир изменился. После двух самых ужасных в человеческой истории войн, которые унесли жизни десятков миллионов и превратили большую часть Европы и Азии в руины, США, подчеркивает автор, попытались построить новую международную систему. Вашингтон создал институты, правила и нормы, которые подталкивали страны к решению своих противоречий мирным путем — посредством переговоров, а не войны. США создали систему, в которой торговля и коммерция расширили мировую экономику так, чтобы экономический рост смог привести к благоденствию всех. Особое внимание было уделено основополагающим правам человека для создания более сильных моральных и законных запретов против дегуманизирующих идеологий, вроде тех, которые привели к Холокосту.

Эта система работала не идеально. Советский Союз и его союзники, считает автор, с самого начала отвергали некоторые из этих идей, тогда как ряд развивающихся стран принял лишь некоторые части той системы. Однако Западная Европа, Канада и США воплотили их в жизнь, став поразительной зоной мира и экономического, политического и военного сотрудничества. Безусловно, между странами было соперничество, однако оно разрешалось мирным путем и всегда с целью большего экономического роста, большей свободы и улучшения соблюдения прав человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Появившийся в результате этого Запад стал чудом. Европа, оторвавшая себя от столетий «элементальной природы» в международной конкуренции, теперь стала полагаться на создание лучших рабочих мест, экономический рост, а не аннексию стран и порабощение народов. На протяжении многих лет эта зона мира росла, сначала включив в себя Японию и Южную Корею, а затем и ряд стран в Латинской Америке. Эта зона всегда находилась в конфликте с советским блоком в традиционном геополитическом смысле. Затем в 1991 году Советский Союз распался и крупные части мира стали тяготеть к открытому международному порядку. И в самом сердце этой системы были США, после Второй мировой войны создавшие нечто уникальное, разрывающее с вековым «элементальным» характером международного конфликта. За последние 25 лет США попытались инкорпорировать сотни миллионов людей от Мексики до Украины, желающих стать частью этого либерального — в значении свободного — мирового порядка.

Трамп же с самого начала своей политической карьеры, похоже, проявил полное незнание этой истории и непонимание этих достижений. Он постоянно с пренебрежением относился к ближайшим экономическим, военным и моральным союзникам США, воздавая похвалы «диктаторам», вроде президентов России Владимира Путина, Египта Абдуля-Фаттаха Халила ас-Сиси и Филиппин Родриго Дутерте, а также председателя КНР Си Цзиньпина, при этом критически относясь к почти каждому демократическому лидеру европейских стран.

Последствия занятых Трампом позиций и его действий сложно предсказать. Они могут привести к эрозии либерального миропорядка, а также стать причиной появления нового «не столь либерального» порядка, за который выступают меркантильные и националистически настроенные Китай и Индия.

Тем не менее шаги Трампа могут привести и к усилению нынешнего порядка в долгосрочной перспективе благодаря возвращению на главенствующие позиции Европы. Так, Трампу удалось объединить страны континента так, как это не удалось Путину. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС должен взять свою судьбу в свои руки, проведя на той же неделе встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, как бы чтобы подчеркнуть этот факт.

Немного ранее президент Франция Эммануэль Макрон встал на защиту интересов и ценностей Запада на встрече с президентом России Владимиром Путиным таким образом, считает автор, как раньше бы это сделал глава Белого дома.

Таким образом, своими действиями Трамп, возможно, не приведет к концу западного мира, однако он может поставить крест на центральной роли США в нем.