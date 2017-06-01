Наше поколение, оставшееся за пределами России, пережило тяжелейшую трагедию — утрату Отчизны, страны, с которой неразрывно связаны поколения твоих предков. Эта потеря произошла не в один момент, она осознавалась постепенно, по мере того, как в новообразованных государствах изживались «рудименты российской оккупации», изгонялась из школ русская литература, закрывались русские театры, вводились все новые и новые барьеры на границах и таможнях.

Но всегда в наших душах теплилась надежда на то, что там, за границами и барьерами остается страна, которая является нашим Отечеством, страна, которую строили и осваивали наши прадеды. Для нас, русских с Украины, окончательным «моментом истины» стал Евромайдан — начало открытого определения Украины как врага России.

После жертв Одессы и Мариуполя, после бомбежек Донецка и Луганска, после арестов пророссийских активистов и просто рядовых граждан с антибандеровскими взглядами, не мог не начаться исход русских с Украины. Уезжали и люди, попавшие в расстрельный список «Миротворца», и родственники донецких ополченцев, и участники Антимайдана. К этому потоку присоединились сотни тысяч беженцев из обстреливаемого Донбасса.

Три года мы все обивали пороги миграционных служб, доказывая свое право жить и работать в России. Вот почему мы, те, кто считает Россию своим Отечеством, так взволнованы и обнадежены законопроектами Константина Федоровича Затулина, которые обещают облегчение нашего болезненного и сложного пути.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Русское поле

Вначале о содержании этих законопроектов, которые непосредственно касаются меня как эмигранта и председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. В поправках к Закону о носителях русского языка предлагается исключить требование о предоставлении справки из страны, которую мы покидаем, о том, что мы вышли из ее гражданства. Очевидно, что ни Украина, ни какая-то другая страна не заинтересована в том, чтобы эти справки выдавать, и это невыполнимое требование стало главной причиной того, что за три с лишним года действия этого закона всего лишь тридцать граждан Украины получили гражданство по этому закону.

В чем тогда смысл этого закона, если невыполнимость его условий делает его просто издевательством над здравым смыслом? В законопроекте также предлагается исключить требование доказывать проживание на территории нынешней РФ самого претендента или его предков, остается только требование доказать рождение на территории России. Огромным по значению дополнением является изменение границ территории, на которой проживал претендент, с нынешней России до границ Российской империи. По этой поправке в число носителей русского языка вполне обоснованно имеют право попасть и уроженцы Одессы, и уроженцы Харькова.

Очень важным для нас является включение по предложению К.Ф. Затулина в Закон о беженцах статьи о политическом убежище. Ранее статус политического убежища прописывался в Указе президента, теперь предлагается этот раздел просто внести в закон, исключив из текста положение о предоставлении политического убежища только выходцам из стран с визовым режимом с Россией. Очевидно, что по действующему указу политэмигранты с Украины никак не могут получить политическое убежище, и законопроект Константина Федоровича Затулина исправляет эту несправедливость.

Почему же такие справедливые и обоснованные предложения вызывают такие ожесточенные споры в российском обществе сегодня? Во-первых, многие искренне не понимают самого содержания этих предложений. Даже известные блогеры, политологи и журналисты начинают спрашивать: «А готовы ли украинцы, получившие гражданство по этим законам, переехать после получения в Россию?»

Они не понимают или не осознают, что эти предложения касаются только людей УЖЕ ПЕРЕЕХАВШИХ В РОССИЮ, людей, которые хотят получить возможность легально жить и трудиться в своем отечестве.

Михаил Нестеров. Думы. 1900

Во-вторых, эксплуатируется вполне обывательское опасение о том, что по этим законам Россию заполонят миллионы чужаков, прежде всего жителей Средней Азии. Но ведь Закон о носителях русского языка требует владения русским, как родным. И можно только пожалеть, что ареал распространения русского языка и русского народа сейчас очень сильно сузился. Не более 10−15 процентов из 50 миллионов жителей Средней Азии могут считать себя русскими по языку и культуре, и то в основном это представители старших поколений, которые не собираются менять среду проживания.

Основная масса носителей русского языка, конечно, жители Украины. Есть известная поговорка: «Украинцы растворяются в России, как сахар в чае». И это безусловный признак того, что выходцы с Украины самые настоящие русские, даже украиноязычные совершенно легко переходят на русский язык, и кто сейчас может считать не русскими уроженку Шепетовки Валентину Матвиенко или уроженца Сухуми Сергея Владиленовича Кириенко?

Сегодня в России живут и работают миллионы русских с украинскими корнями, миллионы русских с украинскими паспортами работают на предприятиях и стройках, нефтяных месторождениях, тысячи работников атомных станций были коллективами вывезены (переехали) с Украины. И участие этих людей в российской экономике приносит только пользу. Огромную пользу от квалифицированных специалистов, которые легко вписываются в европейскую среду, осознают соседние с Украиной Польша, Чехия, Венгрия.

Уже не сотни тысяч, а миллионы граждан Украины получают разрешения на работу в этих странах, Польша заманивает учащуюся молодежь, предлагая ей бесплатное высшее образование. Сорок тысяч выходцев с Украины занимают места в престижных польских вузах; доказав какое-то отдаленное и вполне формальное родство с поляками, можно очень легко получить вид на жительство и в дальнейшем гражданство Польши. Причем эти «поляки» намного лучше владеют русским, чем польским, но государство Польшу это вообще не беспокоит. Еще легче предоставляют свое гражданство соотечественникам с Украины Венгрия и Румыния.

ИА REGNUM Стога

К сожалению, в России взгляд на своих соотечественников совсем другой. Кому-то хочется представить приезжающих претендентов на российское гражданство как бессовестных нахлебников, которые будут объедать скромный российский бюджет. Давя на точки обывательской жадности и неприязни к «понаехавшим», многие чиновники и политологи начинают рассуждать о «раздаче паспортов направо и налево», о том, что русские из Харькова в принципе не совсем русские, о том, что паспорт России — это великая награда, которую нужно завоевывать огромными трудами.

При этом вообще не анализируется возрастная структура приезжающих, не говорится о том, приезжают в Россию молодые и трудоспособные люди, что пенсионеры и инвалиды — наименее мобильная группа общества, не говорится о том, что даже в обстреливаемом Донбассе старики цепляются за осколки старой спокойной жизни и никуда не уезжают. Те немногие пожилые эмигранты — это в основном активные протестующие против Евромайдана, которым просто угрожает гибель на Украине от рук безнаказанных радикальных националистов.

Но неужели эта совсем немногочисленная группа не заслуживает уважения и признания их заслуг перед Россией? Неужели не достоин стать гражданином России поэт Антимайдана Александр Степанков, который мучается от безнадежной нищеты в Тверской области? Неужели нельзя помочь одесситу-куликовцу Анатолию Петрову, который вырвался из лап СБУ в мае этого года и очутился в Крыму без всякой надежды получить заветный российский паспорт?

Нужно еще отметить, что украинские эмигранты отличаются высокой законопослушностью и стремлением работать по специальности. Именно их стремлением жить по закону и честно работать объясняется настойчивое желание русских с Украины получить гражданство Российской Федерации.

Константин Крыжицкий. Дорога. 1899

Россия — великая страна, очень богатая территориями и ресурсами. Ее главным уязвимым местом является слишком малочисленное население для такого огромного пространства. И сейчас у страны появляется возможность получить очень лояльных, дисциплинированных, образованных сограждан, которых не нужно адаптировать в культурном и языковом пространстве.

Законопроекты по облегчению получения гражданства русскими с постсоветского пространства служат укреплению России, увеличивают возможности ее экономики. Но не менее важно то, что они рождают уважение к стране в других государствах. Поддержка соотечественников — это не бутафорские хороводы в дни русской культуры, а убежденность, что отчизна всегда примет и поддержит. Понятно, что это не нужно чиновникам и начальникам миграционных служб. Но это нужно и России, и ее народу.