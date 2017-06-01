Последние недели на Украине полны «газовых побед». Государство заморозило принадлежащие «Газпрому» 40% акций компании «Газтранзит» — за «долг» «Газпрома», придуманный Украиной. Стокгольмский арбитраж, если верить украинским чиновникам, встал на их сторону в газовом споре с Россией. Глава правления «Укргаздобычи» Олег Прохоренко обещает через три года полностью отказаться от импорта газа, а Петр Порошенко радуется, что «Москву лишили возможности использовать газ как оружие политического давления и шантажа».

Словом, полная победа: заберем долги, снизим цены, перейдем на свой газ, да еще и Москву победили.

Каждая из этих «побед» в разной степени притянута за уши. Арест акций компании, частично принадлежащей «Газпрому», является нарушением закона, но это на Украине после майдана никого не смущает. Решение Стокгольмского арбитража является промежуточным, ответный иск «Газпрома» еще только предстоит рассмотреть. В решении арбитража пока ни слова не сказано о ценах на российский газ для Украины. Обещание «через три года полностью отказаться от импорта газа» звучало бы как хорошая шутка, если бы не одно «но». Сегодня Украина импортирует гораздо больше, чем добывает. Объемы добычи растут медленно, потому что на это нужны инвестиции, которых нет. Но глава «Укргаздобычи» объясняет: прекращение импорта станет возможным не только из-за роста добычи, но и из-за снижения потребления. И если первое сомнительно, то во второе верится легко. С майданных чиновников станется.

Котелок

Из той же категории — заявление Петра Порошенко в его любимом стиле завирального пафоса: «Москву лишили возможности использовать газ как оружие политического давления и шантажа». Какой уж тут шантаж: Украина просто покупает российский газ со словацкой наценкой, переплачивая почти миллиард долларов в год (не считая прочих издержек). Миллиард долларов за возможность сказать, что «мы не покупаем российский газ».

Риторические успехи при ближайшем рассмотрении оказываются весьма скромными: и никакой арбитражной победы еще нет, и про снижение цен никто не говорит, и энергонезависимости никакой не предвидится.

Тем временем в большинстве районов Киева (как и во многих других городах страны) нет горячей воды. В «Киевэнерго» объясняют: причина — долги граждан и государства за газ. Возобновить подачу горячей воды не обещают, более того — советуют жителям столицы покупать бойлеры. Намек прозрачен: горячей воды летом больше не будет. Подключайте, граждане, бойлеры, включайте их все сразу, и тогда мы с вами останемся не только без горячей воды, но и без света.

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Рост неплатежей за газ объясняется просто: тарифы за три года после майдана выросли в несколько раз, а доходы граждан не выросли совсем. Придумывать российский след ни к чему: к неплатежам и отключениям привела, прямо и косвенно, экономическая политика власти. Косвенно — общей ситуацией в стране, где не действуют законы, разворовываются кредиты и процветает рейдерство, откуда бегут инвесторы и налогоплательщики. Прямо — «газовыми» решениями покупать газ там, где дороже, и взвинчивать цены для граждан, у которых нет денег.

Но майданные власти не интересуются реальностью. Им все равно, есть ли в квартирах горячая вода и есть ли чем за нее платить. Снизятся ли тарифы для населения в случае снижения цен на газ? Ответ понятен. Майданным властям важно выиграть на риторическом поле, сказать много громких слов, и граждане за все заплатят. Выборы? Власти надеются, что там не будут обсуждаться вопросы наглого воровства со стороны власти и унизительной бедности граждан. Надеются, что в предвыборной кампании будут обсуждать только «агрессора». Цель всякой украинской политической силы, желающей быть чем-то большим, чем подтанцовка для Петра Порошенко — вернуть разговор к реальности.