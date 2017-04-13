Формированием правительства Армении 31 мая завершился долгий политический цикл, начавшийся ещё в декабре 2015 г., когда состоялся конституционный референдум, по итогам которого Армения до 2018 г. должна перейти на парламентскую форму правления. Реальной целью изменений Конституции, несмотря на заверения властей, считается желание действующего президента Сержа Саргсяна остаться у власти после истечения полномочий в апреле 2018 года.

lovearmenia.am Серж Саргсян и Карен Карапетян

У Саргсяна с этим не должно возникнуть никаких проблем. Во всяком случае на внутреннем поле глава правящей Республиканской партии Армении ликвидировал все угрозы. Референдум, выборы в парламент и мэра Еревана прошли без эксцессов, РПА улучшила показатели, и сейчас до 2018 г. властям необходимо заняться экономикой. Для этого ещё в сентябре 2016 г. на должность премьер-министра был приглашен Карен Карапетян, который, на первый взгляд, не так силён в политике, зато считается хорошим управленцем.

Из-за отсутствия внятной политической повестки на 2017 г. и с учётом того, что правительству Армении предстоит представить на рассмотрение парламента программу действий, взоры прессы и политиков в ближайшее время будут направлены на экономику. Вовремя подоспела и официальная статистика по иностранным инвестициям, тем более что премьер обещал огромные инвестиции за ближайшие несколько лет.

«В ближайшие годы ожидаем инвестиции в Армении в размере $3,2 миллиарда, из которых $850 миллионов уже в этом году, — заявил Карапетян, выступая на предвыборной встрече 11 марта. — Мы обещаем то, что мы можем сделать».

Однако опубликованные цифры не так красноречивы. По данным Национальной статистической службы Армении, в первом квартале 2017 года прямые иностранные инвестиции составили 19,7 млрд драмов (около $41 млн), что больше показателя аналогичного периода 2016 года на 4,7 млрд ($10 млн). Но прирост зафиксирован в основном из офшорных зон. Только из Джерси поступило 5,7 млрд ($11,8 млн), а с Кипра — 3 млрд ($6,2 млн).

Однако если брать чистый приток инвестиций (разницу между притоком и оттоком), то в первом квартале эта цифра составила минус 7,5 миллиарда драмов ($15,6 млн).

В тот же период 2016 г. чистый приток был положительным — 1,7 млрд ($3,5 млн).

Как пишет, анализируя статистику по инвестициям, газета «Айкакан жаманак», от официальных показателей по иностранным инвестициям, без преувеличения, аж мурашки по телу. И не только в плане арифметики, но и в «геополитическом» смысле.

И действительно, сразу бросается в глаза динамика инвестиций из России, главного экономического и политического партнёра Армении.

В первом квартале 2017 года чистый приток инвестиций из России положительный — 1,6 млрд драмов. Однако по сравнению с прошлым годом он снизился почти в восемь раз — с 12,7 млрд до 1,6 млрд драмов. Такой показатель оценивается экономистами как очень плохой, принимая во внимание обещание премьера по притоку капитала, который ожидается главным образом из России.

Армянская пресса по этому поводу напоминает, что 25 января 2017 г., когда Карен Карапетян отправился с официальным визитом в Москву, была организована встреча с армянскими предпринимателями из России. После встречи предприниматели распространили заявление, в котором они выразили абсолютное содействие «предпринимаемым усилиям руководства страны во главе с президентом Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном, направленным на проведение глубоких реформ в Армении, опираясь на потенциал всего армянства», а также готовность участвовать в силу возможностей в совместных инициативах и бизнес-программах правительства РА.

lovearmenia.am Карен Карапетян

По мнению экономического обозревателя Айка Геворкяна, армянские предприниматели из России в очередной раз просто «притворились». В 2008 году несколько армянских бизнесменов из России тоже распространяли подобные заявления, где даже указывали конкретные объемы инвестиций, в целом — около полумиллиарда долларов. Но обещание сдержано не было.

Что касается свежего заявления o намерении вложиться в экономику Армении, то, по мнению Геворкяна, официальные данные не совпадают со словесной интервенцией.

«После заявления инвестиции из РФ снижаются в восемь раз. Конечно, можно утверждать, что обещания по инвестициям не могли так скоро осуществиться. Но ведь могли же мы ожидать, что объем инвестиций из России в сравнении с прошлым годом хотя бы немного, совсем чуть-чуть, но увеличится? Ладно, хотя бы не снизится. Ладно, черт с ним, пусть бы снизился немного, скажем, на 10 процентов, или на 30 процентов… Но снизился он в восемь раз», — пишет обозреватель.

Министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян, напротив, уверен, что правительство Армении не только выполнит предвыборное обещание об инвестициях, но и перевыполнит его. По крайней мере, по его словам, он имеет на это большие надежды.

«Наше Министерство проводит мониторинг в отношении 460­-миллионной инвестиционной программы. Результаты по 5 месяцам пока неизвестны, однако по факту уже вложено 130­—140 млн долларов», — ­ сказал он.

По мнению политического обозревателя Андраника Теваняна, в Армении в первую очередь нужны изменения экономической жизни — коренные изменения, которые возможны лишь посредством инвестиций.

«У нашей страны есть колоссальный ресурс для инвестиций. Есть как внутренние, так и внешние источники, но политическая среда не позволяет превратить эти инвестиции в рабочие места, товары, услуги и, в конце концов, не способствует экономическому благосостоянию и повышению уровня безопасности нашей страны. Следовательно, нужно сформировать соответствующую среду, так как капитал любит низкий уровень политического риска и прогнозируемое поведение властей, прочное и благоприятное законодательное поле, налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, которая способствует росту инвестиций, а также эффективный государственный менеджмент», — считает Теванян.

В свою очередь глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский уже в который раз повторяет, что если в Армении не будет реализована эффективная борьба против коррупции, не стоит ожидать существенных инвестиций из ЕС. «Евросоюз сейчас ждет установления четких приоритетов», — сказал Свитальский.

president.am Серж Саргсян

Резюмируя всё сказанное, можно отметить, что скорее всего правительству Карена Карапетяна не удастся реализовать программу, так как с начала 2015 г. президент Серж Саргсян реализует план по удержанию власти после 2018 года, а главным действием этого плана, по крайней менее на данный момент, будет назначение на пост премьер-министра самого Саргсяна в апреле будущего года. То есть на всё про всё у Карапетяна есть всего лишь 10 месяцев. При таком уровне коррупции и эмиграции Карапетяну не хватило бы и десяти лет. Армении в первую очередь необходимы политические изменения, на что у Карена Карапетяна, как и у кого-либо ещё в Армении на данный момент, не хватит сил.

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