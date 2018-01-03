В Казахстане доходит до смешного: государственные органы нанимают иностранных консультантов за огромные деньги, а те берут на субподряд казахстанцев. В итоге, средства тратятся, по сути дела, просто на красивую презентацию, которую озвучивает иностранец. Оценить, что же представляют из себя казахстанские фабрики мысли, попробуем в этом обзоре.

ИА REGNUM Казахстан

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Для начала классифицируем их по принадлежности:

государственные — принадлежащие государственным ведомствам и государству в целом;

общественные — принадлежащие общественным организациям;

частные — принадлежащие напрямую гражданам.

В отдельную категорию стоит выделить дискуссионные площадки — потому что их обсуждения также являются интеллектуальным продуктом. Описания центров взяты с их собственных сайтов.

Государственные «фабрики мысли»

Казахстанский институт стратегических исследований

Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при президенте Республики Казахстан был создан указом президента Республики Казахстан 16 июня 1993 года. Основной задачей КИСИ как государственного научно-исследовательского учреждения является научно-аналитическое обеспечение деятельности президента Казахстана, руководящих органов страны. За 24 года деятельности институтом было издано более 250 книг по международным отношениям, проблемам глобальной и региональной безопасности. В КИСИ издаются три журнала: «Қоғам жəне Дəуір» (на казахском языке), «Казахстан-Спектр» (на русском языке), «Central Asia’s Affairs» (на английском языке). Сайт: http://kisi.kz. Директор: доктор социологических наук Зарема Шаукенова. Известные эксперты, работающие в КИСИ: Санат Кушкумбаев, Юрий Булуктаев, Вячеслав Додонов, Георгий Дубовцев, Леся Каратаева, Константин Сыроежкин, Ирина Черных, Мадина Нургалиева, Алуа Жолдыбалина.

Аналитический центр Библиотеки Первого Президента

Центр специализируется на вопросах мировой политики, международной безопасности и внешней политики Казахстана. Сайт: http://presidentlibrary.kz/ru/analytic. Директор: начальник Канцелярии президента РК, и. о. директора Библиотеки Первого Президента РК Махмуд Касымбеков. Известные эксперты, работающие в центре: Тимур Шаймергенов, Мариан Абишева. При центре действует российско-казахстанский экспертный IQ-Клуб.

Институт философии, политологии и религиоведения министерства науки и образования

Институт был образован в феврале 1999 г. на базе созданного в 1958 г. Института философии и права, преобразованного в 1991 г. в Институт философии. В мае 2012 г. постановлением правительства он был переименован в Институт философии, политологии и религиоведения. Основной задачей института, как государственного научно-исследовательского учреждения, является проведение философско-мировоззренческих, философско-методологических, политологических, религиоведческих и социологических исследований, направленных на развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала современного казахстанского общества. Директор: доктор философских наук Серик Нурмуратов. Сайт: http://iph.kz/. Институтом издаются два журнала: «Адам әлемі» (с 1999 года) и «Әл-Фараби — Аль-Фараби» (с 2003 года).

Институт экономических исследований министерства национальной экономики

Институт является одним из старейших аналитических центров Казахстана — он основан в 1961 году. Приоритетное направление работы института — научное обоснование стратегии устойчивого развития страны, выработка рекомендаций по наиболее актуальным вопросам экономической политики для ведомственного министерства и правительства страны. Председатель правления института: Сержан Мадиев. Сайт: http://economy.kz.

Институт евразийской интеграции при Евразийском национальном университете

Институт образован в 2012 году при Евразийском национальном университете. Целями деятельности института являются: изучение и экспертная оценка социально-экономических и политических процессов современного развития Казахстана, стран Евразийского континента, перспектив развития гражданского общества, правовой системы, общественно-политических коммуникаций и гуманитарно-культурной сферы; создание диалоговой площадки для казахстанских и зарубежных экспертов по обсуждению конкретных проблем евразийского интеграционного проекта. Директор: Гани Ныгыметов. Известные эксперты работающие в институте: Радик Темиргалиев. Сайт: http://eurazis.kz (в настоящее время на реконструкции).

Центр военно-стратегических исследований министерства оборонной и аэрокосмической промышленности

Центр военно-стратегических исследований был основан в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года №110. С 15 июля 2008 года Центр функционирует как независимый исследовательский институт в области исследования обеспечения безопасности и обороноспособности. Недавно был передан из министерства обороны в министерство оборонной и аэрокосмической промышленности. Издает журналы «Сардар» и «Оборонный вестник». Сайт: http://cvsi.kz. Президент центра: Талгат Турлыбаев.

Национальный аналитический центр при «Назарбаев Университете»

АО «Национальный аналитический центр» был создан в сентябре 2007 года по инициативе правительства и Национального банка Республики Казахстан. В июне 2011 года Центр получил статус дочерней организации автономной организации образования «Назарбаев Университет». Центр призван служить поставщиком оперативной аналитической информации и качественных консультационных услуг по различным аспектам государственной политики.

Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества при Казахстано-Немецком университете

Центр основан в 2015 году. Директор: доктор исторических наук Булат Султанов. Основными задачами деятельности ИМиРС являются: изучение внешней политики и проблем международного сотрудничества РК и зарубежных стран, включая исследование проблем социально-экономического взаимодействия, различных аспектов водных и энергетических ресурсов и их использования, транспортно-коммуникационных, аграрно-продовольственных, экологических, культурно-гуманитарных вопросов, а также миграционной политики. В институте регулярно проводятся международные научные и научно-практические конференции, семинары, круглые столы по вопросам международного и регионального сотрудничества, социально-экономического развития Казахстана и стран региона. Сайт: ru.dku.kz/index.php?title=Информация_об_Исследовательском_институте_международного_и_регионального_сотрудничества

Общественные «фабрики мысли»

Центр политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан»

Центр является правопреемником Института общественной политики и Института парламентаризма, которые ранее существовали при партии. Миссия Центра — аналитическое обеспечение деятельности партии по долгосрочному политическому лидерству и реализации государственного курса президента Республики Казахстан Назарбаева. Основные задачи — изучение социально-экономических и политических процессов, подготовка позиции партии по ключевым проблемам и стратегическим направлениям развития государства и общества, активное участие в формировании общественного мнения в соответствии с задачами партии. Директор: кандидат социологических наук Юлия Кучинская. Известные эксперты: Салтанат Ермаханова, Серик Кожкенов. Сайт: http://cpass.kz. При нем действует экспертный клуб «Зерде».

Институт мировой политики и экономики Фонда Первого президента

Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан создан в 2003 году. Деятельность ИМЭП направлена на научные исследования проблем мировой экономики, международных отношений, геополитики, безопасности, интеграции и евразийства, а также на изучение деятельности первого президента Республики Казахстан и его вклада в создание и укрепление Казахстана как независимого государства, в развитие международного сотрудничества и содействие миру и стабильности. Директор: Ержан Салтыбаев. Сайт: http://iwep.kz. Известные эксперты, работающие в институте: Айман Жусупова, Аскар Нурша, Жумабек Сарабеков. Институт издает журнал «Казахстан в глобальных процессах», а также проводит Астанинский клуб.

Агентство по исследованию рентабельности инвестиций

В настоящее время АИРИ входит в структуру Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Основными задачами АИРИ является оказание исследовательских, аналитических и консультационных (консалтинговых) услуг, направленных на обеспечение общественных благ. Директор: Ерлан Хасенбеков. Сайт: http://palata.kz/ru/departments/50-agentstvo-po-issledovaniyu-rentabel-nosti-investicij

Частные «фабрики мысли»

Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия»

Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» — это исследовательский центр, специализирующийся на проведении социологических и маркетинговых исследований и политико-управленческом консалтинге. Является членом «Евразийского монитора». Помимо социологических, корпоративных и маркетинговых исследований публикует рейтинг политической элиты Казахстана. Руководитель: кандидат социологических наук Гульмира Илеуова. Сайт: http://ofstrategy.kz/. Известные эксперты, работающие в центре: Ольга Симакова.

Центр актуальных исследований «Альтернатива»

Основан в 2006 году. Основные задачи — проведение научных теоретических и прикладных исследований общественно-политических отношений, процессов и событий в Казахстане и сфере его взаимоотношений с зарубежными странами и международными организациями; разработка альтернативных концепций и программ общественного развития с последующим их представлением для обзора широкой общественности и отдельным заинтересованным физическим и юридическим лицам. Директор: кандидат политических наук Андрей Чеботарев. Известные эксперты, работающие в центре: Сергей Акимов. Сайт: http://www.alternativakz.com

Казахстанский центр гуманитарно-политической конъюнктуры

Казахстанский центр гуманитарно-политической конъюнктуры создан с целью активизации гражданской инициативы, содействия общественно-политического и социально-экономического развитию Республики Казахстан с помощью экспертной работы в области политики, экономики и гуманитарной сфере. Президент центра: доктор политических наук Есенжол Алияров. Сайт: http://www.sarap.kz .

Центр стратегических инициатив

Это независимая казахстанская консалтинговая и аналитическая компания. Специализируется на аналитике и консалтинге в следующих сферах: финансовый сектор, государственное управление, нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика, социальная сфера. Сайт: http://csi.kz. Руководство: Олжас Худайбергенов и Дармен Садвакасов.

Международный Центр казахстанско-китайского сотрудничества «ChinaCenter»

Центр основан в 2016 году группой казахстанских китаеведов. Имеет партнеров, как в материковом Китае, так и в Гонконге. Генеральный директор: кандидат юридических наук, LLM китайского права Адиль Каукенов. Сайт: http://zhongguo.kz. При центре действуют Бюро исследований Китая «Фэнси» и «Школа китайского языка и права Laoshi».

Общественный Фонд «Центр прикладных исследований «Талап»

Общественный Фонд «Центр прикладных исследований «Талап» создан в поддержку реализации Пяти институциональных реформ президента Республики Казахстан, в том числе направленных на достижение качественного экономического роста, основанного на индустриализации и диверсификации экономики, обеспечение верховенства закона, формирование транспарентного и подотчетного государства, дальнейшее укрепление казахстанской идентичности, формирование современного государственного аппарата. Сайт: http://talap.org (в настоящее время на реконструкции). Председатель правления: Рахим Ошакбаев. Фонд специализируется на прикладных исследованиях в области экономики и государственного управления.

BISAM Central Asia

Компания создана группой опытных казахстанских исследователей и известной турецкой исследовательской фирмой Bilesim International в феврале 1997 года. До сентября 2001 года носила название BILESIM International Kazakhstan и имела статус совместного предприятия. В сентябре 2001 года перешла в статус казахстанского предприятия и приняла название BISAM Central Asia. Президент компании: доктор исторических наук Леонид Гуревич. Сайт: http://bisam.kz. Компания занимается маркетинговыми, социологическими, социально экономическими исследованиями.

Исследовательский институт «Общественное мнение»

Исследовательский институт «Общественное мнение» образован в 2013 году группой социологов, имеющих профессиональный опыт работы более 17 лет. Институт специализируется на изучении общественного мнения, проводит маркетинговые и социологические исследования, как в Казахстане, так и в других странах мира. Высокопрофессиональные эксперты-социологи Института имеют опыт проведения исследований в странах Центральной Азии, Западной Европы, России, Китае, Монголии, Турции, США, Канаде и т.д. Директор: Айнур Мажитова. Сайт: http://www.opinions.kz. Известные эксперты, работающие в центре: Ботагоз Ракишева, Айгуль Садвокасова, Светлана Кожирова.

Дискуссионные площадки

Аналитическая группа «КИПР»

Аналитическая группа «Кипр» — преемница Клуба Института политических решений (КИПР), действовавшего с августа 2009 г. по сентябрь 2013 г. Цель группы — интеграция интеллектуального капитала страны для выработки практических решений по актуальным, проблемным вопросам казахстанского и международного развития. Руководитель: Ерлан Смайлов. Сайт: http://agkipr.kz. Дискуссии доступны в как видео видео, так и в виде аналитических справок с рекомендациями по итогам обсуждения.

Общественный фонд «Мир Евразии»

Некоммерческая неправительственная организация, созданная в январе 2012 года группой опытных казахстанских специалистов в области политологии, государственного и общественного управления, истории, журналистики, социальных отношений, маркетинга и Public Relations. Сайт: http://wef.kz/. Руководитель фонда: Эдуард Полетаев. Дискуссии касаются в основном евразийской интеграции и ситуации, как в Казахстане, так и в постсоветских государствах. Все проведенные дискуссии расшифровываются и выкладываются на сайте.

Экспертный клуб Sarap time

Экспертный клуб «Sarap Time» — постоянно действующая диалоговая площадка для экспертного обсуждения актуальных проблем. Сайт: https://www.facebook.com/saraptimekz/

PaperLab

PaperLab — это исследовательская группа, созданная молодыми экспертами из Казахстана, Киргизии и Узбекистана для совместной реализации научно-исследовательских проектов в сфере публичной политики. Команда состоит из 11 специалистов, прошедших обучение и научные стажировки в ведущих зарубежных вузах, а также имеющих опыт проведения академических и прикладных исследований в крупных научно-исследовательских центрах Центральной Азии, США, Норвегии, Японии по таким направлениям, как политология, экономика, социология, культурология и международные отношения. Сайт: https://www.facebook.com/paperlabkz/

Казахстанский совет по международным отношениям

Организация создана в мае 2017 года. Почетный председатель объединения: председатель Сената (верхняя палата) парламента Касым-Жомарт Токаев. Председатель: Ерлан Карин. Совет создан для консолидации отечественных экспертов в сфере международных отношений и продвижения ключевых инициатив президента Нурсултана Назарбаева, а также для обсуждения и выработки рекомендаций по наиболее актуальным вопросам глобальной повестки. В планах — проведение экспертных форумов с участием зарубежных партнеров, учреждение исследовательских грантов и стипендий, а также организация Летней школы для молодых экспертов. В состав президиума Совета вошли министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса (нижней палаты) парламента Маулен Ашимбаев, руководители ведущих отечественных аналитических центров. Совет уже провел одно мероприятие — казахстано-российский экспертный форум. Как именно он прошел можно узнать на сайте клуба «Валдай».

Экспертный клуб «Зерде»

Экспертный клуб «Зерде» создан при Центре политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан» с целью содействия созданию и работе интеллектуального кластера вокруг партии для стратегического анализа и выработке стратегических предложений в сфере экономической политики. Результаты обсуждений публикуются на сайте центра.

Заключение

Всего в этой статье упомянуты восемь государственных, три общественных, восемь частных казахстанских «фабрик мысли», а также шесть дискуссионных площадок. На самом деле, это далеко не самый полный список, интеллектуальных центров в Казахстане больше. Но и этого количества вполне достаточно, чтобы по их публикациям понять, что на самом деле происходит в Казахстане.