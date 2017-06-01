* УПА — запрещённая в России организация





Иван Шилов ИА REGNUM

На Восточных Кресах украинские националисты снова вспоминали своих героев. Об этом украинская региональная пресса писала на неделе с 25 по 31 мая.

Помнить о том, что на Волыни зародилась УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и публично просить прощения за антиукраинские высказывания призвали генерального консула Республики Польша в Луцке Веслава Мазура представители патриотических организаций, которые пикетировали здание генконсульства, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). К акции присоединилось более 40 представителей девяти политических партий и общественных организаций. Они принесли баннеры с надписями «Волынь помнит», «Наша земля — наши герои», «Долой польских шовинистов», «Мазур, помни! На Волыни зародилась УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Председатель фракции «Народный контроль» в Луцком горсовете Павел Данильчук отметил, что польский консул допустил в Сейме Польши оскорбительные слова в адрес украинских национальных героев, в частности Степана Бандеры и воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых он назвал бандитами. Загладить конфликт, по мнению депутата, могли бы извинения генерального консула, поэтому патриотические организации и партии, среди которых «Свобода», «Национальный альянс», «Народный контроль», Братство ветеранов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Волынский ветеранский союз политзаключенных и репрессированных, присоединились к пикетированию. Они хотели показать, что патриотическая общественность следит за генконсулом, такие люди не имеют права занимать дипломатические должности. В подарок дипломату пикетчики принесли ряд изданий националистической и исторической литературы, в частности о деятельности Степана Бандеры, УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), украинско-польском конфликте на территории Волыни, который, по их мнению, в Польше трактуют неправильно. Пикетчики подготовили обращение, которое передали в посольство Польши на Украине, а также в МИД Украины и Польши. В обращении они требуют публичных извинений за антиукраинские высказывания Мазура и отмечают, что польские власти и МИД Украины должны пересмотреть свои решения относительно пребывания дипломата в должности генерального консула. После речей националистическую и историческую литературу передали работникам генерального консульства. Консул Кшиштоф Савицкий поблагодарил пикетчиков за то, что акция прошла мирно и спокойно.

Volynnews.com

Volynnews.com

28 мая во Львове отметили «Праздник Героев», передает «Збруч» (Галичина). «В этот день чествовали всех патриотов, боровшихся за лучшую судьбу Украины, — рассказывает издание. — Это и воины Киевской Руси, казаки, Украинские сечевые стрельцы, солдаты армии ЗУНР и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заключенные и репрессированные при советах… Новейшая история Украины пополняет этот перечень Небесной сотней и участниками «АТО». Львовяне прошли по городу многолюдной колонной от памятника Тарасу Шевченко к памятнику Степану Бандере, где мощный хор, собранный из двадцати районов Львовщины, исполнил гимн Украины в сопровождении оркестра».

Zbruc.eu

Zbruc.eu

Председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч представил восстановленные высокие награды УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Крест Боевой Заслуги и Крест Заслуги, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск). Их вручили потомкам воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по случаю 75-й годовщины создания этой организации. Как отметил Сыч, областной совет провозгласил на Прикарпатье 2017 год Годом УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Совместно с Братством ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мы подготовили знаки отличия для современных участников российско-украинской войны», — рассказал глава областного совета. Координатор проекта, научный сотрудник Института украиноведения имени Крипякевича НАН Украины Николай Посивнич сообщил, что «главная цель нашего проекта заключается в том, чтобы награды нашли своих героев. Согласно закону, эти знаки отличия приравниваются к государственным и должны быть воплощены в жизнь. Мы должны найти потомков, не только чтобы вручить награды, а восстановить память о погибших героях. Ведь высоким завещанием всех воинов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было: «Ты, славная Украина, не забудь меня». Среди награжденных «рыцарей» более 150 из Прикарпатья. Подытоживая, Сыч отметил, что областной совет готов оказать содействие в изготовлении наград для «рыцарей» из Прикарпатья и профинансировать издание книги о них. В ознаменование празднования 75-летия УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фотографии наилучших из них разместят на билбордах по всей области.

Досадный случай, который произошел в Польше с 55-летним Геннадием Зровка из села Шибалин Бережанского района, показывает, насколько украинские работники не защищены за рубежом, пишет «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). 23 мая в травмпункт Тернопольской городской больницы скорой помощи обратился обессиленный от боли человек, у которого были сильно обгоревшие лицо, грудная клетка, руки. Он подъехал в больницу на такси, а в Тернополь из соседней страны добирался попутным микроавтобусом с местным перевозчиком. Медикам сказал, что ожоги получил в Польше, где на него якобы невзначай вылили спирт и подожгли. О том, кто это сделал, Геннадий до сих пор не хочет говорить. Очевидно, из-за запугивания боится рассказывать правду. Инцидент, по словам потерпевшего, произошел в воскресенье, 21 мая, в городе Сосновец, что в пяти километрах от Катовице. «Когда я увидела мужа в больнице, у меня был шок, — рассказывает его жена Надежда. — На нем не было живого места. Муж более 15 лет ездит на заработки в Польшу — то срывал яблоки, то собирал клубнику, то корчевал сады и сажал новые, знает польский язык, свободно общается с местными, а тут вдруг такое несчастье. И самое обидное, что в соседней стране даже не оказали ему первую медицинскую помощь, а вышвырнули, как бездомного пса. Хоть бы спрей от ожогов купили или вкололи обезболивающее, ведь видели, в каком тяжелом он состоянии. Неужели у тех, кто был рядом с ним, нет ни капли сочувствия и человечности? И это при том, что он имел визу, документы на трудоустройство, страховку. Такая судьба заробитчан. Только здоровый ты нужен работодателю. А как только, не дай Бог, что случится, выставят за ворота по миру без помощи и сочувствия».

Коммунисты митинговали возле Житомирской областной государственной администрации, требуя прекратить политические репрессии, передает «Житомир.info» (Житомир). На площади Королева собралось несколько десятков сторонников Коммунистической партии Украины с самодельными плакатами. Участники акции призывали прекратить политические репрессии и держали плакаты: «Мы против запрета Компартии», «Мы против повышения тарифов и цен», «Мир и согласие Украине», «Руки прочь от Компартии». Акция продолжалась примерно полчаса. В настоящее время Киевский апелляционный административный суд рассматривает апелляционную жалобу КПУ на «неправовое и противозаконное решение Окружного административного суда города Киева о прекращении деятельности партии».

«Аполитичные» ветераны «АТО» озвучили тяжелый для политиков манифест, сообщает «Реал» (Винница). В Виннице в областной филармонии состоялся 2-ой Всеукраинский съезд участников «антитеррористической» операции на Востоке Украины, инициированный общественной союзом «Всеукраинское объединение участников боевых действий и волонтеров «АТО». Несмотря на заверения его главы Анатолия Сливинского в том, что Союз в стороне от политики, поднятые «атошниками» вопросы сложно назвать аполитичными. Они требуют национализации энергетических компаний с целью обеспечения энергобезопасности Украины на время проведения «АТО»; амнистии военнослужащих и добровольцев, осужденных по нетяжелым статьям; введения в систему органов исполнительной власти должности омбудсмена по вопросам помощи семьям погибших участников «АТО»; официального признания Луганской и Донецкой народных республик террористическими формированиями, а России — государством-агрессором; замену словосочетания «антитеррористическая операция» в официальном толковании на слово «война» (оглашение военного положения?); установления полной блокады ЛНР, ДНР и Крыма; моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Властям есть над чем думать…

Есть ли альтернатива Петру Порошенко, задается вопросом «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Очередные президентские выборы должны пройти в 2019 году. Но уже сегодня скептики утверждают, что рейтинг у действующего главы государстве ниже плинтуса. Почему? Отметим, что украинские реалии таковы, что народ никогда не бывает удовлетворен действиями власти. В том числе и первого лица государства. Украинцы зачастую голосуют не за кого-нибудь, а против кого-то. Так было всегда. Сегодня социология против гаранта. Последний соцопрос группы «Рейтинг» о том, насколько респонденты удовлетворены деятельностью центральных органов власти, показывает, что 82% опрошенных не удовлетворены деятельностью Порошенко на посту президента. Целиком одобряют работу главы государства только 3% респондентов. По данным апрельского опроса Центра Разумкова об отношении граждан к общественным институтам, не доверяют президенту Украины 71,9% опрошенных, а доверяют в три раза меньше — 22% респондентов. Впрочем, дело не только в социологии, которой сегодня особо никто не верит. Вопрос: кого можно считать оппонентом Петру Алексеевичу? Эксперты прогнозируют два сценария. Первый — жесткий. Например, запретить «Оппозиционный блок» (последние заявления депутата Юрия Березы о ночи длинных ножей в случае победы оппозиции и намеки генпрокурора Луценко во время выступления в Верховной раде показывают, что в этом направлении власти почву прощупывают). Не допустить Тимошенко к выборам под предлогом, что ее уголовное дело времен Януковича закрыто незаконно. Депортировать Саакашвили в Грузию. Отобрать телеканалы у их нынешних собственников. Заблокировать неугодные сайты. И тому подобное. Ну и второй путь — политическая реформа, уменьшение полномочий президента, преобразование Украины в парламентскую республику. Об этом Порошенко все настойчивее намекают и партнеры по «Народному фронту», и представители крупных финансово-промышленных групп, и даже некоторые его соратники. Какое меньшее для себя зло выберет Петр Алексеевич? Наверное, ответа не знает и он сам.

Петр Порошенко многим надоел, утверждает «Zaxid.net» (Львов). Это и неискренность, и несоблюдение слова, и разногласия между декларируемым и действиями. Неудивительно, что в последнее время его антирейтинг достиг аж 81%. Еще ниже уровень доверия у премьер-министра Владимира Гройсмана — его антирейтинг достиг 82%, но публично он воспринимается как креатура действующего президента. Люди были готовы перетерпеть несколько тяжелых лет, но они хотели видеть, ради чего скитаются. А видели исключительно действия, направленные на защиту старой кланово-олигархической системы, борьбу за контроль над государственными финансовыми потоками и сплошное шутовство главных фигур украинской политики. Однако у Петра Порошенко нет другого выхода, кроме как вновь становиться президентом Украины. Поэтому он до последнего будет цепляться за власть и постарается не допустить ни малейшей альтернативы себе и системе. Но как это возможно при таком уровне недоверия граждан? Команда украинского президента, как зачарованная, стала рассматривать вариант с кандидатом, который без риска способствовал бы победе Порошенко во втором туре. Юлия Тимошенко? Но люди президента успели позаботиться о том, чтобы она не имела возможности часто светиться на экранах телевизоров. Тимошенко исчезла с экранов, и ее звезда стала тускнеть. Еще раньше люди президента почувствовали легкую опасность со стороны нового несистемного политика — мэра Львова Андрея Садового, которому удалось вывести локальную партию на общенациональный уровень и заставить считаться с ней столичный политикум. Люди Порошенко применили циничную технологию — блокаду Львова мусором. «Мусорная» технология оказалась достаточно эффективной, всеукраинский рейтинг Садового пополз вниз. Кто же остался? Роль своеобразного пугала для большинства украинцев, которые видят Украину среди демократических европейских стран, теперь играет «Оппозиционный блок». Политическая сила, которая возникла на обломках побежденной Партии регионов. Так вот, самым желанным соперником для Петра Порошенко является Юрий Бойко — лидер «Оппозиционного блока». Все указывает на то, что Бойко уверенно выйдет во второй тур президентских выборов. И тогда Петр Порошенко, очевидно, сможет повторить «подвиг» Ельцина — Кучмы. А украинские граждане снова останутся без выбора: или «наш» Порошенко, или реванш «регионалов». Украинцев снова разведут, как слепых котят.

Реально происходящие вещи в украинской экономике скрываются от общественности за тонкой глянцевой пленкой публичных сообщений, выступлений и заявлений высокопоставленных чиновников, правительства, крупных госкомпаний, констатирует «ОстроВ» (Донбасс). Но и они порой могут содержать важную информацию об истинном положении дел и направлении финансовых потоков. 10 мая стало известно о намерении госкомпании ПАО «Укргазодобыча» одолжить $76 млн у консорциума в составе Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Цель у займа вполне благородная: увеличение добычи газа на существующих скважинах. Для этого предполагается закупить компрессорное оборудование, а также установки для капремонта скважин. Прекрасная новость сама по себе, но есть вопрос: а почему для этого необходимо брать кредит у банков? Напомним, что год назад тарифы на газ для населения были повышены в два раза, что повлекло рост и остальных тарифов: на отопление, горячую воду и т.д. А куда же в таком случае идут деньги от повышения тарифов на газ, если под инвестиционную программу надо брать кредит в банке? Оказывается, дополнительно собранные с украинцев средства просто пошли в бюджет в виде налогов, никто и не думал вкладывать их в развитие компании. Еще одну теневую схему в нефтегазовой сфере хотят реализовать до очередных президентских и парламентских выборов. Речь идет о продаже египетских активов НАК «Нефтегаз Украины». Нет сомнений, что покупателем этих активов в итоге окажутся компании, конечные владельцы которых являются одновременно высокопоставленными чиновниками на Украине или влиятельными провластными политиками. Хотя может ли быть полезной для украинской госкомпании продажа перспективных зарубежных разработок в условиях, когда нефтедобыча на самой Украине постоянно снижается? Полный переход на ее импорт означает увеличение расходов валюты, которые пока нечем возместить. А значит, фундаментального ослабления курса гривны не избежать. Не менее любопытная ситуация сложилась в госкомпании ПАО «Укртранснефть», которая является оператором магистральных нефтепроводов на Украине. До 2015 г. она находилась под контролем ФПГ «Приват», что давало ее владельцу Игорю Коломойскому разнообразные приятные бонусы. Но вот, казалось бы, ура — компанию в итоге освободили из щупалец приватовского «спрута», высасывавшего из нее финансовый ресурс. Но в середине мая сего года СМИ сообщили, что «Укртранснефть» игнорирует рекомендации «Нефтегаза» и продолжает обслуживаться в Банке инвестиций и сбережений, принадлежащем С. Ивахиву, С. Лагуру и партнеру «Континиум», львовскому олигарху Петру Дыминскому. Таким образом, по сути ничего не поменялось. Тогда госкомпанию контролировала одна ФПГ и пользовалась ее деньгами в своих целях, теперь то же самое делает другая ФПГ. И это все, что надо знать о «деолигархизации», объявленной президентом П. Порошенко в марте 2015 года. Поменялись только действующие лица у государственного «корыта», а сами схемы остались вполне себе прежние.

*УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ.