



Флаг Нагорно-Карабахской Республики

В Баку прошла презентация переведенного на азербайджанский язык двухтомника профессора Сеита Сертчелика, заодно являющегося советником турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Внимание привлекла монография «Армянская проблема в свете российских и армянских источников, период 1678—1914». Автор о себе сообщил следующее: «Я проработал четыре года в архиве Санкт-Петербурга и четыре года в архиве в Москве, просмотрел сотни тысяч документов. Я первый гражданин Турции, получивший доступ к российским архивам». Выступивший на мероприятии посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал заявил, что «эта книга станет важным источником, усиливающим нашу позицию в борьбе с обвинениями армян». Двухтомник предназначен для широкой читательской аудитории. Он будет роздан официальным лицам Азербайджана, университетам, школам, общественным структурам и организациям.

Мы и сами рассчитываем со временем получить работу профессора Сертчелика, чтобы более тщательно ее изучить. Но прежде отметим следующее. То, что Россия не только открыла свои архивы по проблеме Армянского вопроса, в частности Геноцида армян в Османской империи 1915 года, является символом времени. Демонстрацией желания вывести эту проблему на уровень широкого научного изучения и осмысления. Российские исследователи, а также их коллеги из бывших советских республик активно пользуются предоставленной возможностью, что является естественным явлением, поскольку все когда-то жили в одном государстве. Интерес к этой проблеме со стороны турецких историков также объясним. Но хотелось бы взаимности — чтобы Турция, как и Россия, открыла бы для своих и зарубежных историков собственные архивы.

Ранее Эрдоган в преддверии «комплекса мероприятий» в связи с 100-летием Геноцида армян делал заявления относительно того, что Анкара «готова открыть архивы для выяснения правды о событиях 1915 года», ссылаясьпри этом на требование Европарламента. Правда, не было ясности — то ли речь идет об уже сделанном, то ли еще только намеченном. Тут не все так просто. Известный армянский историк Рубен Сафрастян, специально изучавший этот вопрос, констатировал, что из 7 млн рассекреченных единиц османских архивов доступ открыт всего лишь к 10 тыс. документов, которые касаются лишь деятельности правительства. Военные архивы, архивы других специальных учреждений, в которых должны находиться данные (в том числе выходящие за события 1915−1916-х годов), остаются закрытыми для иностранных исследователей.

Для турецких ученых доступ к ним возможен только по специальному разрешению. В закрытом режиме хранятся также документы из архивов МИД Турции, неизвестна судьба архивов МВД, где содержится информация об участии наемных групп в депортации армян из юго-восточных вилайетов Османской империи, отсутствуют данные об архиве ЦК младотурецкой партии «Единение и прогресс». Имеются достоверные сведения и о том, как многие документы из османских архивов были уничтожены во время военных переворотов, особенно после переворота 1980 года. Не случайно в Турции до их пор нет ни одного фундаментального исследования о положении в Османской империи этнических меньшинств — армян, греков и ассирийцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

В такой ситуации попытка турецкого ученого Сертчелика «обличать» в чем-либо армян со ссылками на документы из российских архивов является приемом в научном отношении, мягко говоря, не совсем чистоплотным. Но дело не только в этом. Во время презентации своей работы в Баку профессор высказал несколько любопытных исторических сентенций в отношении армян. Так, он поведал о том, как проживавшие в Персии (по Сертчелику в Иране — С.Т.) армяне отправили в 1678 году делегацию в Ватикан в составе восьми человек. «С помощью европейских государств армяне пытались создать в Иране армянские государство, — утверждает Сертчелик. — В исторических источниках также есть факты, доказывающие, что армяне хотели создать государство в Иране. После Туркманчайского договора 40 тысяч армян были переселены в Нагорный Карабах, таким образом возникла нагорно-карабахская проблема». Этот тезис коррелируется с суждением, высказанным ранее научным сотрудником Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), историком Ризваном Гусейновым: «Армянский вопрос истоки свои берет из Ватикана. В рамках политики Католической церкви, а конкретно в XVI—XVII вв. и в начале XVIII века был создан своего рода план якобы воссоздания Армении, территории которой охватывали Османскую Турцию и Сефевидский Азербайджан».

С научной точки зрения в таком случае было бы правильнее не искать «корень зла» в армянах, а заняться всесторонним изучением главных направлений взаимоотношений между Персией и Ватиканом во время создаваемых антиосманских коалиций. Начать можно с того момента, когда в Персии с 1599 года шах Аббас I (1571—1629) стал проводить политику «открытых дверей». Именно с этого периода начала проявляться наибольшая активность Римской курии в отношении христианского населения на Ближнем Востоке, вступившего на сложный путь реализации своих освободительных чаяний при поддержке христианских держав Европы. В регионе шло жесткое турецко-персидское противостояние. Многие ханы, особенно в северной части Персии (нынешний Азербайджан — С.Т.) часто принимали турецкую ориентацию. Персидские шахи активно выселяли или переселяли армян из одного достана в другой, как и тюркско-мусульманское население в Афганистан и Хорасан. Происходило также обратное. Кстати, как пишет армянский писатель XIX века Раффи, именно за активное участие в войне против Османской империи армянские нахарары получили назначение в Нагорный Карабах с подтверждение за ними титула «мелик». Так там появилось и хамсе — пятерица. Потом карабахские меликства стали искать поддержку в России.

Так что советнику турецкого президента нужно было бы поработать не только в российских архивах, но и в архивах Ватикана, европейских стран, чтобы понять причины, по которым Персия и Ватикан в борьбе против Османской империи часто выступали союзниками, а не переводить все «стрелки» на армян и вместо обоснованных научных выводов переходить на пропагандистские штампы. Тем более что в апреле сего года Эрдоган направил местоблюстителю Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви архиепископу Араму Атешяну послание, в котором было заявлено, что «армянский народ в период Османского государства и Турецкой Республики внес большой вклад в развитие страны», а события 1915 года воспринимаются «с точки зрения общей боли и исторической справедливости». Жаль, что профессор Сертчелик, как и Баку, кажется, на это не обратили внимания.