В начале мая внимание всех китайских СМИ было приковано к событию, которое еще накануне издание «Жэньминь жибао» назвало «эпохальным». 5 мая первый китайский ближнемагистральный лайнер С919 совершил тестовый полет, оторвавшись от взлетно-посадочной полосы шанхайского международного аэропорта «Пудун». Менее чем через четыре недели, 28 мая, с закрытого аэродрома, расположенного на территории Иркутского авиационного завода (корпорация «Иркут»), впервые поднялся в небо российский ближнемагистральный самолет МС-21. Практически одновременные тестовые испытания двух лайнеров не являются совпадением. Истории российской и китайской гражданской авиапромышленности разнятся коренным образом: Китай только создает собственный авиапром, в то время как Россия пытается его возродить. У обеих стран уже был «первый блин» — у России в виде SSJ-100, у Китая — ARJ21. Станут ли МС-21 и С919 очередным «комом» или в ближайшие годы у Boeing и Airbus появятся первые серьезные конкуренты?

Ольга Шклярова ИА REGNUM МС-21 и С-919

МС-21: «Будущее отечественной гражданской авиации»

История «Магистрального самолета ХХI века» (МС-21) берет свое начало в 1993 году, когда ОКБ Яковлева представило проект модернизированного Як-42, который получил проектное название Як-242. В 2002 году ОКБ Яковлева выиграло тендер на создание нового ближнемагистрального гражданского лайнера, в основе которого лежал проект Як-242. Таким образом, приблизительный внешний облик самолета был известен уже около 15 лет назад.

Ato.ru Як-42Д

Изначально в разработке МС-21 принимали участие три предприятия: ОКБ Яковлева, Иркутский авиационный завод и Авиационный комплекс имени С. В. Илюшина, однако последнее покинуло проект в 2008 году.

Летом 2012 года стало известно, что «Иркут» и американский концерн Pratt & Whitney подписали соглашение, согласно которому новые МС-21 будут комплектоваться двигателями PW1000G (аналогичные авиадвигатели установлены на воздушных судах канадского семейства Bombardier C-series, японских Mitsubishi Regional Jet и бразильских Embraer E-Jet E2). Спустя несколько месяцев была обнародована информация о том, что первые МС-21 будут оснащены российскими двигателями ПД-14.

При этом следует обратить внимание на то, что выпуск первых серийных МС-21 запланирован на 2018 год, в то время как массовое серийное производство ПД-14 начнется не ранее 2019 года. Таким образом, «полностью» российским МС-21 не будет, по крайней мере, до 2019−2020 годов. Первые серийные МС-21 все же будут оснащены американскими авиадвигателями. Еще одним немаловажным моментом является сертификация ПД-14: если с сертификацией в России проблем не должно возникнуть, то иностранные сертификаты FAA и EASA будет получить не так просто. Процесс может затянуться, что, несомненно, повлияет на поставки МС-21 зарубежным клиентам.

Nockson Полноразмерный макет кабины пассажирского самолёта МС-21 в павильоне Объединённой авиастроительной корпорации на авиасалоне МАКС-2011

Alex Beltyukov МС-21

Alex Beltyukov МС-21, пассажирский салон

На сегодняшний день «Иркут» получил заказы на 285 машин, по 185 из которых уже внесены авансы. Первые серийные самолеты будут переданы заказчикам не позднее второй половины 2018 года.

Учитывая не совсем удачный опыт с SSJ-100, который с самого начала разработки называли «будущим российской авиации», официальные лица пока воздерживаются от восторженных отзывов о еще не до конца проверенном лайнере.

Напомним, согласно производственной программе Объединенной авиастроительной корпорации от 2007 года, до 2013 года планировалось выпустить 236 самолётов SSJ100. Фактические поставки заказчикам начались только в 2011 году — всего было передано 5 самолётов (при ранее озвученном плане в 14 машин). Согласно отчётам ЗАО «ГСС», в 2012 году самолёты продавались по $20,5 млн при себестоимости $28 млн, то есть с каждого проданного самолёта убыток составил $7,5 млн.

Повторит ли «Иркут» опыт «Гражданских самолетов Сухого», которому 30 мая 2017 года «Аэрофлот» предъявил иск на 2,1 млрд рублей, пока неизвестно.

С919: «Рождение гражданского авиапрома КНР»

Историю реализации проекта С919 китайской авиастроительной корпорации «СОМАС» следует рассматривать через призму другого изначально перспективного, но в реальности неудачного проекта — регионального лайнера ARJ21.

Точная дата начала разработки ARJ21 до сих пор не раскрывается. Известно, что в разработке проекта принимали участие украинские специалисты из КБ Антонова. О перспективности китайско-украинского сотрудничества можно судить по другому не менее громкому случаю, когда в 1998 г. власти Украины продали Китаю недостроенный в советское время авианесущий крейсер «Варяг» для переоборудования корабля в казино, в действительности же «Варяг» спустя шесть лет стал первым китайским авианосцем «Ляонин».

Первый полет ARJ21 должен был состояться осенью 2006 года. Однако сроки постоянно сдвигались из-за неготовности первого опытного образца. Разрушение крыла во время статических испытаний в ноябре 2010 года лишь усугубило ситуацию. В конечном итоге самолет впервые поднялся в воздух в июне 2014 года, а спустя год первый серийный самолет был передан заказчику Chengdu Airlines. ARJ21 устарел за время разработки и испытаний, что не сильно сказалось на его продажах. Очевидно, что крупные китайские авиакомпании, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, просто не могли отказаться от «новинки» китайского авиапрома.

Учитывая собственные ошибки с ARJ21, китайская корпорация приступила к созданию С919 — принципиально нового самолета, который был разработан китайскими конструкторами практически «с нуля».

Kentaro Iemoto C-919

Как сообщало ИА «Синьхуа» ранее, впервые лайнер С919 был представлен в ноябре 2015 года в Шанхае. Даже непрофессионалы обратили внимание на ряд схожих технических решений, используемых при создании европейских Airbus. «Заимствовали» ли китайцы что-то у европейских авиастроителей? Вероятнее всего, да. Китайские специалисты обладают непревзойдённым «даром» копирования сложных технических устройств, так уже было с высокоскоростными китайскими поездами, которые практически полностью скопированы с японских Mitsubishi и немецких Siemens. Следует отдать им должное, качество «копий» сложных устройств практически никогда не уступает «оригинальным» изделиям.

По состоянию на сегодняшний день новинкой китайского авиапрома заинтересовались более 20 заказчиков, часть из которых уже разместила заявки и внесла аванс. Так, по данным китайского издания «Жэньминь жибао», СОМАС уже получила заказы на 500 машин. Всего китайская корпорация планирует продать не менее 2 тыс. лайнеров.

Слабым местом С919 стали двигатели — Китай до сих пор не располагает собственным серийным производством авиадвигателей для гражданских лайнеров, в связи с чем КНР приходится закупать американские силовые установки. Китайские инженеры активно ведут разработку первого китайского авиадвигателя, однако «выйти в серию» китайские двигатели смогут не ранее 2022 года.

Ato.ru С-919

Government.ru МС-21

Победит дружба?

Сравнивать МС-21 и С919 пока бессмысленно. До тех пор, пока первые серийные единицы не сойдут с конвейера, любые характеристики, опубликованные производителем, остаются просто цифрами на бумаге. Реальное сравнение двух лайнеров можно будет провести не ранее 2019 года, когда оба самолета пройдут первую «обкатку».

Если сравнивать «теоретические» характеристики, то сложно выделить однозначного лидера. Российский МС-21 серьезно превосходит С919 по максимальной дальности полета (6400 км против 4075 км), незначительно по крейсерской скорости (870 км/ч против 834 км/ч) и ширине фюзеляжа, благодаря чему нахождение пассажиров в салоне российского самолета будет более комфортным.

Самым главным преимуществом С919 является его стоимость. Расчетная стоимость единицы составляет около $50 млн, российский самолет обойдется покупателям примерно в $72−85 млн. Необходимо отметить, что, обладая примерно одинаковыми характеристиками с американским Boeing 737 Max и европейским Airbus A320neo, С919 дешевле своих конкурентов более чем в 2 раза.

Airlines-inform.ru Boeing 737 MAX

Именно этот фактор может стать ключевым при выходе С919 на международный рынок. Учитывая производственные возможности Китая, закупка запчастей для С919 не станет проблемой для будущих заказчиков, что также играет на руку «СОМАС».

Безусловно, первые полеты С919 и МС-21 стали ключевыми событиями отрасли за последние годы. Китай и Россия остро нуждаются в собственных гражданских лайнерах, которые смогли бы потеснить Boeing и Airbus как на внутреннем, так и на внешнем рынке.