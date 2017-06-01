Бывшая первая леди и кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон не считает, что она или ее предвыборный штаб допустили хоть одну значительную ошибку на выборах в 2016 году. Более того, выступая на конференции 31 мая, она назвала длинный список тех, кто, по ее мнению, виноват в ее поражении, пишет Тимоти Б. Ли в статье для Vox.

Иван Шилов ИА REGNUM Клинтон

В своем проигрыше в президентской гонке бывший государственный секретарь США Клинтон обвинила Россию, фальшивые новости, жалкое состояние Демократической партии, сексизм и СМИ, которые освещали скандал с ее электронной перепиской так, как будто это «Перл-Харбор», и многое другое.

Прежде всего досталось российскому правительству, отмечает издание, которое возглавило список виновных. Кремль, по мнению Клинтон, организовал масштабную кампанию по продвижению фальшивых новостей для дискредитации ее предвыборной кампании.

«Если посмотреть на Facebook, то можно заметить, что подавляющее большинство новостных постов были фальшивыми», — отметила Клинтон. «Они были связаны — нам об этом на сегодняшний день известно — с 1 тыс. российских агентов, занимавшихся доставкой этих сообщений. Они были связаны с ботами, которые просто вышли из-под контроля».

В действительности же неясно, что «на сегодняшний день известно» что-то из этого. Как отмечает автор, без сомнения, в последние недели перед выборами на Facebook было много ложных новостей, однако нельзя сказать, что их было «подавляющее большинство». Информация же о том, что за распространением ложных новостей стояло 1 тыс. российских агентов, поступила в марте от сенатора-демократа Марка Уорнера. Тем не менее он назвал ее неподтвержденными сведениями, а не доказанными фактами.

Клинтон также замечает, что авторы WikiLeaks сделали достоянием общественности переписку советника Клинтон Джона Подесты — украденную, по убеждению многих, российскими хакерами. При том документы были выложены сразу после публикации видеозаписи, на которой была запечатлена непристойная фраза Дональда Трампа. Клинтон высказала предложение, что предвыборный штаб Трампа скоординировался с Россией, чтобы добиться максимального эффекта. Она подчеркнула, что для этого нужна была санкция внутриполитического руководства России.

Затем в поражении Клинтон, как она сама считает, был виноват сексизм. Так, бывшая первая леди отвергла предположение о том, что ударом по ее кандидатуре стало то, что она выступала речами для таких организаций, как Goldman Sachs и других групп интересов, получая за это шестизначные суммы. Вместо этого, она указала на то, что в этом вопросе силен половой аспект. Она также попыталась принизить значимость подобного решения в общем.

«Я выступала с речами для очень многих групп», — отметила она. «Я никогда не считала, что кто-либо поставит крест на все моей карьере, в течение которой я защищала, выступала, голосовала за и против того, что я считала правильной политикой, из-за пары речей».

Досталось также и СМИ, которые Клинтон обвинила в освещении скандала с ее перепиской. По словам бывшей первой леди, СМИ сделали из «абсолютной мелочи» новость масштабов «Перл-Харбора».

Виновной в поражении своего кандидата оказалась и Демократическая партия, находящая на момент выдвижения Клинтон в плачевном состоянии.

«Я была номинирована и не получила от Демократической партии ничего», — заявила Клинтон. «Она [партия] была банкротом, находясь на грани неплатежеспособности. Ее показатели разнились от посредственных до низких, либо вообще несуществующих или ошибочных. Мне пришлось вливать деньги в Национальный Комитет Демократической партии, чтобы он мог продолжать работу».

Демократы, по ее словам, «исторически не очень хорошо показали себя в создании институтов, поэтому нам надо развивать это умение». Она также добавила, что это «включает [информационные] материалы», подчеркнул, что СМИ не справились с задачей объяснения того, как президент Барак Обама спас экономику США от значительной депрессии в 2009 году.

Наконец, заключила Клинтон, одной из причин ее поражения стало то, что она «стала жертвой распространенной убежденности, что мы [демократы] одержим верх».

«Я плыла против исторического течения. Очень сложно перенять бразды правления у президента из твоей партии после двух сроков», — указала она.