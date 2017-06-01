



Roman Harak КНДР и КНР

Первоочередной внешнеполитической целью США является раз и навсегда удалить все ядерное оружие и материалы, необходимые для его создания, из Северной Кореи. При этом нынешняя стратегия принудительной дипломатии, сочетающая переговоры и санкции, потерпела неудачу. Северная Корея решительным образом поддерживает свою позицию, согласно которой разработка и развертывание ядерного оружия и средств доставки, угрожающих региону и вскоре самим США, является единственным средством сохранения стабильности режима и сдерживания возможного вторжения со стороны Южной Кореи и США. Поэтому США необходимо значительно изменить свою стратегию, если Вашингтон хочет иметь хотя бы шанс достичь своей приоритетной внешнеполитической цели, пишут Джон Дейчч и Гэри Сэмор в статье для The National Interest.

Во-первых, отмечают авторы, США должны убедить Китай безоговорочно присоединиться к усилиям по устранению ядерного оружия с Корейского полуострова. Так, Китай является основным источником экономической и военной помощи Северной Корее, будучи крупнейшим торговым партнером КНДР и основным поставщиком энергоносителей и продовольствия.

Китай может оказать серьезное давление на Северную Корею с тем, чтобы Пхеньян отказался от своих ядерных амбиций. Однако Китай последовательно выступает против жестких санкций в отношении Северной Кореи. Нежелание Китая идти на такие шаги связано с тем, что Пекин заинтересован в поддержании стабильности на полуострове. Смена режима в Северной Корее, сопровождаемая объединением полуострова, может привести к тому, что Южная Корея, поддерживающая близкие связи с США, может оказаться на границе с КНР.

Более того, действия США, такие как недавнее решение о развертывании систем THAAD, предположительно для противодействия северокорейскому наступательному ракетному потенциалу, вызывают озабоченность у КНР. Крах нынешнего северокорейского режима, сопровождаемого вооруженным конфликтом, привел бы к массовому притоку северокорейских беженцев в Китай. Китай считает, что его интересы лучше достигаются с помощью сохранения статус-кво, чем в результате появления неопределенности, сопровождающей действия, направленные на смену режима. И нет оснований полагать, что КНР можно побудить к сотрудничеству и более активным действиям против Северной Кореи, если США введут против Пекина санкции за поддержку Северной Кореи.

Во-вторых, если США и Китай согласуют свои позиции, появляется больше шансов убедить Северную Корею, что на Корейском полуострове сохранится стабильность и политический статус-кво. Сигнал со стороны США о готовности принять приоритетность заинтересованности КНР в стабильности и политическом статус-кво может убедить Китай использовать свои значительные рычаги воздействия на Северную Корею с тем, чтобы заставить Пхеньян отказаться от своего ядерного потенциала.

Совместная декларация о безопасности пяти сторон (Китая, Японии, России, Южной Кореи и США) может дать Северной Корее достаточную уверенность в том, что не будет никакого вмешательства в ее внутренние дела, и стать основой для нормализации экономического будущего страны. Если Северная Корея поймет, что ее первоочередная озабоченность по поводу выживаемости режима соблюдена, за этим пониманием последует и ее готовность отказаться от ядерного оружия.

На осуществление этой новой стратегии потребуется значительное время. Первоначальным шагом было бы установление взаимопонимания между США и Китаем, что будет непросто. Добиться взаимодействие руководства США и Китая для решения этой важнейшей международной проблемы в то время, как существует много других важных вопросов, разделяющих две страны, действительно сложно.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и США

Вторым шагом будет осуществляемое под контролем замораживание северокорейской ядерной и ракетной деятельности, включая снятие некоторых санкций. В то же самое время должны быть проведены многосторонние переговоры по мирному договору о прекращении Корейской войны и достижении договоренности о признании и нормализации отношений между соответствующими сторонами. Некоторые стороны на шестисторонних переговорах, особенно Южная Корея, будут сопротивляться стратегии, которая на неопределенный срок допускает сохранение северокорейского режима и нарушения им прав человека.

На третьем и самом сложном этапе должен будет заключен мирный договор, а также установлены дипломатические отношения, все ядерное оружие удалено из Северной Кореи и введена строгая система инспекций и мониторинга. При таком развитии событий все экономические санкции снимаются, за исключением запрета экспорта ядерного оружия и ракетных технологий. Два шага, которые в настоящее время не являются частью переговоров, могут еще больше успокоить Северную Корею: помещение запасов оружия и материалов для его создания из Северной Кореи под китайскую опеку с возможностью проведения международных инспекций, а также отправка немногочисленного военного контингента КНР на тридцать восьмую параллель, возможно, в рамках международной миротворческой группы. Такой контингент будет играть роль «предохранителя» для предотвращения конфликта между севером и югом. Вооруженные силы США останутся в Южной Корее до достижения дипломатической нормализации и, возможно, за ее пределами.

Новая стратегия предполагает корректировку целей старой, неудавшейся стратегии, для достижения более приоритетных задач. Тем не менее в жертву, возможно, придется принести некоторые важные второстепенные цели. В частности, США могут на время отказаться от смены северокорейского авторитарного режима и принуждения его к соблюдению прав человека. Эти уступки значительны. Китай также скорректировал свои цели, согласившись с тем, что гарантии безопасности и сохранения режима, на которых зиждется стабильность полуострова, оправдывают его поддержку для устранения опасного ядерного арсенала из Северной Кореи.

Предлагаемая новая стратегия, заключают автор, может быть неудачной, однако какова альтернатива? Сохранение нынешнего пути принудительной дипломатии приведет к конфликту, который обещает быть кровавым. Военный вариант полностью не исключается, но нереалистично полагать, что упреждающий удар по северокорейским ядерным объектам или ракетно-пусковой инфраструктуре не станет поводом к масштабному, возможно, ядерному ответу со стороны КНДР. Мировые лидеры должны приветствовать рассмотрение любого соглашения, которое могло бы привести к разрешению этого непростого кризиса.